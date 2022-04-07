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Alfalfa County, OK

Wind Advisory issued for Alfalfa, Canadian, Carter, Cleveland, Cotton, Garfield, Garvin by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-07 13:09:00 CDT Expires: 2022-04-07 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating...

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Storms increasing Tornado Watch in effect

Tornado Watch: Thunderstorms are increasing over the northwestern half of the ArkLaTex. The National Weather Service has issued a Tornado Watch for all of NE TX, most of NW LA, and the southern half of SW AR until 4 am. There is a strong storm north of Sulphur Springs that is moving towards Texarkana with an estimated ETA based on its current speed of 12:30 to 1 am.
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Confidence Growing in Another Severe Weather Outbreak, Plus a Snowstorm

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Wind Advisory issued for Bollinger, Butler, Cape Girardeau, Carter, Perry, Ripley by NWS

Effective: 2022-03-22 15:40:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Bollinger; Butler; Cape Girardeau; Carter; Perry; Ripley; Scott; Stoddard; Wayne WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southeast wind gusts 40 to 55 MPH expected. * WHERE...Portions of southeast Missouri and southern Illinois. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...This appears to be strong and gusty non thunderstorm winds behind the main precipitation shield. Winds will likely become strongest when the rain ends.
BOLLINGER COUNTY, MO
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Wind Advisory issued for Santa Clarita Valley by NWS

Effective: 2022-03-20 06:00:00 PDT Expires: 2022-03-21 06:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Santa Clarita Valley WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 6 AM SUNDAY TO 6 AM PDT MONDAY * WHAT...North winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Santa Clarita Valley. * WHEN...From 6 AM Sunday to 6 AM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
LOS ANGELES COUNTY, CA
weather.gov

High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Flood Advisory issued for Cleveland, McClain, Oklahoma by NWS

Effective: 2022-03-21 20:41:00 CDT Expires: 2022-03-22 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Cleveland; McClain; Oklahoma FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of central Oklahoma, including the following counties, Cleveland, McClain and Oklahoma. * WHEN...Until 1000 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Water over roadways. Ponding of water in urban or other areas is occurring or is imminent. * ADDITIONAL DETAILS - At 526 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Oklahoma City, Norman, Edmond, Moore, Midwest City, Del City, Newcastle, Choctaw, Warr Acres, The Village, Noble, Spencer, Nichols Hills, Jones, Nicoma Park, Valley Brook, Arcadia, Tinker Air Force Base, Stanley Draper Lake and western Lake Thunderbird. - http://www.weather.gov/safety/flood
CLEVELAND COUNTY, OK
IN THIS ARTICLE
#Alfalfa#Wind Advisory#Cotton
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Wind Chill Advisory issued for Glades, Hendry by NWS

Effective: 2022-03-13 08:56:00 EDT Expires: 2022-03-13 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Glades; Hendry WIND CHILL ADVISORY WILL EXPIRE AT 9 AM EDT THIS MORNING The Wind Chill Advisory for Glades and Hendry counties will expire at 9 AM EDT.
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Wind Advisory issued for Yavapai County Mountains by NWS

Effective: 2022-03-21 12:22:00 PDT Expires: 2022-03-21 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Yavapai County Mountains WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM MST THIS EVENING * WHAT...North winds 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * WHERE...Higher elevations Yavapai County, especially in the Bradshaw Mountains. * WHEN...Until 11 PM MST this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles.
YAVAPAI COUNTY, AZ
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Wind Advisory issued for Barnstable, Dukes, Nantucket by NWS

Effective: 2022-03-13 03:50:00 EDT Expires: 2022-03-13 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Barnstable; Dukes; Nantucket WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Barnstable MA, Dukes MA and Nantucket MA Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
NANTUCKET, MA
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Wind Advisory issued for Castro, Parmer, Swisher by NWS

