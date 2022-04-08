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Cheyenne County, KS

Fire Weather Watch issued for Cheyenne, Decatur, Gove, Graham, Greeley, Logan, Norton by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-08 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Avoid creating any sparks, this includes from chains hanging off of vehicles. Target Area: Cheyenne; Decatur; Gove; Graham; Greeley; Logan; Norton; Rawlins; Sheridan; Sherman; Thomas; Wallace; Wichita RED FLAG WARNING FOR THURSDAY APRIL 7 HAS EXPIRED...

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Tornado Watch issued for Decatur, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-18 16:13:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Decatur; Seminole TORNADO WATCH 52 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHEAST ALABAMA GENEVA HOUSTON IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN THE BIG BEND OF FLORIDA GADSDEN LIBERTY IN THE PANHANDLE OF FLORIDA BAY CALHOUN GULF HOLMES JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHWEST GEORGIA DECATUR SEMINOLE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABE SPRINGS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, AUSMAC, BAINBRIDGE, BARKER STORE, BENNETT, BLOUNTSTOWN, BONIFAY, BROWNTOWN, CAIRO, CALLAWAY, CENTER RIDGE, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COTTONWOOD, CRYSTAL LAKE, DALKEITH, DAVIS PARK, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DURHAM, ECONFINA, EUCHEEANNA, FADETTE, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FRINK, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GRACEVILLE, HACODA, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HARTFORD, HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, LEONIA, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, LYNN HAVEN, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, NEW HOPE, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PANAMA CITY, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, AND WHITE CITY.
DECATUR COUNTY, GA
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Special Weather Statement issued for Decatur, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-19 06:00:00 EDT Expires: 2022-03-19 06:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Decatur; Seminole A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Jackson and northeastern Calhoun Counties in the Panhandle of Florida, northwestern Gadsden and northwestern Liberty Counties in Big Bend of Florida, southwestern Decatur and southeastern Seminole Counties in southwestern Georgia through 615 AM EDT/515 AM CDT/ At 528 AM EDT/428 AM CDT/, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 7 miles northwest of Blountstown, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Bainbridge, Blountstown, Greensboro, West Bainbridge, Chattahoochee, Sneads, Gretna, Bristol, Grand Ridge, Altha, Attapulgus, Brinson, Rock Bluff, Ocheesee, Selman, Recovery, Chipola, Kennys Mill, Hugh Creek and Red Oak. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...40 MPH
DECATUR COUNTY, GA
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
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Fire Weather Watch issued for Buffalo, Dawson, Franklin, Furnas, Gosper, Greeley, Hall by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Buffalo; Dawson; Franklin; Furnas; Gosper; Greeley; Hall; Hamilton; Harlan; Howard; Kearney; Merrick; Nance; Phelps; Polk; Sherman; Valley FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 005, 017, 039, 040, 041, 046, 047, 048, 049, 060, 061, 062, 063, 072, 073, 074, 082, 083 AND 084 * AFFECTED AREA...In Kansas, Fire Weather Zone 005 Phillips and Fire Weather Zone 017 Rooks. In Nebraska, Fire Weather Zone 039 Valley, Fire Weather Zone 040 Greeley, Fire Weather Zone 041 Nance, Fire Weather Zone 046 Sherman, Fire Weather Zone 047 Howard, Fire Weather Zone 048 Merrick, Fire Weather Zone 049 Polk, Fire Weather Zone 060 Dawson, Fire Weather Zone 061 Buffalo, Fire Weather Zone 062 Hall, Fire Weather Zone 063 Hamilton, Fire Weather Zone 072 Gosper, Fire Weather Zone 073 Phelps, Fire Weather Zone 074 Kearney, Fire Weather Zone 082 Furnas, Fire Weather Zone 083 Harlan and Fire Weather Zone 084 Franklin. * WINDS...South 20 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 11 percent. * IMPACTS...Any fires that ignite may spread rapidly and exhibit extreme fire behavior. Use extreme caution if engaging in activities that could lead to fire ignition.
BUFFALO COUNTY, NE
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Norton, KS
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Cheyenne County, KS
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Fire Weather Watch issued for Beaver, Cimarron, Texas by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that the potential for critical fire weather conditions exists. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Beaver; Cimarron; Texas FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE ENTIRE OKLAHOMA PANHANDLE AND ENTIRE TEXAS PANHANDLE The National Weather Service in Amarillo has issued a Fire Weather Watch for strong winds and low relative humidity, which is in effect from Sunday afternoon through Sunday evening. * Affected Area...In Oklahoma...Cimarron...Texas and Beaver. In Texas...Dallam...Sherman...Hansford...Ochiltree...Lipscomb Hartley...Moore...Hutchinson...Roberts...Hemphill...Oldham Potter...Carson...Gray...Wheeler...Deaf Smith...Randall Armstrong...Donley...Collingsworth and Palo Duro Canyon. * 20 Foot Winds...25 to 30 mph. * Relative Humidity...As low as 13 percent. * Red Flag Threat Index...3 to 5. * Timing...Noon until 9 PM CDT.
BEAVER COUNTY, OK
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Fire Weather Watch issued for East Central Plains, Middle Rio Grande Valley by NWS

