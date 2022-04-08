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Warren County, NJ

Flood Warning issued for Warren by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 18:48:00 EDT Expires: 2022-04-09 12:48:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around...don`t drown when encountering flooded roads. Most flood...

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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Dense Fog Advisory issued for Greene, Lawrence by NWS

Effective: 2022-04-12 04:07:00 CDT Expires: 2022-04-12 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Greene; Lawrence DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter to one half mile in dense fog. * WHERE...Greene and Lawrence Counties. * WHEN...Until 9 AM CDT Tuesday. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
GREENE COUNTY, MO
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Winter Storm Warning issued for Beaverhead, Madison by NWS

Effective: 2022-04-12 03:06:00 MDT Expires: 2022-04-13 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Beaverhead; Madison WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MDT TONIGHT * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations between 3 and 8 inches, with higher amounts in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Beaverhead and Madison Counties. * WHEN...Until Midnight MDT tonight. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning commute. Isolated power outages are possible. * ADDITIONAL DETAILS...Snowfall rates of 1 to 2 inches per hour are possible through Tuesday morning.
BEAVERHEAD COUNTY, MT
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Winter Storm Watch issued for West Polk by NWS

Effective: 2022-04-12 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. Target Area: West Polk WINTER STORM WATCH NOW IN EFFECT FROM 1 PM CDT THIS AFTERNOON THROUGH THURSDAY EVENING * WHAT...Snow and blizzard conditions remain possible. Total snow accumulations between 1 to 3 remain possible, with locally higher amounts possible. Winds could gust as high as 50 mph. * WHERE...West Polk County. * WHEN...From 1 PM CDT this afternoon through Thursday evening. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Heavy snowfall rates and blowing snow may reduce visibilities to a quarter mile or less. * ADDITIONAL DETAILS...There will be a sharp cutoff where precipitation may remain rain through this evening instead of snow greatly reducing the potential for impactful accumulations or blizzard conditions.
POLK COUNTY, MN
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Warren County, NJ
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Warren, NJ
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Wind Advisory issued for Yavapai County Mountains by NWS

Effective: 2022-04-12 02:08:00 PDT Expires: 2022-04-12 08:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Yavapai County Mountains WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM MST THIS MORNING * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Portions of northern Arizona including Prescott, Seligman, and Ash Fork. * WHEN...Until 8 AM MST this morning. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles.
YAVAPAI COUNTY, AZ
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Winter Storm Warning issued for Broadwater, Meagher by NWS

Effective: 2022-04-12 03:06:00 MDT Expires: 2022-04-13 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Broadwater; Meagher WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Additional snow accumulations between 3 and 7 inches across the valley floors, and 7 to 14 inches in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Meagher and Broadwater Counties. * WHEN...Until Noon MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning commute. Isolated power outages are possible.
BROADWATER COUNTY, MT
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High Wind Warning issued for Cheyenne, Rawlins by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Cheyenne; Rawlins HIGH WIND WARNING IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected, shifting to the northwest by the afternoon. * WHERE...Cheyenne and Rawlins Counties. * WHEN...From noon today to 8 PM CDT this evening. * IMPACTS...Dangerous travel conditions associated with strong winds and blowing dust is expected, especially on major routes such as Interstate 70, Highway 83, and Highway 283. Wind of this magnitude may down trees, power lines, and damage property in addition to producing areas of blowing dust that could result in localized diminished visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Southwest winds will shift to the northwest between late morning and early afternoon near the Colorado border and during the mid to late afternoon across Kansas.
CHEYENNE COUNTY, KS
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Blizzard Warning issued for Bottineau, Burke, Divide, McHenry, Mountrail, Pierce, Renville by NWS

Effective: 2022-04-12 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. Notify a friend or family member of your travel plans. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Bottineau; Burke; Divide; McHenry; Mountrail; Pierce; Renville; Rolette; Ward; Williams BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 1 PM THIS AFTERNOON TO 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Heavy snow and blizzard conditions expected. Total snow accumulations between 12 and 24 inches, with locally higher amounts up to 30 inches possible. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northwest and north central North Dakota. * WHEN...From 1 PM this afternoon to 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions will impact the Tuesday evening and Wednesday morning commutes. Gusty winds could bring down tree branches.
BOTTINEAU COUNTY, ND
IN THIS ARTICLE
#Flood#Northern New Jersey#Extreme Weather
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Blizzard Warning issued for Grand Forks by NWS

Effective: 2022-04-12 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions for North Dakota can be found at dot.nd.gov/travel and for Minnesota at 511mn.org, or by calling 5 1 1 in either state. Target Area: Grand Forks BLIZZARD WARNING IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Blizzard conditions expected across western Grand Forks County. Total snow accumulations of 6 to 14 inches across western Grand Forks County. 1 to 5 inches of accumulation is expected across eastern Grand Forks County. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Grand Forks County. * WHEN...From 10 AM this morning to 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Heavy snowfall rates and blowing snow will reduce visibilities to a quarter mile or less. Where heaviest snowfall occurs large impassible drifts may severely impact travel and travel impacts may linger after snow stops falling. * ADDITIONAL DETAILS...There will be a sharp cutoff within Grand Forks County where precipitation may remain rain through this evening instead of snow greatly impacting potential accumulations in the east.
GRAND FORKS COUNTY, ND
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Dense Fog Advisory issued for Auglaize, Hardin, Mercer by NWS

Effective: 2022-04-12 06:05:00 EDT Expires: 2022-04-12 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Auglaize; Hardin; Mercer DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Mercer, Auglaize and Hardin Counties. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
AUGLAIZE COUNTY, OH
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
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Flood Warning issued for Berkeley, Georgetown, Williamsburg by NWS

