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Florence County, SC

Flood Warning issued for Florence, Marion by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-09 20:58:00 EDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available...

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High Wind Warning issued for East Slopes Sangre de Cristo Mountains by NWS

Effective: 2022-04-10 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Take action to secure trash cans, lawn furniture, and other loose or lightweight outdoor objects. Extremely hazardous driving conditions can be expected, especially for motorists in high profile vehicles who should consider delaying travel. Target Area: East Slopes Sangre de Cristo Mountains HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 8 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 25 to 45 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...East Slopes Sangre de Cristo Mountains. * WHEN...Until 8 PM MDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds may blow down trees and power lines in some areas. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
COLFAX COUNTY, NM
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Marion County, SC
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Florence, SC
County
Florence County, SC
State
South Carolina State
City
Marion, SC
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
IN THIS ARTICLE
#Flood#Pee Dee River#Extreme Weather
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Blizzard Warning issued for Steele by NWS

Effective: 2022-04-12 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions for North Dakota can be found at dot.nd.gov/travel and for Minnesota at 511mn.org, or by calling 5 1 1 in either state. Target Area: Steele BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Blizzard conditions expected. Total snow accumulations of 4 to 8 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Steele County. * WHEN...From 10 AM this morning to 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Heavy snowfall rates and blowing snow may reduce visibilities to a quarter mile or less.
STEELE COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Calhoun, Franklin, Gulf, Liberty by NWS

Effective: 2022-04-12 09:50:00 EDT Expires: 2022-04-13 04:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued this evening. Target Area: Calhoun; Franklin; Gulf; Liberty The Flood Warning continues for the following rivers in Florida Apalachicola River near Blountstown affecting Liberty, Calhoun, Gulf and Franklin Counties. For the Apalachicola River...including Blountstown...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Apalachicola River near Blountstown. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 20.0 feet, The boat ramp at Estiffanulga in Liberty County floods. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:15 AM CDT Tuesday /9:15 AM EDT Tuesday/ the stage was 19.7 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:15 AM CDT Tuesday /9:15 AM EDT Tuesday/ was 20.5 feet. - Forecast...The river is expected to fall to 17.2 feet Sunday morning. - Flood stage is 17.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 19.6 feet on 11/18/2018. - http://www.weather.gov/safety/flood
CALHOUN COUNTY, FL
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Flood Warning issued for Columbia, Gilchrist, Suwannee by NWS

Effective: 2022-04-12 09:24:00 EDT Expires: 2022-04-13 09:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Columbia; Gilchrist; Suwannee The Flood Warning continues for the following rivers in northeast Florida Santa Fe River At Three Rivers Estates affecting Gilchrist, Columbia and Suwannee Counties. Additional information is available at https://water.weather.gov/ahps2/forecasts.php?wfo=jax. ...FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Santa Fe River At Three Rivers Estates. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 16.0 feet, Lowland flooding begins on SW Santa Fe Drive south of Santa Fe Road in Columbia County. At 16.3 feet, Florida Fish and Wildlife Commission begins enforcement of a no wake zone on the Santa Fe River from the unnamed island 1.5 miles downstream of the Wilson`s Spring Boat Ramp to the confluence with the Suwannee River and on the Ichetucknee River upstream to the US 27 bridge. At 17.0 feet, Water begins to enter backyards of residences on Santa Fe Road in Columbia County and on River Run Road in Suwannee County. At 18.0 feet, Water begins to flood River Run Road in Suwannee County. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:00 AM EDT Tuesday the stage was 18.1 feet. - Forecast...The river is expected to remain steady above flood stage around 18.1 feet. - Flood stage is 17.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
COLUMBIA COUNTY, FL
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NWS
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High Wind Warning issued for Campbell, Corson by NWS

