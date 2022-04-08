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Darlington County, SC

Flood Warning issued for Darlington, Florence by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 10:23:00 EDT Expires: 2022-04-10 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Flooding is occurring or is imminent. Most flood related deaths occur in automobiles. Do not attempt to cross water covered...

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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Blizzard Warning issued for Steele by NWS

Effective: 2022-04-12 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions for North Dakota can be found at dot.nd.gov/travel and for Minnesota at 511mn.org, or by calling 5 1 1 in either state. Target Area: Steele BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Blizzard conditions expected. Total snow accumulations of 4 to 8 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Steele County. * WHEN...From 10 AM this morning to 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Heavy snowfall rates and blowing snow may reduce visibilities to a quarter mile or less.
STEELE COUNTY, ND
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High Wind Warning issued for Campbell, Corson by NWS

Effective: 2022-04-14 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Campbell; Corson HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM CDT /6 AM MDT/ TO 7 PM CDT /6 PM MDT/ THURSDAY * WHAT...Northwest winds 25 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Corson and Campbell Counties. * WHEN...From 7 AM CDT /6 AM MDT/ to 7 PM CDT /6 PM MDT/ Thursday. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult especially for high profile vehicles.
CAMPBELL COUNTY, SD
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Florence County, SC
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Quinby, SC
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High Wind Warning issued for Imperial County Southwest by NWS

Effective: 2022-04-12 06:23:00 PDT Expires: 2022-04-12 08:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A High Wind Warning means a hazardous high wind event is expected or occurring. Sustained wind speeds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or more can lead to property damage. In addition, strong winds over desert areas could result in briefly lowered visibilities to well under a mile at times in blowing dust or blowing sand. Use extra caution. Target Area: Imperial County Southwest HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM PDT THIS MORNING * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...Southwest corner of Imperial County. * WHEN...Until 8 AM PDT this morning. * IMPACTS...Very difficult driving conditions, especially for larger vehicles traveling along roads with crosswinds. Light, unsecured objects will become airborne. Moderate tree and minor structural damage possible.
IMPERIAL COUNTY, CA
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Winter Storm Warning issued for Butte, Blackfoot Region by NWS

Effective: 2022-04-12 08:54:00 MDT Expires: 2022-04-12 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Butte, Blackfoot Region WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT TODAY * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of up to one inch. * WIND...Northeast 30 to 40 mph with gusts to 50 mph between Drummond and Deer Lodge on Interstate 90, and also between Helmville and MacDonald Pass. Blizzard conditions are possible Monday night in these areas. * WHERE...Butte, Georgetown Lake, Highway 12 Garrison to Elliston, Homestake Pass, and MacDonald Pass. * WHEN...Until noon MDT today. * IMPACTS...Travel could be affected. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility. The cold wind chills as low as 20 below zero could cause frostbite on exposed skin in as little as 30 minutes.
DEER LODGE COUNTY, MT
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Flood Warning issued for Appling, Tattnall, Toombs, Wayne by NWS

Effective: 2022-04-12 20:00:00 EDT Expires: 2022-04-13 09:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Appling; Tattnall; Toombs; Wayne The Flood Warning is extended for the following rivers in southeast Georgia Altamaha River At Baxley affecting Toombs, Tattnall, Wayne and Appling Counties. Additional information is available at https://water.weather.gov/ahps2/forecasts.php?wfo=jax. ...FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Altamaha River At Baxley. * WHEN...From this evening until further notice. * IMPACTS...At 74.5 feet, Flooding of agricultural and timber lands is expected. Deens Landing and Linton Carter Landing boat ramps, picnic areas and parking lots begin to flood. At 78.0 feet, Deens Landing and Carter Linton Landing are completely flooded. Davis Landing Road, Morris Landing Road and Getaway Lane at Carters Bight Landing begin to flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 AM EDT Tuesday the stage was 74.0 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this evening and continue rising to 79.7 feet Sunday morning. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 74.5 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
APPLING COUNTY, GA
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Winter Storm Warning issued for Eastern Lemhi County, Western Lemhi County by NWS