Effective: 2022-03-20 11:00:00 MDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Please advise the appropriate officials or fire crews in the field of this Fire Weather Watch. Target Area: East Central Plains; Middle Rio Grande Valley; Northeast Highlands; Northeast Plains; Northwest Highlands; Sandia Manzano And Gallinas Mountains; West Central Highlands FIRE WEATHER WATCH SUNDAY LATE MORNING THROUGH EARLY EVENING FOR ALL ZONES (BELOW SIGNIFICANT SNOWPACK) EXCEPT THE NORTH CENTRAL MOUNTAINS AND NORTHWEST PLATEAU DUE TO STRONG WIND AND LOW HUMIDITY .The potential exists for widespread critical fire weather conditions on Sunday as the flow aloft strengthens ahead of an approaching storm system, and a deep surface trough develops in the lee of the southern Rockies. Humidities will plummet into the single digits many places, while high temperatures climb around 5 to 10 degrees above normal, and Haines indices vary from 5 to 6 east of the continental divide. FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING THROUGH SUNDAY EVENING The National Weather Service in Albuquerque has issued a Fire Weather Watch...which is in effect from Sunday morning through Sunday evening. * AREA AND TIMING...Northeast Highlands and Plains, East Central Plains, Northwest and West Central Highlands, Middle Rio Grande Valley, and the Sandia/Manzano and Gallinas Mountains below significant snowpack this Sunday from late morning through early evening. * 20 FOOT WINDS...Southwest at 25 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * RELATIVE HUMIDITY...6 to 12 percent below snowpack. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended..
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Winter Weather Advisory issued for Cheyenne County by NWS

Effective: 2022-03-21 15:10:00 MDT Expires: 2022-03-21 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Cheyenne County WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 8 PM MDT /9 PM CDT/ THIS EVENING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of up to two inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...In Kansas, Sherman, Cheyenne and Wallace Counties. In Colorado, Cheyenne County. * WHEN...Until 8 PM MDT /9 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the evening commute. * ADDITIONAL DETAILS...Light snow with occasional moderate to heavy snow will continue with wind gusts to 40 mph that may result in areas of near blizzard conditions. Travelers should be prepared for rapid reductions in visibility.
CHEYENNE COUNTY, CO
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Fire Weather Watch issued for Dundy, Hitchcock, Red Willow by NWS

