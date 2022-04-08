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Hunterdon County, NJ

Flood Advisory issued for Hunterdon, Mercer, Somerset by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 00:18:00 EDT Expires: 2022-04-08 06:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Hunterdon; Mercer; Somerset FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...Portions of New Jersey...and...

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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Dense Fog Advisory issued for Crawford, Erie, Hancock, Huron, Lucas, Marion, Ottawa by NWS

Effective: 2022-04-12 06:28:00 EDT Expires: 2022-04-12 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Crawford; Erie; Hancock; Huron; Lucas; Marion; Ottawa; Sandusky; Seneca; Wood; Wyandot DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one half mile in dense fog. * WHERE...Portions of north central and northwest Ohio. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
CRAWFORD COUNTY, OH
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Manville, NJ
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Somerset County, NJ
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Hunterdon County, NJ
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Winter Weather Advisory issued for Willapa Hills by NWS

Effective: 2022-04-12 04:41:00 PDT Expires: 2022-04-12 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Willapa Hills WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM PDT THIS MORNING ABOVE 1000 FEET * WHAT...Snow above 1000 feet. Additional snow accumulations of up to 3 inches. * WHERE...In Oregon, Coast Range of Northwest Oregon and Central Coast Range of Western Oregon. In Washington, Willapa Hills. * WHEN...Until 11 AM PDT this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
PACIFIC COUNTY, WA
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Wind Advisory issued for Craig, Nowata, Osage, Pawnee, Washington by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Motorists should exercise caution while driving. Be alert to sudden gusts of wind which may cause you to lose control of your vehicle. Extra attention should be given to cross winds and on bridges and overpasses. Target Area: Craig; Nowata; Osage; Pawnee; Washington WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...South winds 20 to 25 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Osage, Washington OK, Nowata, Craig and Pawnee Counties. * WHEN...From noon today to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles.
CRAIG COUNTY, OK
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Winter Weather Advisory issued for Foothills of the Blue Mountains of Washington by NWS

Effective: 2022-04-12 04:57:00 PDT Expires: 2022-04-12 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1, or by visiting online at https://tripcheck.com for Oregon or https://wsdot.com/travel for Washington. Target Area: Foothills of the Blue Mountains of Washington WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM PDT THIS MORNING ABOVE 1000 FEET * WHAT...Snow above 1000 feet. Additional snow accumulations of up to two inches. * WHERE...In Washington, Foothills of the Blue Mountains of Washington. In Oregon, Foothills of the Northern Blue Mountains of Oregon. * WHEN...Until 11 AM PDT this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the morning commute.
COLUMBIA COUNTY, WA
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Flood Advisory issued for Davidson, Dickson, Rutherford, Sumner, Williamson by NWS

Effective: 2022-04-11 23:46:00 CDT Expires: 2022-04-12 21:24:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Davidson; Dickson; Rutherford; Sumner; Williamson FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of Middle Tennessee, including the following counties, Cheatham, Davidson, Dickson, Rutherford, Sumner and Williamson. * WHEN...Until 900 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Water over roadways. * ADDITIONAL DETAILS - At 708 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include Ashland City, Nashville, Madison, Hendersonville, Smyrna, Brentwood, La Vergne, Goodlettsville, Millersville, Nolensville, Forest Hills, Oak Hill, White Bluff, Belle Meade, Kingston Springs, Lakewood, Pegram, Burns, Bellevue and Joelton. - http://www.weather.gov/safety/flood
DAVIDSON COUNTY, TN
IN THIS ARTICLE
#Philadelphia#Extreme Weather#Flood Advisory#Somerset Flood Advisory#Princeton#Interstate 95#Interstate 78#Interstate 295#Interstate 195#Interstate 676
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Special Weather Statement issued for Davidson, Rutherford, Williamson, Wilson by NWS

