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Decatur County, KS

Blowing Dust Advisory issued for Decatur, Graham, Norton by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-07 10:08:00 CDT Expires: 2022-04-07 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Decatur; Graham; Norton HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING BLOWING DUST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING...

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Tornado Watch issued for Decatur, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-18 16:13:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Decatur; Seminole TORNADO WATCH 52 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHEAST ALABAMA GENEVA HOUSTON IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN THE BIG BEND OF FLORIDA GADSDEN LIBERTY IN THE PANHANDLE OF FLORIDA BAY CALHOUN GULF HOLMES JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHWEST GEORGIA DECATUR SEMINOLE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABE SPRINGS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, AUSMAC, BAINBRIDGE, BARKER STORE, BENNETT, BLOUNTSTOWN, BONIFAY, BROWNTOWN, CAIRO, CALLAWAY, CENTER RIDGE, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COTTONWOOD, CRYSTAL LAKE, DALKEITH, DAVIS PARK, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DURHAM, ECONFINA, EUCHEEANNA, FADETTE, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FRINK, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GRACEVILLE, HACODA, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HARTFORD, HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, LEONIA, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, LYNN HAVEN, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, NEW HOPE, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PANAMA CITY, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, AND WHITE CITY.
DECATUR COUNTY, GA
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Special Weather Statement issued for Northeastern Nye County, Northwestern Nye County by NWS

Effective: 2022-04-04 16:41:00 PDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeastern Nye County; Northwestern Nye County Gusty winds expected today and tonight with areas of blowing dust West to northwest winds of 15 to 30 mph, with gusts to up to 45 mph, are expected today and tonight. This will cause difficulty for travel in spots, especially high profile vehicles. Blowing dust could also create lowered visibility. Visit www.weather.gov/elko for the latest weather information.
NYE COUNTY, NV
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Norton, KS
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Norton County, KS
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High Surf Advisory issued for South Washington Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A High Surf Advisory means that high surf will affect beaches, producing rip currents, sneaker waves and beach erosion. Stay well back from the water`s edge and be alert for exceptionally high waves. Keep away from large logs on the beach. Water running up on the beach can easily lift or roll logs which can injure or kill someone caught in their path. Target Area: South Washington Coast HIGH SURF ADVISORY FOR MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Large waves and hazardous surf conditions, with high potential of sneaker waves. Breakers of 18 to 25 feet. * WHERE...In Oregon, North Oregon Coast and Central Oregon Coast. In Washington, South Washington Coast. * WHEN...From noon Monday to 11 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Destructive waves may wash over beaches, jetties, and other structures unexpectedly. People can be swept off rocks and jetties and drown while observing high surf. Minor beach erosion may damage coastal properties and buildings. Higher than normal water run-up is expected on beaches and low-lying shoreline. If you see someone or a pet swept into the sea, do not swim in after them. Call 911, and keep an eye on them until help arrives. * ADDITIONAL DETAILS...Those in and near the surf zone, especially those digging for razor clams, should remain vigilant and aware of the ocean and surf.
PACIFIC COUNTY, WA
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Special Weather Statement issued for Decatur, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-19 06:00:00 EDT Expires: 2022-03-19 06:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Decatur; Seminole A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Jackson and northeastern Calhoun Counties in the Panhandle of Florida, northwestern Gadsden and northwestern Liberty Counties in Big Bend of Florida, southwestern Decatur and southeastern Seminole Counties in southwestern Georgia through 615 AM EDT/515 AM CDT/ At 528 AM EDT/428 AM CDT/, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 7 miles northwest of Blountstown, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Bainbridge, Blountstown, Greensboro, West Bainbridge, Chattahoochee, Sneads, Gretna, Bristol, Grand Ridge, Altha, Attapulgus, Brinson, Rock Bluff, Ocheesee, Selman, Recovery, Chipola, Kennys Mill, Hugh Creek and Red Oak. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...40 MPH
DECATUR COUNTY, GA
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Flood Advisory issued for Perry by NWS

