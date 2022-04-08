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Pike County, PA

Flood Watch issued for Northern Wayne, Pike, Southern Wayne by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 06:54:00 EDT Expires: 2022-04-08 17:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action...

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Flood Warning issued for Daviess, Gibson, Knox, Pike by NWS

Effective: 2022-03-15 11:44:00 EDT Expires: 2022-03-17 23:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Additional information is available at www.weather.gov/ind. This statement will be updated within the next 12 to 24 hours. Target Area: Daviess; Gibson; Knox; Pike The Flood Warning is extended for the following rivers in Indiana...Illinois Wabash River at Riverton and Hutsonville Legacy Power Plant Site ...The Flood Warning continues for the following rivers in Indiana Illinois White River at Hazleton and Petersburg Wabash River at Mount Carmel and Vincennes .Ongoing flooding will continue along portions of the Lower White and Wabash Rivers due to prior rainfall. Minor flooding is occurring, which primarily impacts river roads, parks, and agricultural land. The crest on the Wabash is near Vincennes. The crest on the White is near Petersburg and Hazleton. The last of the flooding on the lower reaches of the Wabash and White Rivers is expected to end late Friday into early Saturday. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL LATE THURSDAY EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...White River at Petersburg. * WHEN...Until late Thursday evening. * IMPACTS...At 21.3 feet, State Road 257 south of Washington began to flood during May 2008 after local rains of more than an inch on very wet soils with Petersburg at 21.3 feet and rising and Shoals at 15.5 feet and rising. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:30 AM EDT Tuesday /9:30 AM CDT Tuesday/ the stage was 22.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 10:30 AM EDT Tuesday /9:30 AM CDT Tuesday/ was 22.6 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage late Thursday morning and continue falling to 3.5 feet Friday, March 25. - Flood stage is 16.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
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Severe Weather Statement issued for Lackawanna, Pike, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-19 18:08:00 EDT Expires: 2022-03-19 18:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Lackawanna; Pike; Wayne A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 630 PM EDT FOR SOUTHERN LACKAWANNA...SOUTHWESTERN WAYNE...NORTHEASTERN LUZERNE AND WEST CENTRAL PIKE COUNTIES At 608 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Gouldsboro, or 12 miles southeast of Scranton, moving east at 50 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Scranton, Wilkes-Barre, Dunmore, Kingston, Plains, Old Forge, Pittston, Taylor, Moosic and Exeter. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
LACKAWANNA COUNTY, PA
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Flood Watch issued for Garland, Montgomery, Pike, Pulaski, Saline by NWS

Effective: 2022-03-22 07:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Garland; Montgomery; Pike; Pulaski; Saline FLOOD WATCH IN EFFECT UNTIL 1 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall is possible. * WHERE...Portions of central Arkansas, southwest Arkansas and western Arkansas, including the following counties, in central Arkansas, Garland, Pulaski and Saline. In southwest Arkansas, Pike. In western Arkansas, Montgomery. * WHEN...Until 1 PM CDT this afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
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Tornado Warning issued for Perry, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-22 16:29:00 CDT Expires: 2022-03-22 17:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Perry; Wayne A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 500 PM CDT FOR NORTH CENTRAL PERRY AND SOUTHWESTERN WAYNE COUNTIES At 429 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 5 miles southwest of Richton, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Richton around 435 PM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
PERRY COUNTY, MS
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Wayne County, PA
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Wayne, PA
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Pike County, PA
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
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Flood Warning issued for George, Greene, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-25 20:45:00 CDT Expires: 2022-03-26 20:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/mob. The next statement will be issued when updates occur. Target Area: George; Greene; Wayne The Flood Warning continues for the following river in Mississippi Chickasawhay At Leakesville affecting Greene, Wayne and George Counties. For the Chickasawhay River...including Waynesboro, Leakesville Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Chickasawhay At Leakesville. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 20 feet, flooding of lowlands will occur. At 22.0 feet, flooding of lowlands continues and some roads in low lying areas become cut off by high water. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:15 PM CDT Friday the stage was 22.6 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 24 feet Monday morning. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
GEORGE COUNTY, MS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Lackawanna, Luzerne, Pike, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-19 18:08:00 EDT Expires: 2022-03-19 18:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Lackawanna; Luzerne; Pike; Wayne A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 630 PM EDT FOR SOUTHERN LACKAWANNA...SOUTHWESTERN WAYNE...NORTHEASTERN LUZERNE AND WEST CENTRAL PIKE COUNTIES At 608 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Gouldsboro, or 12 miles southeast of Scranton, moving east at 50 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Scranton, Wilkes-Barre, Dunmore, Kingston, Plains, Old Forge, Pittston, Taylor, Moosic and Exeter. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
LACKAWANNA COUNTY, PA
IN THIS ARTICLE
#Flash Flood#Urban Areas#Extreme Weather#Southern
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Flood Advisory issued for Barbour, Bullock, Pike by NWS

