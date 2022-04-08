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Marshall County, MN

Flood Warning issued for Marshall, Polk by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-12 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 03:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this information to...

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Polk County, MN
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North Dakota State
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Marshall, MN
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East Grand Forks, MN
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Minnesota State
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Oslo, MN
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Marshall County, MN
Daily Voice

Line Of Severe Storms Will Bring Downpours, Strong Winds, Possible Isolated Tornadoes

Potentially severe thunderstorms with strong wind gusts will sweep through the region on the final day of the winter season on Saturday, March 19. "The threat will stem from an area of low pressure and its associated cold front that will march eastward through the Ohio Valley and Northeast through the day Saturday and into the evening hours Saturday night," said AccuWeather Meteorologist Brandon Buckingham.
ENVIRONMENT
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Winter Weather Advisory issued for Chukchi Sea Coast by NWS

Effective: 2022-04-09 19:00:00 AKDT Expires: 2022-04-10 10:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Chukchi Sea Coast WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO 10 AM AKDT SUNDAY * WHAT...Snow and blowing snow with low visibility expected. Plan on difficult travel conditions. Total snow accumulations of 1 to 2 inches are expected. Visibility will be one half mile or less at times. * WHERE...Chukchi Sea Coast from Cape Krusenstern north. * WHEN...7 PM today to 10 AM Sunday. * ADDITIONAL DETAILS...Winds gusting as high as 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for snow and blowing snow means periods of snow and blowing snow will cause travel difficulties.
ENVIRONMENT
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
IN THIS ARTICLE
#Flood#Red River Of The North#Extreme Weather
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Hillsborough, Polk by NWS

Effective: 2022-03-15 22:53:00 EDT Expires: 2022-03-15 23:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Hillsborough; Polk The National Weather Service in Ruskin has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Eastern Hillsborough County in west central Florida Southwestern Polk County in central Florida * Until 1130 PM EDT. * At 1052 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Hillsborough River State Park to near Greater Sun Center, moving east at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Lakeland, Plant City, Mulberry, Alafia River State Park, Hillsborough River State Park, Mango, Fort Lonesome, Fish Hawk, Plant City Airport and Boyette. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HILLSBOROUGH COUNTY, FL
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Flood Advisory issued for Davidson by NWS

Effective: 2022-04-12 09:52:00 CDT Expires: 2022-04-12 15:50:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If you encounter a flooded roadway, turn around and find an alternative route. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued this afternoon at 400 PM CDT. Target Area: Davidson The National Weather Service in Nashville has issued a Flood Advisory for the following rivers in Tennessee Sevenmile Creek At Blackman Road -Nashville affecting Davidson County. For the Mill Creek...including Blackman Road - Nashville...elevated river levels are forecast. FLOOD ADVISORY IN EFFECT FROM THIS MORNING TO LATE THIS AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Sevenmile Creek At Blackman Road - Nashville. * WHEN...From this morning to late this afternoon. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:30 AM CDT Tuesday the stage was 6.6 feet and rising. - Forecast...No forecast is available for this location. - Action stage is 6.0 feet. - Flood stage is 9.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
DAVIDSON COUNTY, TN
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NWS
weather.gov

Flood Warning issued for Calhoun, Franklin, Gulf, Liberty by NWS

Effective: 2022-04-12 09:50:00 EDT Expires: 2022-04-13 04:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued this evening. Target Area: Calhoun; Franklin; Gulf; Liberty The Flood Warning continues for the following rivers in Florida Apalachicola River near Blountstown affecting Liberty, Calhoun, Gulf and Franklin Counties. For the Apalachicola River...including Blountstown...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Apalachicola River near Blountstown. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 20.0 feet, The boat ramp at Estiffanulga in Liberty County floods. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:15 AM CDT Tuesday /9:15 AM EDT Tuesday/ the stage was 19.7 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:15 AM CDT Tuesday /9:15 AM EDT Tuesday/ was 20.5 feet. - Forecast...The river is expected to fall to 17.2 feet Sunday morning. - Flood stage is 17.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 19.6 feet on 11/18/2018. - http://www.weather.gov/safety/flood
CALHOUN COUNTY, FL
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Flood Warning issued for Charleston, Colleton, Dorchester by NWS

Effective: 2022-04-12 09:27:00 EDT Expires: 2022-04-13 09:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Charleston; Colleton; Dorchester FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Edisto River near Givhans Ferry. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 11.0 feet, Weeks Landing in Canadys is not accessible. * ADDITIONAL DETAILS - At 830 AM EDT Tuesday, the stage was 10.6 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 11.1 feet early Thursday morning. - Flood stage is 10.0 feet.
CHARLESTON COUNTY, SC
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High Wind Warning issued for Campbell, Corson by NWS

