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Montgomery County, PA

Flood Advisory issued for Montgomery by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 06:48:00 EDT Expires: 2022-04-08 15:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Montgomery FLOOD ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 6 AM EDT FRIDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...Portions of New Jersey...and southeast Pennsylvania including...

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Flood Warning issued for Effingham, Screven by NWS

Effective: 2022-04-12 04:45:00 EDT Expires: 2022-04-13 04:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Effingham; Screven FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Savannah River near Clyo. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 13.3 feet, one foot of water covers Tom Goethe Road just after the pavement ends. * ADDITIONAL DETAILS - At 415 AM EDT Tuesday, the stage was 12.9 feet. - Forecast...The river is expected to rise to 14.3 feet Saturday morning. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 11.0 feet.
EFFINGHAM COUNTY, GA
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Dense Fog Advisory issued for Auglaize, Hardin, Mercer by NWS

Effective: 2022-04-12 06:05:00 EDT Expires: 2022-04-12 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Auglaize; Hardin; Mercer DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Mercer, Auglaize and Hardin Counties. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
AUGLAIZE COUNTY, OH
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Flood Warning issued for Burke, Emanuel, Jenkins by NWS

Effective: 2022-04-12 04:45:00 EDT Expires: 2022-04-13 04:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Burke; Emanuel; Jenkins FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Ogeechee River at Midville. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 6.0 feet, the access road into the River Bluff in Midville floods. The lower portion of Johnson Road near Herndon is also flooded. * ADDITIONAL DETAILS - At 431 AM EDT Tuesday, the stage was 7.2 feet. - Forecast...The river is expected to fall to 6.1 feet Saturday evening. - Flood stage is 6.0 feet.
BURKE COUNTY, GA
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High Wind Warning issued for Hemphill, Lipscomb, Roberts by NWS

Effective: 2022-04-12 09:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Watch for falling debris and tree limbs. Use caution if you must drive. Target Area: Hemphill; Lipscomb; Roberts HIGH WIND WARNING IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO 10 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Hemphill, Lipscomb and Roberts Counties. * WHEN...From 9 AM this morning to 10 PM CDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
HEMPHILL COUNTY, TX
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Dense Fog Advisory issued for Adams, Allen, Blackford, De Kalb, Grant, Huntington, Jay by NWS

Effective: 2022-04-12 05:04:00 EDT Expires: 2022-04-12 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If you are traveling early this morning, slow down and allow extra time to reach your destination. Watch out for children waiting for the school bus. Target Area: Adams; Allen; Blackford; De Kalb; Grant; Huntington; Jay; Wabash; Wells; Whitley DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Areas of dense fog with visibilities of one quarter of a mile or less. * WHERE...Portions of northern Indiana and northwest Ohio. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Patchy dense for had developed over northeast Indiana and northwest Ohio mainly south of a line from Wauseon to Columbia City. Visibilities in this area will occasionally drop to a quarter of a mile or less early this morning.
ADAMS COUNTY, IN
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Wind Advisory issued for Gage, Jefferson, Johnson, Nemaha, Pawnee, Richardson, Saline by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-13 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Gage; Jefferson; Johnson; Nemaha; Pawnee; Richardson; Saline WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO MIDNIGHT CDT TONIGHT * WHAT...South winds 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Saline, Jefferson, Gage, Johnson, Nemaha, Pawnee and Richardson Counties. * WHEN...From noon Tuesday to midnight CDT Tuesday night. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
GAGE COUNTY, NE
IN THIS ARTICLE
#Extreme Weather#Flood Advisory#Montgomery Flood Advisory#Princeton#Manville#Interstate 95#Interstate 78#Interstate 295#Interstate 195
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Winter Weather Advisory issued for Dickey, La Moure by NWS

Effective: 2022-04-12 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Dickey; La Moure WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Snow and blowing snow. Total accumulations between 2 and 6 inches. Winds could gust as high as 50 mph. * WHERE...LaMoure and Dickey Counties. * WHEN...From 7 PM this evening to 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility.
DICKEY COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Yavapai County Mountains by NWS

Effective: 2022-04-12 02:08:00 PDT Expires: 2022-04-12 08:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Yavapai County Mountains WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM MST THIS MORNING * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Portions of northern Arizona including Prescott, Seligman, and Ash Fork. * WHEN...Until 8 AM MST this morning. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles.
YAVAPAI COUNTY, AZ
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Winter Weather Advisory issued for Ruby Mountains and East Humboldt Range by NWS

Effective: 2022-04-12 01:59:00 PDT Expires: 2022-04-12 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Ruby Mountains and East Humboldt Range WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 5 PM PDT THIS AFTERNOON * WHAT...Snow and blowing snow expected. Additional snow accumulations of up to 4 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Ruby Mountains and East Humboldt Range. * WHEN...Until 5 PM PDT this afternoon. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the morning or evening commute. Gusty winds could bring down tree branches.
ELKO COUNTY, NV
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Winter Storm Warning issued for Petroleum by NWS

