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Hunterdon County, NJ

Flood Advisory issued for Hunterdon, Mercer by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 00:18:00 EDT Expires: 2022-04-08 06:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Hunterdon; Mercer FLOOD ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 6 AM EDT FRIDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...Portions of New Jersey...and southeast Pennsylvania...

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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Winter Storm Warning issued for Gallatin by NWS

Effective: 2022-04-12 03:06:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Gallatin WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations between 2 and 7 inches, with the highest amounts east and south of the Bozeman area. Winds gusting as high as 55 mph. * WHERE...Gallatin County. * WHEN...Until 6 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult, especially over Bozeman Pass. Blowing snow could significantly reduce visibility. Isolated power outages are possible.
GALLATIN COUNTY, MT
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High Wind Warning issued for Hemphill, Lipscomb, Roberts by NWS

Effective: 2022-04-12 09:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Watch for falling debris and tree limbs. Use caution if you must drive. Target Area: Hemphill; Lipscomb; Roberts HIGH WIND WARNING IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO 10 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Hemphill, Lipscomb and Roberts Counties. * WHEN...From 9 AM this morning to 10 PM CDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
HEMPHILL COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Northern Elko County, Southeastern Elko County by NWS

Effective: 2022-04-12 01:55:00 PDT Expires: 2022-04-12 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Elko County; Southeastern Elko County WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 5 PM PDT THIS AFTERNOON * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Northern Elko County and Southeastern Elko County. * WHEN...Until 5 PM PDT this afternoon. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Dangerous cross winds possible, especially on north to south roadways. * ADDITIONAL DETAILS...Winds could lead to blowing and drifting snow, especially on higher passes and summits, leading to hazardous travel conditions.
ELKO COUNTY, NV
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Blizzard Warning issued for Burleigh, Dunn, Emmons, Kidder, McKenzie, McLean, Mercer by NWS

Effective: 2022-04-12 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. Notify a friend or family member of your travel plans. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Burleigh; Dunn; Emmons; Kidder; McKenzie; McLean; Mercer; Oliver; Sheridan; Wells BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM CDT /6 AM MDT/ THIS MORNING TO 7 PM CDT /6 PM MDT/ THURSDAY * WHAT...Heavy snow and blizzard conditions expected. Total snow accumulations between 12 and 24 inches, with locally higher amounts up to 30 inches possible. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Portions of west central and south central North Dakota. * WHEN...From 7 AM CDT /6 AM MDT/ this morning to 7 PM CDT /6 PM MDT/ Thursday. * IMPACTS...Travel will become very difficult to impossible. Widespread blowing snow will significantly reduce visibility.
BURLEIGH COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Yavapai County Mountains by NWS

Effective: 2022-04-12 02:08:00 PDT Expires: 2022-04-12 08:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Yavapai County Mountains WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM MST THIS MORNING * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Portions of northern Arizona including Prescott, Seligman, and Ash Fork. * WHEN...Until 8 AM MST this morning. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles.
YAVAPAI COUNTY, AZ
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Wind Advisory issued for Gage, Jefferson, Johnson, Nemaha, Pawnee, Richardson, Saline by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-13 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Gage; Jefferson; Johnson; Nemaha; Pawnee; Richardson; Saline WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO MIDNIGHT CDT TONIGHT * WHAT...South winds 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Saline, Jefferson, Gage, Johnson, Nemaha, Pawnee and Richardson Counties. * WHEN...From noon Tuesday to midnight CDT Tuesday night. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
GAGE COUNTY, NE
IN THIS ARTICLE
#Philadelphia#Extreme Weather#Flood Advisory#Mercer Flood Advisory#Princeton#Interstate 95#Interstate 78#Interstate 295#Interstate 195
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Severe Thunderstorm Warning issued for Emanuel, Jefferson, Johnson, Montgomery, Telfair, Toombs by NWS

