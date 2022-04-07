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Hardin County, TX

Wind Advisory issued for Hardin, Jefferson, Northern Jasper, Northern Newton, Orange by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-07 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if...

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Special Weather Statement issued for Northeastern Nye County, Northwestern Nye County by NWS

Effective: 2022-04-04 16:41:00 PDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeastern Nye County; Northwestern Nye County Gusty winds expected today and tonight with areas of blowing dust West to northwest winds of 15 to 30 mph, with gusts to up to 45 mph, are expected today and tonight. This will cause difficulty for travel in spots, especially high profile vehicles. Blowing dust could also create lowered visibility. Visit www.weather.gov/elko for the latest weather information.
NYE COUNTY, NV
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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Severe Thunderstorm Warning issued for Jasper, Newton by NWS

Effective: 2022-03-22 15:15:00 CDT Expires: 2022-03-22 15:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM CDT for east central Mississippi. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Jasper; Newton A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 330 PM CDT FOR NORTHERN JASPER AND EASTERN NEWTON COUNTIES At 315 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near House to near Garlandville to Turnerville, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Bay Springs, Paulding, Garlandville, Duffee, Rose Hill, Turnerville, Little Rock, Orange, Hickory, Chunky, Louin and Montrose. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
JASPER COUNTY, MS
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Tornado Warning issued for Hardin, Jasper, Tyler by NWS

Effective: 2022-03-22 07:45:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Hardin; Jasper; Tyler The National Weather Service in Lake Charles has issued a * Tornado Warning for Southeastern Tyler County in southeastern Texas Northeastern Hardin County in southeastern Texas South central Jasper County in southeastern Texas * Until 815 AM CDT. * At 744 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Village Mills, or near Wildwood, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Fred and Caney Head around 805 AM CDT. Spurger around 810 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
HARDIN COUNTY, TX
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Winter Weather Advisory issued for Juneau Borough and Northern Admiralty Island by NWS

Effective: 2022-03-15 04:52:00 AKDT Expires: 2022-03-15 10:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. For the latest road conditions call 5 1 1 or visit 511.alaska.gov. Target Area: Juneau Borough and Northern Admiralty Island WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM AKDT THIS MORNING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of up to two inches. Local areas of light freezing drizzle glazing surfaces. * WHERE...Juneau Area. * WHEN...Until 10 AM AKDT this morning. * IMPACTS...Travel could be difficult. Plan on slippery roads.riodic.
ENVIRONMENT
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Dense Fog Advisory issued for Bronx, Northern Queens, Southern Westchester by NWS

Effective: 2022-03-19 05:34:00 EDT Expires: 2022-03-19 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your low beam headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Bronx; Northern Queens; Southern Westchester DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL NOON EDT TODAY * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...The Bronx and Northern Queens in New York City, and Southern Westchester. * WHEN...Until noon EDT today. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BRONX, NY
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
IN THIS ARTICLE
#Wind Advisory#Tyler Wind
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Special Weather Statement issued for Northern Westchester, Orange, Putnam, Rockland by NWS

Effective: 2022-03-17 06:18:00 EDT Expires: 2022-03-17 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northern Westchester; Orange; Putnam; Rockland Fog was widespread across southern Connecticut into the lower Hudson Valley early this morning with visibilities reduced to generally less than a mile, with patchy dense fog with visibilities as low as a quarter mile. Conditions are expected to slowly improve this morning as light rain moves into the region. Motorists should exercise caution and be prepared for rapidly changing visibilities. Slow down, and allow extra distance between vehicles. Also, use low beams in the fog.
ORANGE COUNTY, NY
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Frost Advisory issued for Coastal Del Norte, Northern Humboldt Coast by NWS

Effective: 2022-03-16 01:00:00 PDT Expires: 2022-03-16 10:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Frost Advisories and Freeze Warnings are issued during the local growing season as defined by climatology and local agriculture experts. Once the growing season has ended these statements will no longer be issued until the spring. Target Area: Coastal Del Norte; Northern Humboldt Coast; Southern Lake County; Southwestern Mendocino Interior FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 1 AM TO 10 AM PDT WEDNESDAY * WHAT...Temperatures as low as 33 will result in frost formation. * WHERE...Coastal Del Norte, Northern Humboldt Coast, Southwestern Mendocino Interior and Southern Lake Counties. * WHEN...From 1 AM to 10 AM PDT Wednesday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
DEL NORTE COUNTY, CA
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Winter Weather Advisory issued for Northern Penobscot, Northern Piscataquis, Northern Somerset by NWS

Effective: 2022-03-20 03:52:00 EDT Expires: 2022-03-20 04:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northern Penobscot; Northern Piscataquis; Northern Somerset; Southeast Aroostook WINTER WEATHER ADVISORY WILL EXPIRE AT 4 AM EDT EARLY THIS MORNING Mixed precipitation has ended for this area. Thus the advisory has been allowed to expire.
AROOSTOOK COUNTY, ME
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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NWS
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Flood Watch issued for Northern Jasper by NWS

