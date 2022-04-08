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Passaic County, NJ

Flood Advisory issued for Passaic by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 05:36:00 EDT Expires: 2022-04-10 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night...

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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Dense Fog Advisory issued for Auglaize, Hardin, Mercer by NWS

Effective: 2022-04-12 06:05:00 EDT Expires: 2022-04-12 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Auglaize; Hardin; Mercer DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Mercer, Auglaize and Hardin Counties. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
AUGLAIZE COUNTY, OH
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Yavapai County Mountains by NWS

Effective: 2022-04-12 02:08:00 PDT Expires: 2022-04-12 08:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Yavapai County Mountains WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM MST THIS MORNING * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Portions of northern Arizona including Prescott, Seligman, and Ash Fork. * WHEN...Until 8 AM MST this morning. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles.
YAVAPAI COUNTY, AZ
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Passaic, NJ
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Ringwood, NJ
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Bloomingdale, NJ
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Pompton Lakes, NJ
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Milford, NJ
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Winter Weather Advisory issued for Northern Elko County by NWS

Effective: 2022-04-12 01:59:00 PDT Expires: 2022-04-12 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Northern Elko County WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM PDT THIS MORNING ABOVE 6000 FEET * WHAT...Snow and blowing snow. Additional snow accumulations of up to 3 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Elko County. * WHEN...Until 11 AM PDT this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the morning commute. Gusty winds could bring down tree branches.
ELKO COUNTY, NV
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Winter Weather Advisory issued for Ruby Mountains and East Humboldt Range by NWS

Effective: 2022-04-12 01:59:00 PDT Expires: 2022-04-12 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Ruby Mountains and East Humboldt Range WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 5 PM PDT THIS AFTERNOON * WHAT...Snow and blowing snow expected. Additional snow accumulations of up to 4 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Ruby Mountains and East Humboldt Range. * WHEN...Until 5 PM PDT this afternoon. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the morning or evening commute. Gusty winds could bring down tree branches.
ELKO COUNTY, NV
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Winter Storm Warning issued for Petroleum by NWS

Effective: 2022-04-12 03:03:00 MDT Expires: 2022-04-13 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Petroleum WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of 6 to 14 inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Petroleum County. * WHEN...Until noon MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Wind chills will be near zero at times. Expect stress to newborn livestock.
PETROLEUM COUNTY, MT
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Wind Advisory issued for Chiricahua Mountains including Chiricahua National Monument by NWS

Effective: 2022-04-12 11:00:00 PDT Expires: 2022-04-12 19:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Motorists should not drive into an area of blowing dust. Remember, Pull Aside, Stay Alive. Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Chiricahua Mountains including Chiricahua National Monument; Eastern Cochise County Below 5000 Feet including Douglas, Willcox; Galiuro and Pinaleno Mountains including Mount Graham; Upper Gila River and Aravaipa Valleys including Clifton, Safford BLOWING DUST ADVISORY IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 7 PM MST THIS EVENING WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 7 PM MST THIS EVENING * WHAT...For the Blowing Dust Advisory, visibility between one quarter mile and one mile in blowing dust expected. For the Wind Advisory, southwest winds 25 to 35 mph with gusts up 45-55 mph expected. * WHERE...Eastern Cochise County below 5000 feet and Upper Gila River Valley. * WHEN...From 11 AM this morning to 7 PM MST this evening for both the Blowing Dust Advisory and the Wind Advisory. * IMPACTS...Blowing dust will produce low visibilities, especially along Interstate 10 from Willcox to the New Mexico state line. Gusty winds could blow around unsecured objects.
COCHISE COUNTY, AZ
IN THIS ARTICLE
#Greenwood Lake#Extreme Weather#Flood Advisory#Passaic Flood Advisory
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Flood Warning issued for Effingham, Screven by NWS

Effective: 2022-04-12 04:45:00 EDT Expires: 2022-04-13 04:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Effingham; Screven FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Savannah River near Clyo. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 13.3 feet, one foot of water covers Tom Goethe Road just after the pavement ends. * ADDITIONAL DETAILS - At 415 AM EDT Tuesday, the stage was 12.9 feet. - Forecast...The river is expected to rise to 14.3 feet Saturday morning. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 11.0 feet.
EFFINGHAM COUNTY, GA
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Flood Warning issued for Burke, Emanuel, Jenkins by NWS

Effective: 2022-04-12 04:45:00 EDT Expires: 2022-04-13 04:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Burke; Emanuel; Jenkins FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Ogeechee River at Midville. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 6.0 feet, the access road into the River Bluff in Midville floods. The lower portion of Johnson Road near Herndon is also flooded. * ADDITIONAL DETAILS - At 431 AM EDT Tuesday, the stage was 7.2 feet. - Forecast...The river is expected to fall to 6.1 feet Saturday evening. - Flood stage is 6.0 feet.
BURKE COUNTY, GA
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High Wind Warning issued for Northeast Plateaus and Mesas South of Hwy 264 by NWS