Effective: 2022-03-22 06:06:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Castro; Parmer; Swisher WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds 30 to 35 mph with gusts to 55 mph. * WHERE...Castro, Parmer and Swisher Counties. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...Blowing dust will reduce visibilities locally less than a mile.
CASTRO COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Northern Carroll by NWS

Effective: 2022-03-13 02:28:00 EDT Expires: 2022-03-13 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Northern Carroll WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT EARLY THIS MORNING * WHAT...Northwest winds 20 to 25 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Northern Carroll County. * WHEN...Until 5 AM EDT early this morning. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CARROLL COUNTY, NH
weather.gov

Wind Advisory issued for Dickinson by NWS

Effective: 2022-03-22 03:29:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Dickinson WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Dickinson County. * WHEN...From 1 AM to 7 PM CDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
DICKINSON COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Beckham, Carter, Comanche, Cotton, Garvin, Greer, Harmon by NWS

Effective: 2022-03-21 17:29:00 CDT Expires: 2022-03-21 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Beckham; Carter; Comanche; Cotton; Garvin; Greer; Harmon; Jackson; Jefferson; Kiowa; Love; Murray; Stephens; Tillman SEVERE THUNDERSTORM WATCH 53 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES IN SOUTHERN OKLAHOMA CARTER GARVIN JEFFERSON LOVE MURRAY STEPHENS IN SOUTHWEST OKLAHOMA COMANCHE COTTON GREER HARMON JACKSON KIOWA TILLMAN IN WESTERN OKLAHOMA BECKHAM IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN NORTHERN TEXAS ARCHER BAYLOR CLAY FOARD HARDEMAN KNOX WICHITA WILBARGER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALTUS, ARCHER CITY, ARDMORE, CROWELL, DAVIS, DUNCAN, ELK CITY, FREDERICK, GRANITE, HENRIETTA, HOBART, HOLLIDAY, HOLLIS, KNOX CITY, LAKESIDE CITY, LAWTON, LINDSAY, MANGUM, MARIETTA, MUNDAY, PAULS VALLEY, QUANAH, RINGLING, RYAN, SAYRE, SCOTLAND, SEYMOUR, SHEPPARD AFB, SNYDER, SULPHUR, TEMPLE, THACKERVILLE, VERNON, WALTERS, WAURIKA, WICHITA FALLS, AND WYNNEWOOD.
BECKHAM COUNTY, OK
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Lake Wind Advisory issued for Inland Berkeley by NWS

Effective: 2022-03-19 09:35:00 EDT Expires: 2022-03-19 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Boaters on Lake Moultrie should use extra caution since strong winds and rough waves can overturn small craft. Target Area: Inland Berkeley LAKE WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING FOR LAKE MOULTRIE * WHAT...Southwest winds 15 knots with gusts up to 25 knots and waves locally 1 to 2 feet expected. * WHERE...Lake Moultrie. * WHEN...Until 7 PM EDT this evening. * IMPACTS...Strong winds and rough waves on Lake Moultrie will create hazardous conditions for small craft.
BERKELEY COUNTY, SC
weather.gov

Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
weather.gov

Wind Chill Advisory issued for Western Greenbrier by NWS

Effective: 2022-03-13 00:56:00 EDT Expires: 2022-03-13 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A Wind Chill Advisory is issued when strong winds will combine with cold temperatures for several hours to create dangerously cold conditions for exposed skin. Use caution while outside. Wear appropriate clothing, a hat, and gloves. Target Area: Western Greenbrier WIND CHILL ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT SUNDAY WINTER STORM WARNING IS CANCELLED * WHAT...Very cold wind chills. Wind chills as low as 15 below zero. * WHERE...Western Greenbrier County. * WHEN...Until 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...The cold wind chills could result in hypothermia if precautions are not taken.
GREENBRIER COUNTY, WV
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
weather.gov

Wind Advisory issued for Foard, Hardeman, Wilbarger by NWS

Effective: 2022-03-22 04:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Foard; Hardeman; Wilbarger WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Portions of northwest, southwest and western Oklahoma and northern Texas. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
FOARD COUNTY, TX

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