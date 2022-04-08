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Kittson County, MN

Flood Warning issued for Kittson, Marshall by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-10 21:23:00 CDT Expires: 2022-04-12 03:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this...

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High Wind Warning issued for East Slopes Sangre de Cristo Mountains by NWS

Effective: 2022-04-10 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Take action to secure trash cans, lawn furniture, and other loose or lightweight outdoor objects. Extremely hazardous driving conditions can be expected, especially for motorists in high profile vehicles who should consider delaying travel. Target Area: East Slopes Sangre de Cristo Mountains HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 8 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 25 to 45 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...East Slopes Sangre de Cristo Mountains. * WHEN...Until 8 PM MDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds may blow down trees and power lines in some areas. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
COLFAX COUNTY, NM
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Flood Warning issued for Jeff Davis, Montgomery, Toombs by NWS

Effective: 2022-04-12 22:00:00 EDT Expires: 2022-04-13 09:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Jeff Davis; Montgomery; Toombs The Flood Warning is extended for the following rivers in southeast Georgia Altamaha River At Charlotteville affecting Toombs, Jeff Davis and Montgomery Counties. Additional information is available at https://water.weather.gov/ahps2/forecasts.php?wfo=jax. ...FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Altamaha River At Charlotteville. * WHEN...From this evening until further notice. * IMPACTS...At 11.0 feet, Bankfull conditions occur along the river upstream and downstream from the gage on the U.S. Highway 221 bridge. Some flooding begins in low lying areas around 1.5 miles upstream from the gage in south Montgomery County. The water will approach portions of Three Rivers Lane...Altamaha River Road and Ogle Sandbar Road. At 13.0 feet, Flood stage is reached. Minor flooding occurs in the woodlands along the river upstream and downstream from the gage on the U.S. Highway 221 bridge. The water reaches the top of the public boat ramp by the bridge. Flood waters expand in low lying areas in south Montgomery County around 1.5 miles upstream from the gage. The water will begin to cover portions of Three Rivers Lane...Altamaha River Road and Ogle Sandbar Road. At 14.0 feet, Minor flooding continues in the woodlands along the river upstream and downstream from the gage on the U.S. Highway 221 bridge. The water covers the low portion and entrance of Towns Bluff Lane by the bridge. The public boat ramp is under two feet of water. Flood waters expand further into south Montgomery County around 1.5 miles upstream from the gage. The water will be one to two feet deep over portions of Three Rivers Lane...Altamaha River Road and Ogle Sandbar Road. At 16.0 feet, Minor flooding expands into the woodlands along the river upstream and downstream from the gage on the U.S. Highway 221 bridge. The water will be one to two feet deep over portions of Towns Bluff Lane by the bridge. Flood waters continue to expand further into south Montgomery County around 1.5 miles upstream from the gage. The water will be 2 to 4 feet over large portions of Three Rivers Lane...Altamaha River Road and Ogle Sandbar Road. At 18.0 feet, Minor flooding expands further into the woodlands along the river upstream and downstream from the gage on the U.S. Highway 221 bridge. Flood waters will completely cover Towns Bluff Lane by the bridge and begin to flood the slab foundations of the elevated homes. Flood waters expand further into south Montgomery County around 1.5 miles upstream from the gage. The water will be 4 to 6 feet deep over large portions of Three Rivers Lane Altamaha River Road and Ogle Sandbar Road. At 19.0 feet, Minor flooding expands upstream and downstream from the Highway 221 bridge. Flood waters near 3 feet deep cover Towns Bluff Lane and flood the slab foundations of the elevated homes. Flooding expands further into Montgomery County with the water 5 to 7 feet deep over large portions of Three Rivers Lane...Altamaha River Road and Ogle Sandbar Road. The water reaches the top of boat ramps and parking lots will begin to flood in Towns Bluff Park and along the end of Uvalda Landing Road in Jeff Davis County. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 AM EDT Tuesday the stage was 11.9 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage late this evening and continue rising to 18.4 feet early Sunday morning. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 13.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
JEFF DAVIS COUNTY, GA
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County
Kittson County, MN
State
North Dakota State
City
Marshall, MN
City
East Grand Forks, MN
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Minnesota State
County
Marshall County, MN
Daily Voice

Line Of Severe Storms Will Bring Downpours, Strong Winds, Possible Isolated Tornadoes

Potentially severe thunderstorms with strong wind gusts will sweep through the region on the final day of the winter season on Saturday, March 19. "The threat will stem from an area of low pressure and its associated cold front that will march eastward through the Ohio Valley and Northeast through the day Saturday and into the evening hours Saturday night," said AccuWeather Meteorologist Brandon Buckingham.
ENVIRONMENT
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Winter Weather Advisory issued for Chukchi Sea Coast by NWS

Effective: 2022-04-09 19:00:00 AKDT Expires: 2022-04-10 10:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Chukchi Sea Coast WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO 10 AM AKDT SUNDAY * WHAT...Snow and blowing snow with low visibility expected. Plan on difficult travel conditions. Total snow accumulations of 1 to 2 inches are expected. Visibility will be one half mile or less at times. * WHERE...Chukchi Sea Coast from Cape Krusenstern north. * WHEN...7 PM today to 10 AM Sunday. * ADDITIONAL DETAILS...Winds gusting as high as 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for snow and blowing snow means periods of snow and blowing snow will cause travel difficulties.
ENVIRONMENT
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#Flood#Red River Of The North#Extreme Weather#Polk
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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NWS
weather.gov