Effective: 2022-03-20 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Dundy; Hitchcock; Red Willow NEAR CRITICAL TO CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS POSSIBLE FOR THE REGION ON SUNDAY AFTERNOON .High pressure east of the area on Sunday in combination with a lee-side trough west over the eastern slopes of the Rockies, will bring about above normal warmth, dry conditions and gusty southerly flow for the afternoon hours. This will create the potential for dangerous fire weather conditions to develop. FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT SUNDAY AFTERNOON FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...004 013...014...015...016...027...028...029...041...042...079...080 081...252...253 AND 254 The National Weather Service in Goodland has issued a Fire Weather Watch for wind and low relative humidity, which is in effect Sunday afternoon. * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 252 Yuma Fire Weather Zone 253 Kit Carson and Fire Weather Zone 254 Cheyenne. In Kansas...Fire Weather Zone 001 Cheyenne...Fire Weather Zone 002 Rawlins...Fire Weather Zone 003 Decatur Fire Weather Zone 004 Norton...Fire Weather Zone 013 Sherman Fire Weather Zone 014 Thomas...Fire Weather Zone 015 Sheridan...Fire Weather Zone 016 Graham...Fire Weather Zone 027 Wallace...Fire Weather Zone 028 Logan...Fire Weather Zone 029 Gove...Fire Weather Zone 041 Greeley and Fire Weather Zone 042 Wichita. In Nebraska...Fire Weather Zone 079 Dundy...Fire Weather Zone 080 Hitchcock and Fire Weather Zone 081 Red Willow. * Winds...South 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * Relative Humidity...As low as 12 to 14 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
DUNDY COUNTY, NE
IN THIS ARTICLE
#Fire Weather Watch#Gove Graham
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Fire Weather Watch issued for Phillips, Rooks by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Phillips; Rooks FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 005, 017, 039, 040, 041, 046, 047, 048, 049, 060, 061, 062, 063, 072, 073, 074, 082, 083 AND 084 * AFFECTED AREA...In Kansas, Fire Weather Zone 005 Phillips and Fire Weather Zone 017 Rooks. In Nebraska, Fire Weather Zone 039 Valley, Fire Weather Zone 040 Greeley, Fire Weather Zone 041 Nance, Fire Weather Zone 046 Sherman, Fire Weather Zone 047 Howard, Fire Weather Zone 048 Merrick, Fire Weather Zone 049 Polk, Fire Weather Zone 060 Dawson, Fire Weather Zone 061 Buffalo, Fire Weather Zone 062 Hall, Fire Weather Zone 063 Hamilton, Fire Weather Zone 072 Gosper, Fire Weather Zone 073 Phelps, Fire Weather Zone 074 Kearney, Fire Weather Zone 082 Furnas, Fire Weather Zone 083 Harlan and Fire Weather Zone 084 Franklin. * WINDS...South 20 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * TIMING...Sunday afternoon and early evening. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 15 to 20 percent. * IMPACTS...Any fires that ignite may spread rapidly and exhibit extreme fire behavior. Use extreme caution if engaging in activities that could lead to fire ignition.
PHILLIPS COUNTY, KS
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Fire Weather Watch issued for Edwards, Kinney, Val Verde by NWS

Effective: 2022-03-14 16:00:00 CDT Expires: 2022-03-14 23:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Edwards; Kinney; Val Verde FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH MONDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR VAL VERDE, DIMMIT, AND EDWARDS COUNTY * WINDS...Northwest 15 to 20 mph with gusts up to 30 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 8 percent. * IMPACTS...Extreme fire behavior growth is possible.
EDWARDS COUNTY, TX
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Fire Weather Watch issued for Adams, Clay, Webster, York by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Adams; Clay; Webster; York FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 006, 018, 064, 075, 076 AND 085 The National Weather Service in Hastings has issued a Fire Weather Watch for wind and low relative humidity, which is in effect from Sunday afternoon through Sunday evening. * AFFECTED AREA...In Kansas, Fire Weather Zone 006 Smith and Fire Weather Zone 018 Osborne. In Nebraska, Fire Weather Zone 064 York, Fire Weather Zone 075 Adams, Fire Weather Zone 076 Clay and Fire Weather Zone 085 Webster. * WINDS...South 20 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 15 percent. * IMPACTS...Any fires that ignite may spread rapidly and exhibit extreme fire behavior. Use extreme caution if engaging in activities that could lead to fire ignition.
ADAMS COUNTY, NE
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Severe Weather Statement issued for Lincoln, Logan, Mingo by NWS

