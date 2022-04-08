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Passaic County, NJ

Flood Advisory issued for Passaic by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 00:18:00 EDT Expires: 2022-04-08 06:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night...

alerts.weather.gov

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Dense Fog Advisory issued for Auglaize, Hardin, Mercer by NWS

Effective: 2022-04-12 06:05:00 EDT Expires: 2022-04-12 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Auglaize; Hardin; Mercer DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Mercer, Auglaize and Hardin Counties. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
AUGLAIZE COUNTY, OH
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Winter Weather Advisory issued for Wallowa County by NWS

Effective: 2022-04-12 04:57:00 PDT Expires: 2022-04-12 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1, or by visiting online at https://tripcheck.com for Oregon or https://wsdot.com/travel for Washington. Target Area: Wallowa County WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM PDT THIS AFTERNOON * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of 2 to 6 inches. * WHERE...Wallowa County. * WHEN...Until 5 PM PDT this afternoon. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the morning or evening commute.
UNION COUNTY, OR
weather.gov

Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Flood Advisory issued for Davidson, Dickson, Rutherford, Sumner, Williamson by NWS

Effective: 2022-04-11 23:46:00 CDT Expires: 2022-04-12 21:24:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Davidson; Dickson; Rutherford; Sumner; Williamson FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of Middle Tennessee, including the following counties, Cheatham, Davidson, Dickson, Rutherford, Sumner and Williamson. * WHEN...Until 900 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Water over roadways. * ADDITIONAL DETAILS - At 708 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include Ashland City, Nashville, Madison, Hendersonville, Smyrna, Brentwood, La Vergne, Goodlettsville, Millersville, Nolensville, Forest Hills, Oak Hill, White Bluff, Belle Meade, Kingston Springs, Lakewood, Pegram, Burns, Bellevue and Joelton. - http://www.weather.gov/safety/flood
DAVIDSON COUNTY, TN
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Severe Weather Statement issued for Dickson by NWS

Effective: 2022-04-12 05:59:00 CDT Expires: 2022-04-12 06:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Dickson A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 615 AM CDT FOR EASTERN DICKSON COUNTY At 558 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Dickson, moving east at 35 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. Locations impacted include Dickson, White Bluff, Burns and Charlotte. This includes the following highways Interstate 40 between mile markers 172 and 181. Interstate 840 between mile markers 1 and 2. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
DICKSON COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Catalina and Santa Barbara Islands by NWS

Effective: 2022-04-12 03:06:00 PDT Expires: 2022-04-12 10:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Catalina and Santa Barbara Islands WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM PDT THIS MORNING * WHAT...Northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * WHERE...Catalina and Santa Barbara Islands. * WHEN...Until 10 AM PDT this morning. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
LOS ANGELES COUNTY, CA
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Winter Weather Advisory issued for South Washington Cascades by NWS

Effective: 2022-04-12 04:41:00 PDT Expires: 2022-04-13 00:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: South Washington Cascades WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT PDT TONIGHT * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of 2 to 7 inches. * WHERE...South Washington Cascades. * WHEN...Until midnight PDT tonight. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
COWLITZ COUNTY, WA
IN THIS ARTICLE
#Greenwood Lake#Extreme Weather#Flood Advisory#Passaic Flood Advisory
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Winter Weather Advisory issued for Central Yampa River Basin, Upper Yampa River Basin by NWS

Effective: 2022-04-12 04:04:00 MDT Expires: 2022-04-12 15:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Central Yampa River Basin; Upper Yampa River Basin WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 3 PM MDT THIS AFTERNOON * WHAT...Snow. 3 to 6 inches of snow possible. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...Central Yampa River Basin and Upper Yampa River Basin. * WHEN...Until 3 PM MDT this afternoon. * IMPACTS...Travel will be very difficult due to near zero visibility in blowing snow. Icy and snow-packed roads are likely. A detailed map of the snowfall can be found at: www.weather.gov/gjt/winter.
MOFFAT COUNTY, CO
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Severe Thunderstorm Warning issued for Dickson by NWS

Effective: 2022-04-12 05:59:00 CDT Expires: 2022-04-12 06:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Dickson A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 615 AM CDT FOR EASTERN DICKSON COUNTY At 558 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Dickson, moving east at 35 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. Locations impacted include Dickson, White Bluff, Burns and Charlotte. This includes the following highways Interstate 40 between mile markers 172 and 181. Interstate 840 between mile markers 1 and 2. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
DICKSON COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Central Ventura County Valleys, Lake Casitas, Ojai Valley by NWS

Effective: 2022-04-12 03:06:00 PDT Expires: 2022-04-12 10:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Ventura County Valleys; Lake Casitas; Ojai Valley; Southeastern Ventura County Valleys WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM PDT THIS MORNING * WHAT...North winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Central Ventura County Valleys, Southeastern Ventura County Valleys, Lake Casitas and Ojai Valley. * WHEN...Until 10 AM PDT this morning. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for drivers of high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
VENTURA COUNTY, CA
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High Wind Warning issued for Northeast Plateaus and Mesas South of Hwy 264 by NWS

