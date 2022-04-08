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Orange County, NY

Flood Advisory issued for Orange by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-07 22:09:00 EDT Expires: 2022-04-08 12:05:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers...

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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Winter Weather Advisory issued for Wallowa County by NWS

Effective: 2022-04-12 04:57:00 PDT Expires: 2022-04-12 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1, or by visiting online at https://tripcheck.com for Oregon or https://wsdot.com/travel for Washington. Target Area: Wallowa County WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM PDT THIS AFTERNOON * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of 2 to 6 inches. * WHERE...Wallowa County. * WHEN...Until 5 PM PDT this afternoon. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the morning or evening commute.
UNION COUNTY, OR
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Dense Fog Advisory issued for Auglaize, Hardin, Mercer by NWS

Effective: 2022-04-12 06:05:00 EDT Expires: 2022-04-12 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Auglaize; Hardin; Mercer DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Mercer, Auglaize and Hardin Counties. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
AUGLAIZE COUNTY, OH
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Frost Advisory issued for Mendocino Coast, Southeastern Mendocino Interior by NWS

Effective: 2022-04-12 03:49:00 PDT Expires: 2022-04-12 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Mendocino Coast; Southeastern Mendocino Interior; Southwestern Mendocino Interior FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM THIS MORNING * WHAT...Temperatures as low as 33 will result in frost formation. * WHERE...Mendocino Coast, Southwestern Mendocino Interior, and Southeastern Mendocino Interior. * WHEN...Until 9 AM this morning. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Take steps now to protect tender plants from the cold.
MENDOCINO COUNTY, CA
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Orange County, NY
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Dense Fog Advisory issued for Crawford, Erie, Hancock, Huron, Lucas, Marion, Ottawa by NWS

Effective: 2022-04-12 06:28:00 EDT Expires: 2022-04-12 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Crawford; Erie; Hancock; Huron; Lucas; Marion; Ottawa; Sandusky; Seneca; Wood; Wyandot DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one half mile in dense fog. * WHERE...Portions of north central and northwest Ohio. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
CRAWFORD COUNTY, OH
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Winter Weather Advisory issued for South Washington Cascades by NWS

Effective: 2022-04-12 04:41:00 PDT Expires: 2022-04-13 00:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: South Washington Cascades WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT PDT TONIGHT * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of 2 to 7 inches. * WHERE...South Washington Cascades. * WHEN...Until midnight PDT tonight. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
COWLITZ COUNTY, WA
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Wind Advisory issued for Craig, Nowata, Osage, Pawnee, Washington by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Motorists should exercise caution while driving. Be alert to sudden gusts of wind which may cause you to lose control of your vehicle. Extra attention should be given to cross winds and on bridges and overpasses. Target Area: Craig; Nowata; Osage; Pawnee; Washington WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...South winds 20 to 25 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Osage, Washington OK, Nowata, Craig and Pawnee Counties. * WHEN...From noon today to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles.
CRAIG COUNTY, OK
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Winter Weather Advisory issued for Central Yampa River Basin, Upper Yampa River Basin by NWS

Effective: 2022-04-12 04:04:00 MDT Expires: 2022-04-12 15:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Central Yampa River Basin; Upper Yampa River Basin WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 3 PM MDT THIS AFTERNOON * WHAT...Snow. 3 to 6 inches of snow possible. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...Central Yampa River Basin and Upper Yampa River Basin. * WHEN...Until 3 PM MDT this afternoon. * IMPACTS...Travel will be very difficult due to near zero visibility in blowing snow. Icy and snow-packed roads are likely. A detailed map of the snowfall can be found at: www.weather.gov/gjt/winter.
MOFFAT COUNTY, CO
IN THIS ARTICLE
#Extreme Weather#Flood Advisory#Orange Flood Advisory
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Freeze Warning issued for Grand Valley by NWS

Effective: 2022-04-12 21:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 11:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Grand Valley FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 9 PM THIS EVENING TO 11 AM MDT WEDNESDAY HIGH WIND WARNING HAS EXPIRED * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 23 expected. * WHERE...In Utah, Southeast Utah, Arches/Grand Flat and Canyonlands/Natural Bridges. In Colorado, Grand Valley. * WHEN...From 9 PM Tuesday to 11 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
MESA COUNTY, CO
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Severe Weather Statement issued for Dickson by NWS

Effective: 2022-04-12 05:59:00 CDT Expires: 2022-04-12 06:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Dickson A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 615 AM CDT FOR EASTERN DICKSON COUNTY At 558 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Dickson, moving east at 35 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. Locations impacted include Dickson, White Bluff, Burns and Charlotte. This includes the following highways Interstate 40 between mile markers 172 and 181. Interstate 840 between mile markers 1 and 2. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
DICKSON COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Dickson by NWS

Effective: 2022-04-12 05:59:00 CDT Expires: 2022-04-12 06:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Dickson A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 615 AM CDT FOR EASTERN DICKSON COUNTY At 558 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Dickson, moving east at 35 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. Locations impacted include Dickson, White Bluff, Burns and Charlotte. This includes the following highways Interstate 40 between mile markers 172 and 181. Interstate 840 between mile markers 1 and 2. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
DICKSON COUNTY, TN
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Rio Grande Valley of Eastern Hudspeth County by NWS