Effective: 2022-04-14 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Campbell; Corson HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM CDT /6 AM MDT/ TO 7 PM CDT /6 PM MDT/ THURSDAY * WHAT...Northwest winds 25 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Corson and Campbell Counties. * WHEN...From 7 AM CDT /6 AM MDT/ to 7 PM CDT /6 PM MDT/ Thursday. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult especially for high profile vehicles.
CAMPBELL COUNTY, SD
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Flood Warning issued for Jeff Davis, Montgomery, Toombs by NWS

Effective: 2022-04-12 22:00:00 EDT Expires: 2022-04-13 09:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Jeff Davis; Montgomery; Toombs The Flood Warning is extended for the following rivers in southeast Georgia Altamaha River At Charlotteville affecting Toombs, Jeff Davis and Montgomery Counties. Additional information is available at https://water.weather.gov/ahps2/forecasts.php?wfo=jax. ...FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Altamaha River At Charlotteville. * WHEN...From this evening until further notice. * IMPACTS...At 11.0 feet, Bankfull conditions occur along the river upstream and downstream from the gage on the U.S. Highway 221 bridge. Some flooding begins in low lying areas around 1.5 miles upstream from the gage in south Montgomery County. The water will approach portions of Three Rivers Lane...Altamaha River Road and Ogle Sandbar Road. At 13.0 feet, Flood stage is reached. Minor flooding occurs in the woodlands along the river upstream and downstream from the gage on the U.S. Highway 221 bridge. The water reaches the top of the public boat ramp by the bridge. Flood waters expand in low lying areas in south Montgomery County around 1.5 miles upstream from the gage. The water will begin to cover portions of Three Rivers Lane...Altamaha River Road and Ogle Sandbar Road. At 14.0 feet, Minor flooding continues in the woodlands along the river upstream and downstream from the gage on the U.S. Highway 221 bridge. The water covers the low portion and entrance of Towns Bluff Lane by the bridge. The public boat ramp is under two feet of water. Flood waters expand further into south Montgomery County around 1.5 miles upstream from the gage. The water will be one to two feet deep over portions of Three Rivers Lane...Altamaha River Road and Ogle Sandbar Road. At 16.0 feet, Minor flooding expands into the woodlands along the river upstream and downstream from the gage on the U.S. Highway 221 bridge. The water will be one to two feet deep over portions of Towns Bluff Lane by the bridge. Flood waters continue to expand further into south Montgomery County around 1.5 miles upstream from the gage. The water will be 2 to 4 feet over large portions of Three Rivers Lane...Altamaha River Road and Ogle Sandbar Road. At 18.0 feet, Minor flooding expands further into the woodlands along the river upstream and downstream from the gage on the U.S. Highway 221 bridge. Flood waters will completely cover Towns Bluff Lane by the bridge and begin to flood the slab foundations of the elevated homes. Flood waters expand further into south Montgomery County around 1.5 miles upstream from the gage. The water will be 4 to 6 feet deep over large portions of Three Rivers Lane Altamaha River Road and Ogle Sandbar Road. At 19.0 feet, Minor flooding expands upstream and downstream from the Highway 221 bridge. Flood waters near 3 feet deep cover Towns Bluff Lane and flood the slab foundations of the elevated homes. Flooding expands further into Montgomery County with the water 5 to 7 feet deep over large portions of Three Rivers Lane...Altamaha River Road and Ogle Sandbar Road. The water reaches the top of boat ramps and parking lots will begin to flood in Towns Bluff Park and along the end of Uvalda Landing Road in Jeff Davis County. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 AM EDT Tuesday the stage was 11.9 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage late this evening and continue rising to 18.4 feet early Sunday morning. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 13.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
JEFF DAVIS COUNTY, GA
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Winter Storm Warning issued for Southern Clearwater Mountains by NWS

Effective: 2022-04-12 08:54:00 MDT Expires: 2022-04-12 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Southern Clearwater Mountains WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM PDT THIS MORNING * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...Dixie, Elk City, and Highway 12 Lowell to Lolo Pass. * WHEN...Until 11 AM PDT this morning. * IMPACTS...Travel could be affected. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility.
IDAHO COUNTY, ID
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Winter Storm Warning issued for Lower Hells Canyon, Salmon River Region by NWS

