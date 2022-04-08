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Pembina County, ND

Flood Warning issued for Pembina, Walsh by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-10 21:23:00 CDT Expires: 2022-04-12 03:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this...

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High Wind Warning issued for East Slopes Sangre de Cristo Mountains by NWS

Effective: 2022-04-10 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Take action to secure trash cans, lawn furniture, and other loose or lightweight outdoor objects. Extremely hazardous driving conditions can be expected, especially for motorists in high profile vehicles who should consider delaying travel. Target Area: East Slopes Sangre de Cristo Mountains HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 8 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 25 to 45 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...East Slopes Sangre de Cristo Mountains. * WHEN...Until 8 PM MDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds may blow down trees and power lines in some areas. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
COLFAX COUNTY, NM
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Pembina, ND
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Winter Weather Advisory issued for Chukchi Sea Coast by NWS

Effective: 2022-04-09 19:00:00 AKDT Expires: 2022-04-10 10:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Chukchi Sea Coast WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO 10 AM AKDT SUNDAY * WHAT...Snow and blowing snow with low visibility expected. Plan on difficult travel conditions. Total snow accumulations of 1 to 2 inches are expected. Visibility will be one half mile or less at times. * WHERE...Chukchi Sea Coast from Cape Krusenstern north. * WHEN...7 PM today to 10 AM Sunday. * ADDITIONAL DETAILS...Winds gusting as high as 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for snow and blowing snow means periods of snow and blowing snow will cause travel difficulties.
ENVIRONMENT
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Flood Warning issued for Brown, Cass, Morgan, Schuyler by NWS

Effective: 2022-04-12 08:19:00 CDT Expires: 2022-04-13 00:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Brown; Cass; Morgan; Schuyler The Flood Warning continues for the following rivers in Illinois Illinois River at Peoria affecting Peoria, Woodford and Tazewell Counties. Illinois River near Havana affecting Fulton, Cass and Mason Counties. Illinois River at Beardstown affecting Brown, Morgan, Cass and Schuyler Counties. .The following forecasts are based on observed precipitation, soil moisture conditions, and forecast precipitation. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Moderate flooding is occurring and moderate flooding is forecast. * WHERE...Illinois River at Beardstown. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 18.0 feet, Seepage problems begin in the Lost Creek Drainage and Levee District. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:45 AM CDT Tuesday the stage was 18.6 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 7:45 AM CDT Tuesday was 18.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 18.7 feet this afternoon. - Flood stage is 14.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (7 am CDT) Location Stg Stg Day/Time Wed Thu Fri Illinois River Beardstown 14.0 18.6 Tue 7 am CDT 18.7 18.6 18.5
BROWN COUNTY, IL
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Wind Advisory issued for Cass, Eastern Walsh County, Grand Forks, Pembina, Ransom by NWS

Effective: 2022-03-25 10:27:00 CDT Expires: 2022-03-25 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Cass; Eastern Walsh County; Grand Forks; Pembina; Ransom; Richland; Sargent; Traill WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Portions of northwest and west central Minnesota and northeast and southeast North Dakota. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects.
CASS COUNTY, ND
IN THIS ARTICLE
#Flood#Red River Of The North#Extreme Weather#Polk
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Flood Advisory issued for Davidson by NWS

Effective: 2022-04-12 08:31:00 CDT Expires: 2022-04-12 14:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If you encounter a flooded roadway, turn around and find an alternative route. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued this afternoon at 230 PM CDT. Target Area: Davidson The National Weather Service in Nashville has issued a Flood Advisory for the following rivers in Tennessee Browns Creek At Tennessee State Fairgrounds affecting Davidson County. For the Nashville Metro Area...including Tennessee State Fairgrounds, Millersville, Bordeaux, Edenwold, Belle Meade Near Harding Place, Nashville, Whites Creek...elevated river levels are forecast. FLOOD ADVISORY IN EFFECT FROM THIS MORNING TO THIS AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Browns Creek At Tennessee State Fairgrounds. * WHEN...From this morning to this afternoon. * IMPACTS...At 6.0 feet, Low lying areas along the creek in the fairgrounds property begin to be inundated. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 AM CDT Tuesday the stage was 6.1 feet and rising. - Forecast...No forecast is available for this location. - Action stage is 6.0 feet. - Flood stage is 8.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
DAVIDSON COUNTY, TN
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Flood Warning issued for Calhoun, Franklin, Gulf, Liberty by NWS