Effective: 2022-04-05 17:18:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM EDT for central, southeastern and east central Georgia. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Emanuel; Jefferson; Johnson; Montgomery; Telfair; Toombs; Treutlen; Wheeler A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 530 PM EDT FOR EMANUEL...NORTHERN TOOMBS...CENTRAL TELFAIR...TREUTLEN JOHNSON...CENTRAL WHEELER...SOUTHEASTERN JEFFERSON AND MONTGOMERY COUNTIES At 518 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Waynesboro to near Canoochee to near Higgston, moving northeast at 75 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Swainsboro, McRae, Lyons, Soperton, Mount Vernon, Wrightsville, Vidalia, Wadley, Twin City, Glenwood, Adrian, Stillmore, Oak Park, Ailey, Scotland, Higgston, Garfield, Santa Claus, Summertown and Alston. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
EMANUEL COUNTY, GA
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Winter Weather Advisory issued for Ruby Mountains and East Humboldt Range by NWS

Effective: 2022-04-12 01:59:00 PDT Expires: 2022-04-12 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Ruby Mountains and East Humboldt Range WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 5 PM PDT THIS AFTERNOON * WHAT...Snow and blowing snow expected. Additional snow accumulations of up to 4 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Ruby Mountains and East Humboldt Range. * WHEN...Until 5 PM PDT this afternoon. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the morning or evening commute. Gusty winds could bring down tree branches.
ELKO COUNTY, NV
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High Wind Warning issued for Beaver, Cimarron, Texas by NWS

Effective: 2022-04-12 09:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Watch for falling debris and tree limbs. Use caution if you must drive. Target Area: Beaver; Cimarron; Texas HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO 10 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 65 mph expected. * WHERE...The Oklahoma Panhandle and portions of the Texas Panhandle. * WHEN...From 9 AM this morning to 10 PM CDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
BEAVER COUNTY, OK
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Dense Fog Advisory issued for Adams, Allen, Blackford, De Kalb, Grant, Huntington, Jay by NWS

Effective: 2022-04-12 05:04:00 EDT Expires: 2022-04-12 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If you are traveling early this morning, slow down and allow extra time to reach your destination. Watch out for children waiting for the school bus. Target Area: Adams; Allen; Blackford; De Kalb; Grant; Huntington; Jay; Wabash; Wells; Whitley DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Areas of dense fog with visibilities of one quarter of a mile or less. * WHERE...Portions of northern Indiana and northwest Ohio. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Patchy dense for had developed over northeast Indiana and northwest Ohio mainly south of a line from Wauseon to Columbia City. Visibilities in this area will occasionally drop to a quarter of a mile or less early this morning.
ADAMS COUNTY, IN
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NWS
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Special Weather Statement issued for Hunterdon, Mercer, Middlesex, Northwestern Burlington by NWS

Effective: 2022-03-19 20:46:00 EDT Expires: 2022-03-19 21:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Hunterdon; Mercer; Middlesex; Northwestern Burlington; Somerset Strong thunderstorms will impact portions of south central Hunterdon, Mercer, northwestern Burlington, south central Somerset, southwestern Middlesex, east central Montgomery, southeastern Bucks and northeastern Philadelphia Counties through 930 PM EDT At 906 PM EDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near New Hope to Northeast Philadelphia. Movement was east at 40 mph. HAZARD...Wind gusts up to 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Philadelphia, Trenton, Bensalem, East Brunswick, South Brunswick, Ewing, Princeton, Florence, Burlington, Bristol, Jenkintown, Bordentown, Cranbury, Pennington, Beverly, Rockledge, New Hope, Yardley, Newtown and Hopewell. This includes the following highways New Jersey Turnpike between exits 6 and 8. Pennsylvania Turnpike between mile markers 345 and 359. Interstate 95 in Pennsylvania between mile markers 34 and 40. Interstate 195 in New Jersey between mile markers 0 and 7. Interstate 295 in New Jersey between mile markers 49 and 76. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
BURLINGTON COUNTY, NJ
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Blizzard Warning issued for Steele by NWS

