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Philadelphia, PA

Flood Advisory issued for Montgomery, Philadelphia by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 06:54:00 EDT Expires: 2022-04-08 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Montgomery; Philadelphia FLOOD ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 6 AM EDT FRIDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...Portions of New Jersey...and southeast Pennsylvania...

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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
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Flood Warning issued for Charleston, Colleton, Dorchester by NWS

Effective: 2022-04-12 04:45:00 EDT Expires: 2022-04-13 04:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Charleston; Colleton; Dorchester FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Edisto River near Givhans Ferry. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 11.0 feet, Weeks Landing in Canadys is not accessible. * ADDITIONAL DETAILS - At 430 AM EDT Tuesday, the stage was 10.5 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 11.0 feet early Wednesday afternoon. - Flood stage is 10.0 feet.
CHARLESTON COUNTY, SC
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Gage, Jefferson, Johnson, Nemaha, Pawnee, Richardson, Saline by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-13 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Gage; Jefferson; Johnson; Nemaha; Pawnee; Richardson; Saline WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO MIDNIGHT CDT TONIGHT * WHAT...South winds 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Saline, Jefferson, Gage, Johnson, Nemaha, Pawnee and Richardson Counties. * WHEN...From noon Tuesday to midnight CDT Tuesday night. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
GAGE COUNTY, NE
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Bensalem Township, PA
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High Wind Warning issued for Hemphill, Lipscomb, Roberts by NWS

Effective: 2022-04-12 09:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Watch for falling debris and tree limbs. Use caution if you must drive. Target Area: Hemphill; Lipscomb; Roberts HIGH WIND WARNING IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO 10 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Hemphill, Lipscomb and Roberts Counties. * WHEN...From 9 AM this morning to 10 PM CDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
HEMPHILL COUNTY, TX
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Winter Weather Advisory issued for Barnes, Traill by NWS

Effective: 2022-04-12 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for North Dakota can be found at dot.nd.gov/travel and for Minnesota at 511mn.org, or by calling 5 1 1 in either state. Target Area: Barnes; Traill WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Snow and blowing snow. Total snow accumulations of 2 to 5 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Traill and Barnes Counties. * WHEN...From 10 AM this morning to 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the morning or evening commute. Gusty winds could bring down tree branches.
BARNES COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Berkeley, Georgetown, Williamsburg by NWS

Effective: 2022-04-12 04:45:00 EDT Expires: 2022-04-13 04:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Berkeley; Georgetown; Williamsburg FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Santee River near Jamestown. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 16.0 feet, water surrounds the residence at the end of Harris Landing Road and the adjacent boat ramp is inaccessible. * ADDITIONAL DETAILS - At 330 AM EDT Tuesday, the stage was 14.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 15.0 feet Wednesday evening. - Flood stage is 10.0 feet.
BERKELEY COUNTY, SC
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High Wind Warning issued for Cheyenne, Rawlins by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Cheyenne; Rawlins HIGH WIND WARNING IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected, shifting to the northwest by the afternoon. * WHERE...Cheyenne and Rawlins Counties. * WHEN...From noon today to 8 PM CDT this evening. * IMPACTS...Dangerous travel conditions associated with strong winds and blowing dust is expected, especially on major routes such as Interstate 70, Highway 83, and Highway 283. Wind of this magnitude may down trees, power lines, and damage property in addition to producing areas of blowing dust that could result in localized diminished visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Southwest winds will shift to the northwest between late morning and early afternoon near the Colorado border and during the mid to late afternoon across Kansas.
CHEYENNE COUNTY, KS
IN THIS ARTICLE
#Extreme Weather#Flood Advisory#Princeton#Manville#Interstate 95#Interstate 78#Interstate 295#Interstate 195
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Blizzard Warning issued for Steele by NWS