Effective: 2022-04-12 03:29:00 PDT Expires: 2022-04-12 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Northeast Plateaus and Mesas South of Hwy 264 HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST THIS AFTERNOON * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Portions of northern Arizona including Dilkon and Kykotsmovi. * WHEN...Until 5 PM MST this afternoon. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Areas of blowing dust could lower visibility at times.
APACHE COUNTY, AZ
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Frost Advisory issued for Mendocino Coast, Southeastern Mendocino Interior by NWS

Effective: 2022-04-12 03:49:00 PDT Expires: 2022-04-12 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Mendocino Coast; Southeastern Mendocino Interior; Southwestern Mendocino Interior FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM THIS MORNING * WHAT...Temperatures as low as 33 will result in frost formation. * WHERE...Mendocino Coast, Southwestern Mendocino Interior, and Southeastern Mendocino Interior. * WHEN...Until 9 AM this morning. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Take steps now to protect tender plants from the cold.
MENDOCINO COUNTY, CA
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Wind Advisory issued for Craig, Nowata, Osage, Pawnee, Washington by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Motorists should exercise caution while driving. Be alert to sudden gusts of wind which may cause you to lose control of your vehicle. Extra attention should be given to cross winds and on bridges and overpasses. Target Area: Craig; Nowata; Osage; Pawnee; Washington WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...South winds 20 to 25 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Osage, Washington OK, Nowata, Craig and Pawnee Counties. * WHEN...From noon today to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles.
CRAIG COUNTY, OK
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Wind Advisory issued for Los Angeles County San Gabriel Valley by NWS

Effective: 2022-04-12 03:06:00 PDT Expires: 2022-04-12 10:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Los Angeles County San Gabriel Valley WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM PDT THIS MORNING * WHAT...North winds 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph expected. * WHERE...Los Angeles County San Gabriel Valley. * WHEN...Until 10 AM PDT this morning. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for drivers of high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
LOS ANGELES COUNTY, CA
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Dense Fog Advisory issued for Ashland, Ashtabula Inland, Ashtabula Lakeshore, Cuyahoga by NWS

Effective: 2022-04-12 06:28:00 EDT Expires: 2022-04-12 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Ashland; Ashtabula Inland; Ashtabula Lakeshore; Cuyahoga; Geauga; Lake; Lorain; Medina; Morrow; Portage; Richland; Summit; Trumbull; Wayne DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one half mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of north central and northeast Ohio. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
ASHLAND COUNTY, OH
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Special Weather Statement issued for Cheatham, Dickson, Hickman, Humphreys, Williamson by NWS

Effective: 2022-04-11 23:46:00 CDT Expires: 2022-04-12 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Cheatham; Dickson; Hickman; Humphreys; Williamson A strong thunderstorm will impact portions of Dickson, northwestern Williamson, south central Cheatham, northeastern Humphreys and northeastern Hickman Counties through 600 AM CDT At 517 AM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near McEwen, or 9 miles east of Waverly, moving east at 40 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Dickson, Waverly, White Bluff, Kingston Springs, McEwen, Burns, Fairview, Hurricane Mills, Charlotte, Vanleer and Bon Aqua. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...30 MPH
CHEATHAM COUNTY, TN
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Red Flag Warning issued for Loess Plains, Loup Rivers Basin by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Loess Plains; Loup Rivers Basin RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM CDT THIS EVENING FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM WEDNESDAY AFTERNOON THROUGH WEDNESDAY EVENING * Affected Area...Fire Weather Zone 209 Loup Rivers Basin. Fire Weather Zone 219 Loess Plains. * Winds...South winds shift to the northwest this afternoon at 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. Winds northwest 20 to 30 mph with gusts to 50 mph on Wednesday. * Relative Humidity...As low as 15 percent this afternoon. Relative humidity as low as 15 percent again Wednesday afternoon. * Impacts...Weather conditions could become favorable for rapid fire growth and erratic fire behavior. Fires may quickly become out of control. Stray lightning strikes may have the potential to start fires this afternoon and evening.
ENVIRONMENT
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Wind Advisory issued for Rio Grande Valley of Eastern Hudspeth County by NWS

Effective: 2022-04-12 09:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Motorists should not drive into an area of blowing dust. Remember, Pull Aside, Stay Alive. Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Rio Grande Valley of Eastern Hudspeth County; Southern Hudspeth Highlands WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 8 AM THIS MORNING TO 9 PM MDT THIS EVENING BLOWING DUST ADVISORY IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 7 PM MDT THIS EVENING * WHAT...For the Blowing Dust Advisory, visibility between one quarter mile and one mile in blowing dust expected. For the Wind Advisory, west winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Southern portions of Hudspeth county in Far West Texas. * WHEN...For the Blowing Dust Advisory, from 11 AM this morning to 7 PM MDT this evening. For the Wind Advisory, from 8 AM this morning to 9 PM MDT this evening. * ADDITIONAL DETAILS....The strongest winds will occur Tuesday afternoon. Blowing dust will cause difficult driving conditions due to lowered visibility.
HUDSPETH COUNTY, TX

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