Effective: 2022-04-12 08:54:00 MDT Expires: 2022-04-12 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Eastern Lemhi County; Western Lemhi County WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT TODAY * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...Shoup, Bannock Pass, Highway 28 Tendoy to Lone Pine, Highway 93 Lost Trail Pass to Gibbonsville, Lemhi Pass, and Salmon. * WHEN...Until noon MDT today. * IMPACTS...Travel could be affected.
LEMHI COUNTY, ID
IN THIS ARTICLE
#Flood#Automobile#Extreme Weather
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Flood Advisory issued for Davidson by NWS

Effective: 2022-04-12 08:34:00 CDT Expires: 2022-04-12 14:33:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If you encounter a flooded roadway, turn around and find an alternative route. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued this afternoon at 245 PM CDT. Target Area: Davidson The National Weather Service in Nashville has issued a Flood Advisory for the following rivers in Tennessee Richland Creek At Belle Meade Near Harding Place affecting Davidson County. For the Nashville Metro Area...including Tennessee State Fairgrounds, Millersville, Bordeaux, Edenwold, Belle Meade Near Harding Place, Nashville, Whites Creek...elevated river levels are forecast. FLOOD ADVISORY IN EFFECT FROM THIS MORNING TO THIS AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Richland Creek At Belle Meade Near Harding Place. * WHEN...From this morning to this afternoon. * IMPACTS...At 7.0 feet, Flooding of areas along the creek begins, including residential areas near Percy Warner Boulevard, portions of the Belle Meade Country Club Golf Course, commercial property at Harding Place and U.S. 70 - Harding Pike, and along Harding Pike from the Belle Meade Mansion to near Belle Meade Boulevard. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 AM CDT Tuesday the stage was 6.0 feet and rising. - Forecast...No forecast is available for this location. - Action stage is 5.0 feet. - Flood stage is 7.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
DAVIDSON COUNTY, TN
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Winter Storm Warning issued for Bitterroot, Sapphire Mountains by NWS

Effective: 2022-04-12 08:54:00 MDT Expires: 2022-04-12 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Bitterroot, Sapphire Mountains WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT TODAY * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...Bitterroot/Sapphire Mountains. * WHEN...Until noon MDT today. * IMPACTS...Travel could be affected. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility. The cold wind chills as low as 15 below zero could result in hypothermia if precautions are not taken.
GRANITE COUNTY, MT
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Blizzard Warning issued for Bottineau, Burke, Divide, McHenry, Mountrail, Pierce, Renville by NWS

Effective: 2022-04-12 11:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. Notify a friend or family member of your travel plans. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Bottineau; Burke; Divide; McHenry; Mountrail; Pierce; Renville; Rolette; Ward; Williams BLIZZARD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Heavy snow and blizzard conditions expected. Total snow accumulations between 12 and 24 inches, with locally higher amounts up to 30 inches possible. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northwest and north central North Dakota. * WHEN...Now through 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Travel will become very difficult to impossible. Widespread blowing snow will significantly reduce visibility.
BOTTINEAU COUNTY, ND
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High Wind Warning issued for Big Stone, Traverse by NWS

Effective: 2022-04-13 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-15 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Big Stone; Traverse HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM WEDNESDAY TO 1 AM CDT FRIDAY * WHAT...West winds 25 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Portions of northeast South Dakota and west central Minnesota. * WHEN...From 7 AM Wednesday to 1 AM CDT Friday. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult especially for high profile vehicles.
BIG STONE COUNTY, MN
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NWS
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Rip Current Statement issued for Vieques by NWS

