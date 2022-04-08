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Hamilton County, NY

Flood Warning issued for Hamilton by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 02:05:00 EDT Expires: 2022-04-09 04:10:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is...

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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Winter Storm Warning issued for Petroleum by NWS

Effective: 2022-04-12 03:03:00 MDT Expires: 2022-04-13 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Petroleum WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of 6 to 14 inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Petroleum County. * WHEN...Until noon MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Wind chills will be near zero at times. Expect stress to newborn livestock.
PETROLEUM COUNTY, MT
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Winter Storm Warning issued for Broadwater, Meagher by NWS

Effective: 2022-04-12 03:06:00 MDT Expires: 2022-04-13 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Broadwater; Meagher WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Additional snow accumulations between 3 and 7 inches across the valley floors, and 7 to 14 inches in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Meagher and Broadwater Counties. * WHEN...Until Noon MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning commute. Isolated power outages are possible.
BROADWATER COUNTY, MT
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Hamilton County, NY
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Northville, NY
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Fulton, NY
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Hamilton, NY
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Lake Pleasant, NY
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High Wind Warning issued for Hemphill, Lipscomb, Roberts by NWS

Effective: 2022-04-12 09:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Watch for falling debris and tree limbs. Use caution if you must drive. Target Area: Hemphill; Lipscomb; Roberts HIGH WIND WARNING IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO 10 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Hemphill, Lipscomb and Roberts Counties. * WHEN...From 9 AM this morning to 10 PM CDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
HEMPHILL COUNTY, TX
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Winter Storm Warning issued for Beaverhead, Madison by NWS

Effective: 2022-04-12 03:06:00 MDT Expires: 2022-04-13 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Beaverhead; Madison WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MDT TONIGHT * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations between 3 and 8 inches, with higher amounts in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Beaverhead and Madison Counties. * WHEN...Until Midnight MDT tonight. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning commute. Isolated power outages are possible. * ADDITIONAL DETAILS...Snowfall rates of 1 to 2 inches per hour are possible through Tuesday morning.
BEAVERHEAD COUNTY, MT
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Dense Fog Advisory issued for Auglaize, Hardin, Mercer by NWS

Effective: 2022-04-12 06:05:00 EDT Expires: 2022-04-12 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Auglaize; Hardin; Mercer DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Mercer, Auglaize and Hardin Counties. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
AUGLAIZE COUNTY, OH
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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#Flood#Thunderstorms#Extreme Weather#Girards Sugarbush
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Blizzard Warning issued for Eastern Walsh County, Griggs, Pembina by NWS

Effective: 2022-04-12 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions for North Dakota can be found at dot.nd.gov/travel and for Minnesota at 511mn.org, or by calling 5 1 1 in either state. Target Area: Eastern Walsh County; Griggs; Pembina BLIZZARD WARNING IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Blizzard conditions expected. Total snow accumulations of 6 to 19 inches, with higher totals towards the Devils Lake Basin and far northeast ND. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Pembina, Eastern Walsh and Griggs Counties. * WHEN...From 10 AM this morning to 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Travel will be extremely difficult to impossible. Widespread blowing snow and heavy snowfall rates will reduce visibility under a quarter of a mile. Expect large, impassable snow drifts to severely impact travel. Impacts to travel may linger after snow stops falling.
GRIGGS COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Yavapai County Mountains by NWS

Effective: 2022-04-12 02:08:00 PDT Expires: 2022-04-12 08:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Yavapai County Mountains WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM MST THIS MORNING * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Portions of northern Arizona including Prescott, Seligman, and Ash Fork. * WHEN...Until 8 AM MST this morning. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles.
YAVAPAI COUNTY, AZ
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Dense Fog Advisory issued for Greene, Lawrence by NWS

Effective: 2022-04-12 04:07:00 CDT Expires: 2022-04-12 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Greene; Lawrence DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter to one half mile in dense fog. * WHERE...Greene and Lawrence Counties. * WHEN...Until 9 AM CDT Tuesday. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
GREENE COUNTY, MO
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High Wind Warning issued for Cheyenne, Rawlins by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Cheyenne; Rawlins HIGH WIND WARNING IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected, shifting to the northwest by the afternoon. * WHERE...Cheyenne and Rawlins Counties. * WHEN...From noon today to 8 PM CDT this evening. * IMPACTS...Dangerous travel conditions associated with strong winds and blowing dust is expected, especially on major routes such as Interstate 70, Highway 83, and Highway 283. Wind of this magnitude may down trees, power lines, and damage property in addition to producing areas of blowing dust that could result in localized diminished visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Southwest winds will shift to the northwest between late morning and early afternoon near the Colorado border and during the mid to late afternoon across Kansas.
CHEYENNE COUNTY, KS
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NWS
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Blizzard Warning issued for Steele by NWS