Effective: 2022-04-12 08:54:00 MDT Expires: 2022-04-12 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Lower Hells Canyon, Salmon River Region WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM PDT THIS MORNING * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...Lower Hells Canyon/Salmon River Region. * WHEN...Until 11 AM PDT this morning. * IMPACTS...Travel could be affected.
IDAHO COUNTY, ID
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Flood Warning issued for Charleston, Colleton, Dorchester by NWS

Effective: 2022-04-12 09:27:00 EDT Expires: 2022-04-13 09:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Charleston; Colleton; Dorchester FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Edisto River near Givhans Ferry. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 11.0 feet, Weeks Landing in Canadys is not accessible. * ADDITIONAL DETAILS - At 830 AM EDT Tuesday, the stage was 10.6 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 11.1 feet early Thursday morning. - Flood stage is 10.0 feet.
CHARLESTON COUNTY, SC
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High Wind Warning issued for Imperial County Southwest by NWS

Effective: 2022-04-12 06:23:00 PDT Expires: 2022-04-12 08:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A High Wind Warning means a hazardous high wind event is expected or occurring. Sustained wind speeds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or more can lead to property damage. In addition, strong winds over desert areas could result in briefly lowered visibilities to well under a mile at times in blowing dust or blowing sand. Use extra caution. Target Area: Imperial County Southwest HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM PDT THIS MORNING * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...Southwest corner of Imperial County. * WHEN...Until 8 AM PDT this morning. * IMPACTS...Very difficult driving conditions, especially for larger vehicles traveling along roads with crosswinds. Light, unsecured objects will become airborne. Moderate tree and minor structural damage possible.
IMPERIAL COUNTY, CA
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Flood Advisory issued for Davidson by NWS

Effective: 2022-04-12 08:34:00 CDT Expires: 2022-04-12 14:33:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If you encounter a flooded roadway, turn around and find an alternative route. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued this afternoon at 245 PM CDT. Target Area: Davidson The National Weather Service in Nashville has issued a Flood Advisory for the following rivers in Tennessee Richland Creek At Belle Meade Near Harding Place affecting Davidson County. For the Nashville Metro Area...including Tennessee State Fairgrounds, Millersville, Bordeaux, Edenwold, Belle Meade Near Harding Place, Nashville, Whites Creek...elevated river levels are forecast. FLOOD ADVISORY IN EFFECT FROM THIS MORNING TO THIS AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Richland Creek At Belle Meade Near Harding Place. * WHEN...From this morning to this afternoon. * IMPACTS...At 7.0 feet, Flooding of areas along the creek begins, including residential areas near Percy Warner Boulevard, portions of the Belle Meade Country Club Golf Course, commercial property at Harding Place and U.S. 70 - Harding Pike, and along Harding Pike from the Belle Meade Mansion to near Belle Meade Boulevard. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 AM CDT Tuesday the stage was 6.0 feet and rising. - Forecast...No forecast is available for this location. - Action stage is 5.0 feet. - Flood stage is 7.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
DAVIDSON COUNTY, TN
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Winter Storm Warning issued for Butte, Blackfoot Region by NWS

Effective: 2022-04-12 08:54:00 MDT Expires: 2022-04-12 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Butte, Blackfoot Region WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT TODAY * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of up to one inch. * WIND...Northeast 30 to 40 mph with gusts to 50 mph between Drummond and Deer Lodge on Interstate 90, and also between Helmville and MacDonald Pass. Blizzard conditions are possible Monday night in these areas. * WHERE...Butte, Georgetown Lake, Highway 12 Garrison to Elliston, Homestake Pass, and MacDonald Pass. * WHEN...Until noon MDT today. * IMPACTS...Travel could be affected. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility. The cold wind chills as low as 20 below zero could cause frostbite on exposed skin in as little as 30 minutes.
DEER LODGE COUNTY, MT

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