Effective: 2022-03-18 09:46:00 CDT Expires: 2022-03-19 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Perry FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1230 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of southeast Mississippi, including the following counties, Greene and Perry. * WHEN...Until 1230 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 919 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause urban and small stream flooding. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include Beaumont, McLain, State Line, Byrd, Neely, Avera, Bradley, Little Creek, Bothwell, Jonathan, Sand Hill, Progress, Hillman, Piave, Ferguson, Clark, Old Avera, Oak Grove, Barbara and Knobtown. - http://www.weather.gov/safety/flood
PERRY COUNTY, MS
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Blowing Dust Advisory issued for Central La Paz, Gila River Valley, Kofa, Yuma by NWS

Effective: 2022-03-21 12:02:00 PDT Expires: 2022-03-21 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Central La Paz; Gila River Valley; Kofa; Yuma BLOWING DUST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM MST THIS EVENING WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM MST THIS EVENING * WHAT...For the Blowing Dust Advisory, visibility between one quarter mile and one mile in blowing dust. For the Wind Advisory, northwest winds 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * WHERE...Gila River Valley, Kofa, Central La Paz County and Yuma. * WHEN...Until 8 PM MST this evening. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to reduced visibility. Difficult driving conditions, especially for larger vehicles traveling along roads with crosswinds. Light, unsecured objects may become airbbut will not likely mix down to the surfaceorne. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Be ready for a sudden drop in visibility. If you encounter blowing dust or blowing sand on the roadway or see it approaching, pull off the road as far as possible and put your vehicle in park. Turn the lights all the way off and keep your foot off the brake pedal. Remember, pull aside, stay alive. A Wind Advisory means that sustained wind speeds of between 30 and 40 mph are expected, or wind gusts of between 40 and 58 mph. Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. In addition, strong winds over desert areas could result in briefly lowered visibilities to well under a mile at times in blowing dust or blowing sand. Use extra caution.
LA PAZ COUNTY, AZ
IN THIS ARTICLE
#Power Lines#Asthma#Preparedness#Blowing Dust Advisory
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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Frost Advisory issued for Benton, Carroll, Chester, Crockett, Decatur, Dyer, Fayette by NWS

Effective: 2022-03-27 03:19:00 CDT Expires: 2022-03-27 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Benton; Carroll; Chester; Crockett; Decatur; Dyer; Fayette; Gibson; Hardeman; Hardin; Haywood; Henderson; Henry; Lake; Lauderdale; Madison; McNairy; Obion; Shelby; Tipton; Weakley FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Temperatures of 33 to 36 will result in frost formation. * WHERE...Portions of North Mississippi, West Tennessee, East Arkansas and Southeast Missouri. * WHEN...Until 9 AM CDT this morning. * IMPACTS...Frost could kill or harm sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
BENTON COUNTY, TN
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Blowing Dust Advisory issued for Chiriaco Summit, Chuckwalla Mountains, Chuckwalla Valley by NWS

Effective: 2022-03-21 12:02:00 PDT Expires: 2022-03-21 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Chiriaco Summit; Chuckwalla Mountains; Chuckwalla Valley; Imperial County Southeast; Joshua Tree NP East; Joshua Tree NP West; Palo Verde Valley BLOWING DUST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM MST /8 PM PDT/ THIS EVENING WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM MST /8 PM PDT/ THIS EVENING * WHAT...For the Blowing Dust Advisory, visibility between one quarter mile and one mile in blowing dust. For the Wind Advisory, north winds 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * WHERE...In Arizona, Parker Valley. In California, Palo Verde Valley, Chiriaco Summit, Eastern portion of Joshua Tree National Park, Western portion of Joshua Tree National Park, Chuckwalla Valley, Southeastern Imperial County and Chuckwalla Mountains. * WHEN...Until 8 PM MST /8 PM PDT/ this evening. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to reduced visibility. Difficult driving conditions, especially for larger vehicles traveling along roads with crosswinds. Light, unsecured objects may become airborne. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Be ready for a sudden drop in visibility. If you encounter blowing dust or blowing sand on the roadway or see it approaching, pull off the road as far as possible and put your vehicle in park. Turn the lights all the way off and keep your foot off the brake pedal. Remember, pull aside, stay alive. A Wind Advisory means that sustained wind speeds of between 30 and 40 mph are expected, or wind gusts of between 40 and 58 mph. Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. In addition, strong winds over desert areas could result in briefly lowered visibilities to well under a mile at times in blowing dust or blowing sand. Use extra caution.
IMPERIAL COUNTY, CA
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow possible. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Winds could gust as high as 35 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning and evening commutes, and Wednesday morning commute. The cold temperatures combine with the winds and snow could pose significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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NWS
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Wind Chill Advisory issued for Graham, Haywood, Macon, Madison, Northern Jackson by NWS

