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Pinellas County, FL

Tornado Warning issued for Pinellas by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-07 11:05:00 EDT Expires: 2022-04-07 11:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If...

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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Flood Warning issued for Polk by NWS

Effective: 2022-04-13 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-11 17:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this information to the National Weather Service when you can do so safely. Target Area: Polk The National Weather Service in Grand Forks ND has issued a Flood Warning for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at East Grand Forks affecting Polk and Grand Forks Counties. South Branch Buffalo River at Sabin affecting Clay County. Wild Rice River (MN) at Hendrum affecting Norman County. Red Lake River at Crookston affecting Polk County. Wild Rice River (ND) near Abercrombie affecting Richland County. Forecast flooding changed from Minor to Moderate severity and increased in duration for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Oslo affecting Walsh, Marshall, Polk and Grand Forks Counties. .The current forecast incorporates previous precipitation as of 7 am CDT Sunday, in addition to 24 hour precipitation amounts forecast through 7 am CDT Monday. This does not include forecast precipitation from rain and snow through the upcoming week, of which could be significant. Monday`s forecasts will incorporate 48 hours worth of forecast precipitation through 7 am CDT Wednesday, which still may not fully incorporate all precipitation. With this in mind, forecasts are likely to change with higher or extended river levels than currently shown. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Red River of the North at East Grand Forks. * WHEN...From Wednesday morning until further notice. * IMPACTS...At 33.0 feet, Agricultural flooding begins along the Red River of the North between Grand Forks (River Mile 296) and Oslo (River Mile 271). * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Sunday the stage was 24.4 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage Wednesday morning. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 28.0 feet.
POLK COUNTY, MN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Special Weather Statement issued for Douglas by NWS

Effective: 2022-04-03 22:03:00 CDT Expires: 2022-04-04 00:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Douglas PERIODS OF MODERATE TO HEAVY SNOW POSSIBLE THIS EVENING Periods of moderate to heavy snow will be possible this evening across portions of Northern Minnesota and Northwest Wisconsin, along and south of the Iron Range. Visibilities may drop to a half mile or less at times, and minor snow accumulations are possible on roadways. Snow accumulations of an inch or two may be possible on grassy and frozen surfaces. If traveling, use caution and use low beam headlights.
DOUGLAS COUNTY, WI
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brantley, Glynn, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-04-05 17:03:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Target Area: Brantley; Glynn; Pierce; Wayne The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Glynn County in southeastern Georgia East central Pierce County in southeastern Georgia Northeastern Brantley County in southeastern Georgia Southeastern Wayne County in southeastern Georgia * Until 545 PM EDT. * At 503 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Raybon, or 8 miles east of Patterson, moving northeast at 45 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Gardi, Everett, Broadhurst, Mount Pleasant and Hortense. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA
IN THIS ARTICLE
#Tornado Warning#Mobile Homes#Extreme Weather
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Severe Thunderstorm Warning issued for Palo Pinto, Stephens by NWS

Effective: 2022-04-04 21:01:00 CDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection get inside a sturdy structure and stay away from windows. Target Area: Palo Pinto; Stephens The National Weather Service in Fort Worth has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Eastern Stephens County in north central Texas Palo Pinto County in north central Texas * Until 1000 PM CDT. * At 901 PM CDT, a severe thunderstorm was located 8 miles southwest of Possum Kingdom State Park, or 16 miles east of Breckenridge, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Mineral Wells, Graford and Possum Kingdom State Park. This includes Interstate 20 between mile markers 378 and 389. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
PALO PINTO COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Emanuel, Jefferson, Johnson, Montgomery, Telfair, Toombs by NWS

Effective: 2022-04-05 17:18:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM EDT for central, southeastern and east central Georgia. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Emanuel; Jefferson; Johnson; Montgomery; Telfair; Toombs; Treutlen; Wheeler A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 530 PM EDT FOR EMANUEL...NORTHERN TOOMBS...CENTRAL TELFAIR...TREUTLEN JOHNSON...CENTRAL WHEELER...SOUTHEASTERN JEFFERSON AND MONTGOMERY COUNTIES At 518 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Waynesboro to near Canoochee to near Higgston, moving northeast at 75 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Swainsboro, McRae, Lyons, Soperton, Mount Vernon, Wrightsville, Vidalia, Wadley, Twin City, Glenwood, Adrian, Stillmore, Oak Park, Ailey, Scotland, Higgston, Garfield, Santa Claus, Summertown and Alston. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
EMANUEL COUNTY, GA
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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NWS
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Flood Warning issued for Essex, Morris, Passaic by NWS