Effective: 2022-03-18 09:32:00 CDT Expires: 2022-03-18 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Barbour; Bullock; Pike FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 145 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of central Alabama, including the following counties, Barbour, Bullock and Pike. * WHEN...Until 145 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 1037 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms was moving very slowly across the area. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. - Some locations that will experience flooding include Troy, Eufaula, Brundidge, Clio, Goshen, Clayton, Louisville, Banks, Blue Springs, Boot Hill, Tyler Crossroads, Pickett, Doster, Blue Springs State Park, Texasville, Barbour County Public Lake Dam, Linwood, Gaino, Antioch and White Oak.
BARBOUR COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Amite, Pike, Wilkinson by NWS

Effective: 2022-03-18 03:56:00 CDT Expires: 2022-03-18 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Amite; Pike; Wilkinson TORNADO WATCH 49 REMAINS VALID UNTIL 7 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 12 PARISHES IN SOUTHEAST LOUISIANA ASCENSION ASSUMPTION EAST BATON ROUGE EAST FELICIANA IBERVILLE LIVINGSTON POINTE COUPEE ST. HELENA ST. JAMES TANGIPAHOA WEST BATON ROUGE WEST FELICIANA IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI AMITE PIKE WILKINSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ADDIS, AMITE, BATON ROUGE, BAYOU SORREL, BRUSLY, CENTREVILLE, CLINTON, CONVENT, DARLINGTON, DENHAM SPRINGS, DOLOROSA, DONALDSONVILLE, EASLEYVILLE, FELPS, FORT ADAMS, GILLSBERG, GLOSTER, GONZALES, GRAMERCY, GREENSBURG, HAMMOND, JACKSON, LABADIEVILLE, LETTSWORTH, LIBERTY, LIVONIA, LUTCHER, MCCOMB, MONTPELIER, NEW ROADS, PAINCOURTVILLE, PIERRE PART, PLAQUEMINE, PONCHATOULA, PORT ALLEN, PRAIRIEVILLE, ROBERT, SMITHDALE, SPILLMAN, ST. FRANCISVILLE, WAKEFIELD, WALKER, WATSON, WHITE CASTLE, AND WOODVILLE.
AMITE COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Brantley, Camden, Glynn, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-23 17:39:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Brantley; Camden; Glynn; Wayne TORNADO WATCH 68 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST FLORIDA DUVAL NASSAU IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHEAST GEORGIA BRANTLEY CAMDEN GLYNN WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF AMELIA CITY, ARLINGTON, ATKINSON, COUNTRY CLUB ESTATE, DOCK JUNCTION, DOCTORTOWN, DOVER BLUFF, DUNGENESS, FERNANDINA BEACH, GARDI, GLYNN HAVEN, HICKOX, HILLIARD, HOBOKEN, HORTENSE, JACKSONVILLE, JEKYLL ISLAND, JESUP, KINGS FERRY, KINGSLAND, NAHUNTA, NORMANDY, OCEANWAY, ORTEGA, RATLIFF, RAYBON, RIVERSIDE, SAN MARCO, SEA ISLAND, ST. SIMONS, THALMANN, WAYNESVILLE, AND YULEE.
BRANTLEY COUNTY, GA
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Flood Warning issued for Appling, Tattnall, Toombs, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-27 20:54:00 EDT Expires: 2022-03-28 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Appling; Tattnall; Toombs; Wayne The Flood Warning is extended for the following rivers in Georgia Altamaha River At Baxley affecting Toombs, Tattnall, Wayne and Appling Counties. Additional information is available at https://water.weather.gov/ahps2/forecasts.php?wfo=jax. ...FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY TOMORROW AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Altamaha River At Baxley. * WHEN...Until early tomorrow afternoon. * IMPACTS...At 74.5 feet, Flooding of agricultural and timber lands is expected. Deens Landing and Linton Carter Landing boat ramps, picnic areas and parking lots begin to flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 PM EDT Sunday the stage was 74.6 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:45 PM EDT Sunday was 74.6 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage tomorrow morning and continue falling to 71.8 feet Friday evening. - Flood stage is 74.5 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
APPLING COUNTY, GA
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Tornado Watch issued for Ashland, Holmes, Mahoning, Stark, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-23 19:20:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Ashland; Holmes; Mahoning; Stark; Wayne TORNADO WATCH 67 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTH CENTRAL OHIO ASHLAND IN NORTHEAST OHIO HOLMES MAHONING STARK WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLIANCE, ASHLAND, AUSTINTOWN, BOARDMAN, CANTON, KILLBUCK, MASSILLON, MILLERSBURG, ORRVILLE, RITTMAN, WOOSTER, AND YOUNGSTOWN.
ASHLAND COUNTY, OH
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Winter Weather Advisory issued for Northern Cayuga, Oswego, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-27 14:50:00 EDT Expires: 2022-03-28 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Periods of snow will result in snow covered roads and limited visibilities. Slow down and use caution while driving. Submit snow reports through our website or social media. Target Area: Northern Cayuga; Oswego; Wayne WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT MONDAY * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of 3 to 5 inches. Winds gusting as high as 40 mph will produce blowing and drifting snow. * WHERE...Wayne, Northern Cayuga, and Oswego counties. * WHEN...Until 11 AM EDT Monday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the morning commute.
CAYUGA COUNTY, NY
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Dense Fog Advisory issued for Greene, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-16 01:00:00 CDT Expires: 2022-03-16 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Greene; Wayne DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 1 AM TO 9 AM CDT WEDNESDAY * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of south central and southwest Alabama, northwest Florida and southeast Mississippi. * WHEN...From 1 AM to 9 AM CDT Wednesday. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
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Special Weather Statement issued for Brantley, Northeastern Charlton, Northern Ware, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-23 10:03:00 EDT Expires: 2022-03-23 13:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: Beware of localized flooding and the possibility of dirt roads becoming mired in mud. Target Area: Brantley; Northeastern Charlton; Northern Ware; Pierce; Wayne Locally heavy rainfall will impact portions of eastern Pierce, Brantley, east central Ware, Wayne and northern Charlton Counties through 145 PM EDT At 1247 PM EDT, Doppler radar was tracking an area of moderate to heavy rainfall over portions of southeast Georgia, moving northeast at 25 mph. HAZARD...Minor flooding due to heavy rainfall. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor flooding due to heavy rainfall is possible. Locations impacted include Jesup, Blackshear, Nahunta, Patterson, Gardi, Screven, Odum, Offerman, Hickox and Raybon. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA
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Freeze Watch issued for Cumberland, Edgecombe, Hoke, Sampson, Scotland, Wayne, Wilson by NWS