Effective: 2022-04-11 23:46:00 CDT Expires: 2022-04-12 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Davidson; Rutherford; Williamson; Wilson A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Davidson, northern Rutherford, northeastern Williamson and southwestern Wilson Counties through 800 AM CDT At 716 AM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Nolensville, or 8 miles east of Franklin, moving east at 40 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Murfreesboro, Franklin, Smyrna, Brentwood, La Vergne, Nolensville, Forest Hills, Oak Hill, Walterhill, Antioch, Lascassas, Triune and Cedars Of Lebanon State Park. This includes the following highways Interstate 65 between mile markers 63 and 75. Interstate 24 between mile markers 58 and 78. Interstate 840 between mile markers 45 and 68. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...30 MPH
DAVIDSON COUNTY, TN
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Winter Storm Warning issued for Southern Blue Mountains of Oregon by NWS

Effective: 2022-04-12 03:03:00 PDT Expires: 2022-04-12 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1, or by visiting online at https://tripcheck.com for Oregon or https://wsdot.com/travel for Washington. Target Area: Southern Blue Mountains of Oregon WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT EARLY THIS MORNING * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of 1 to 2 inches. * WHERE...Southern Blue Mountains of Oregon. * WHEN...Until 5 AM PDT early this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
GRANT COUNTY, OR
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brantley, Glynn, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-04-05 17:03:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Target Area: Brantley; Glynn; Pierce; Wayne The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Glynn County in southeastern Georgia East central Pierce County in southeastern Georgia Northeastern Brantley County in southeastern Georgia Southeastern Wayne County in southeastern Georgia * Until 545 PM EDT. * At 503 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Raybon, or 8 miles east of Patterson, moving northeast at 45 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Gardi, Everett, Broadhurst, Mount Pleasant and Hortense. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA
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Winter Weather Advisory issued for Central Coast Range of Western Oregon by NWS

Effective: 2022-04-12 04:41:00 PDT Expires: 2022-04-12 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Central Coast Range of Western Oregon; Coast Range of Northwest Oregon WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM PDT THIS MORNING ABOVE 1000 FEET * WHAT...Snow above 1000 feet. Additional snow accumulations of up to 3 inches. * WHERE...In Oregon, Coast Range of Northwest Oregon and Central Coast Range of Western Oregon. In Washington, Willapa Hills. * WHEN...Until 11 AM PDT this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
BENTON COUNTY, OR
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NWS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Camden, Charlton, Ware by NWS

Effective: 2022-04-07 02:23:00 EDT Expires: 2022-04-07 03:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Prepare immediately for large hail and damaging winds. People outside should move immediately to shelter inside a strong building. Stay away from windows. Intense thunderstorm lines can produce brief tornadoes and widespread significant wind damage. Although a tornado is not immediately likely, it is best to move to an interior room on the lowest floor of a building. These storms may cause serious injury and significant property damage. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Camden; Charlton; Ware The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Nassau County in northeastern Florida North central Baker County in northeastern Florida Southwestern Camden County in southeastern Georgia Southeastern Ware County in southeastern Georgia Northeastern Charlton County in southeastern Georgia * Until 300 AM EDT. * At 223 AM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Race Pond to 7 miles southwest of Folkston to 6 miles north of Taylor, moving east at 50 mph. HAZARD...70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Kingsland, Hilliard, Folkston, Woodbine, Homeland, Kings Ferry, Tarboro and Colesburg. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
CAMDEN COUNTY, GA
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Special Weather Statement issued for Cattaraugus, Chautauqua, Genesee, Northern Erie, Southern Erie by NWS

Effective: 2022-04-12 06:53:00 EDT Expires: 2022-04-12 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Cattaraugus; Chautauqua; Genesee; Northern Erie; Southern Erie; Wyoming AREAS OF DENSE FOG ACROSS PARTS OF WESTERN NY Dense fog is forming across parts of western NY this morning. Expect visibility of less than one- quarter mile especially close to the lakeshore of Erie County. The fog will dissipate through mid-morning. If traveling in this area, use caution by increasing your following distance.
CATTARAUGUS COUNTY, NY

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