Effective: 2022-04-12 04:45:00 EDT Expires: 2022-04-13 04:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Berkeley; Georgetown; Williamsburg FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Santee River near Jamestown. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 16.0 feet, water surrounds the residence at the end of Harris Landing Road and the adjacent boat ramp is inaccessible. * ADDITIONAL DETAILS - At 330 AM EDT Tuesday, the stage was 14.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 15.0 feet Wednesday evening. - Flood stage is 10.0 feet.
BERKELEY COUNTY, SC
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NWS
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Winter Storm Warning issued for Southwest Phillips by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Southwest Phillips WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 AM THIS MORNING TO NOON MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations of 2 to 7 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...Southwest Phillips County. * WHEN...From 6 AM this morning to noon MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Wind chills will be near zero at times. Expect stress to newborn livestock.
PHILLIPS COUNTY, MT
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High Wind Warning issued for Beaver, Cimarron, Texas by NWS

Effective: 2022-04-12 09:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Watch for falling debris and tree limbs. Use caution if you must drive. Target Area: Beaver; Cimarron; Texas HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO 10 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 65 mph expected. * WHERE...The Oklahoma Panhandle and portions of the Texas Panhandle. * WHEN...From 9 AM this morning to 10 PM CDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
BEAVER COUNTY, OK
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High Wind Warning issued for Northeast Plateaus and Mesas South of Hwy 264 by NWS

Effective: 2022-04-12 03:29:00 PDT Expires: 2022-04-12 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Northeast Plateaus and Mesas South of Hwy 264 HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST THIS AFTERNOON * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Portions of northern Arizona including Dilkon and Kykotsmovi. * WHEN...Until 5 PM MST this afternoon. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Areas of blowing dust could lower visibility at times.
APACHE COUNTY, AZ
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Winter Storm Warning issued for Daniels, Western Roosevelt by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Daniels; Western Roosevelt WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 10 PM MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations of 5 to 8 inches. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Daniels and Western Roosevelt Counties. * WHEN...From noon today to 10 PM MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Wind chills will be near zero at times. Expect stress to newborn livestock.
DANIELS COUNTY, MT
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Blizzard Warning issued for Dawson, McCone, Prairie, Richland, Wibaux by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Dawson; McCone; Prairie; Richland; Wibaux BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 AM THIS MORNING TO 10 PM MDT WEDNESDAY * WHAT...Blizzard conditions expected. Total snow accumulations of 10 to 23 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Dawson, Richland, Wibaux, Prairie and McCone Counties. * WHEN...From 6 AM this morning to 10 PM MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility. Gusty winds could bring down tree branches. * ADDITIONAL DETAILS...Wind chills will be near zero at times. Expect stress to newborn livestock.
DAWSON COUNTY, MT
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Blizzard Warning issued for Foster, Logan, McIntosh, Stutsman by NWS

Effective: 2022-04-12 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. Notify a friend or family member of your travel plans. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Foster; Logan; McIntosh; Stutsman BLIZZARD WARNING IN EFFECT FROM 7 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Heavy snow and blizzard conditions possible. Total snow accumulations between 6 and 14 inches possible. Winds could gust as high as 50 mph. * WHERE...Portions of the James River Valley. * WHEN...From 7 AM this morning to 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility.
FOSTER COUNTY, ND
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Red Flag Warning issued for North Central Mountains, Northwest Plateau by NWS

Effective: 2022-04-13 10:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Please advise the appropriate officials or fire crews in the field of this Red Flag Warning. Target Area: North Central Mountains; Northwest Plateau RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 10 AM TO 9 PM MDT TODAY FOR THE MIDDLE RIO GRANDE VALLEY, CENTRAL TO NORTHEAST HIGHLANDS AND EASTERN PLAINS BELOW ANY SNOWPACK DUE TO STRONG WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND AN UNSTABLE AIRMASS RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 10 AM TO 8 PM MDT WEDNESDAY FOR ALL AREAS BELOW SIGNIFICANT SNOWPACK DUE TO STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM EARLY THURSDAY AFTERNOON THROUGH EARLY THURSDAY EVENING FOR THE NORTHEAST HIGHLANDS AND NORTHEAST PLAINS DUE TO STRONG WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND AN UNSTABLE AIRMASS .Very strong to potentially damaging wind gusts to around 65 or 70 mph are then possible today along and east of the central mountain chain as well as over portions of northwest and west central NM. Elsewhere, wind gust near 50 mph will be likely. Critical fire weather conditions are expected to be concentrated along and east of the Middle Rio Grande Valley where relative humidity will be lowest. While temperatures will be cooler than normal Wednesday, extremely dry conditions with widespread and long duration single digit relative humidity values will be combined with strong wind speeds. This will yield critical fire weather conditions areawide below significant snowpack. Strong winds and low humidity values will persist on Thursday across northeast New Mexico. RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 10 AM TO 8 PM MDT WEDNESDAY The National Weather Service in Albuquerque has issued a Red Flag Warning...which is in effect from 10 AM to 8 PM MDT Wednesday. * AREA AND TIMING...This includes the Northwest Plateau and North Central Mountains from Wednesday morning through Wednesday evening. * 20 FOOT WINDS...West 20 to 35 mph with gusts between 40 and 50 mph. * RELATIVE HUMIDITY...Minimum values ranging between 8 and 15 percent below 8500 feet. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
LOS ALAMOS COUNTY, NM

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