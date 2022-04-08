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Dallas County, AL

Flood Warning issued for Dallas, Monroe, Wilcox by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-09 22:34:00 CDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available...

alerts.weather.gov

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Line Of Severe Storms Will Bring Downpours, Strong Winds, Possible Isolated Tornadoes

Potentially severe thunderstorms with strong wind gusts will sweep through the region on the final day of the winter season on Saturday, March 19. "The threat will stem from an area of low pressure and its associated cold front that will march eastward through the Ohio Valley and Northeast through the day Saturday and into the evening hours Saturday night," said AccuWeather Meteorologist Brandon Buckingham.
ENVIRONMENT
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High Wind Warning issued for East Slopes Sangre de Cristo Mountains by NWS

Effective: 2022-04-10 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Take action to secure trash cans, lawn furniture, and other loose or lightweight outdoor objects. Extremely hazardous driving conditions can be expected, especially for motorists in high profile vehicles who should consider delaying travel. Target Area: East Slopes Sangre de Cristo Mountains HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 8 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 25 to 45 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...East Slopes Sangre de Cristo Mountains. * WHEN...Until 8 PM MDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds may blow down trees and power lines in some areas. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
COLFAX COUNTY, NM
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Tornado Warning issued for Baldwin, Clarke, Monroe by NWS

Effective: 2022-03-22 19:31:00 CDT Expires: 2022-03-22 20:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Baldwin; Clarke; Monroe The National Weather Service in Mobile has issued a * Tornado Warning for Southwestern Monroe County in south central Alabama North central Baldwin County in southwestern Alabama Southeastern Clarke County in southwestern Alabama * Until 815 PM CDT. * At 730 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 13 miles northeast of Calvert, or 19 miles south of Jackson, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of southwestern Monroe, north central Baldwin and southeastern Clarke Counties. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
BALDWIN COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Tornado Watch issued for Baldwin, Butler, Conecuh, Escambia, Mobile, Monroe, Wilcox by NWS

Effective: 2022-03-22 19:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Baldwin; Butler; Conecuh; Escambia; Mobile; Monroe; Wilcox TORNADO WATCH 63 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ALABAMA BUTLER CONECUH ESCAMBIA MONROE WILCOX IN SOUTHWEST ALABAMA BALDWIN MOBILE IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTHWEST FLORIDA ESCAMBIA IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHEAST MISSISSIPPI GEORGE THIS INCLUDES THE CITIES OF ATMORE, BAY MINETTE, BELLVIEW, BRENT, BREWTON, CAMDEN, DAPHNE, ENSLEY, EVERGREEN, FERRY PASS, FLOMATON, GREENVILLE, GULF SHORES, HOMEWOOD, LUCEDALE, MOBILE, MONROEVILLE, MYRTLE GROVE, PENSACOLA, PINE HILL, PRICHARD, SARALAND, AND TILLMANS CORNER.
BALDWIN COUNTY, AL
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Winter Storm Warning issued for Petroleum by NWS

Effective: 2022-04-12 03:03:00 MDT Expires: 2022-04-13 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Petroleum WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of 6 to 14 inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Petroleum County. * WHEN...Until noon MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Wind chills will be near zero at times. Expect stress to newborn livestock.
PETROLEUM COUNTY, MT
IN THIS ARTICLE
#Flood#Dallas#Alabama River#Extreme Weather#Claiborne Dam Minor
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Severe Thunderstorm Warning issued for Clarke, Wilcox by NWS

Effective: 2022-03-18 07:57:00 CDT Expires: 2022-03-18 08:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Clarke; Wilcox THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR NORTH CENTRAL CLARKE AND WILCOX COUNTIES WILL EXPIRE AT 800 AM CDT The storms which prompted the warning have weakened below severe limits. Therefore, the warning will be allowed to expire. However gusty winds are still possible with these thunderstorms. A Tornado Watch remains in effect until 1000 AM CDT for southwestern Alabama. A Tornado Watch also remains in effect until 200 PM CDT for south central Alabama.
CLARKE COUNTY, AL
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Winter Storm Warning issued for Broadwater, Meagher by NWS

Effective: 2022-04-12 03:06:00 MDT Expires: 2022-04-13 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Broadwater; Meagher WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Additional snow accumulations between 3 and 7 inches across the valley floors, and 7 to 14 inches in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Meagher and Broadwater Counties. * WHEN...Until Noon MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning commute. Isolated power outages are possible.
BROADWATER COUNTY, MT
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Winter Storm Warning issued for Beaverhead, Madison by NWS

Effective: 2022-04-12 03:06:00 MDT Expires: 2022-04-13 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Beaverhead; Madison WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MDT TONIGHT * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations between 3 and 8 inches, with higher amounts in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Beaverhead and Madison Counties. * WHEN...Until Midnight MDT tonight. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning commute. Isolated power outages are possible. * ADDITIONAL DETAILS...Snowfall rates of 1 to 2 inches per hour are possible through Tuesday morning.
BEAVERHEAD COUNTY, MT
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Blizzard Warning issued for Steele by NWS

