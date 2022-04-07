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Atchison County, KS

Wind Advisory issued for Atchison, Doniphan, Johnson, Leavenworth, Linn, Miami by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-07 13:24:00 CDT Expires: 2022-04-07 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle....

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Winter Weather Advisory issued for Atchison, Holt, Nodaway by NWS

Effective: 2022-03-18 04:26:00 CDT Expires: 2022-03-18 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Atchison; Holt; Nodaway WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON CDT TODAY * WHAT...Wet snow expected. Total snow accumulations of up to two inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Atchison MO, Nodaway and Holt Counties. * WHEN...From 1 AM to noon CDT Friday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the morning commute.
ATCHISON COUNTY, MO
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Wind Advisory issued for Mono by NWS

Effective: 2022-03-13 14:54:00 PDT Expires: 2022-03-13 15:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Mono WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 3 PM PDT THIS AFTERNOON Gusty winds will continue into this evening, but will continue to weaken from their earlier peak.
ENVIRONMENT
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Wind Advisory issued for Accomack, Northampton by NWS

Effective: 2022-03-13 01:46:00 EDT Expires: 2022-03-13 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Accomack; Northampton WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 1 AM EST EARLY THIS MORNING Wind speeds continue to diminish over the lower eastern shore early this morning, and have dropped below Advisory thresholds. Therefore, the Wind Advisory will be allowed to expire at 1 am EST.
ACCOMACK COUNTY, VA
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Leavenworth County, KS
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Yavapai County Mountains by NWS

Effective: 2022-03-21 22:35:00 PDT Expires: 2022-03-21 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Yavapai County Mountains WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 11 PM MST THIS EVENING Wind speeds have decreased below advisory thresholds this evening, and the Wind Advisory will expire at 11 PM MST. Locally breezy conditions will continue overnight along and south of the Bradshaw Mountains. Gusts will remain under advisory criteria.
ENVIRONMENT
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Wind Advisory issued for Alleghany, Ashe, Watauga by NWS

Effective: 2022-03-13 01:56:00 EDT Expires: 2022-03-13 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Alleghany; Ashe; Watauga WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 1 AM EST EARLY THIS MORNING Northwest winds are going to diminish through the morning. A few gusts over 40 mph will still be possible mainly in the higher ridges and near mountain gaps.
ALLEGHANY COUNTY, NC
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
IN THIS ARTICLE
#Extreme Weather#Wind Advisory
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Wind Chill Advisory issued for Southeast Pocahontas by NWS

Effective: 2022-03-12 23:00:00 EDT Expires: 2022-03-13 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use caution while traveling outside. Wear appropriate clothing, a hat, and gloves. Target Area: Southeast Pocahontas WIND CHILL ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT SUNDAY WINTER WEATHER ADVISORY WILL EXPIRE AT 10 PM EST THIS EVENING * WHAT...Very cold wind chills expected. Wind chills as low as 15 below zero. * WHERE...Southeast Pocahontas County. * WHEN...Until 10 AM EDT Sunday. * IMPACTS...The cold wind chills could result in hypothermia if precautions are not taken.
POCAHONTAS COUNTY, WV
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Special Weather Statement issued for Douglas by NWS

Effective: 2022-04-03 22:03:00 CDT Expires: 2022-04-04 00:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Douglas PERIODS OF MODERATE TO HEAVY SNOW POSSIBLE THIS EVENING Periods of moderate to heavy snow will be possible this evening across portions of Northern Minnesota and Northwest Wisconsin, along and south of the Iron Range. Visibilities may drop to a half mile or less at times, and minor snow accumulations are possible on roadways. Snow accumulations of an inch or two may be possible on grassy and frozen surfaces. If traveling, use caution and use low beam headlights.
DOUGLAS COUNTY, WI
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Wind Chill Advisory issued for Western Highland by NWS

Effective: 2022-03-13 06:46:00 EDT Expires: 2022-03-13 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use caution while traveling outside. Wear appropriate clothing, a hat, and gloves. Target Area: Western Highland WIND CHILL ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Very cold wind chills. Wind chills around 10 to 20 degrees below zero. * WHERE...In Maryland, Garrett County. In Virginia, Western Highland County. In West Virginia, Western Mineral, Western Grant and Western Pendleton Counties. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...The cold wind chills could cause frostbite on exposed skin in as little as 30 minutes.
HIGHLAND COUNTY, VA
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Wind Advisory issued for Barton, Lincoln, Russell by NWS

Effective: 2022-03-22 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Barton; Lincoln; Russell WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 1 PM THIS AFTERNOON TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds around 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Russell, Lincoln, and Barton Counties. * WHEN...From 1 PM to 7 PM CDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
BARTON COUNTY, KS
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Foard, Hardeman, Wilbarger by NWS

Effective: 2022-03-22 04:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Foard; Hardeman; Wilbarger WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Portions of northwest, southwest and western Oklahoma and northern Texas. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
FOARD COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Clay, Dickinson, Washington by NWS

Effective: 2022-03-22 03:59:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Clay; Dickinson; Washington WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Washington and Clay Counties. * WHEN...From 1 AM to 7 PM CDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLAY COUNTY, KS
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Wind Advisory issued for Barnstable, Dukes, Nantucket by NWS

Effective: 2022-03-13 03:50:00 EDT Expires: 2022-03-13 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Barnstable; Dukes; Nantucket WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Barnstable MA, Dukes MA and Nantucket MA Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
NANTUCKET, MA
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Wind Advisory issued for Cedar, Des Moines, Henry, Iowa, Jefferson, Johnson, Keokuk by NWS

Effective: 2022-03-25 19:45:00 CDT Expires: 2022-03-25 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Cedar; Des Moines; Henry; Iowa; Jefferson; Johnson; Keokuk; Lee; Louisa; Muscatine; Scott; Van Buren; Washington WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 15 to 25 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Portions of northeast Missouri, east central and southeast Iowa and northwest and west central Illinois. * WHEN...Until 10 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...Isolated showers this evening could bring wind gusts up to 45 MPH.
CEDAR COUNTY, IA
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Wind Advisory issued for Calcasieu, West Cameron by NWS

Effective: 2022-03-22 04:01:00 CDT Expires: 2022-03-22 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Calcasieu; West Cameron WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...South winds 15 to 20 mph with gusts up to 35 mph. * WHERE...In Louisiana, Calcasieu and West Cameron Parishes. In Texas, Jefferson and Orange Counties. * WHEN...Until 1 PM CDT this afternoon. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CALCASIEU PARISH, LA
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Wind Advisory issued for Brooks, Northern Hidalgo by NWS

Effective: 2022-03-21 10:00:00 CDT Expires: 2022-03-21 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Brooks; Northern Hidalgo WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...South winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Brooks and Northern Hidalgo Counties. * WHEN...From 10 AM this morning to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
BROOKS COUNTY, TX

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