Effective: 2022-04-12 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions for North Dakota can be found at dot.nd.gov/travel and for Minnesota at 511mn.org, or by calling 5 1 1 in either state. Target Area: Steele BLIZZARD WARNING IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Blizzard conditions expected. Total snow accumulations of 4 to 8 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Steele County. * WHEN...From 10 AM this morning to 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Heavy snowfall rates and blowing snow may reduce visibilities to a quarter mile or less.
STEELE COUNTY, ND
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Winter Storm Warning issued for Gallatin by NWS

Effective: 2022-04-12 03:06:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Gallatin WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations between 2 and 7 inches, with the highest amounts east and south of the Bozeman area. Winds gusting as high as 55 mph. * WHERE...Gallatin County. * WHEN...Until 6 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult, especially over Bozeman Pass. Blowing snow could significantly reduce visibility. Isolated power outages are possible.
GALLATIN COUNTY, MT
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brantley, Glynn, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-04-05 17:03:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Target Area: Brantley; Glynn; Pierce; Wayne The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Glynn County in southeastern Georgia East central Pierce County in southeastern Georgia Northeastern Brantley County in southeastern Georgia Southeastern Wayne County in southeastern Georgia * Until 545 PM EDT. * At 503 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Raybon, or 8 miles east of Patterson, moving northeast at 45 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Gardi, Everett, Broadhurst, Mount Pleasant and Hortense. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA
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Blizzard Warning issued for Adams, Billings, Bowman, Golden Valley, Grant, Hettinger by NWS

Effective: 2022-04-12 04:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. Notify a friend or family member of your travel plans. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Adams; Billings; Bowman; Golden Valley; Grant; Hettinger; Morton; Sioux; Slope; Stark BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT/7 PM CDT/ THURSDAY * WHAT...Heavy snow and blizzard conditions expected. Total snow accumulations between 12 and 24 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Portions of south central and southwest North Dakota. * WHEN...Until 6 PM MDT/7 PM CDT/ Thursday. * IMPACTS...Travel will become very difficult to impossible. Widespread blowing snow will significantly reduce visibility.
ADAMS COUNTY, ND
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Fire Weather Watch issued for Antelope, Colfax, Madison by NWS

Effective: 2022-04-13 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-13 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Antelope; Colfax; Madison FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY AFTERNOON THROUGH WEDNESDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF EASTERN NEBRASKA AND SOUTHWEST IOWA... ...FIRE WEATHER WATCH IS CANCELLED FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR ANTELOPE MADISON AND COLFAX COUNTIES The National Weather Service in Omaha/Valley has issued a Fire Weather Watch for wind and low relative humidity, which is in effect from Wednesday afternoon through Wednesday evening. The Fire Weather Watch has been cancelled. * Affected Area...In Nebraska, Antelope, Madison and Colfax. * Affected Areas...Fire weather zones 042, 043, 050, 065, 078, and 088. * Winds...West 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 18 percent. * Impacts...Any fires that ignite may spread rapidly and exhibit extreme fire behavior. Use extreme caution if engaging in any activities that could start a fire. Outdoor burning is not advisable.
ANTELOPE COUNTY, NE
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Red Flag Warning issued for Boone, Butler, Jefferson, Platte, Saline, Seward by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Boone; Butler; Jefferson; Platte; Saline; Seward RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 9 PM CDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF EASTERN NEBRASKA... ...FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY AFTERNOON THROUGH WEDNESDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PARTS OF EASTERN NEBRASKA The National Weather Service in Omaha/Valley has issued a Red Flag Warning for wind and low relative humidity, which is in effect from noon today to 9 PM CDT this evening. A Fire Weather Watch has also been issued. This Fire Weather Watch for wind and low relative humidity is in effect from Wednesday afternoon through Wednesday evening. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * Affected Area...In Nebraska, Boone, Platte, Butler, Seward, Saline and Jefferson. * Affected Areas...Fire weather zones 042, 043, 050, 065, 078, and 088. * Winds...West 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 18 percent. * Impacts...Any fires that ignite may spread rapidly and exhibit extreme fire behavior. Use extreme caution if engaging in any activities that could start a fire. Outdoor burning is not advisable.
BOONE COUNTY, NE
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Severe Thunderstorm Warning issued for Camden, Charlton, Ware by NWS

