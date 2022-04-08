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Mercer County, NJ

Flood Advisory issued for Mercer by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-07 23:23:00 EDT Expires: 2022-04-08 17:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Mercer FLOOD ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 6 AM EDT FRIDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...Portions of New Jersey...and southeast Pennsylvania including...

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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Winter Weather Advisory issued for Wallowa County by NWS

Effective: 2022-04-12 04:57:00 PDT Expires: 2022-04-12 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1, or by visiting online at https://tripcheck.com for Oregon or https://wsdot.com/travel for Washington. Target Area: Wallowa County WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM PDT THIS AFTERNOON * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of 2 to 6 inches. * WHERE...Wallowa County. * WHEN...Until 5 PM PDT this afternoon. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the morning or evening commute.
UNION COUNTY, OR
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Dense Fog Advisory issued for Crawford, Erie, Hancock, Huron, Lucas, Marion, Ottawa by NWS

Effective: 2022-04-12 06:28:00 EDT Expires: 2022-04-12 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Crawford; Erie; Hancock; Huron; Lucas; Marion; Ottawa; Sandusky; Seneca; Wood; Wyandot DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one half mile in dense fog. * WHERE...Portions of north central and northwest Ohio. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
CRAWFORD COUNTY, OH
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High Wind Warning issued for Eastern Mogollon Rim by NWS

Effective: 2022-04-12 03:29:00 PDT Expires: 2022-04-12 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Eastern Mogollon Rim; Little Colorado River Valley in Apache County; Little Colorado River Valley in Navajo County; White Mountains HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST THIS AFTERNOON * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...From the north side of the Mogollon Rim and White Mountains into the Little Colorado River Valley. This includes Winslow, Holbrook, Snowflake, Saint Johns, Springerville, Eagar, Happy Jack, Heber, Show Low, Greer, Pinetop, and Lakeside. * WHEN...Until 5 PM MST this afternoon. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult especially for high profile vehicles. Blowing dust could lower visibility over the Little Colorado River valley.
APACHE COUNTY, AZ
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Wind Advisory issued for Craig, Nowata, Osage, Pawnee, Washington by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Motorists should exercise caution while driving. Be alert to sudden gusts of wind which may cause you to lose control of your vehicle. Extra attention should be given to cross winds and on bridges and overpasses. Target Area: Craig; Nowata; Osage; Pawnee; Washington WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...South winds 20 to 25 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Osage, Washington OK, Nowata, Craig and Pawnee Counties. * WHEN...From noon today to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles.
CRAIG COUNTY, OK
IN THIS ARTICLE
#Philadelphia#Extreme Weather#Flood Advisory#Mercer Flood Advisory#Princeton#Interstate 95#Interstate 78#Interstate 295#Interstate 195
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Wind Advisory issued for Rio Grande Valley of Eastern Hudspeth County by NWS

Effective: 2022-04-12 09:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Motorists should not drive into an area of blowing dust. Remember, Pull Aside, Stay Alive. Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Rio Grande Valley of Eastern Hudspeth County; Southern Hudspeth Highlands WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 8 AM THIS MORNING TO 9 PM MDT THIS EVENING BLOWING DUST ADVISORY IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 7 PM MDT THIS EVENING * WHAT...For the Blowing Dust Advisory, visibility between one quarter mile and one mile in blowing dust expected. For the Wind Advisory, west winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Southern portions of Hudspeth county in Far West Texas. * WHEN...For the Blowing Dust Advisory, from 11 AM this morning to 7 PM MDT this evening. For the Wind Advisory, from 8 AM this morning to 9 PM MDT this evening. * ADDITIONAL DETAILS....The strongest winds will occur Tuesday afternoon. Blowing dust will cause difficult driving conditions due to lowered visibility.
HUDSPETH COUNTY, TX
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Winter Weather Advisory issued for Foothills of the Blue Mountains of Washington by NWS

Effective: 2022-04-12 04:57:00 PDT Expires: 2022-04-12 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1, or by visiting online at https://tripcheck.com for Oregon or https://wsdot.com/travel for Washington. Target Area: Foothills of the Blue Mountains of Washington WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM PDT THIS MORNING ABOVE 1000 FEET * WHAT...Snow above 1000 feet. Additional snow accumulations of up to two inches. * WHERE...In Washington, Foothills of the Blue Mountains of Washington. In Oregon, Foothills of the Northern Blue Mountains of Oregon. * WHEN...Until 11 AM PDT this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the morning commute.
COLUMBIA COUNTY, WA
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Wind Advisory issued for Central Ventura County Valleys, Lake Casitas, Ojai Valley by NWS

Effective: 2022-04-12 03:06:00 PDT Expires: 2022-04-12 10:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Ventura County Valleys; Lake Casitas; Ojai Valley; Southeastern Ventura County Valleys WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM PDT THIS MORNING * WHAT...North winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Central Ventura County Valleys, Southeastern Ventura County Valleys, Lake Casitas and Ojai Valley. * WHEN...Until 10 AM PDT this morning. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for drivers of high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
VENTURA COUNTY, CA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Dickson, Humphreys by NWS