Effective: 2022-04-10 11:06:00 EDT Expires: 2022-04-11 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around...don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/phi. The next statement will be issued late tonight at 1200 AM EDT. Target Area: Essex; Morris; Passaic The Flood Warning continues for the following rivers in New Jersey Passaic River Above Singac affecting Morris, Essex, and Passaic Counties. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY TOMORROW AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Passaic River Above Singac. * WHEN...Until early tomorrow afternoon. * IMPACTS...At 8.5 feet, Portions of the Wayne Town Center parking lot begin to flood. Hobson Avenue and Riverlawn Drive in Wayne begin to flood. Fairfield Road, Fayette Avenue, and Riversedge Road in Wayne can flood as water backs up the Pompton River. Lincoln Boulevard in Lincoln Park can also flood due to backwater up the Pompton river. The Pequannock River Park also floods. At 9.0 feet, Two Bridges Road in Fairfield is subject to closures. At 9.5 feet, Camp Lane and Marginal Road in Fairfield begins to flood. At 10.0 feet, Two Bridges Road in Fairfield begins to flood. Finns Drive, Siesta Drive, and Market street in Wayne are all susceptible to flooding. William Street, Louis Street, and Zeliff Avenue in Little Falls can begin to flood. Portions of Lincoln Park become impassable. The Meadows Golf Club in Lincoln Park floods. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:45 AM EDT Sunday the stage was 9.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 10:45 AM EDT Sunday was 9.3 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage tomorrow morning and continue falling to 7.3 feet Wednesday morning. - Flood stage is 8.5 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 9.1 feet on 11/28/2018. - http://www.weather.gov/safety/flood Stream Fld Observed Fcsts (2 pm) Crest Location Stg Stg Day/Time Mon Tue Stg Time Date Passaic River Singac 8.5 9.1 Sun 10 a 8.3 7.7 MSG unknown
ESSEX COUNTY, NJ
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Flood Advisory issued for Aroostook by NWS

Effective: 2022-04-10 11:47:00 EDT Expires: 2022-04-11 11:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Water levels can rise and fall quickly in the vicinity of ice jams. Those with interests along rivers and tributary streams should be alert for rapidly fluctuating water levels in the vicinity of ice jams. Never drive through flooded roads or around closed road barricades. The barricades are there for your safety due to the potential for ice jam releases or continued flooding. Target Area: Aroostook FLOOD ADVISORY FOR AN ICE JAM IN EFFECT UNTIL 1130 AM EDT MONDAY * WHAT...Flooding caused by an ice jam continues. * WHERE...A portion of Northern Maine, including the following county, Aroostook. * WHEN...Until 1130 AM EDT Monday. * IMPACTS...Water over roadways. Some low-water crossings may become impassable. * ADDITIONAL DETAILS - At 1145 AM EDT, trained weather spotters and NWS employee reported an ice jam near Donnelly Island and Donnelly Brook along the Aroostook River in Wade causing minor flooding upstream from the jam. Gardner Creek Road over Gardner Brook is flooded. - Areas near Gardner Brook and the Aroostook River upstream of the jam are the most likely place to experience minor flooding. This includes the following streams and drainages Gardner Brook and Aroostook River. - http://www.weather.gov/safety/flood
AROOSTOOK COUNTY, ME
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Flood Warning issued for Clarke, Washington by NWS

Effective: 2022-04-10 09:55:00 CDT Expires: 2022-04-11 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/mob. The next statement will be issued when updates occur. Target Area: Clarke; Washington The Flood Warning continues for the following rivers in Alabama Tombigbee River Near Leroy affecting Clarke and Washington Counties. For the Tombigbee River...including Coffeeville Dam, Leroy...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL LATE TONIGHT * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Tombigbee River Near Leroy. * WHEN...Until late tonight. * IMPACTS...At 24.0 feet, Flooding of low lying farm and pasturelands begins. Cattle in low lying areas should be moved to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:00 AM CDT Sunday the stage was 24.8 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage this evening and continue falling to 15.3 feet Friday morning. - Flood stage is 24.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
CLARKE COUNTY, AL
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Flood Warning issued for Bradley, Calhoun, Union by NWS

Effective: 2022-04-10 10:21:00 CDT Expires: 2022-04-12 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. River forecasts are based on current conditions and rainfall forecasted to occur over the next 24 hours. During periods of flooding...Evening forecasts are reissued with updated rainfall forecasts. Observed and forecasted stage data plots are available on our Advanced Hydrologic Prediction Service web page at... www.weather.gov/lzk Under the Current Conditions section...Select River and Lakes AHPS. Target Area: Bradley; Calhoun; Union The Flood Warning continues for the following rivers in Arkansas Ouachita River At Thatcher L&D affecting Bradley, Union and Calhoun Counties. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL TUESDAY EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Ouachita River At Thatcher L&D. * WHEN...Until Tuesday evening. * IMPACTS...At 79.0 feet, Property in low lying areas needs to be removed. Access roads to oil and gas rigs may be flooded. Levee gates should be closed before the river reaches 80 feet. There is minor flooding at this level. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:30 AM CDT Sunday the stage was 79.4 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage early Monday afternoon and continue falling to 77.5 feet Friday morning. - Flood stage is 79.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecast 1 PM Crest Location Stg Stg Day/Time Mon Tue Wed Crest Time Date Ouachita River Thatcher L&D 79.0 79.4 Sun 9 AM 79.0 78.6 78.1 Falling
BRADLEY COUNTY, AR
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Flood Warning issued for Jackson, Woodruff by NWS