Effective: 2022-04-12 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions for North Dakota can be found at dot.nd.gov/travel and for Minnesota at 511mn.org, or by calling 5 1 1 in either state. Target Area: Steele BLIZZARD WARNING IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Blizzard conditions expected. Total snow accumulations of 4 to 8 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Steele County. * WHEN...From 10 AM this morning to 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Heavy snowfall rates and blowing snow may reduce visibilities to a quarter mile or less.
STEELE COUNTY, ND
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Blizzard Warning issued for Foster, Logan, McIntosh, Stutsman by NWS

Effective: 2022-04-12 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. Notify a friend or family member of your travel plans. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Foster; Logan; McIntosh; Stutsman BLIZZARD WARNING IN EFFECT FROM 7 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Heavy snow and blizzard conditions possible. Total snow accumulations between 6 and 14 inches possible. Winds could gust as high as 50 mph. * WHERE...Portions of the James River Valley. * WHEN...From 7 AM this morning to 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility.
FOSTER COUNTY, ND
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Blizzard Warning issued for Eastern Walsh County, Griggs, Pembina by NWS

Effective: 2022-04-12 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions for North Dakota can be found at dot.nd.gov/travel and for Minnesota at 511mn.org, or by calling 5 1 1 in either state. Target Area: Eastern Walsh County; Griggs; Pembina BLIZZARD WARNING IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Blizzard conditions expected. Total snow accumulations of 6 to 19 inches, with higher totals towards the Devils Lake Basin and far northeast ND. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Pembina, Eastern Walsh and Griggs Counties. * WHEN...From 10 AM this morning to 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Travel will be extremely difficult to impossible. Widespread blowing snow and heavy snowfall rates will reduce visibility under a quarter of a mile. Expect large, impassable snow drifts to severely impact travel. Impacts to travel may linger after snow stops falling.
GRIGGS COUNTY, ND
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Winter Weather Advisory issued for Dickey, La Moure by NWS

Effective: 2022-04-12 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Dickey; La Moure WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Snow and blowing snow. Total accumulations between 2 and 6 inches. Winds could gust as high as 50 mph. * WHERE...LaMoure and Dickey Counties. * WHEN...From 7 PM this evening to 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility.
DICKEY COUNTY, ND
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High Wind Warning issued for Northeast Plateaus and Mesas South of Hwy 264 by NWS

Effective: 2022-04-12 03:29:00 PDT Expires: 2022-04-12 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Northeast Plateaus and Mesas South of Hwy 264 HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST THIS AFTERNOON * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Portions of northern Arizona including Dilkon and Kykotsmovi. * WHEN...Until 5 PM MST this afternoon. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Areas of blowing dust could lower visibility at times.
APACHE COUNTY, AZ
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Winter Weather Advisory issued for Grand and Summit Counties Below 9000 Feet by NWS

Effective: 2022-04-12 03:18:00 MDT Expires: 2022-04-12 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for Colorado can be obtained by calling 5 1 1 or by going to www.cotrip.org. Target Area: Grand and Summit Counties Below 9000 Feet WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...Snow ongoing. Total snow accumulations between 3 and 7 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...Grand and Summit Counties Below 9000 Feet. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Roads will likely become slick and hazardous.
GRAND COUNTY, CO
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High Wind Warning issued for Cheyenne, Rawlins by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Cheyenne; Rawlins HIGH WIND WARNING IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected, shifting to the northwest by the afternoon. * WHERE...Cheyenne and Rawlins Counties. * WHEN...From noon today to 8 PM CDT this evening. * IMPACTS...Dangerous travel conditions associated with strong winds and blowing dust is expected, especially on major routes such as Interstate 70, Highway 83, and Highway 283. Wind of this magnitude may down trees, power lines, and damage property in addition to producing areas of blowing dust that could result in localized diminished visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Southwest winds will shift to the northwest between late morning and early afternoon near the Colorado border and during the mid to late afternoon across Kansas.
CHEYENNE COUNTY, KS

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