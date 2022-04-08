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Bucks County, PA

Flood Advisory issued for Bucks by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 00:46:00 EDT Expires: 2022-04-08 06:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Bucks FLOOD ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 6 AM EDT FRIDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...Portions of New Jersey...and southeast Pennsylvania including...

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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Craig, Nowata, Osage, Pawnee, Washington by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Motorists should exercise caution while driving. Be alert to sudden gusts of wind which may cause you to lose control of your vehicle. Extra attention should be given to cross winds and on bridges and overpasses. Target Area: Craig; Nowata; Osage; Pawnee; Washington WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...South winds 20 to 25 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Osage, Washington OK, Nowata, Craig and Pawnee Counties. * WHEN...From noon today to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles.
CRAIG COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Warning issued for Dickson by NWS

Effective: 2022-04-12 05:59:00 CDT Expires: 2022-04-12 06:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Dickson A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 615 AM CDT FOR EASTERN DICKSON COUNTY At 558 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Dickson, moving east at 35 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. Locations impacted include Dickson, White Bluff, Burns and Charlotte. This includes the following highways Interstate 40 between mile markers 172 and 181. Interstate 840 between mile markers 1 and 2. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
DICKSON COUNTY, TN
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Winter Weather Advisory issued for Wallowa County by NWS

Effective: 2022-04-12 04:57:00 PDT Expires: 2022-04-12 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1, or by visiting online at https://tripcheck.com for Oregon or https://wsdot.com/travel for Washington. Target Area: Wallowa County WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM PDT THIS AFTERNOON * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of 2 to 6 inches. * WHERE...Wallowa County. * WHEN...Until 5 PM PDT this afternoon. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the morning or evening commute.
UNION COUNTY, OR
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Wind Advisory issued for Catalina and Santa Barbara Islands by NWS

Effective: 2022-04-12 03:06:00 PDT Expires: 2022-04-12 10:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Catalina and Santa Barbara Islands WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM PDT THIS MORNING * WHAT...Northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * WHERE...Catalina and Santa Barbara Islands. * WHEN...Until 10 AM PDT this morning. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
LOS ANGELES COUNTY, CA
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Winter Weather Advisory issued for Cody Foothills, North Big Horn Basin by NWS

Effective: 2022-04-12 04:29:00 MDT Expires: 2022-04-12 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Cody Foothills; North Big Horn Basin WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of 1 to 3 inches. Winds gusting as high as 55 mph. * WHERE...North Big Horn Basin. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions and areas of blowing snow. * ADDITIONAL DETAILS...The combination of snow and blowing snow could reduce visibility to under a quarter mile.
BIG HORN COUNTY, WY
IN THIS ARTICLE
#Extreme Weather#Flood Advisory#Bucks#Princeton#Manville#Interstate 95#Interstate 78#Interstate 295#Interstate 195
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Winter Weather Advisory issued for South Washington Cascades by NWS

Effective: 2022-04-12 04:41:00 PDT Expires: 2022-04-13 00:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: South Washington Cascades WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT PDT TONIGHT * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of 2 to 7 inches. * WHERE...South Washington Cascades. * WHEN...Until midnight PDT tonight. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
COWLITZ COUNTY, WA
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Wind Advisory issued for Central Ventura County Valleys, Lake Casitas, Ojai Valley by NWS

Effective: 2022-04-12 03:06:00 PDT Expires: 2022-04-12 10:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Ventura County Valleys; Lake Casitas; Ojai Valley; Southeastern Ventura County Valleys WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM PDT THIS MORNING * WHAT...North winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Central Ventura County Valleys, Southeastern Ventura County Valleys, Lake Casitas and Ojai Valley. * WHEN...Until 10 AM PDT this morning. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for drivers of high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
VENTURA COUNTY, CA
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Wind Advisory issued for Rio Grande Valley of Eastern Hudspeth County by NWS

Effective: 2022-04-12 09:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Motorists should not drive into an area of blowing dust. Remember, Pull Aside, Stay Alive. Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Rio Grande Valley of Eastern Hudspeth County; Southern Hudspeth Highlands WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 8 AM THIS MORNING TO 9 PM MDT THIS EVENING BLOWING DUST ADVISORY IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 7 PM MDT THIS EVENING * WHAT...For the Blowing Dust Advisory, visibility between one quarter mile and one mile in blowing dust expected. For the Wind Advisory, west winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Southern portions of Hudspeth county in Far West Texas. * WHEN...For the Blowing Dust Advisory, from 11 AM this morning to 7 PM MDT this evening. For the Wind Advisory, from 8 AM this morning to 9 PM MDT this evening. * ADDITIONAL DETAILS....The strongest winds will occur Tuesday afternoon. Blowing dust will cause difficult driving conditions due to lowered visibility.
HUDSPETH COUNTY, TX
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Dense Fog Advisory issued for Crawford, Erie, Hancock, Huron, Lucas, Marion, Ottawa by NWS