Effective: 2022-04-07 02:23:00 EDT Expires: 2022-04-07 03:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Prepare immediately for large hail and damaging winds. People outside should move immediately to shelter inside a strong building. Stay away from windows. Intense thunderstorm lines can produce brief tornadoes and widespread significant wind damage. Although a tornado is not immediately likely, it is best to move to an interior room on the lowest floor of a building. These storms may cause serious injury and significant property damage. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Camden; Charlton; Ware The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Nassau County in northeastern Florida North central Baker County in northeastern Florida Southwestern Camden County in southeastern Georgia Southeastern Ware County in southeastern Georgia Northeastern Charlton County in southeastern Georgia * Until 300 AM EDT. * At 223 AM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Race Pond to 7 miles southwest of Folkston to 6 miles north of Taylor, moving east at 50 mph. HAZARD...70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Kingsland, Hilliard, Folkston, Woodbine, Homeland, Kings Ferry, Tarboro and Colesburg. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
CAMDEN COUNTY, GA
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Fire Weather Watch issued for Cheyenne by NWS

Effective: 2022-04-13 11:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 19:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or are imminent. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Cheyenne RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM MDT /NOON CDT/ THIS MORNING TO 7 PM MDT /8 PM CDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 002...003...004...013 014...015...016...027...028...029...041...042...080...081 AND 254 FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 002...003...004...013...014...015...016...027 028...029...041...042...080...081 AND 254 The National Weather Service in Goodland has issued a Fire Weather Watch for wind and low relative humidity, which is in effect from Wednesday morning through Wednesday evening. * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 254 Cheyenne. In Kansas...Fire Weather Zone 002 Rawlins...Fire Weather Zone 003 Decatur...Fire Weather Zone 004 Norton...Fire Weather Zone 013 Sherman...Fire Weather Zone 014 Thomas...Fire Weather Zone 015 Sheridan...Fire Weather Zone 016 Graham...Fire Weather Zone 027 Wallace...Fire Weather Zone 028 Logan...Fire Weather Zone 029 Gove...Fire Weather Zone 041 Greeley and Fire Weather Zone 042 Wichita. In Nebraska...Fire Weather Zone 080 Hitchcock and Fire Weather Zone 081 Red Willow. * Timing...For both days, the late morning through the early evening hours. * Winds...For today, southwest 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph, becoming northwest by the afternoon. For Wednesday, northwest 15 to 25 mph with gusts to 40 mph. * Relative Humidity...For today, as low as 10 to 15 percent. For Wednesday, as low as 13 to 15 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
CHEYENNE COUNTY, CO
weather.gov

Red Flag Warning issued for Hitchcock, Red Willow by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or are imminent. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Hitchcock; Red Willow RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM MDT /NOON CDT/ THIS MORNING TO 7 PM MDT /8 PM CDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 002...003...004...013 014...015...016...027...028...029...041...042...080...081 AND 254 FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 002...003...004...013...014...015...016...027 028...029...041...042...080...081 AND 254 The National Weather Service in Goodland has issued a Fire Weather Watch for wind and low relative humidity, which is in effect from Wednesday morning through Wednesday evening. * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 254 Cheyenne. In Kansas...Fire Weather Zone 002 Rawlins...Fire Weather Zone 003 Decatur...Fire Weather Zone 004 Norton...Fire Weather Zone 013 Sherman...Fire Weather Zone 014 Thomas...Fire Weather Zone 015 Sheridan...Fire Weather Zone 016 Graham...Fire Weather Zone 027 Wallace...Fire Weather Zone 028 Logan...Fire Weather Zone 029 Gove...Fire Weather Zone 041 Greeley and Fire Weather Zone 042 Wichita. In Nebraska...Fire Weather Zone 080 Hitchcock and Fire Weather Zone 081 Red Willow. * Timing...For both days, the late morning through the early evening hours. * Winds...For today, southwest 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph, becoming northwest by the afternoon. For Wednesday, northwest 15 to 25 mph with gusts to 40 mph. * Relative Humidity...For today, as low as 10 to 15 percent. For Wednesday, as low as 13 to 15 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
HITCHCOCK COUNTY, NE
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Special Weather Statement issued for Adams, Allen, Blackford, Grant, Huntington, Jay, Wells by NWS