Effective: 2022-04-12 03:03:00 MDT Expires: 2022-04-13 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Petroleum WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of 6 to 14 inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Petroleum County. * WHEN...Until noon MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Wind chills will be near zero at times. Expect stress to newborn livestock.
PETROLEUM COUNTY, MT
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NWS
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Wind Advisory issued for Northern Elko County, Southeastern Elko County by NWS

Effective: 2022-04-12 01:55:00 PDT Expires: 2022-04-12 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Elko County; Southeastern Elko County WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 5 PM PDT THIS AFTERNOON * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Northern Elko County and Southeastern Elko County. * WHEN...Until 5 PM PDT this afternoon. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Dangerous cross winds possible, especially on north to south roadways. * ADDITIONAL DETAILS...Winds could lead to blowing and drifting snow, especially on higher passes and summits, leading to hazardous travel conditions.
ELKO COUNTY, NV
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High Wind Warning issued for Northeast Plateaus and Mesas South of Hwy 264 by NWS

Effective: 2022-04-12 03:29:00 PDT Expires: 2022-04-12 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Northeast Plateaus and Mesas South of Hwy 264 HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST THIS AFTERNOON * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Portions of northern Arizona including Dilkon and Kykotsmovi. * WHEN...Until 5 PM MST this afternoon. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Areas of blowing dust could lower visibility at times.
APACHE COUNTY, AZ
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Dense Fog Advisory issued for Crawford, Erie, Hancock, Huron, Lucas, Marion, Ottawa by NWS

Effective: 2022-04-12 06:28:00 EDT Expires: 2022-04-12 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Crawford; Erie; Hancock; Huron; Lucas; Marion; Ottawa; Sandusky; Seneca; Wood; Wyandot DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one half mile in dense fog. * WHERE...Portions of north central and northwest Ohio. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
CRAWFORD COUNTY, OH
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Winter Storm Warning issued for Broadwater, Meagher by NWS

Effective: 2022-04-12 03:06:00 MDT Expires: 2022-04-13 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Broadwater; Meagher WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Additional snow accumulations between 3 and 7 inches across the valley floors, and 7 to 14 inches in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Meagher and Broadwater Counties. * WHEN...Until Noon MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning commute. Isolated power outages are possible.
BROADWATER COUNTY, MT
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Flood Warning issued for Berkeley, Georgetown, Williamsburg by NWS

Effective: 2022-04-12 04:45:00 EDT Expires: 2022-04-13 04:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Berkeley; Georgetown; Williamsburg FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Santee River near Jamestown. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 16.0 feet, water surrounds the residence at the end of Harris Landing Road and the adjacent boat ramp is inaccessible. * ADDITIONAL DETAILS - At 330 AM EDT Tuesday, the stage was 14.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 15.0 feet Wednesday evening. - Flood stage is 10.0 feet.
BERKELEY COUNTY, SC
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High Wind Warning issued for Beaver, Cimarron, Texas by NWS

Effective: 2022-04-12 09:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Watch for falling debris and tree limbs. Use caution if you must drive. Target Area: Beaver; Cimarron; Texas HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO 10 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 65 mph expected. * WHERE...The Oklahoma Panhandle and portions of the Texas Panhandle. * WHEN...From 9 AM this morning to 10 PM CDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
BEAVER COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Warning issued for Emanuel, Jefferson, Johnson, Montgomery, Telfair, Toombs by NWS

Effective: 2022-04-05 17:18:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM EDT for central, southeastern and east central Georgia. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Emanuel; Jefferson; Johnson; Montgomery; Telfair; Toombs; Treutlen; Wheeler A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 530 PM EDT FOR EMANUEL...NORTHERN TOOMBS...CENTRAL TELFAIR...TREUTLEN JOHNSON...CENTRAL WHEELER...SOUTHEASTERN JEFFERSON AND MONTGOMERY COUNTIES At 518 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Waynesboro to near Canoochee to near Higgston, moving northeast at 75 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Swainsboro, McRae, Lyons, Soperton, Mount Vernon, Wrightsville, Vidalia, Wadley, Twin City, Glenwood, Adrian, Stillmore, Oak Park, Ailey, Scotland, Higgston, Garfield, Santa Claus, Summertown and Alston. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
EMANUEL COUNTY, GA
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Blizzard Warning issued for Foster, Logan, McIntosh, Stutsman by NWS

Effective: 2022-04-12 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. Notify a friend or family member of your travel plans. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Foster; Logan; McIntosh; Stutsman BLIZZARD WARNING IN EFFECT FROM 7 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Heavy snow and blizzard conditions possible. Total snow accumulations between 6 and 14 inches possible. Winds could gust as high as 50 mph. * WHERE...Portions of the James River Valley. * WHEN...From 7 AM this morning to 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility.
FOSTER COUNTY, ND

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