Effective: 2022-04-12 09:50:00 EDT Expires: 2022-04-13 04:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued this evening. Target Area: Calhoun; Franklin; Gulf; Liberty The Flood Warning continues for the following rivers in Florida Apalachicola River near Blountstown affecting Liberty, Calhoun, Gulf and Franklin Counties. For the Apalachicola River...including Blountstown...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Apalachicola River near Blountstown. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 20.0 feet, The boat ramp at Estiffanulga in Liberty County floods. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:15 AM CDT Tuesday /9:15 AM EDT Tuesday/ the stage was 19.7 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:15 AM CDT Tuesday /9:15 AM EDT Tuesday/ was 20.5 feet. - Forecast...The river is expected to fall to 17.2 feet Sunday morning. - Flood stage is 17.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 19.6 feet on 11/18/2018. - http://www.weather.gov/safety/flood
CALHOUN COUNTY, FL
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Flood Warning issued for Montgomery, Treutlen, Wheeler by NWS

Effective: 2022-04-12 09:49:00 EDT Expires: 2022-04-16 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Montgomery; Treutlen; Wheeler The Flood Warning continues for the following rivers in Georgia Oconee River near Mount Vernon affecting Treutlen, Wheeler and Montgomery Counties. For the Oconee River Basin...including Penfield, Milledgeville, Oconee, Oconee, McIntyre, Big Sandy Creek at US 441 near Irwinton, Oconee, Dublin, Mount Vernon...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL SATURDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast to continue. * WHERE...Oconee River near Mount Vernon. * WHEN...Until Saturday afternoon. * IMPACTS...At 19 feet, Minor flooding expands further into the woodlands and pastures upstream and downstream from the gage on U.S. Highway 280. The boat ramp parking lot is flooded out on the Wheeler County side of the river. More homes on Dead River Road in the south part of Montgomery County become surrounded with water. Some flooding inside the structures is possible. Some portions of Dead River Road are covered by at least a foot of water. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 AM EDT Tuesday the stage was 18.1 feet and rising. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:45 AM EDT Tuesday was 18.1 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 18.8 feet tomorrow morning. It will then fall below flood stage late Saturday morning. - Flood stage is 16 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 18.8 feet on 02/09/1996. - http://www.weather.gov/safety/flood
MONTGOMERY COUNTY, GA
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High Wind Warning issued for Campbell, Corson by NWS

Effective: 2022-04-14 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Campbell; Corson HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM CDT /6 AM MDT/ TO 7 PM CDT /6 PM MDT/ THURSDAY * WHAT...Northwest winds 25 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Corson and Campbell Counties. * WHEN...From 7 AM CDT /6 AM MDT/ to 7 PM CDT /6 PM MDT/ Thursday. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult especially for high profile vehicles.
CAMPBELL COUNTY, SD
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NWS
weather.gov

Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Blizzard Warning issued for Grand Forks by NWS

Effective: 2022-04-12 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions for North Dakota can be found at dot.nd.gov/travel and for Minnesota at 511mn.org, or by calling 5 1 1 in either state. Target Area: Grand Forks BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Blizzard conditions expected across western Grand Forks County. Total snow accumulations of 6 to 14 inches across western Grand Forks County. 1 to 5 inches of accumulation is expected across eastern Grand Forks County. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Grand Forks County. * WHEN...From 10 AM this morning to 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Heavy snowfall rates and blowing snow will reduce visibilities to a quarter mile or less. Where heaviest snowfall occurs large impassible drifts may severely impact travel and travel impacts may linger after snow stops falling. * ADDITIONAL DETAILS...There will be a sharp cutoff within Grand Forks County where precipitation may remain rain through this evening instead of snow greatly impacting potential accumulations in the east.
GRAND FORKS COUNTY, ND
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Flood Advisory issued for Rutherford, Sumner, Williamson, Wilson by NWS