Effective: 2022-04-12 06:28:00 EDT Expires: 2022-04-12 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Crawford; Erie; Hancock; Huron; Lucas; Marion; Ottawa; Sandusky; Seneca; Wood; Wyandot DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one half mile in dense fog. * WHERE...Portions of north central and northwest Ohio. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
CRAWFORD COUNTY, OH
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Dense Fog Advisory issued for Ashland, Ashtabula Inland, Ashtabula Lakeshore, Cuyahoga by NWS

Effective: 2022-04-12 06:28:00 EDT Expires: 2022-04-12 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Ashland; Ashtabula Inland; Ashtabula Lakeshore; Cuyahoga; Geauga; Lake; Lorain; Medina; Morrow; Portage; Richland; Summit; Trumbull; Wayne DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one half mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of north central and northeast Ohio. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
ASHLAND COUNTY, OH
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High Wind Warning issued for Northeast Plateaus and Mesas South of Hwy 264 by NWS

Effective: 2022-04-12 03:29:00 PDT Expires: 2022-04-12 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Northeast Plateaus and Mesas South of Hwy 264 HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST THIS AFTERNOON * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Portions of northern Arizona including Dilkon and Kykotsmovi. * WHEN...Until 5 PM MST this afternoon. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Areas of blowing dust could lower visibility at times.
APACHE COUNTY, AZ
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Wind Advisory issued for Santa Barbara County Southeastern Coast by NWS

Effective: 2022-04-12 03:06:00 PDT Expires: 2022-04-12 10:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Santa Barbara County Southeastern Coast WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM PDT THIS MORNING * WHAT...Northwest to north winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. Isolated gusts to 65 mph near Montecito Hills. * WHERE...Santa Barbara County Southeastern Coast. * WHEN...Until 10 AM PDT this morning. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for drivers of high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
SANTA BARBARA COUNTY, CA
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Frost Advisory issued for Mendocino Coast, Southeastern Mendocino Interior by NWS

Effective: 2022-04-12 03:49:00 PDT Expires: 2022-04-12 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Mendocino Coast; Southeastern Mendocino Interior; Southwestern Mendocino Interior FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM THIS MORNING * WHAT...Temperatures as low as 33 will result in frost formation. * WHERE...Mendocino Coast, Southwestern Mendocino Interior, and Southeastern Mendocino Interior. * WHEN...Until 9 AM this morning. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Take steps now to protect tender plants from the cold.
MENDOCINO COUNTY, CA
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Severe Weather Statement issued for Dickson by NWS

Effective: 2022-04-12 05:59:00 CDT Expires: 2022-04-12 06:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Dickson A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 615 AM CDT FOR EASTERN DICKSON COUNTY At 558 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Dickson, moving east at 35 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. Locations impacted include Dickson, White Bluff, Burns and Charlotte. This includes the following highways Interstate 40 between mile markers 172 and 181. Interstate 840 between mile markers 1 and 2. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
DICKSON COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Emanuel, Jefferson, Johnson, Montgomery, Telfair, Toombs by NWS

Effective: 2022-04-05 17:18:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM EDT for central, southeastern and east central Georgia. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Emanuel; Jefferson; Johnson; Montgomery; Telfair; Toombs; Treutlen; Wheeler A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 530 PM EDT FOR EMANUEL...NORTHERN TOOMBS...CENTRAL TELFAIR...TREUTLEN JOHNSON...CENTRAL WHEELER...SOUTHEASTERN JEFFERSON AND MONTGOMERY COUNTIES At 518 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Waynesboro to near Canoochee to near Higgston, moving northeast at 75 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Swainsboro, McRae, Lyons, Soperton, Mount Vernon, Wrightsville, Vidalia, Wadley, Twin City, Glenwood, Adrian, Stillmore, Oak Park, Ailey, Scotland, Higgston, Garfield, Santa Claus, Summertown and Alston. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
EMANUEL COUNTY, GA
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High Wind Warning issued for Eastern Mogollon Rim by NWS

Effective: 2022-04-12 03:29:00 PDT Expires: 2022-04-12 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Eastern Mogollon Rim; Little Colorado River Valley in Apache County; Little Colorado River Valley in Navajo County; White Mountains HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST THIS AFTERNOON * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...From the north side of the Mogollon Rim and White Mountains into the Little Colorado River Valley. This includes Winslow, Holbrook, Snowflake, Saint Johns, Springerville, Eagar, Happy Jack, Heber, Show Low, Greer, Pinetop, and Lakeside. * WHEN...Until 5 PM MST this afternoon. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult especially for high profile vehicles. Blowing dust could lower visibility over the Little Colorado River valley.
APACHE COUNTY, AZ
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Freeze Warning issued for Grand Valley by NWS

Effective: 2022-04-12 21:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 11:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Grand Valley FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 9 PM THIS EVENING TO 11 AM MDT WEDNESDAY HIGH WIND WARNING HAS EXPIRED * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 23 expected. * WHERE...In Utah, Southeast Utah, Arches/Grand Flat and Canyonlands/Natural Bridges. In Colorado, Grand Valley. * WHEN...From 9 PM Tuesday to 11 AM MDT Wednesday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
MESA COUNTY, CO

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