Effective: 2022-04-12 09:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Motorists should not drive into an area of blowing dust. Remember, Pull Aside, Stay Alive. Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Rio Grande Valley of Eastern Hudspeth County; Southern Hudspeth Highlands WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 8 AM THIS MORNING TO 9 PM MDT THIS EVENING BLOWING DUST ADVISORY IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 7 PM MDT THIS EVENING * WHAT...For the Blowing Dust Advisory, visibility between one quarter mile and one mile in blowing dust expected. For the Wind Advisory, west winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Southern portions of Hudspeth county in Far West Texas. * WHEN...For the Blowing Dust Advisory, from 11 AM this morning to 7 PM MDT this evening. For the Wind Advisory, from 8 AM this morning to 9 PM MDT this evening. * ADDITIONAL DETAILS....The strongest winds will occur Tuesday afternoon. Blowing dust will cause difficult driving conditions due to lowered visibility.
HUDSPETH COUNTY, TX
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Winter Weather Advisory issued for Salt River and Wyoming Ranges, Star Valley by NWS

Effective: 2022-04-12 04:29:00 MDT Expires: 2022-04-12 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Salt River and Wyoming Ranges; Star Valley WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of 2 to 4 inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Star Valley and Salt River and Wyoming Ranges. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Travel could become difficult especially over Salt River Pass. * ADDITIONAL DETAILS...Visibility around a tenth of a mile in heaver snow could result in snowmobilers becoming disoriented and lost.
LINCOLN COUNTY, WY
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Wind Advisory issued for Los Angeles County San Fernando Valley, Santa Monica Mountains by NWS

Effective: 2022-04-12 03:06:00 PDT Expires: 2022-04-12 10:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Los Angeles County San Fernando Valley; Santa Monica Mountains WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM PDT THIS MORNING * WHAT...North winds 20 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. Isolated gusts to 55 mph across higher terrain. * WHERE...Los Angeles County San Fernando Valley and Santa Monica Mountains. * WHEN...Until 10 AM PDT this morning. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for drivers of high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
LOS ANGELES COUNTY, CA
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Wind Advisory issued for East Slopes Sacramento Mountains Below 7500 Feet by NWS

Effective: 2022-04-12 04:04:00 MDT Expires: 2022-04-12 08:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: East Slopes Sacramento Mountains Below 7500 Feet; Sacramento Mountains Above 7500 Feet; West Slopes Sacramento Mountains Below 7500 Feet WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM MDT THIS MORNING HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT FROM 8 AM THIS MORNING TO 6 AM MDT WEDNESDAY * WHAT... For the Wind Advisory, southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. For the High Wind Warning, west winds 35 to 45 mph with gusts up to 70 mph expected. * WHERE...The Sacramento Mountains. * WHEN...For the High Wind Warning, from 8 AM this morning to 6 AM MDT Wednesday. For the Wind Advisory, until 8 AM MDT this morning. * ADDITIONAL DETAILS...Windy conditions expected throughout the night, but the highest winds will occur Tuesday afternoon. Damage to trees and structures will be possible.
OTERO COUNTY, NM
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Red Flag Warning issued for Loess Plains, Loup Rivers Basin by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Loess Plains; Loup Rivers Basin RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM CDT THIS EVENING FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM WEDNESDAY AFTERNOON THROUGH WEDNESDAY EVENING * Affected Area...Fire Weather Zone 209 Loup Rivers Basin. Fire Weather Zone 219 Loess Plains. * Winds...South winds shift to the northwest this afternoon at 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. Winds northwest 20 to 30 mph with gusts to 50 mph on Wednesday. * Relative Humidity...As low as 15 percent this afternoon. Relative humidity as low as 15 percent again Wednesday afternoon. * Impacts...Weather conditions could become favorable for rapid fire growth and erratic fire behavior. Fires may quickly become out of control. Stray lightning strikes may have the potential to start fires this afternoon and evening.
ENVIRONMENT
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High Wind Warning issued for Southern Tularosa Basin by NWS

Effective: 2022-04-12 08:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Motorists should not drive into an area of blowing dust. Remember, Pull Aside, Stay Alive. People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Southern Tularosa Basin HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT FROM 8 AM THIS MORNING TO 6 AM MDT WEDNESDAY BLOWING DUST ADVISORY IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 7 PM MDT THIS EVENING * WHAT...For the High Wind Warning, west winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected. For the Blowing Dust Advisory, visibility between one quarter mile and one mile in blowing dust expected. * WHERE...East slopes of the Franklin and Organ mountains, including east and northeast El Paso. * WHEN...For the High Wind Warning, from 8 AM this morning to 6 AM MDT Wednesday. For the Blowing Dust Advisory, from 11 AM this morning to 7 PM MDT this evening. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds and blowing dust will create hazardous driving conditions. Damage to trees and structures will be possible.
ENVIRONMENT
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Winter Weather Advisory issued for Foothills of the Southern Blue Mountains of Oregon by NWS

Effective: 2022-04-12 03:03:00 PDT Expires: 2022-04-12 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1, or by visiting online at https://tripcheck.com for Oregon or https://wsdot.com/travel for Washington. Target Area: Foothills of the Southern Blue Mountains of Oregon WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT EARLY THIS MORNING ABOVE 1500 FEET * WHAT...Snow above 1500 feet. Additional snow accumulations of up to one inch. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...Foothills of the Southern Blue Mountains of Oregon. * WHEN...Until 5 AM PDT early this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
GILLIAM COUNTY, OR
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High Wind Warning issued for Santa Clarita Valley by NWS

Effective: 2022-04-12 03:06:00 PDT Expires: 2022-04-12 10:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Santa Clarita Valley HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM PDT THIS MORNING * WHAT...North winds 30 to 45 mph with damaging gusts up to 65 mph expected. * WHERE...Santa Clarita Valley. * WHEN...Until 10 AM PDT this morning. * IMPACTS...Damaging winds will blow down large objects such as trees and power lines. Power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
LOS ANGELES COUNTY, CA

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