Effective: 2022-04-11 23:46:00 CDT Expires: 2022-04-12 21:24:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Rutherford; Sumner; Williamson; Wilson FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of Middle Tennessee, including the following counties, Cheatham, Davidson, Dickson, Rutherford, Sumner, Williamson and Wilson. * WHEN...Until 1100 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Water over roadways. * ADDITIONAL DETAILS - At 904 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1 and 3 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include Murfreesboro, Franklin, Lebanon, Dickson, Ashland City, Nashville, Madison, Hendersonville, Smyrna, Brentwood, La Vergne, Mount Juliet, Goodlettsville, Millersville, Nolensville, Forest Hills, Oak Hill, White Bluff, Belle Meade and Kingston Springs. - http://www.weather.gov/safety/flood
RUTHERFORD COUNTY, TN
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High Wind Warning issued for Imperial County Southwest by NWS

Effective: 2022-04-12 06:23:00 PDT Expires: 2022-04-12 08:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A High Wind Warning means a hazardous high wind event is expected or occurring. Sustained wind speeds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or more can lead to property damage. In addition, strong winds over desert areas could result in briefly lowered visibilities to well under a mile at times in blowing dust or blowing sand. Use extra caution. Target Area: Imperial County Southwest HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM PDT THIS MORNING * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...Southwest corner of Imperial County. * WHEN...Until 8 AM PDT this morning. * IMPACTS...Very difficult driving conditions, especially for larger vehicles traveling along roads with crosswinds. Light, unsecured objects will become airborne. Moderate tree and minor structural damage possible.
IMPERIAL COUNTY, CA
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Flood Warning issued for Berkeley, Georgetown, Williamsburg by NWS

Effective: 2022-04-12 09:27:00 EDT Expires: 2022-04-13 09:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Berkeley; Georgetown; Williamsburg FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Santee River near Jamestown. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 16.0 feet, water surrounds the residence at the end of Harris Landing Road and the adjacent boat ramp is inaccessible. * ADDITIONAL DETAILS - At 830 AM EDT Tuesday, the stage was 14.3 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 14.4 feet this afternoon. - Flood stage is 10.0 feet.
BERKELEY COUNTY, SC
weather.gov

Blizzard Warning issued for Benson, Cavalier, Eastern Walsh County, Eddy, Griggs, Nelson by NWS

Effective: 2022-04-12 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions for North Dakota can be found at dot.nd.gov/travel and for Minnesota at 511mn.org, or by calling 5 1 1 in either state. Target Area: Benson; Cavalier; Eastern Walsh County; Eddy; Griggs; Nelson; Pembina; Ramsey; Towner; Western Walsh County BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Blizzard conditions expected. Total snow accumulations of 6 to 20 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Portions of northeast North Dakota. * WHEN...From 10 AM this morning to 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Travel will be extremely difficult to impossible. Widespread blowing snow and heavy snowfall rates will reduce visibility under a quarter of a mile. Expect large, impassable snow drifts to severely impact travel. Impacts to travel may linger after snow stops falling.
BENSON COUNTY, ND
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brantley, Glynn, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-04-05 17:03:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Target Area: Brantley; Glynn; Pierce; Wayne The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Glynn County in southeastern Georgia East central Pierce County in southeastern Georgia Northeastern Brantley County in southeastern Georgia Southeastern Wayne County in southeastern Georgia * Until 545 PM EDT. * At 503 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Raybon, or 8 miles east of Patterson, moving northeast at 45 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Gardi, Everett, Broadhurst, Mount Pleasant and Hortense. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA

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