Effective: 2022-04-12 19:00:00 Expires: 2022-04-13 19:00:00 Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Vieques HIGH RIP CURRENT RISK REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM AST THIS EVENING THROUGH WEDNESDAY AFTERNOON * WHAT...Dangerous rip currents expected due to breaking waves of 6 to 8 feet. * WHERE...Beaches of Vieques. * WHEN...From this evening through Wednesday afternoon. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
ENVIRONMENT
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Special Weather Statement issued for Webb by NWS

Effective: 2022-04-13 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 10:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Webb A strong thunderstorm will impact portions of eastern Webb County through 1030 AM CDT At 957 AM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Texas A&M, or 7 miles east of Laredo, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Laredo, Texas A&M, Laredo International Airport, Botines, Unitec Industrial Park, United South High School, Ranchitos Las Lomas, St Augustine High School South Laredo, Doctors Hospital Of Laredo, Laredo Country Club, Laredo Community College, Orvil and Callaghan. This includes the following highways Interstate 35 between mile markers 1 and 30. US Highway 59 between mile markers 788 and 824. US Highway 83 between mile markers 696 and 722. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...30 MPH
WEBB COUNTY, TX
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Winter Storm Warning issued for Lower Hells Canyon, Salmon River Region by NWS

Effective: 2022-04-12 08:54:00 MDT Expires: 2022-04-12 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Lower Hells Canyon, Salmon River Region WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM PDT THIS MORNING * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...Lower Hells Canyon/Salmon River Region. * WHEN...Until 11 AM PDT this morning. * IMPACTS...Travel could be affected.
IDAHO COUNTY, ID
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High Wind Warning issued for North and Northeast Elbert County Below 6000 Feet, North Lincoln County by NWS

Effective: 2022-04-12 10:00:00 MDT Expires: 2022-04-12 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Avoid outdoor burning or any activity that may cause sparks. The strong winds will likely fuel rapid fire growth. Target Area: North and Northeast Elbert County Below 6000 Feet, North Lincoln County; Southeast Elbert County Below 6000 Feet, South Lincoln County HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Limon, and Southern Lincoln County. * WHEN...Until 7 PM MDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. Strong winds will likely lead to rapid fire growth of any new fire. Blowing dust will reduce visibility to less than a quarter mile in places.
ELBERT COUNTY, CO
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High Wind Warning issued for Brown, Clark, Codington, Day, Deuel, Grant, Hamlin, Marshall by NWS

Effective: 2022-04-13 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-15 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Brown; Clark; Codington; Day; Deuel; Grant; Hamlin; Marshall; Roberts; Spink HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM WEDNESDAY TO 1 AM CDT FRIDAY * WHAT...West winds 25 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Portions of northeast South Dakota and west central Minnesota. * WHEN...From 7 AM Wednesday to 1 AM CDT Friday. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult especially for high profile vehicles.
BROWN COUNTY, SD
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Flood Warning issued for Columbia, Gilchrist, Suwannee by NWS

Effective: 2022-04-12 09:24:00 EDT Expires: 2022-04-13 09:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Columbia; Gilchrist; Suwannee The Flood Warning continues for the following rivers in northeast Florida Santa Fe River At Three Rivers Estates affecting Gilchrist, Columbia and Suwannee Counties. Additional information is available at https://water.weather.gov/ahps2/forecasts.php?wfo=jax. ...FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Santa Fe River At Three Rivers Estates. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 16.0 feet, Lowland flooding begins on SW Santa Fe Drive south of Santa Fe Road in Columbia County. At 16.3 feet, Florida Fish and Wildlife Commission begins enforcement of a no wake zone on the Santa Fe River from the unnamed island 1.5 miles downstream of the Wilson`s Spring Boat Ramp to the confluence with the Suwannee River and on the Ichetucknee River upstream to the US 27 bridge. At 17.0 feet, Water begins to enter backyards of residences on Santa Fe Road in Columbia County and on River Run Road in Suwannee County. At 18.0 feet, Water begins to flood River Run Road in Suwannee County. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:00 AM EDT Tuesday the stage was 18.1 feet. - Forecast...The river is expected to remain steady above flood stage around 18.1 feet. - Flood stage is 17.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
COLUMBIA COUNTY, FL
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Winter Weather Advisory issued for Barnes, Traill by NWS

