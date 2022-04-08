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Delaware County, NY

Flood Watch issued for Delaware, Sullivan by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-07 21:36:00 EDT Expires: 2022-04-08 02:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action...

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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Special Weather Statement issued for Broome, Chenango, Delaware, Otsego, Sullivan by NWS

Effective: 2022-03-18 03:31:00 EDT Expires: 2022-03-18 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Broome; Chenango; Delaware; Otsego; Sullivan PATCHY DENSE FOG THIS MORNING Fog has developed over the Catskills and in the Northeastern PA and visibilities have dropped as low as a 1/4 mile. Patchy dense fog will be possible through the morning hours, especially in the lower elevations. Use caution if driving and give yourself extra distance between you and the car in front of you. Use low beam headlights when appropriate.
BROOME COUNTY, NY
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Wayne, NY
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High Wind Warning issued for Northern Hudspeth Highlands, Hueco Mountains by NWS

Effective: 2022-04-12 09:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Motorists should not drive into an area of blowing dust. Remember, Pull Aside, Stay Alive. People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Northern Hudspeth Highlands, Hueco Mountains; Rio Grande Valley of Eastern El Paso, Western Hudspeth Counties; Salt Basin; Western El Paso County HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 8 AM THIS MORNING TO 9 PM MDT THIS EVENING BLOWING DUST ADVISORY IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 7 PM MDT THIS EVENING * WHAT...For the High Wind Warning, west winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected. For the Blowing Dust Advisory, visibility between one quarter mile and one mile in blowing dust expected. * WHERE...Portions of Far West Texas and South Central New Mexico including downtown and west El Paso, Las Cruces, and Deming. * WHEN...For the High Wind Warning, from 8 AM this morning to 9 PM MDT this evening. For the Blowing Dust Advisory, from 11 AM this morning to 7 PM MDT this evening. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds and blowing dust will create hazardous driving conditions. Damage to trees and structures will be possible.
EL PASO COUNTY, TX
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High Wind Warning issued for Southern Tularosa Basin by NWS

Effective: 2022-04-12 08:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Motorists should not drive into an area of blowing dust. Remember, Pull Aside, Stay Alive. People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Southern Tularosa Basin HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT FROM 8 AM THIS MORNING TO 6 AM MDT WEDNESDAY BLOWING DUST ADVISORY IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 7 PM MDT THIS EVENING * WHAT...For the High Wind Warning, west winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected. For the Blowing Dust Advisory, visibility between one quarter mile and one mile in blowing dust expected. * WHERE...East slopes of the Franklin and Organ mountains, including east and northeast El Paso. * WHEN...For the High Wind Warning, from 8 AM this morning to 6 AM MDT Wednesday. For the Blowing Dust Advisory, from 11 AM this morning to 7 PM MDT this evening. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds and blowing dust will create hazardous driving conditions. Damage to trees and structures will be possible.
ENVIRONMENT
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Flood Advisory issued for Cheatham by NWS

Effective: 2022-04-12 07:08:00 CDT Expires: 2022-04-12 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Cheatham FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of Middle Tennessee, including the following counties, Cheatham, Davidson, Dickson, Rutherford, Sumner and Williamson. * WHEN...Until 900 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Water over roadways. * ADDITIONAL DETAILS - At 708 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include Ashland City, Nashville, Madison, Hendersonville, Smyrna, Brentwood, La Vergne, Goodlettsville, Millersville, Nolensville, Forest Hills, Oak Hill, White Bluff, Belle Meade, Kingston Springs, Lakewood, Pegram, Burns, Bellevue and Joelton. - http://www.weather.gov/safety/flood
CHEATHAM COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
IN THIS ARTICLE
#Flash Flood#Extreme Weather#Sullivan Flood Watch#Southern
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Wind Advisory issued for Craig, Nowata, Osage, Pawnee, Washington by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Motorists should exercise caution while driving. Be alert to sudden gusts of wind which may cause you to lose control of your vehicle. Extra attention should be given to cross winds and on bridges and overpasses. Target Area: Craig; Nowata; Osage; Pawnee; Washington WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...South winds 20 to 25 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Osage, Washington OK, Nowata, Craig and Pawnee Counties. * WHEN...From noon today to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles.
CRAIG COUNTY, OK
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Special Weather Statement issued for Cheatham, Davidson, Dickson, Williamson by NWS

Effective: 2022-04-11 23:46:00 CDT Expires: 2022-04-12 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Cheatham; Davidson; Dickson; Williamson A strong thunderstorm will impact portions of Davidson, southeastern Dickson, northern Williamson and southeastern Cheatham Counties through 700 AM CDT At 615 AM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near White Bluff, or 7 miles east of Dickson, moving east at 50 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Franklin, Dickson, Ashland City, Nashville, Madison, Hendersonville, Brentwood, La Vergne, Goodlettsville, Nolensville, Forest Hills, Oak Hill, White Bluff, Belle Meade, Kingston Springs, Lakewood, Pegram, Burns, Hermitage and Fairview. This includes the following highways Interstate 40 between mile markers 173 and 222. Interstate 65 between mile markers 68 and 97. Interstate 24 between mile markers 38 and 63. Interstate 840 between mile markers 1 and 5. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...30 MPH
CHEATHAM COUNTY, TN
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Flood Advisory issued for Davidson, Dickson, Rutherford, Sumner, Williamson by NWS