Effective: 2022-04-12 05:04:00 EDT Expires: 2022-04-12 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Adams; Allen; Blackford; Grant; Huntington; Jay; Wells Patchy dense fog early this morning Patchy dense for had developed over northeast Indiana and northwest Ohio mainly south of a line from Wauseon to Columbia City. Visibilities in this area will occasionally drop to a quarter of a mile or less early this morning. Conditions will improve by 9 AM EST. If you are traveling during this time, slow down and allow extra time to reach your destination. Watch out for children waiting for the school bus.
ADAMS COUNTY, IN
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Fire Weather Watch issued for Burt, Cedar, Cuming, Dodge, Douglas, Gage, Knox, Lancaster by NWS

Effective: 2022-04-13 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-13 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Burt; Cedar; Cuming; Dodge; Douglas; Gage; Knox; Lancaster; Pierce; Saunders; Stanton; Thurston; Washington; Wayne FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY AFTERNOON THROUGH WEDNESDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF EASTERN NEBRASKA AND SOUTHWEST IOWA The National Weather Service in Omaha/Valley has issued a Fire Weather Watch for wind and low relative humidity, which is in effect from Wednesday afternoon through Wednesday evening. * Affected Area...In Iowa, Monona and Harrison. In Nebraska, Knox, Cedar, Thurston, Pierce, Wayne, Stanton, Cuming, Burt, Dodge, Washington, Saunders, Douglas, Lancaster and Gage. * Winds...Northwest 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity...As low as 19 percent. * Impacts
BURT COUNTY, NE
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Fire Weather Watch issued for Decatur, Gove, Graham, Greeley, Logan, Norton, Rawlins by NWS

Effective: 2022-04-13 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-13 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or are imminent. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Decatur; Gove; Graham; Greeley; Logan; Norton; Rawlins; Sheridan; Sherman; Thomas; Wallace; Wichita RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM MDT /NOON CDT/ THIS MORNING TO 7 PM MDT /8 PM CDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 002...003...004...013 014...015...016...027...028...029...041...042...080...081 AND 254 FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 002...003...004...013...014...015...016...027 028...029...041...042...080...081 AND 254 The National Weather Service in Goodland has issued a Fire Weather Watch for wind and low relative humidity, which is in effect from Wednesday morning through Wednesday evening. * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 254 Cheyenne. In Kansas...Fire Weather Zone 002 Rawlins...Fire Weather Zone 003 Decatur...Fire Weather Zone 004 Norton...Fire Weather Zone 013 Sherman...Fire Weather Zone 014 Thomas...Fire Weather Zone 015 Sheridan...Fire Weather Zone 016 Graham...Fire Weather Zone 027 Wallace...Fire Weather Zone 028 Logan...Fire Weather Zone 029 Gove...Fire Weather Zone 041 Greeley and Fire Weather Zone 042 Wichita. In Nebraska...Fire Weather Zone 080 Hitchcock and Fire Weather Zone 081 Red Willow. * Timing...For both days, the late morning through the early evening hours. * Winds...For today, southwest 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph, becoming northwest by the afternoon. For Wednesday, northwest 15 to 25 mph with gusts to 40 mph. * Relative Humidity...For today, as low as 10 to 15 percent. For Wednesday, as low as 13 to 15 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
DECATUR COUNTY, KS

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