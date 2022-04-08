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Richland County, ND

Flood Warning issued for Richland by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-10 21:23:00 CDT Expires: 2022-04-16 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this information to...

alerts.weather.gov

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High Wind Warning issued for East Slopes Sangre de Cristo Mountains by NWS

Effective: 2022-04-10 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Take action to secure trash cans, lawn furniture, and other loose or lightweight outdoor objects. Extremely hazardous driving conditions can be expected, especially for motorists in high profile vehicles who should consider delaying travel. Target Area: East Slopes Sangre de Cristo Mountains HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 8 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 25 to 45 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...East Slopes Sangre de Cristo Mountains. * WHEN...Until 8 PM MDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds may blow down trees and power lines in some areas. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
COLFAX COUNTY, NM
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Richland County, ND
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Confidence Growing in Another Severe Weather Outbreak, Plus a Snowstorm

A classic, stormy spring setup will make for an active week of weather in the week ahead. A multi-day severe weather outbreak is increasingly possible in parts of the southern Plains beginning Monday. Heavy snow and strong winds may hammer parts of the Rockies, High Plains and northern Plains. Confidence...
ENVIRONMENT
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
IN THIS ARTICLE
#Flood#Red River Of The North#Extreme Weather#Polk
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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High Wind Warning issued for Campbell, Corson by NWS

Effective: 2022-04-14 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Campbell; Corson HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM CDT /6 AM MDT/ TO 7 PM CDT /6 PM MDT/ THURSDAY * WHAT...Northwest winds 25 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Corson and Campbell Counties. * WHEN...From 7 AM CDT /6 AM MDT/ to 7 PM CDT /6 PM MDT/ Thursday. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult especially for high profile vehicles.
CAMPBELL COUNTY, SD
weather.gov

Blizzard Warning issued for Steele by NWS

Effective: 2022-04-12 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions for North Dakota can be found at dot.nd.gov/travel and for Minnesota at 511mn.org, or by calling 5 1 1 in either state. Target Area: Steele BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Blizzard conditions expected. Total snow accumulations of 4 to 8 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Steele County. * WHEN...From 10 AM this morning to 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Heavy snowfall rates and blowing snow may reduce visibilities to a quarter mile or less.
STEELE COUNTY, ND
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NWS
weather.gov

Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Far Northwest Highlands, Northwest Highlands by NWS

Effective: 2022-04-12 07:44:00 MDT Expires: 2022-04-12 15:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Far Northwest Highlands; Northwest Highlands WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 3 PM MDT THIS AFTERNOON * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Far Northwest Highlands and Northwest Highlands. * WHEN...Until 3 PM MDT this afternoon. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs may be blown down. Expect strong cross winds on area roadways.
MCKINLEY COUNTY, NM
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Winter Storm Warning issued for Lower Hells Canyon, Salmon River Region by NWS

Effective: 2022-04-12 08:54:00 MDT Expires: 2022-04-12 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Lower Hells Canyon, Salmon River Region WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM PDT THIS MORNING * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...Lower Hells Canyon/Salmon River Region. * WHEN...Until 11 AM PDT this morning. * IMPACTS...Travel could be affected.
IDAHO COUNTY, ID
weather.gov

Winter Storm Warning issued for Butte, Blackfoot Region by NWS

Effective: 2022-04-12 08:54:00 MDT Expires: 2022-04-12 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Butte, Blackfoot Region WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT TODAY * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of up to one inch. * WIND...Northeast 30 to 40 mph with gusts to 50 mph between Drummond and Deer Lodge on Interstate 90, and also between Helmville and MacDonald Pass. Blizzard conditions are possible Monday night in these areas. * WHERE...Butte, Georgetown Lake, Highway 12 Garrison to Elliston, Homestake Pass, and MacDonald Pass. * WHEN...Until noon MDT today. * IMPACTS...Travel could be affected. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility. The cold wind chills as low as 20 below zero could cause frostbite on exposed skin in as little as 30 minutes.
DEER LODGE COUNTY, MT
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Winter Storm Warning issued for Eastern Lemhi County, Western Lemhi County by NWS

Effective: 2022-04-12 08:54:00 MDT Expires: 2022-04-12 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Eastern Lemhi County; Western Lemhi County WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT TODAY * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...Shoup, Bannock Pass, Highway 28 Tendoy to Lone Pine, Highway 93 Lost Trail Pass to Gibbonsville, Lemhi Pass, and Salmon. * WHEN...Until noon MDT today. * IMPACTS...Travel could be affected.
LEMHI COUNTY, ID
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Winter Weather Advisory issued for Barnes, Traill by NWS

Effective: 2022-04-12 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for North Dakota can be found at dot.nd.gov/travel and for Minnesota at 511mn.org, or by calling 5 1 1 in either state. Target Area: Barnes; Traill WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Snow and blowing snow. Total snow accumulations of 2 to 5 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Traill and Barnes Counties. * WHEN...From 10 AM this morning to 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the morning or evening commute. Gusty winds could bring down tree branches.
BARNES COUNTY, ND
weather.gov

High Wind Warning issued for Chuska Mountains, Northwest Plateau, West Central Mountains by NWS

Effective: 2022-04-12 07:44:00 MDT Expires: 2022-04-12 15:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Take action to secure trash cans, lawn furniture, and other loose or lightweight outdoor objects. Extremely hazardous driving conditions can be expected, especially for motorists in high profile vehicles who should consider delaying travel. Target Area: Chuska Mountains; Northwest Plateau; West Central Mountains; West Central Plateau HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 3 PM MDT THIS AFTERNOON * WHAT...West winds 25 to 40 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...Chuska Mountains, Northwest Plateau, West Central Mountains and West Central Plateau. * WHEN...Until 3 PM MDT this afternoon. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
CIBOLA COUNTY, NM
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Red Flag Warning issued for Beckham, Custer, Dewey, Ellis, Harper, Major, Roger Mills by NWS

Effective: 2022-04-12 11:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are expected. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Beckham; Custer; Dewey; Ellis; Harper; Major; Roger Mills; Woods; Woodward CRITICAL TO EXTREME FIRE WEATHER CONDITIONS EXPECTED RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 10 PM CDT TUESDAY FOR STRONG WINDS, EXTREMELY LOW RELATIVE HUMIDITY, AND VERY DRY FUEL CONDITIONS FOR NORTHWESTERN AND WEST CENTRAL OKLAHOMA FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY AFTERNOON THROUGH WEDNESDAY EVENING FOR STRONG WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND VERY DRY FUEL CONDITIONS FOR NORTHWESTERN AND WEST CENTRAL OKLAHOMA A Red Flag Warning is in effect for late Tuesday morning through early Tuesday evening. And a Fire Weather Watch has also been issued for Wednesday afternoon and early evening. * THIS IS A PARTICULARLY DANGEROUS SITUATION TUESDAY. * TIMING...Late Tuesday morning through Tuesday evening, and again Wednesday afternoon. * WINDS...Southwest 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph on Tuesday. Northwest winds 20 to 30 mph with gusts to 40 mph on Wednesday. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 7 to 12 percent Tuesday. As low as 10 to 15 percent Wednesday. * TEMPERATURES...Highs in the lower and middle 90s Tuesday. Highs in the 60s on Wednesday. * FUELS: Dormant and extremely dry fuels will allow extreme fire behavior to develop.
BECKHAM COUNTY, OK

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