Effective: 2022-03-23 16:03:00 EDT Expires: 2022-03-23 16:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM EDT for central and southern West Virginia. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Lincoln; Logan; Mingo A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 430 PM EDT FOR CENTRAL MINGO...SOUTH CENTRAL LINCOLN AND WESTERN LOGAN COUNTIES At 403 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Delbarton, or near Williamson, moving northeast at 60 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Williamson, Logan, Chapmanville, Delbarton, Chief Logan State, Holden, Mount Gay-Shamrock, Red Jacket, Chattaroy, Harts, Matewan, West Logan, Mitchell Heights, Mount Gay, Verdunville, Chauncey, Myrtle, Switzer, Blair and Dingess. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
LINCOLN COUNTY, WV
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Special Weather Statement issued for Champaign, Clark, Logan, Shelby by NWS

Effective: 2022-03-23 14:37:00 EDT Expires: 2022-03-23 16:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a sturdy building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 900 PM EDT for west central Ohio. To report hazardous weather conditions, go to our website at weather.gov/iln and submit your report via social media, when you can do so safely. Target Area: Champaign; Clark; Logan; Shelby STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF SOUTHEASTERN SHELBY, CHAMPAIGN, LOGAN AND NORTHWESTERN CLARK COUNTIES THROUGH 430 PM EDT At 405 PM EDT, strong thunderstorms were located along a line extending from near Jackson Center to near Enon, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Wind gusts up to 45 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Hail may cause minor damage to outdoor objects. Locations impacted include Springfield, Sidney, Bellefontaine, Urbana, New Carlisle, St. Paris, West Liberty, Mechanicsburg, North Lewisburg, Jackson Center, Russells Point, De Graff, Lakeview, Belle Center, West Mansfield, Chippewa Park, Northwood, Quincy, Christiansburg and Rushsylvania. This includes I-70 in Ohio between mile markers 44 and 47. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...45 MPH
CHAMPAIGN COUNTY, OH
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Fire Weather Watch issued for Archer, Baylor, Clay, Knox, Wichita by NWS

Effective: 2022-03-28 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-28 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Archer; Baylor; Clay; Knox; Wichita FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH MONDAY EVENING FOR BREEZY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF WESTERN NORTH TEXAS * WINDS...South 15 to 20 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 19 percent. * MAXIMUM TEMPERATURES...87 to 92 degrees.
ARCHER COUNTY, TX
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Special Weather Statement issued for Johnson, Logan, Montgomery, Scott, Yell by NWS

Effective: 2022-03-24 01:00:00 CDT Expires: 2022-03-21 23:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 400 AM CDT for central and western Arkansas. Target Area: Johnson; Logan; Montgomery; Scott; Yell Strong thunderstorms will impact portions of Logan, southwestern Johnson, southeastern Scott, western Yell and Montgomery Counties through 1115 PM CDT At 1043 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Ozark to near Cardiff to near Opal. Movement was east at 35 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Clarksville... Paris Danville... Mount Ida Lamar... Magazine Knoxville... Subiaco Hartman... Norman Oden... Scranton Blue Mountain... Hoyt Midway in Logan County... Mauldin Albert Pike Recreation Area... Muddy Creek WMA Stonehouse Recreation Area... Mimosa This includes Interstate 40 between mile markers 45 and 63. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...30 MPH
JOHNSON COUNTY, AR
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Flood Watch issued for Chester, Decatur, Henderson, Madison, Tipton by NWS

