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Beauregard Parish, LA

Flood Warning issued for Beauregard, Calcasieu by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-07 19:55:00 CDT Expires: 2022-04-08 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Beauregard; Calcasieu The Flood Warning is extended for the following rivers in Louisiana...Texas Sabine River Near...

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Severe storms possible midweek, snow by the weekend

(WOWK) — Tuesday and Wednesday will bring rounds of showers and storms and some of those storms could be severe on Wednesday. See the slideshow below for an idea of the timeline and placement of storms. On Wednesday, the wind will also be strong, with gusts before the rain possibly up to 25 miles per […]
ENVIRONMENT
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County
Calcasieu Parish, LA
County
Beauregard Parish, LA
State
Louisiana State
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
IN THIS ARTICLE
#Flood#Extreme Weather
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Winter Weather Advisory issued for Chukchi Sea Coast by NWS

Effective: 2022-04-09 19:00:00 AKDT Expires: 2022-04-10 10:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Chukchi Sea Coast WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO 10 AM AKDT SUNDAY * WHAT...Snow and blowing snow with low visibility expected. Plan on difficult travel conditions. Total snow accumulations of 1 to 2 inches are expected. Visibility will be one half mile or less at times. * WHERE...Chukchi Sea Coast from Cape Krusenstern north. * WHEN...7 PM today to 10 AM Sunday. * ADDITIONAL DETAILS...Winds gusting as high as 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for snow and blowing snow means periods of snow and blowing snow will cause travel difficulties.
ENVIRONMENT
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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NWS
weather.gov

Flood Warning issued for Berkeley, Georgetown, Williamsburg by NWS

Effective: 2022-04-10 09:35:00 EDT Expires: 2022-04-11 09:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Berkeley; Georgetown; Williamsburg FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Santee River near Jamestown. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 16.0 feet, water surrounds the residence at the end of Harris Landing Road and the adjacent boat ramp is inaccessible. * ADDITIONAL DETAILS - At 830 AM EDT Sunday, the stage was 13.4 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 14.9 feet early Wednesday afternoon. - Flood stage is 10.0 feet.
BERKELEY COUNTY, SC
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Effingham, Screven by NWS

Effective: 2022-04-10 09:35:00 EDT Expires: 2022-04-11 09:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Effingham; Screven FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Savannah River near Clyo. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 14.5 feet, the bottom floor of several riverfront homes along Tom Goethe Road begin to flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 915 AM EDT Sunday, the stage was 13.0 feet. - Forecast...The river is expected to rise to 14.3 feet early Friday morning. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 11.0 feet.
EFFINGHAM COUNTY, GA
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Wind Advisory issued for Fulton by NWS

Effective: 2022-04-10 12:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Fulton WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...South winds 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Portions of southeast Missouri, southwest Illinois, and a small part of western Kentucky. * WHEN...From 11 AM this morning to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
FULTON COUNTY, KY
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Severe Thunderstorm Warning issued for Palo Pinto, Stephens by NWS

Effective: 2022-04-04 21:01:00 CDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection get inside a sturdy structure and stay away from windows. Target Area: Palo Pinto; Stephens The National Weather Service in Fort Worth has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Eastern Stephens County in north central Texas Palo Pinto County in north central Texas * Until 1000 PM CDT. * At 901 PM CDT, a severe thunderstorm was located 8 miles southwest of Possum Kingdom State Park, or 16 miles east of Breckenridge, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Mineral Wells, Graford and Possum Kingdom State Park. This includes Interstate 20 between mile markers 378 and 389. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
PALO PINTO COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Emanuel, Jefferson, Johnson, Montgomery, Telfair, Toombs by NWS

Effective: 2022-04-05 17:18:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM EDT for central, southeastern and east central Georgia. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Emanuel; Jefferson; Johnson; Montgomery; Telfair; Toombs; Treutlen; Wheeler A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 530 PM EDT FOR EMANUEL...NORTHERN TOOMBS...CENTRAL TELFAIR...TREUTLEN JOHNSON...CENTRAL WHEELER...SOUTHEASTERN JEFFERSON AND MONTGOMERY COUNTIES At 518 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Waynesboro to near Canoochee to near Higgston, moving northeast at 75 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Swainsboro, McRae, Lyons, Soperton, Mount Vernon, Wrightsville, Vidalia, Wadley, Twin City, Glenwood, Adrian, Stillmore, Oak Park, Ailey, Scotland, Higgston, Garfield, Santa Claus, Summertown and Alston. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
EMANUEL COUNTY, GA
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV

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