Effective: 2022-04-10 10:19:00 CDT Expires: 2022-04-11 10:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. River forecasts are based on current conditions and rainfall forecasted to occur over the next 24 hours. During periods of flooding...Evening forecasts are reissued with updated rainfall forecasts. Observed and forecasted stage data plots are available on our Advanced Hydrologic Prediction Service web page at... www.weather.gov/lzk Under the Current Conditions section...Select River and Lakes AHPS. Target Area: Jackson; Woodruff The Flood Warning continues for the following rivers in Arkansas Black River At Black Rock affecting Jackson, Independence and Lawrence Counties. Cache River Near Patterson affecting Woodruff and Jackson Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Cache River Near Patterson. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 9.0 feet, Low swampy timberland along the river begins to flood. Flood gates should be closed and equipment moved out of the low grounds along the river and tributaries. At 10.0 feet, Pastureland and cropland not protected by levees in Jackson and Woodruff counties affected. Water is over portions of State Highway 37 and deep along the shoulders of State Highway 18 near Grubbs. Water over portions of Woodruff County Road 775 north of State Highway 260. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:15 AM CDT Sunday the stage was 9.7 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 9.9 feet Monday morning. It will then remain steady around 9.9 feet with additional rises possible. - Flood stage is 9.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecast 1 PM Crest Location Stg Stg Day/Time Mon Tue Wed Crest Time Date Cache River Patterson 9.0 9.7 Sun 9 AM 9.9 9.8 9.7 9.9 7 AM 4/11
JACKSON COUNTY, AR
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High Wind Warning issued for Southern Sangre de Cristo Mountains by NWS

Effective: 2022-04-10 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Take action to secure trash cans, lawn furniture, and other loose or lightweight outdoor objects. Extremely hazardous driving conditions can be expected, especially for motorists in high profile vehicles who should consider delaying travel. Target Area: Southern Sangre de Cristo Mountains HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 8 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 25 to 45 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Southern Sangre de Cristo Mountains. * WHEN...Until 8 PM MDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds may blow down trees and power lines in some areas. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
SANTA FE COUNTY, NM
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High Surf Advisory issued for South Washington Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A High Surf Advisory means that high surf will affect beaches, producing rip currents, sneaker waves and beach erosion. Stay well back from the water`s edge and be alert for exceptionally high waves. Keep away from large logs on the beach. Water running up on the beach can easily lift or roll logs which can injure or kill someone caught in their path. Target Area: South Washington Coast HIGH SURF ADVISORY FOR MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Large waves and hazardous surf conditions, with high potential of sneaker waves. Breakers of 18 to 25 feet. * WHERE...In Oregon, North Oregon Coast and Central Oregon Coast. In Washington, South Washington Coast. * WHEN...From noon Monday to 11 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Destructive waves may wash over beaches, jetties, and other structures unexpectedly. People can be swept off rocks and jetties and drown while observing high surf. Minor beach erosion may damage coastal properties and buildings. Higher than normal water run-up is expected on beaches and low-lying shoreline. If you see someone or a pet swept into the sea, do not swim in after them. Call 911, and keep an eye on them until help arrives. * ADDITIONAL DETAILS...Those in and near the surf zone, especially those digging for razor clams, should remain vigilant and aware of the ocean and surf.
PACIFIC COUNTY, WA
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Air Quality Alert issued for Maricopa by NWS

Effective: 2022-04-10 08:49:00 PDT Expires: 2022-04-11 21:00:00 PDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Target Area: Maricopa PM-10 HIGH POLLUTION ADVISORY FOR MARICOPA COUNTY INCLUDING THE PHOENIX METRO AREA MONDAY The Arizona Department of Environmental Quality (ADEQ) has issued a PM-10 High Pollution Advisory for the Phoenix Metro Area on Monday. An episode of strong and gusty winds is forecast to generate widespread blowing dust that may result in local PM-10 concentrations that pose a health risk. Adverse health effects increase as air quality deteriorates. Coarse particulate matter - also known as PM-10 - is an air contaminant that can aggravate heart and lung disease conditions, especially in older adults, children, and those with asthma. A decrease in physical activity is recommended. Consolidate your travel, stabilize loose soils, slow down or avoid travel on dirt roads, reduce or eliminate fireplace use, and avoid using gas-powered lawn equipment. For details on this High Pollution Advisory, visit the ADEQ internet site at www.azdeq.gov/forecast/phoenix or call 602-771-2300.
MARICOPA COUNTY, AZ

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