Effective: 2022-04-12 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions for North Dakota can be found at dot.nd.gov/travel and for Minnesota at 511mn.org, or by calling 5 1 1 in either state. Target Area: Steele BLIZZARD WARNING IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Blizzard conditions expected. Total snow accumulations of 4 to 8 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Steele County. * WHEN...From 10 AM this morning to 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Heavy snowfall rates and blowing snow may reduce visibilities to a quarter mile or less.
STEELE COUNTY, ND
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High Wind Warning issued for Decatur, Gove, Graham, Greeley, Logan, Norton, Sheridan by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Decatur; Gove; Graham; Greeley; Logan; Norton; Sheridan; Sherman; Thomas; Wallace; Wichita HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM MDT /NOON CDT/ THIS MORNING TO 7 PM MDT /8 PM CDT/ THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected, shifting to the northwest by the afternoon. * WHERE...Portions of northwest and west central Kansas and east central Colorado. * WHEN...From 11 AM MDT /noon CDT/ this morning to 7 PM MDT /8 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Dangerous travel conditions associated with strong winds and blowing dust is expected, especially on major routes such as Interstate 70, Highway 83, and Highway 283. Wind of this magnitude may down trees, power lines, and damage property in addition to producing areas of blowing dust that could result in localized diminished visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Southwest winds will shift to the northwest between late morning and early afternoon near the Colorado border and during the mid to late afternoon across Kansas.
DECATUR COUNTY, KS
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High Wind Warning issued for Northeast Plateaus and Mesas South of Hwy 264 by NWS

Effective: 2022-04-12 03:29:00 PDT Expires: 2022-04-12 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Northeast Plateaus and Mesas South of Hwy 264 HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST THIS AFTERNOON * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Portions of northern Arizona including Dilkon and Kykotsmovi. * WHEN...Until 5 PM MST this afternoon. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Areas of blowing dust could lower visibility at times.
APACHE COUNTY, AZ
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High Wind Warning issued for Beaver, Cimarron, Texas by NWS

Effective: 2022-04-12 09:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Watch for falling debris and tree limbs. Use caution if you must drive. Target Area: Beaver; Cimarron; Texas HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO 10 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 65 mph expected. * WHERE...The Oklahoma Panhandle and portions of the Texas Panhandle. * WHEN...From 9 AM this morning to 10 PM CDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
BEAVER COUNTY, OK
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Blizzard Warning issued for Eastern Roosevelt, Sheridan by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Eastern Roosevelt; Sheridan BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 10 PM MDT WEDNESDAY * WHAT...Blizzard conditions expected. Total snow accumulations of 8 to 16 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Eastern Roosevelt and Sheridan Counties. * WHEN...From noon today to 10 PM MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility. Gusty winds could bring down tree branches. * ADDITIONAL DETAILS...Wind chills will be near zero at times. Expect stress to newborn livestock.
ROOSEVELT COUNTY, MT
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Red Flag Warning issued for Dundy by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or are imminent. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Dundy RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM MDT /NOON CDT/ THIS MORNING TO 7 PM MDT /8 PM CDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...079...252 AND 253 * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 252 Yuma and Fire Weather Zone 253 Kit Carson. In Kansas...Fire Weather Zone 001 Cheyenne. In Nebraska...Fire Weather Zone 079 Dundy. * Timing...Late this morning through early evening. * Winds...Southwest 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph, becoming northwest by the afternoon. * Relative Humidity...As low as 12 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
DUNDY COUNTY, NE
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Fire Weather Watch issued for Antelope, Colfax, Madison by NWS

Effective: 2022-04-13 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-13 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Antelope; Colfax; Madison FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY AFTERNOON THROUGH WEDNESDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF EASTERN NEBRASKA AND SOUTHWEST IOWA... ...FIRE WEATHER WATCH IS CANCELLED FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR ANTELOPE MADISON AND COLFAX COUNTIES The National Weather Service in Omaha/Valley has issued a Fire Weather Watch for wind and low relative humidity, which is in effect from Wednesday afternoon through Wednesday evening. The Fire Weather Watch has been cancelled. * Affected Area...In Nebraska, Antelope, Madison and Colfax. * Affected Areas...Fire weather zones 042, 043, 050, 065, 078, and 088. * Winds...West 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 18 percent. * Impacts...Any fires that ignite may spread rapidly and exhibit extreme fire behavior. Use extreme caution if engaging in any activities that could start a fire. Outdoor burning is not advisable.
ANTELOPE COUNTY, NE
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Blizzard Warning issued for Dawson, McCone, Prairie, Richland, Wibaux by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Dawson; McCone; Prairie; Richland; Wibaux BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 AM THIS MORNING TO 10 PM MDT WEDNESDAY * WHAT...Blizzard conditions expected. Total snow accumulations of 10 to 23 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Dawson, Richland, Wibaux, Prairie and McCone Counties. * WHEN...From 6 AM this morning to 10 PM MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility. Gusty winds could bring down tree branches. * ADDITIONAL DETAILS...Wind chills will be near zero at times. Expect stress to newborn livestock.
DAWSON COUNTY, MT

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