Effective: 2022-04-12 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for North Dakota can be found at dot.nd.gov/travel and for Minnesota at 511mn.org, or by calling 5 1 1 in either state. Target Area: Barnes; Traill WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Snow and blowing snow. Total snow accumulations of 2 to 5 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Traill and Barnes Counties. * WHEN...From 10 AM this morning to 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the morning or evening commute. Gusty winds could bring down tree branches.
BARNES COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Jeff Davis, Montgomery, Toombs by NWS

Effective: 2022-04-12 22:00:00 EDT Expires: 2022-04-13 09:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Jeff Davis; Montgomery; Toombs The Flood Warning is extended for the following rivers in southeast Georgia Altamaha River At Charlotteville affecting Toombs, Jeff Davis and Montgomery Counties. Additional information is available at https://water.weather.gov/ahps2/forecasts.php?wfo=jax. ...FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Altamaha River At Charlotteville. * WHEN...From this evening until further notice. * IMPACTS...At 11.0 feet, Bankfull conditions occur along the river upstream and downstream from the gage on the U.S. Highway 221 bridge. Some flooding begins in low lying areas around 1.5 miles upstream from the gage in south Montgomery County. The water will approach portions of Three Rivers Lane...Altamaha River Road and Ogle Sandbar Road. At 13.0 feet, Flood stage is reached. Minor flooding occurs in the woodlands along the river upstream and downstream from the gage on the U.S. Highway 221 bridge. The water reaches the top of the public boat ramp by the bridge. Flood waters expand in low lying areas in south Montgomery County around 1.5 miles upstream from the gage. The water will begin to cover portions of Three Rivers Lane...Altamaha River Road and Ogle Sandbar Road. At 14.0 feet, Minor flooding continues in the woodlands along the river upstream and downstream from the gage on the U.S. Highway 221 bridge. The water covers the low portion and entrance of Towns Bluff Lane by the bridge. The public boat ramp is under two feet of water. Flood waters expand further into south Montgomery County around 1.5 miles upstream from the gage. The water will be one to two feet deep over portions of Three Rivers Lane...Altamaha River Road and Ogle Sandbar Road. At 16.0 feet, Minor flooding expands into the woodlands along the river upstream and downstream from the gage on the U.S. Highway 221 bridge. The water will be one to two feet deep over portions of Towns Bluff Lane by the bridge. Flood waters continue to expand further into south Montgomery County around 1.5 miles upstream from the gage. The water will be 2 to 4 feet over large portions of Three Rivers Lane...Altamaha River Road and Ogle Sandbar Road. At 18.0 feet, Minor flooding expands further into the woodlands along the river upstream and downstream from the gage on the U.S. Highway 221 bridge. Flood waters will completely cover Towns Bluff Lane by the bridge and begin to flood the slab foundations of the elevated homes. Flood waters expand further into south Montgomery County around 1.5 miles upstream from the gage. The water will be 4 to 6 feet deep over large portions of Three Rivers Lane Altamaha River Road and Ogle Sandbar Road. At 19.0 feet, Minor flooding expands upstream and downstream from the Highway 221 bridge. Flood waters near 3 feet deep cover Towns Bluff Lane and flood the slab foundations of the elevated homes. Flooding expands further into Montgomery County with the water 5 to 7 feet deep over large portions of Three Rivers Lane...Altamaha River Road and Ogle Sandbar Road. The water reaches the top of boat ramps and parking lots will begin to flood in Towns Bluff Park and along the end of Uvalda Landing Road in Jeff Davis County. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 AM EDT Tuesday the stage was 11.9 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage late this evening and continue rising to 18.4 feet early Sunday morning. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 13.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
JEFF DAVIS COUNTY, GA

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