Effective: 2022-04-12 05:32:00 CDT Expires: 2022-04-12 06:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Dickson; Humphreys The National Weather Service in Nashville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Dickson County in Middle Tennessee East central Humphreys County in Middle Tennessee * Until 615 AM CDT. * At 531 AM CDT, a severe thunderstorm was located near McEwen, or 10 miles east of Waverly, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Dickson, White Bluff, McEwen, Burns and Charlotte. This includes the following highways Interstate 40 between mile markers 164 and 181. Interstate 840 between mile markers 1 and 3. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
DICKSON COUNTY, TN
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NWS
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Severe Weather Statement issued for Dickson by NWS

Effective: 2022-04-12 05:59:00 CDT Expires: 2022-04-12 06:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Dickson A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 615 AM CDT FOR EASTERN DICKSON COUNTY At 558 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Dickson, moving east at 35 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. Locations impacted include Dickson, White Bluff, Burns and Charlotte. This includes the following highways Interstate 40 between mile markers 172 and 181. Interstate 840 between mile markers 1 and 2. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
DICKSON COUNTY, TN
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High Wind Warning issued for Northeast Plateaus and Mesas South of Hwy 264 by NWS

Effective: 2022-04-12 03:29:00 PDT Expires: 2022-04-12 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Northeast Plateaus and Mesas South of Hwy 264 HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST THIS AFTERNOON * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Portions of northern Arizona including Dilkon and Kykotsmovi. * WHEN...Until 5 PM MST this afternoon. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Areas of blowing dust could lower visibility at times.
APACHE COUNTY, AZ
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Wind Advisory issued for Santa Barbara County Southwestern Coast by NWS

Effective: 2022-04-12 03:06:00 PDT Expires: 2022-04-13 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Santa Barbara County Southwestern Coast; Santa Ynez Mountains Western Range WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT WEDNESDAY HIGH WIND WARNING HAS ENDED * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Santa Barbara County Southwestern Coast and Santa Ynez Mountains Western Range. * WHEN...Until 3 AM PDT Wednesday. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
SANTA BARBARA COUNTY, CA
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Winter Weather Advisory issued for Del Norte Interior, Northern Humboldt Interior by NWS

Effective: 2022-04-12 03:38:00 PDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Del Norte Interior; Northern Humboldt Interior; Southern Humboldt Interior WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM WEDNESDAY ABOVE 2000 FEET * WHAT...Snow above 2000 feet. Additional snow accumulations of 3 to 6 inches. Locally higher amounts possible, particularly across the backcountry of Del Norte County. * WHERE...Del Norte Interior, Northern Humboldt Interior and Southern Humboldt Interior. * WHEN...Until 6 AM Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. The hazardous conditions could impact the morning or evening commute. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state of California can be obtained by calling 1-800-GAS-ROAD.
DEL NORTE COUNTY, CA
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Freeze Warning issued for Grand Valley by NWS

Effective: 2022-04-12 21:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 11:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Grand Valley FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 9 PM THIS EVENING TO 11 AM MDT WEDNESDAY HIGH WIND WARNING HAS EXPIRED * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 23 expected. * WHERE...In Utah, Southeast Utah, Arches/Grand Flat and Canyonlands/Natural Bridges. In Colorado, Grand Valley. * WHEN...From 9 PM Tuesday to 11 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
MESA COUNTY, CO
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Winter Weather Advisory issued for Salt River and Wyoming Ranges, Star Valley by NWS

Effective: 2022-04-12 04:29:00 MDT Expires: 2022-04-12 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Salt River and Wyoming Ranges; Star Valley WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of 2 to 4 inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Star Valley and Salt River and Wyoming Ranges. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Travel could become difficult especially over Salt River Pass. * ADDITIONAL DETAILS...Visibility around a tenth of a mile in heaver snow could result in snowmobilers becoming disoriented and lost.
LINCOLN COUNTY, WY
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Special Weather Statement issued for Davidson, Rutherford, Williamson, Wilson by NWS

Effective: 2022-04-11 23:46:00 CDT Expires: 2022-04-12 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Davidson; Rutherford; Williamson; Wilson A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Davidson, northern Rutherford, northeastern Williamson and southwestern Wilson Counties through 800 AM CDT At 716 AM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Nolensville, or 8 miles east of Franklin, moving east at 40 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Murfreesboro, Franklin, Smyrna, Brentwood, La Vergne, Nolensville, Forest Hills, Oak Hill, Walterhill, Antioch, Lascassas, Triune and Cedars Of Lebanon State Park. This includes the following highways Interstate 65 between mile markers 63 and 75. Interstate 24 between mile markers 58 and 78. Interstate 840 between mile markers 45 and 68. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...30 MPH
DAVIDSON COUNTY, TN

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