Effective: 2022-04-12 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions for North Dakota can be found at dot.nd.gov/travel and for Minnesota at 511mn.org, or by calling 5 1 1 in either state. Target Area: Steele BLIZZARD WARNING IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Blizzard conditions expected. Total snow accumulations of 4 to 8 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Steele County. * WHEN...From 10 AM this morning to 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Heavy snowfall rates and blowing snow may reduce visibilities to a quarter mile or less.
STEELE COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
weather.gov

High Wind Warning issued for Hemphill, Lipscomb, Roberts by NWS

Effective: 2022-04-12 09:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Watch for falling debris and tree limbs. Use caution if you must drive. Target Area: Hemphill; Lipscomb; Roberts HIGH WIND WARNING IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO 10 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Hemphill, Lipscomb and Roberts Counties. * WHEN...From 9 AM this morning to 10 PM CDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
HEMPHILL COUNTY, TX
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Winter Storm Warning issued for Daniels, Western Roosevelt by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Daniels; Western Roosevelt WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 10 PM MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations of 5 to 8 inches. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Daniels and Western Roosevelt Counties. * WHEN...From noon today to 10 PM MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Wind chills will be near zero at times. Expect stress to newborn livestock.
DANIELS COUNTY, MT
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High Wind Warning issued for Northeast Plateaus and Mesas South of Hwy 264 by NWS

Effective: 2022-04-12 03:29:00 PDT Expires: 2022-04-12 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Northeast Plateaus and Mesas South of Hwy 264 HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST THIS AFTERNOON * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Portions of northern Arizona including Dilkon and Kykotsmovi. * WHEN...Until 5 PM MST this afternoon. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Areas of blowing dust could lower visibility at times.
APACHE COUNTY, AZ
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High Wind Warning issued for Carson, Dallam, Deaf Smith, Hansford, Hartley, Hutchinson by NWS

Effective: 2022-04-12 09:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Watch for falling debris and tree limbs. Use caution if you must drive. Target Area: Carson; Dallam; Deaf Smith; Hansford; Hartley; Hutchinson; Moore; Ochiltree; Oldham; Palo Duro Canyon; Potter; Randall; Sherman HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO 10 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 65 mph expected. * WHERE...The combined Oklahoma and Texas Panhandles. * WHEN...From 9 AM this morning to 10 PM CDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
CARSON COUNTY, TX
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Blizzard Warning issued for Burleigh, Dunn, Emmons, Kidder, McKenzie, McLean, Mercer by NWS

Effective: 2022-04-12 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. Notify a friend or family member of your travel plans. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Burleigh; Dunn; Emmons; Kidder; McKenzie; McLean; Mercer; Oliver; Sheridan; Wells BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM CDT /6 AM MDT/ THIS MORNING TO 7 PM CDT /6 PM MDT/ THURSDAY * WHAT...Heavy snow and blizzard conditions expected. Total snow accumulations between 12 and 24 inches, with locally higher amounts up to 30 inches possible. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Portions of west central and south central North Dakota. * WHEN...From 7 AM CDT /6 AM MDT/ this morning to 7 PM CDT /6 PM MDT/ Thursday. * IMPACTS...Travel will become very difficult to impossible. Widespread blowing snow will significantly reduce visibility.
BURLEIGH COUNTY, ND
weather.gov

High Wind Warning issued for Cheyenne, Rawlins by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Cheyenne; Rawlins HIGH WIND WARNING IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected, shifting to the northwest by the afternoon. * WHERE...Cheyenne and Rawlins Counties. * WHEN...From noon today to 8 PM CDT this evening. * IMPACTS...Dangerous travel conditions associated with strong winds and blowing dust is expected, especially on major routes such as Interstate 70, Highway 83, and Highway 283. Wind of this magnitude may down trees, power lines, and damage property in addition to producing areas of blowing dust that could result in localized diminished visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Southwest winds will shift to the northwest between late morning and early afternoon near the Colorado border and during the mid to late afternoon across Kansas.
CHEYENNE COUNTY, KS
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Blizzard Warning issued for Eastern Roosevelt, Sheridan by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Eastern Roosevelt; Sheridan BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 10 PM MDT WEDNESDAY * WHAT...Blizzard conditions expected. Total snow accumulations of 8 to 16 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Eastern Roosevelt and Sheridan Counties. * WHEN...From noon today to 10 PM MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility. Gusty winds could bring down tree branches. * ADDITIONAL DETAILS...Wind chills will be near zero at times. Expect stress to newborn livestock.
ROOSEVELT COUNTY, MT

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