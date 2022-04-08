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Johnson County, GA

Flood Warning issued for Johnson, Washington, Wilkinson by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-09 20:58:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Johnson; Washington; Wilkinson The...

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Another Severe Tornado Will Come to Southern US This Week

Another severe tornado will strike the parts of Southern US again just like in the past two weeks that left residents in a devastating condition to. The weather phenomenon may not be happening in the same spots, but it will be the third week in a row that there is a chance of severe weather.
ENVIRONMENT
weather.gov

Flood Warning issued for Concordia by NWS

Effective: 2022-03-18 10:36:00 CDT Expires: 2022-03-27 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Forecast includes rainfall on the ground and 48 hours of additional rainfall. Additional information is available at www.water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=JAN The next statement will be issued this evening at 8 PM CDT. Target Area: Concordia The Flood Warning is extended for the following rivers in Mississippi...Louisiana Mississippi River At Natchez affecting Wilkinson, Concordia and Adams Counties. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL SUNDAY, MARCH 27 * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Mississippi River At Natchez. * WHEN...Until Sunday, March 27. * IMPACTS...At 51.0 feet, Water is covering the roads in old downtown area of Fort Adams. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:00 AM CDT Friday the stage was 49.7 feet. - Forecast...The river rose slightly with locally heavy rainfall overnight. The river is now expected to remain steady through Sunday morning before beginning a very slow fall. - Flood stage is 48.0 feet. Fld Observed Forecasts (1 pm CDT) Location Stg Stg Day/Time Sat Sun Mon Mississippi River Natchez 48.0 49.7 Fri 10 am CD 49.7 49.6 49.4
CONCORDIA PARISH, LA
weather.gov

Winter Storm Warning issued for Petroleum by NWS

Effective: 2022-04-12 03:03:00 MDT Expires: 2022-04-13 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Petroleum WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of 6 to 14 inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Petroleum County. * WHEN...Until noon MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Wind chills will be near zero at times. Expect stress to newborn livestock.
PETROLEUM COUNTY, MT
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Wind Advisory issued for Gage, Jefferson, Johnson, Nemaha, Pawnee, Richardson, Saline by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-13 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Gage; Jefferson; Johnson; Nemaha; Pawnee; Richardson; Saline WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO MIDNIGHT CDT TONIGHT * WHAT...South winds 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Saline, Jefferson, Gage, Johnson, Nemaha, Pawnee and Richardson Counties. * WHEN...From noon Tuesday to midnight CDT Tuesday night. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
GAGE COUNTY, NE
IN THIS ARTICLE
#Flood#Oconee River#River Basin#Extreme Weather#Usgs
weather.gov

Winter Storm Warning issued for Broadwater, Meagher by NWS

Effective: 2022-04-12 03:06:00 MDT Expires: 2022-04-13 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Broadwater; Meagher WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Additional snow accumulations between 3 and 7 inches across the valley floors, and 7 to 14 inches in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Meagher and Broadwater Counties. * WHEN...Until Noon MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning commute. Isolated power outages are possible.
BROADWATER COUNTY, MT
weather.gov

Winter Storm Warning issued for Beaverhead, Madison by NWS

Effective: 2022-04-12 03:06:00 MDT Expires: 2022-04-13 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1 or visiting the MDT Road Report website. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Beaverhead; Madison WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MDT TONIGHT * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations between 3 and 8 inches, with higher amounts in the mountains. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Beaverhead and Madison Counties. * WHEN...Until Midnight MDT tonight. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning commute. Isolated power outages are possible. * ADDITIONAL DETAILS...Snowfall rates of 1 to 2 inches per hour are possible through Tuesday morning.
BEAVERHEAD COUNTY, MT
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Flood Warning issued for Charleston, Colleton, Dorchester by NWS

Effective: 2022-04-12 04:45:00 EDT Expires: 2022-04-13 04:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Charleston; Colleton; Dorchester FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Edisto River near Givhans Ferry. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 11.0 feet, Weeks Landing in Canadys is not accessible. * ADDITIONAL DETAILS - At 430 AM EDT Tuesday, the stage was 10.5 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 11.0 feet early Wednesday afternoon. - Flood stage is 10.0 feet.
CHARLESTON COUNTY, SC
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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weather.gov