Effective: 2022-04-12 03:29:00 PDT Expires: 2022-04-12 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Northeast Plateaus and Mesas South of Hwy 264 HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST THIS AFTERNOON * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Portions of northern Arizona including Dilkon and Kykotsmovi. * WHEN...Until 5 PM MST this afternoon. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Areas of blowing dust could lower visibility at times.
APACHE COUNTY, AZ
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Blizzard Warning issued for Steele by NWS

Effective: 2022-04-12 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions for North Dakota can be found at dot.nd.gov/travel and for Minnesota at 511mn.org, or by calling 5 1 1 in either state. Target Area: Steele BLIZZARD WARNING IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Blizzard conditions expected. Total snow accumulations of 4 to 8 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Steele County. * WHEN...From 10 AM this morning to 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Heavy snowfall rates and blowing snow may reduce visibilities to a quarter mile or less.
STEELE COUNTY, ND
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High Wind Warning issued for Cheyenne, Rawlins by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Cheyenne; Rawlins HIGH WIND WARNING IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected, shifting to the northwest by the afternoon. * WHERE...Cheyenne and Rawlins Counties. * WHEN...From noon today to 8 PM CDT this evening. * IMPACTS...Dangerous travel conditions associated with strong winds and blowing dust is expected, especially on major routes such as Interstate 70, Highway 83, and Highway 283. Wind of this magnitude may down trees, power lines, and damage property in addition to producing areas of blowing dust that could result in localized diminished visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Southwest winds will shift to the northwest between late morning and early afternoon near the Colorado border and during the mid to late afternoon across Kansas.
CHEYENNE COUNTY, KS
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Dense Fog Advisory issued for Adams, Allen, Blackford, De Kalb, Grant, Huntington, Jay by NWS

Effective: 2022-04-12 05:04:00 EDT Expires: 2022-04-12 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If you are traveling early this morning, slow down and allow extra time to reach your destination. Watch out for children waiting for the school bus. Target Area: Adams; Allen; Blackford; De Kalb; Grant; Huntington; Jay; Wabash; Wells; Whitley DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Areas of dense fog with visibilities of one quarter of a mile or less. * WHERE...Portions of northern Indiana and northwest Ohio. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Patchy dense for had developed over northeast Indiana and northwest Ohio mainly south of a line from Wauseon to Columbia City. Visibilities in this area will occasionally drop to a quarter of a mile or less early this morning.
ADAMS COUNTY, IN
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Wind Advisory issued for Gage, Jefferson, Johnson, Nemaha, Pawnee, Richardson, Saline by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-13 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Gage; Jefferson; Johnson; Nemaha; Pawnee; Richardson; Saline WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO MIDNIGHT CDT TONIGHT * WHAT...South winds 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Saline, Jefferson, Gage, Johnson, Nemaha, Pawnee and Richardson Counties. * WHEN...From noon Tuesday to midnight CDT Tuesday night. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
GAGE COUNTY, NE
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Flood Warning issued for Hampton, Jasper by NWS

Effective: 2022-04-12 04:45:00 EDT Expires: 2022-04-13 04:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Hampton; Jasper FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Savannah River near Clyo. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 13.3 feet, one foot of water covers Tom Goethe Road just after the pavement ends. * ADDITIONAL DETAILS - At 415 AM EDT Tuesday, the stage was 12.9 feet. - Forecast...The river is expected to rise to 14.3 feet Saturday morning. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 11.0 feet.
HAMPTON COUNTY, SC
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Winter Storm Warning issued for Beaverhead, Madison by NWS

Effective: 2022-04-12 03:06:00 MDT Expires: 2022-04-13 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Beaverhead; Madison WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MDT TONIGHT * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations between 3 and 8 inches, with higher amounts in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Beaverhead and Madison Counties. * WHEN...Until Midnight MDT tonight. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning commute. Isolated power outages are possible. * ADDITIONAL DETAILS...Snowfall rates of 1 to 2 inches per hour are possible through Tuesday morning.
BEAVERHEAD COUNTY, MT
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Wind Advisory issued for Upper Treasure Valley, Western Magic Valley by NWS

Effective: 2022-04-12 02:55:00 MDT Expires: 2022-04-12 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Upper Treasure Valley; Western Magic Valley WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected this afternoon, mainly southeast of Boise through the Magic Valley. * WHERE...Upper Treasure Valley and Western Magic Valley. * WHEN...Until 6 PM MDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ADA COUNTY, ID
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Flood Warning issued for Allendale by NWS

Effective: 2022-04-12 04:45:00 EDT Expires: 2022-04-13 04:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Allendale FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Savannah River at Burtons Ferry. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 18.2 feet, the picnic area at Stoney Bluff Landing becomes flooded. Access to the house at the end of Stoney Bluff Landing Road is limited. * ADDITIONAL DETAILS - At 345 AM EDT Tuesday, the stage was 17.0 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 17.3 feet Saturday evening. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 15.0 feet.
ALLENDALE COUNTY, SC

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