Effective: 2022-04-11 23:46:00 CDT Expires: 2022-04-12 21:24:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Davidson; Dickson; Rutherford; Sumner; Williamson FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of Middle Tennessee, including the following counties, Cheatham, Davidson, Dickson, Rutherford, Sumner and Williamson. * WHEN...Until 900 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Water over roadways. * ADDITIONAL DETAILS - At 708 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include Ashland City, Nashville, Madison, Hendersonville, Smyrna, Brentwood, La Vergne, Goodlettsville, Millersville, Nolensville, Forest Hills, Oak Hill, White Bluff, Belle Meade, Kingston Springs, Lakewood, Pegram, Burns, Bellevue and Joelton. - http://www.weather.gov/safety/flood
DAVIDSON COUNTY, TN
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Winter Storm Warning issued for Southern Blue Mountains of Oregon by NWS

Effective: 2022-04-12 03:03:00 PDT Expires: 2022-04-12 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1, or by visiting online at https://tripcheck.com for Oregon or https://wsdot.com/travel for Washington. Target Area: Southern Blue Mountains of Oregon WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT EARLY THIS MORNING * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of 1 to 2 inches. * WHERE...Southern Blue Mountains of Oregon. * WHEN...Until 5 AM PDT early this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
GRANT COUNTY, OR
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NWS
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Brantley, Glynn, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-04-05 17:03:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Target Area: Brantley; Glynn; Pierce; Wayne The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Glynn County in southeastern Georgia East central Pierce County in southeastern Georgia Northeastern Brantley County in southeastern Georgia Southeastern Wayne County in southeastern Georgia * Until 545 PM EDT. * At 503 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Raybon, or 8 miles east of Patterson, moving northeast at 45 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Gardi, Everett, Broadhurst, Mount Pleasant and Hortense. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA
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High Wind Warning issued for Eastern Mogollon Rim by NWS

Effective: 2022-04-12 03:29:00 PDT Expires: 2022-04-12 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Eastern Mogollon Rim; Little Colorado River Valley in Apache County; Little Colorado River Valley in Navajo County; White Mountains HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST THIS AFTERNOON * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...From the north side of the Mogollon Rim and White Mountains into the Little Colorado River Valley. This includes Winslow, Holbrook, Snowflake, Saint Johns, Springerville, Eagar, Happy Jack, Heber, Show Low, Greer, Pinetop, and Lakeside. * WHEN...Until 5 PM MST this afternoon. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult especially for high profile vehicles. Blowing dust could lower visibility over the Little Colorado River valley.
APACHE COUNTY, AZ
weather.gov

Special Weather Statement issued for South Central Elko County by NWS

Effective: 2022-04-12 01:59:00 PDT Expires: 2022-04-12 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: South Central Elko County More snow showers and gusty winds today More snow showers expected today, but accumulations should remain light, generally under an inch. Gusty winds expected through the day as well, generally from the west 20-30 mph gusting 35-45 mph. Some stronger gusts possible over Pequop Summit and downwind of the Ruby Mountains and East Humboldt Range. Dangerous crosswinds possible for travelers on north to south roadways. The gusty winds could also result in some blowing and drifting of snow, further adding to the hazardous travel conditions. Visit www.weather.gov/elko for the latest weather information.
ELKO COUNTY, NV
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Winter Weather Advisory issued for East Sweetwater County, Flaming Gorge by NWS

Effective: 2022-04-12 04:29:00 MDT Expires: 2022-04-12 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: East Sweetwater County; Flaming Gorge; Rock Springs and Green River; South Lincoln County WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of up to two inches. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...South Lincoln County, Rock Springs and Green River, Flaming Gorge and East Sweetwater County. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions and areas of blowing snow. * ADDITIONAL DETAILS...The combination of snow and blowing snow could reduce visibility to around a tenth of a mile.
LINCOLN COUNTY, WY
weather.gov

Flood Advisory issued for Montgomery, Stewart by NWS

Effective: 2022-04-11 23:46:00 CDT Expires: 2022-04-12 21:24:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Montgomery; Stewart FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of Middle Tennessee, including the following counties, Montgomery and Stewart. * WHEN...Until 900 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 549 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts up to 1 inch are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Big Rock and Land Between The Lakes. - http://www.weather.gov/safety/flood
MONTGOMERY COUNTY, TN
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Dense Fog Advisory issued for Crawford, Erie, Hancock, Huron, Lucas, Marion, Ottawa by NWS

Effective: 2022-04-12 06:28:00 EDT Expires: 2022-04-12 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Crawford; Erie; Hancock; Huron; Lucas; Marion; Ottawa; Sandusky; Seneca; Wood; Wyandot DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one half mile in dense fog. * WHERE...Portions of north central and northwest Ohio. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
CRAWFORD COUNTY, OH
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High Wind Warning issued for Santa Clarita Valley by NWS

Effective: 2022-04-12 03:06:00 PDT Expires: 2022-04-12 10:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Santa Clarita Valley HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM PDT THIS MORNING * WHAT...North winds 30 to 45 mph with damaging gusts up to 65 mph expected. * WHERE...Santa Clarita Valley. * WHEN...Until 10 AM PDT this morning. * IMPACTS...Damaging winds will blow down large objects such as trees and power lines. Power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
LOS ANGELES COUNTY, CA
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Red Flag Warning issued for Loess Plains, Loup Rivers Basin by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Loess Plains; Loup Rivers Basin RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM CDT THIS EVENING FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM WEDNESDAY AFTERNOON THROUGH WEDNESDAY EVENING * Affected Area...Fire Weather Zone 209 Loup Rivers Basin. Fire Weather Zone 219 Loess Plains. * Winds...South winds shift to the northwest this afternoon at 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. Winds northwest 20 to 30 mph with gusts to 50 mph on Wednesday. * Relative Humidity...As low as 15 percent this afternoon. Relative humidity as low as 15 percent again Wednesday afternoon. * Impacts...Weather conditions could become favorable for rapid fire growth and erratic fire behavior. Fires may quickly become out of control. Stray lightning strikes may have the potential to start fires this afternoon and evening.
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