Flood Advisory issued for Davidson by NWS

Effective: 2022-04-12 08:31:00 CDT Expires: 2022-04-12 14:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If you encounter a flooded roadway, turn around and find an alternative route. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued this afternoon at 230 PM CDT. Target Area: Davidson The National Weather Service in Nashville has issued a Flood Advisory for the following rivers in Tennessee Browns Creek At Tennessee State Fairgrounds affecting Davidson County. For the Nashville Metro Area...including Tennessee State Fairgrounds, Millersville, Bordeaux, Edenwold, Belle Meade Near Harding Place, Nashville, Whites Creek...elevated river levels are forecast. FLOOD ADVISORY IN EFFECT FROM THIS MORNING TO THIS AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Browns Creek At Tennessee State Fairgrounds. * WHEN...From this morning to this afternoon. * IMPACTS...At 6.0 feet, Low lying areas along the creek in the fairgrounds property begin to be inundated. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 AM CDT Tuesday the stage was 6.1 feet and rising. - Forecast...No forecast is available for this location. - Action stage is 6.0 feet. - Flood stage is 8.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
DAVIDSON COUNTY, TN
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High Wind Warning issued for Campbell, Corson by NWS

Effective: 2022-04-14 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Campbell; Corson HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM CDT /6 AM MDT/ TO 7 PM CDT /6 PM MDT/ THURSDAY * WHAT...Northwest winds 25 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Corson and Campbell Counties. * WHEN...From 7 AM CDT /6 AM MDT/ to 7 PM CDT /6 PM MDT/ Thursday. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult especially for high profile vehicles.
CAMPBELL COUNTY, SD
weather.gov

Flood Warning issued for Brown, Cass, Morgan, Schuyler by NWS

Effective: 2022-04-12 08:19:00 CDT Expires: 2022-04-13 00:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Brown; Cass; Morgan; Schuyler The Flood Warning continues for the following rivers in Illinois Illinois River at Peoria affecting Peoria, Woodford and Tazewell Counties. Illinois River near Havana affecting Fulton, Cass and Mason Counties. Illinois River at Beardstown affecting Brown, Morgan, Cass and Schuyler Counties. .The following forecasts are based on observed precipitation, soil moisture conditions, and forecast precipitation. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Moderate flooding is occurring and moderate flooding is forecast. * WHERE...Illinois River at Beardstown. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 18.0 feet, Seepage problems begin in the Lost Creek Drainage and Levee District. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:45 AM CDT Tuesday the stage was 18.6 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 7:45 AM CDT Tuesday was 18.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 18.7 feet this afternoon. - Flood stage is 14.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (7 am CDT) Location Stg Stg Day/Time Wed Thu Fri Illinois River Beardstown 14.0 18.6 Tue 7 am CDT 18.7 18.6 18.5
BROWN COUNTY, IL
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Berkeley, Georgetown, Williamsburg by NWS

Effective: 2022-04-12 09:27:00 EDT Expires: 2022-04-13 09:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Berkeley; Georgetown; Williamsburg FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Santee River near Jamestown. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 16.0 feet, water surrounds the residence at the end of Harris Landing Road and the adjacent boat ramp is inaccessible. * ADDITIONAL DETAILS - At 830 AM EDT Tuesday, the stage was 14.3 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 14.4 feet this afternoon. - Flood stage is 10.0 feet.
BERKELEY COUNTY, SC
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Blizzard Warning issued for Grand Forks by NWS

Effective: 2022-04-12 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions for North Dakota can be found at dot.nd.gov/travel and for Minnesota at 511mn.org, or by calling 5 1 1 in either state. Target Area: Grand Forks BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Blizzard conditions expected across western Grand Forks County. Total snow accumulations of 6 to 14 inches across western Grand Forks County. 1 to 5 inches of accumulation is expected across eastern Grand Forks County. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Grand Forks County. * WHEN...From 10 AM this morning to 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Heavy snowfall rates and blowing snow will reduce visibilities to a quarter mile or less. Where heaviest snowfall occurs large impassible drifts may severely impact travel and travel impacts may linger after snow stops falling. * ADDITIONAL DETAILS...There will be a sharp cutoff within Grand Forks County where precipitation may remain rain through this evening instead of snow greatly impacting potential accumulations in the east.
GRAND FORKS COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Peoria, Tazewell, Woodford by NWS

Effective: 2022-04-12 08:19:00 CDT Expires: 2022-04-14 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Peoria; Tazewell; Woodford The Flood Warning continues for the following rivers in Illinois Illinois River at Peoria affecting Peoria, Woodford and Tazewell Counties. Illinois River near Havana affecting Fulton, Cass and Mason Counties. Illinois River at Beardstown affecting Brown, Morgan, Cass and Schuyler Counties. .The following forecasts are based on observed precipitation, soil moisture conditions, and forecast precipitation. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Illinois River at Peoria. * WHEN...Until early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 18.0 feet, Some flooding begins to bottomland not protected by levees. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:45 AM CDT Tuesday the stage was 18.7 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 7:45 AM CDT Tuesday was 18.9 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage Thursday morning and continue falling to 15.8 feet Tuesday morning. - Flood stage is 18.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (7 am CDT) Location Stg Stg Day/Time Wed Thu Fri Illinois River Peoria 18.0 18.7 Tue 7 am CDT 18.3 18.0 17.6
PEORIA COUNTY, IL
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Flood Warning issued for Charleston, Colleton, Dorchester by NWS

Effective: 2022-04-12 09:27:00 EDT Expires: 2022-04-13 09:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Charleston; Colleton; Dorchester FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Edisto River near Givhans Ferry. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 11.0 feet, Weeks Landing in Canadys is not accessible. * ADDITIONAL DETAILS - At 830 AM EDT Tuesday, the stage was 10.6 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 11.1 feet early Thursday morning. - Flood stage is 10.0 feet.
CHARLESTON COUNTY, SC

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