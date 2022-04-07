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Decatur County, KS

High Wind Warning issued for Decatur, Graham, Norton by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-07 10:08:00 CDT Expires: 2022-04-07 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: The Kansas Department of Health and Environment recommends that you take preventative measures during this blowing dust event... such as staying indoors or wearing protective breathing masks if...

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Tornado Warning issued for Baker, Decatur, Miller, Mitchell, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-18 14:09:00 EDT Expires: 2022-03-18 15:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Baker; Decatur; Miller; Mitchell; Seminole The National Weather Service in Tallahassee has issued a * Tornado Warning for Northeastern Decatur County in southwestern Georgia Southern Miller County in southwestern Georgia Southwestern Mitchell County in southwestern Georgia Southwestern Baker County in southwestern Georgia Northeastern Seminole County in southwestern Georgia * Until 300 PM EDT. * At 209 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Donalsonville, moving east at 40 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Bainbridge and West Bainbridge around 235 PM EDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Vada, Hanover, Ausmac, Babcock, Brinson, Davis Park, Little Hope, Lela, Eldorendo and Decatur Co A/P. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
BAKER COUNTY, GA
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High Wind Warning issued for Edwards, Ellis, Finney, Ford, Grant, Gray, Hamilton, Haskell by NWS

Effective: 2022-03-22 03:48:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Edwards; Ellis; Finney; Ford; Grant; Gray; Hamilton; Haskell; Hodgeman; Kearny; Lane; Meade; Morton; Ness; Pawnee; Rush; Scott; Seward; Stanton; Stevens; Trego HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT /6 PM MDT/ THIS EVENING * WHAT...North winds 35 to 40 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...Portions of central, south central, southwest and west central Kansas. * WHEN...Until 7 PM CDT /6 PM MDT/ this evening. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
EDWARDS COUNTY, KS
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High Wind Warning issued for Guadalupe and Delaware Mountains by NWS

Effective: 2022-03-22 01:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Guadalupe and Delaware Mountains HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM CDT /8 AM MDT/ THIS MORNING TO MIDNIGHT CDT /11 PM MDT/ TONIGHT HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 1 AM CDT /MIDNIGHT MDT/ TO 4 AM CDT /3 AM MDT/ TUESDAY * WHAT...For the first High Wind Warning, west winds 45 to 55 mph with gusts up to 75 mph expected. For the second High Wind Warning, northeast winds 40 to 50 mph with gusts up to 70 mph expected. * WHERE...Guadalupe and Delaware Mountains in Texas. * WHEN...For the first High Wind Warning, from 9 AM CDT /8 AM MDT/ Monday to midnight CDT /11 PM MDT/ Monday night. For the second High Wind Warning, from 1 AM CDT /midnight MDT/ to 4 AM CDT /3 AM MDT/ Tuesday. * IMPACTS...Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. Blowing dust may reduce visibility and make travel hazardous. Severe turbulence near the mountains will be hazardous for low flying light aircraft.
CULBERSON COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Norton, KS
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Norton County, KS
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High Wind Warning issued for Southern Twin Falls County, Western Magic Valley by NWS

Effective: 2022-03-20 14:06:00 MDT Expires: 2022-03-20 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Southern Twin Falls County; Western Magic Valley HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...Western Magic Valley and Southern Twin Falls County. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds are possible, along with possible power outages. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. Visibilities may be locally reduced due to blowing dust.
GOODING COUNTY, ID
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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#Power Lines#Asthma#Extreme Weather
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Wind Advisory issued for Graham, Haywood, Madison, Swain by NWS

Effective: 2022-03-23 13:50:00 EDT Expires: 2022-03-23 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Graham; Haywood; Madison; Swain WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 2 PM EDT THIS AFTERNOON ABOVE 3500 FEET The wind advisory has ended. Sporadic, low-end wind gusts are still possible at high elevations.
GRAHAM COUNTY, NC
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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Special Weather Statement issued for Northeastern Nye County, Northwestern Nye County by NWS

Effective: 2022-04-04 16:41:00 PDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeastern Nye County; Northwestern Nye County Gusty winds expected today and tonight with areas of blowing dust West to northwest winds of 15 to 30 mph, with gusts to up to 45 mph, are expected today and tonight. This will cause difficulty for travel in spots, especially high profile vehicles. Blowing dust could also create lowered visibility. Visit www.weather.gov/elko for the latest weather information.
NYE COUNTY, NV
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Department of Health
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High Wind Watch issued for Eastern Glacier, Eastern Pondera by NWS

Effective: 2022-03-15 12:00:00 MDT Expires: 2022-03-15 21:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Eastern Glacier; Eastern Pondera; Northern Rocky Mountain Front; Southern Rocky Mountain Front HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY EVENING * WHAT...Southwest winds 35 to 45 mph, with gusts around 65 mph possible. * WHERE...The Rocky Mountain Front, including all of Glacier and Pondera Counties. * WHEN...From Tuesday afternoon through Tuesday evening. * IMPACTS...Travel could be difficult, especially for high profile vehicles.
GLACIER COUNTY, MT
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High Wind Warning issued for Jewell, Mitchell, Osborne, Phillips, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-03-22 14:16:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Jewell; Mitchell; Osborne; Phillips; Rooks; Smith HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds 35 to 50 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Phillips, Smith, Jewell, Rooks, Osborne and Mitchell Counties. * WHEN...From 7 AM this morning to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds could blow down trees and power lines. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
JEWELL COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Baker, Calhoun, Decatur, Dougherty, Early, Miller, Randolph by NWS

Effective: 2022-03-18 14:16:00 EDT Expires: 2022-03-18 15:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM EDT/600 PM CDT/ for southeastern Alabama...the Panhandle of Florida...and southwestern Georgia. To report severe weather contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Tallahassee. Target Area: Baker; Calhoun; Decatur; Dougherty; Early; Miller; Randolph; Seminole; Terrell A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 330 PM EDT/230 PM CDT/ FOR NORTHEASTERN JACKSON COUNTY IN THE PANHANDLE OF FLORIDA...CENTRAL DECATUR...MILLER...DOUGHERTY...SOUTHEASTERN RANDOLPH...BAKER...CALHOUN...SEMINOLE...EARLY AND SOUTH CENTRAL TERRELL COUNTIES IN SOUTHWESTERN GEORGIA At 216 PM EDT/116 PM CDT/, severe thunderstorms were located along a line extending from near Morgan to 8 miles southwest of Donalsonville, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Colquitt, Newton, Morgan, Albany, Donalsonville, Bainbridge, Edison, Arlington, Leary, West Bainbridge, Walker, Douglasville, Centerville, Malone, Gordon, Iron City, Damascus, Brinson, Jakin and Bascom. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BAKER COUNTY, GA
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow possible. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Winds could gust as high as 35 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning and evening commutes, and Wednesday morning commute. The cold temperatures combine with the winds and snow could pose significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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High Wind Watch issued for Yavapai County Mountains by NWS

Effective: 2022-03-20 23:00:00 PDT Expires: 2022-03-21 23:00:00 PDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Yavapai County Mountains HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THIS EVENING THROUGH MONDAY EVENING * WHAT...North winds 20 to 30 mph with gusts up to 55 mph possible. * WHERE...Mountains of Yavapai County. * WHEN...From this evening through Monday evening. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel could be difficult especially for high profile vehicles.
YAVAPAI COUNTY, AZ

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