Effective: 2022-03-12 22:56:00 EDT Expires: 2022-03-13 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A Wind Chill Advisory means that very cold air and strong winds will combine to generate low wind chills. This will result in frost bite and lead to hypothermia if precautions are not taken. If you must venture outdoors, make sure you wear a hat and gloves. Target Area: Graham; Haywood; Macon; Madison; Northern Jackson; Southern Jackson; Swain WIND CHILL ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM EDT SUNDAY ABOVE 3500 FEET * WHAT...Very cold wind chills. Wind chills as low as 15 below zero. * WHERE...Madison, Swain, Haywood and Graham Counties. * WHEN...For the Wind Chill Advisory, until 8 AM EDT Sunday. * IMPACTS...The cold wind chills could result in hypothermia if precautions are not taken. * ADDITIONAL DETAILS...Very cold temperatures in the teens and single digits overnight will lead to slippery roadways in locations where snow covers the roads.
GRAHAM COUNTY, NC
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Flood Warning issued for Decatur, Hardin by NWS

Effective: 2022-03-25 20:20:00 CDT Expires: 2022-03-27 06:36:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/memphis. The next statement will be issued as conditions warrant. Target Area: Decatur; Hardin The Flood Warning continues for the following rivers in Tennessee Tennessee River at Savannah For the Tennessee River...including Pickwick Dam, Savannah, Saltillo, Perryville, Johnsonville...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL SUNDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Tennessee River at Savannah. * WHEN...Until Sunday morning. * IMPACTS...At 370.0 feet, Coffee Landing Road is flooding just north of Beason Creek and toward Box Elder Drive. Campsites just north of the mouth of Beason Creek are flooding. Box Elder Drive is flooded. Access to sites along Bargeview Lane is cut off. Diamond Island Drive is flooded at Mud Creek just west of Gammill Slough Road. The west end of Cross Pond Road is flooding. Slough just east of Wilkinson Ferry Drive across the river from Saltillo is beginning to flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:15 PM CDT Friday the stage was 370.0 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 7:15 PM CDT Friday was 370.1 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage tomorrow morning and continue falling. - Flood stage is 370.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
DECATUR COUNTY, TN
weather.gov

Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
weather.gov

Wind Advisory issued for Avery, Buncombe, Burke Mountains, Caldwell Mountains, Graham by NWS

Effective: 2022-03-26 06:00:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Avery; Buncombe; Burke Mountains; Caldwell Mountains; Graham; Haywood; Henderson; Macon; Madison; McDowell Mountains; Mitchell; Northern Jackson; Polk Mountains; Rutherford Mountains; Southern Jackson; Swain; Transylvania; Yancey WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 6 AM TO 8 PM EDT THIS EVENING * WHAT...West to northwest winds 15 to 30 mph, with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Mountains of the western Carolinas and northeast Georgia. * WHEN...From 6 AM to 8 PM EDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
AVERY COUNTY, NC
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Severe Thunderstorm Warning issued for Decatur, Rush by NWS

Effective: 2022-03-25 21:54:00 EDT Expires: 2022-03-25 22:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Decatur; Rush A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1015 PM EDT FOR RUSH AND NORTHEASTERN DECATUR COUNTIES At 953 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Rushville, or 14 miles east of Shelbyville, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include New Salem, Clarksburg and Lake Santee. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
DECATUR COUNTY, IN
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Frost Advisory issued for Charleston by NWS

Effective: 2022-03-14 02:00:00 EDT Expires: 2022-03-14 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Charleston FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 2 AM TO 9 AM EDT MONDAY * WHAT...Temperatures as low as 33 will result in frost formation. * WHERE...In South Carolina, Charleston County. In Georgia, Inland McIntosh County. * WHEN...From 2 AM to 9 AM EDT Monday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
CHARLESTON COUNTY, SC
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN

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