Effective: 2022-04-14 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Campbell; Corson HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM CDT /6 AM MDT/ TO 7 PM CDT /6 PM MDT/ THURSDAY * WHAT...Northwest winds 25 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Corson and Campbell Counties. * WHEN...From 7 AM CDT /6 AM MDT/ to 7 PM CDT /6 PM MDT/ Thursday. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult especially for high profile vehicles.
CAMPBELL COUNTY, SD
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Flood Warning issued for Columbia, Gilchrist, Suwannee by NWS

Effective: 2022-04-12 09:24:00 EDT Expires: 2022-04-13 09:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Columbia; Gilchrist; Suwannee The Flood Warning continues for the following rivers in northeast Florida Santa Fe River At Three Rivers Estates affecting Gilchrist, Columbia and Suwannee Counties. Additional information is available at https://water.weather.gov/ahps2/forecasts.php?wfo=jax. ...FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Santa Fe River At Three Rivers Estates. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 16.0 feet, Lowland flooding begins on SW Santa Fe Drive south of Santa Fe Road in Columbia County. At 16.3 feet, Florida Fish and Wildlife Commission begins enforcement of a no wake zone on the Santa Fe River from the unnamed island 1.5 miles downstream of the Wilson`s Spring Boat Ramp to the confluence with the Suwannee River and on the Ichetucknee River upstream to the US 27 bridge. At 17.0 feet, Water begins to enter backyards of residences on Santa Fe Road in Columbia County and on River Run Road in Suwannee County. At 18.0 feet, Water begins to flood River Run Road in Suwannee County. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:00 AM EDT Tuesday the stage was 18.1 feet. - Forecast...The river is expected to remain steady above flood stage around 18.1 feet. - Flood stage is 17.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
COLUMBIA COUNTY, FL
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Flood Advisory issued for Rutherford, Sumner, Williamson, Wilson by NWS

Effective: 2022-04-11 23:46:00 CDT Expires: 2022-04-12 21:24:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Rutherford; Sumner; Williamson; Wilson FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of Middle Tennessee, including the following counties, Cheatham, Davidson, Dickson, Rutherford, Sumner, Williamson and Wilson. * WHEN...Until 1100 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Water over roadways. * ADDITIONAL DETAILS - At 904 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1 and 3 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include Murfreesboro, Franklin, Lebanon, Dickson, Ashland City, Nashville, Madison, Hendersonville, Smyrna, Brentwood, La Vergne, Mount Juliet, Goodlettsville, Millersville, Nolensville, Forest Hills, Oak Hill, White Bluff, Belle Meade and Kingston Springs. - http://www.weather.gov/safety/flood
RUTHERFORD COUNTY, TN
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Blizzard Warning issued for Grand Forks by NWS

Effective: 2022-04-12 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions for North Dakota can be found at dot.nd.gov/travel and for Minnesota at 511mn.org, or by calling 5 1 1 in either state. Target Area: Grand Forks BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Blizzard conditions expected across western Grand Forks County. Total snow accumulations of 6 to 14 inches across western Grand Forks County. 1 to 5 inches of accumulation is expected across eastern Grand Forks County. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Grand Forks County. * WHEN...From 10 AM this morning to 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Heavy snowfall rates and blowing snow will reduce visibilities to a quarter mile or less. Where heaviest snowfall occurs large impassible drifts may severely impact travel and travel impacts may linger after snow stops falling. * ADDITIONAL DETAILS...There will be a sharp cutoff within Grand Forks County where precipitation may remain rain through this evening instead of snow greatly impacting potential accumulations in the east.
GRAND FORKS COUNTY, ND
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High Wind Warning issued for Imperial County Southwest by NWS

Effective: 2022-04-12 06:23:00 PDT Expires: 2022-04-12 08:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A High Wind Warning means a hazardous high wind event is expected or occurring. Sustained wind speeds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or more can lead to property damage. In addition, strong winds over desert areas could result in briefly lowered visibilities to well under a mile at times in blowing dust or blowing sand. Use extra caution. Target Area: Imperial County Southwest HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM PDT THIS MORNING * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...Southwest corner of Imperial County. * WHEN...Until 8 AM PDT this morning. * IMPACTS...Very difficult driving conditions, especially for larger vehicles traveling along roads with crosswinds. Light, unsecured objects will become airborne. Moderate tree and minor structural damage possible.
IMPERIAL COUNTY, CA
weather.gov

High Wind Warning issued for Brown, Clark, Codington, Day, Deuel, Grant, Hamlin, Marshall by NWS

Effective: 2022-04-13 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-15 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Brown; Clark; Codington; Day; Deuel; Grant; Hamlin; Marshall; Roberts; Spink HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM WEDNESDAY TO 1 AM CDT FRIDAY * WHAT...West winds 25 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Portions of northeast South Dakota and west central Minnesota. * WHEN...From 7 AM Wednesday to 1 AM CDT Friday. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult especially for high profile vehicles.
BROWN COUNTY, SD

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