Effective: 2022-03-28 03:00:00 EDT Expires: 2022-03-28 09:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Cumberland; Edgecombe; Hoke; Sampson; Scotland; Wayne; Wilson FREEZE WATCH IN EFFECT FROM LATE SUNDAY NIGHT THROUGH MONDAY MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures in the upper 20s to lower 30s possible. * WHERE...Edgecombe, Wilson, Wayne, Scotland, Hoke, Cumberland and Sampson Counties. * WHEN...From late Sunday night through Monday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
CUMBERLAND COUNTY, NC
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Flood Watch issued for Amite, Hancock, Pearl River, Pike, Walthall, Wilkinson by NWS

Effective: 2022-03-22 09:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Amite; Hancock; Pearl River; Pike; Walthall; Wilkinson FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. Rainfall totals of 2 to 4 inches with locally higher amounts can be expected. * WHERE...Portions of southeast Louisiana and southern Mississippi, including the following counties and parishes, in southeast Louisiana, Ascension, East Baton Rouge, East Feliciana, Iberville, Livingston, Northern Tangipahoa, Northwest St. Tammany, Pointe Coupee, Southeast St. Tammany, Southern Tangipahoa, St. Helena, Washington, West Baton Rouge and West Feliciana. In southern Mississippi, Amite, Hancock, Pearl River, Pike, Walthall and Wilkinson. * WHEN...From Tuesday morning through late Tuesday night. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
AMITE COUNTY, MS
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Special Weather Statement issued for Bradford, Northern Wayne, Susquehanna, Wyoming by NWS

Effective: 2022-03-27 13:56:00 EDT Expires: 2022-03-27 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Bradford; Northern Wayne; Susquehanna; Wyoming A BAND OF HEAVY SNOW WILL AFFECT PARTS OF OTSEGO...CHENANGO BROOME...DELAWARE...WYOMING...SUSQUEHANNA...NORTHERN WAYNE...AND BRADFORD COUNTIES HAZARDS...A band of heavy snow accompanied by winds of up to 30 MPH which can rapidly reduce visibility to less than one mile. LOCATION AND MOVEMENT...At 416 PM EDT, a band of heavy snow was along a line extending from near Davenport to near Franklindale and moving southeast at 25 MPH. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE Oneonta, Kirkwood, Conklin, Rush, Sidney, Jackson, Walton, Delhi, Davenport and Towanda. This includes the following highway exits New York Interstate 81 between 1 and 2 West. Interstate 86/Route 17 between 75 and 93. Interstate 88 between 6 and 7, between 10 and 12, and between 14 and 18. Pennsylvania Interstate 81 between 211 and 230. SAFETY INFO Use extra caution if you must travel into or through this band of heavy snow. Rapid changes in visibility and potentially slick roads may lead to accidents.

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