Winter Storm Warning issued for Daniels, Western Roosevelt by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Daniels; Western Roosevelt WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 10 PM MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations of 5 to 8 inches. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Daniels and Western Roosevelt Counties. * WHEN...From noon today to 10 PM MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Wind chills will be near zero at times. Expect stress to newborn livestock.
DANIELS COUNTY, MT
weather.gov

Blizzard Warning issued for Steele by NWS

Effective: 2022-04-12 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions for North Dakota can be found at dot.nd.gov/travel and for Minnesota at 511mn.org, or by calling 5 1 1 in either state. Target Area: Steele BLIZZARD WARNING IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Blizzard conditions expected. Total snow accumulations of 4 to 8 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Steele County. * WHEN...From 10 AM this morning to 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Heavy snowfall rates and blowing snow may reduce visibilities to a quarter mile or less.
STEELE COUNTY, ND
weather.gov

Flood Warning issued for Effingham, Screven by NWS

Effective: 2022-04-12 04:45:00 EDT Expires: 2022-04-13 04:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Effingham; Screven FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Savannah River near Clyo. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 13.3 feet, one foot of water covers Tom Goethe Road just after the pavement ends. * ADDITIONAL DETAILS - At 415 AM EDT Tuesday, the stage was 12.9 feet. - Forecast...The river is expected to rise to 14.3 feet Saturday morning. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 11.0 feet.
EFFINGHAM COUNTY, GA
weather.gov

Winter Storm Warning issued for Southwest Phillips by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Southwest Phillips WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 AM THIS MORNING TO NOON MDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations of 2 to 7 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...Southwest Phillips County. * WHEN...From 6 AM this morning to noon MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Wind chills will be near zero at times. Expect stress to newborn livestock.
PHILLIPS COUNTY, MT
weather.gov

Dense Fog Advisory issued for Greene, Lawrence by NWS

Effective: 2022-04-12 04:07:00 CDT Expires: 2022-04-12 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Greene; Lawrence DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter to one half mile in dense fog. * WHERE...Greene and Lawrence Counties. * WHEN...Until 9 AM CDT Tuesday. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
GREENE COUNTY, MO
weather.gov

High Wind Warning issued for Cheyenne, Rawlins by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Cheyenne; Rawlins HIGH WIND WARNING IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected, shifting to the northwest by the afternoon. * WHERE...Cheyenne and Rawlins Counties. * WHEN...From noon today to 8 PM CDT this evening. * IMPACTS...Dangerous travel conditions associated with strong winds and blowing dust is expected, especially on major routes such as Interstate 70, Highway 83, and Highway 283. Wind of this magnitude may down trees, power lines, and damage property in addition to producing areas of blowing dust that could result in localized diminished visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Southwest winds will shift to the northwest between late morning and early afternoon near the Colorado border and during the mid to late afternoon across Kansas.
CHEYENNE COUNTY, KS
weather.gov

Blizzard Warning issued for Foster, Logan, McIntosh, Stutsman by NWS

Effective: 2022-04-12 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. Notify a friend or family member of your travel plans. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Foster; Logan; McIntosh; Stutsman BLIZZARD WARNING IN EFFECT FROM 7 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Heavy snow and blizzard conditions possible. Total snow accumulations between 6 and 14 inches possible. Winds could gust as high as 50 mph. * WHERE...Portions of the James River Valley. * WHEN...From 7 AM this morning to 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility.
FOSTER COUNTY, ND
weather.gov

Flood Warning issued for Berkeley, Georgetown, Williamsburg by NWS

Effective: 2022-04-12 04:45:00 EDT Expires: 2022-04-13 04:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Berkeley; Georgetown; Williamsburg FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Santee River near Jamestown. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 16.0 feet, water surrounds the residence at the end of Harris Landing Road and the adjacent boat ramp is inaccessible. * ADDITIONAL DETAILS - At 330 AM EDT Tuesday, the stage was 14.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 15.0 feet Wednesday evening. - Flood stage is 10.0 feet.
BERKELEY COUNTY, SC

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