Effective: 2022-03-22 19:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 04:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Chester; Decatur; Henderson; Madison; Tipton FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM CDT TUESDAY THROUGH TUESDAY EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of East Arkansas, North Mississippi and West Tennessee, including the following areas, in East Arkansas, Craighead, Crittenden, Cross, Lee AR, Mississippi, Phillips, Poinsett and St. Francis. In North Mississippi, Alcorn, Benton MS, Calhoun, Chickasaw, Coahoma, DeSoto, Itawamba, Lafayette, Lee MS, Marshall, Monroe, Panola, Pontotoc, Prentiss, Quitman, Tallahatchie, Tate, Tippah, Tishomingo, Tunica, Union and Yalobusha. In West Tennessee, Chester, Crockett, Decatur, Fayette, Hardeman, Hardin, Haywood, Henderson, Lauderdale, Madison, McNairy, Shelby and Tipton. * WHEN...From 7 AM CDT Tuesday through Tuesday evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
CHESTER COUNTY, TN
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Fire Weather Watch issued for Capitan And Sacramento Mountains by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 MDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Capitan And Sacramento Mountains; South Central Lowlands And Southern Rio Grande Valley; Southwest Deserts and Lowlands; Southwest Mountains CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS POSSIBLE SUNDAY AFTERNOON .A Pacific storm system will move into the area Sunday and Monday, bringing strong winds to the fire zones. Very dry conditions on Sunday will allow critical fire conditions to develop. Higher humidities on Monday should preclude the area from critical fire conditions. FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR LOW RELATIVE HUMIDITY AND STRONG WINDS FOR FIRE WEATHER ZONES 110, 111, 112, AND 113 The National Weather Service in El Paso Tx/Santa Teresa has issued a Fire Weather Watch, which is in effect from Sunday afternoon through Sunday evening. * AFFECTED AREA...Fire weather zone 110.Fire weather zone 111.Fire weather zone 112.Fire weather zone 113. * WIND...West winds of 20 to 35 mph with gusts to 45 mph. * HUMIDITY...Minimum relative humidity of 5 to 10 percent. * HIGHEST THREAT...will be over the lowland zones of New Mexico. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
CATRON COUNTY, NM
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Fire Weather Watch issued for Brooks, Inland Cameron, Inland Kenedy, Inland Willacy by NWS

Effective: 2022-03-18 10:00:00 CDT Expires: 2022-03-18 16:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A fire weather watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. In general...these conditions include sustained 20 foot winds of 25 MPH or greater...humidity ranging from below 25 percent in Zapata County to below 45 percent along the coast...each lasting for 2 hours or more...and cured fuels. Humidity below 25 percent in most areas will trigger fire danger at lower wind speeds. Detailed decision tables are found at HTTP://WEATHER.GOV/RGV/?N=MAPCOLORS#FIRE. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Brooks; Inland Cameron; Inland Kenedy; Inland Willacy; Jim Hogg; Northern Hidalgo; Southern Hidalgo; Starr; Zapata Threat for Rapidly Spreading Wildfires Increasing Friday .The combination of gusty north winds, very low humidity, very dry grasses and brush, and warm temperatures will allow for any wildfire activity to spread rapidly late Friday morning through Friday afternoon. Residents should be very vigilant with items that could create sparks and ignite the dry grasses and brush. FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM CDT FRIDAY THROUGH FRIDAY AFTERNOON FOR LOW RELATIVE HUMIDITY AND STRONG WINDS FOR PORTIONS OF DEEP SOUTH TEXAS * AFFECTED AREA...Zapata, Jim Hogg, Brooks, Inland Kenedy, Starr, Southern Hidalgo, Inland Willacy, Inland Cameron, and Northern Hidalgo Counties. * TIMING...From 10 AM CDT until 4 PM CDT. * WIND...North 25 to 30 mph. * HUMIDITY...15 to 20 percent. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
BROOKS COUNTY, TX
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Fire Weather Watch issued for Burke, Columbia, Lincoln, McDuffie, Richmond by NWS

Effective: 2022-03-26 12:00:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Burke; Columbia; Lincoln; McDuffie; Richmond FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SATURDAY AFTERNOON THROUGH SATURDAY EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE MIDLANDS OF SOUTH CAROLINA AND THE CENTRAL SAVANNAH RIVER AREA The National Weather Service in Columbia has issued a Fire Weather Watch for strong winds and low relative humidity, which is in effect from Saturday afternoon through Saturday evening. * AFFECTED AREA...Midlands of South Carolina and Central Savannah River area. * TIMING...Noon to 8 pm Saturday. * WINDS...West 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 20 percent. * IMPACTS...With dry fuels and strong gusty winds, any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is strongly discouraged.
BURKE COUNTY, GA

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