Effective: 2022-03-21 12:06:00 CDT Expires: 2022-03-21 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Northern Jasper FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THIS EVENING THROUGH TUESDAY AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of Louisiana and southeast Texas, including the following areas and parishes, in Louisiana, Allen, Beauregard, Calcasieu, East Cameron, Jefferson Davis, Rapides, Vernon and West Cameron. In southeast Texas, Hardin, Jefferson, Northern Jasper, Northern Newton, Orange, Southern Jasper, Southern Newton and Tyler. * WHEN...From this evening through Tuesday afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS - Thunderstorms will develop late Monday into Tuesday. 2 to 4 inches of rain will be possible with isolated amounts in excess of 5 inches being possible as well. - http://www.weather.gov/safety/flood
JASPER COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Fayette, Hardeman, Hardin, McNairy, Shelby by NWS

Effective: 2022-03-22 07:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Fayette; Hardeman; Hardin; McNairy; Shelby WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southeast winds 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Portions of North Mississippi, West Tennessee and East Arkansas. * WHEN...From 7 AM this morning to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
FAYETTE COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Lowlands of the Bootheel, Northern Dona Ana County, Otero Mesa by NWS

Effective: 2022-03-21 11:00:00 MDT Expires: 2022-03-21 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Lowlands of the Bootheel; Northern Dona Ana County; Otero Mesa; Southern Dona Ana County, Mesilla Valley; Southern Tularosa Basin; Southwest Desert, Lower Gila River Valley; Southwest Desert, Mimbres Basin; Uplands of the Bootheel WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Lowlands of south central New Mexico. * WHEN...From 11 AM to 6 PM MDT Monday. * ADDITIONAL DETAILS...Winds will create hazardous driving conditions, especially for high profile vehicles. Loose outdoor objects will be blown around and blowing dust may also become an issue which can reduce visibilities.
GRANT COUNTY, NM
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Dense Fog Advisory issued for Menominee, Northern Oconto County, Shawano by NWS

Effective: 2022-03-15 01:50:00 CDT Expires: 2022-03-15 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your low-beam headlights, and maintain plenty of distance between your vehicles and other vehicles. Target Area: Menominee; Northern Oconto County; Shawano; Southern Marinette County; Southern Oconto County DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one quarter mile at times due to dense fog. * WHERE...Menominee, Northern Oconto County, Shawano, Southern Marinette County and Southern Oconto County Counties. * WHEN...Until 10 AM CDT this morning. * IMPACTS...Low visibility will make driving conditions hazardous.
MARINETTE COUNTY, WI
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Winter Weather Advisory issued for Door, Florence, Northern Marinette County by NWS

Effective: 2022-03-14 07:00:00 CDT Expires: 2022-03-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for Wisconsin can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Door; Florence; Northern Marinette County; Southern Marinette County SIGNIFICANT BAND OF SNOW EXPECTED OVER NORTHERN WISCONSIN TODAY .A band of snow is expected to set up across northern Wisconsin today. The snow may become heavy at times within a narrow band, with snowfall rates of an inch an hour possible. While the exact location of the heaviest snow band is uncertain, the general consensus is that it will set up between Rhinelander and Merrill, and extend eastward through Marinette and northern Door counties. The heaviest snow should fall during the morning and early afternoon. Snow covered roads and poor visibility will result in hazardous travel conditions. WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Snow expected. Total snow accumulations of 3 to 5 inches, with locally higher amounts possible. * WHERE...Door, Florence, Northern Marinette County and Southern Marinette County Counties. * WHEN...From 7 AM this morning to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Plan on snow covered roads and poor visibilities. The hazardous conditions could impact the Monday morning and evening commutes.
DOOR COUNTY, WI
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Wind Advisory issued for Orange County Coastal, Orange County Inland by NWS

Effective: 2022-03-28 09:00:00 PDT Expires: 2022-03-28 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Orange County Coastal; Orange County Inland; San Diego County Coastal Areas; San Diego County Inland Valleys WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO 5 PM PDT THIS AFTERNOON * WHAT...South winds 10 to 20 mph with gusts to 35 mph expected. * WHERE...Orange County Coastal Areas, San Diego County Valleys, Orange County Inland Areas and San Diego County Coastal Areas. * WHEN...From 9 AM this morning to 5 PM PDT this afternoon. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
LOS ANGELES COUNTY, CA
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Wind Chill Advisory issued for Graham, Haywood, Macon, Madison, Northern Jackson by NWS

Effective: 2022-03-12 22:56:00 EDT Expires: 2022-03-13 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A Wind Chill Advisory means that very cold air and strong winds will combine to generate low wind chills. This will result in frost bite and lead to hypothermia if precautions are not taken. If you must venture outdoors, make sure you wear a hat and gloves. Target Area: Graham; Haywood; Macon; Madison; Northern Jackson; Southern Jackson; Swain WIND CHILL ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM EDT SUNDAY ABOVE 3500 FEET * WHAT...Very cold wind chills. Wind chills as low as 15 below zero. * WHERE...Madison, Swain, Haywood and Graham Counties. * WHEN...For the Wind Chill Advisory, until 8 AM EDT Sunday. * IMPACTS...The cold wind chills could result in hypothermia if precautions are not taken. * ADDITIONAL DETAILS...Very cold temperatures in the teens and single digits overnight will lead to slippery roadways in locations where snow covers the roads.
GRAHAM COUNTY, NC

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