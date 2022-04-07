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Calhoun County, SC

Flood Warning issued for Calhoun, Lexington, Richland by NWS

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 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 05:07:00 EDT Expires: 2022-04-11 00:54:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Residents and those with interests near the river should monitor rising water levels and take action if necessary. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will...

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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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City
Edisto Island, SC
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Lexington County, SC
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Richland County, SC
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Calhoun County, SC
City
Lexington, SC
State
South Carolina State
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Flood Advisory issued for Calhoun, Gadsden, Liberty by NWS

Effective: 2022-03-19 05:44:00 EDT Expires: 2022-03-19 08:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Calhoun; Gadsden; Liberty FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 715 AM CDT/815 AM EDT/ THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of Big Bend Florida and Panhandle Florida, including the following counties, in Big Bend Florida, Gadsden and Liberty. In Panhandle Florida, Bay, Calhoun and Gulf. * WHEN...Until 715 AM CDT /815 AM EDT/. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 412 AM CDT /512 AM EDT/, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 0.5 and 1 inch of rain has fallen over the past hour with much higher rainfall totals yesterday. - Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Blountstown, Stonemill Creek, Wewahitchka, Chattahoochee, Greensboro, Gretna, Bristol, Altha, Abe Springs, Sharpstown, Clarksville, Frink, Hugh Creek, Red Oak, Kennys Mill, Scotts Ferry, Marysville, Durham and Blountstown Airport. - http://www.weather.gov/safety/flood
CALHOUN COUNTY, FL
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Flood Warning issued for Concordia by NWS

Effective: 2022-03-15 10:12:00 CDT Expires: 2022-03-26 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Forecast includes rainfall on the ground and 48 hours of additional rainfall. Additional information is available at www.water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=JAN The next statement will be issued tonight at 8 PM CDT. Target Area: Concordia The Flood Warning continues for the following rivers in Mississippi...Louisiana Mississippi River At Natchez affecting Wilkinson, Concordia and Adams Counties. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL SATURDAY, MARCH 26 * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Mississippi River At Natchez. * WHEN...Until Saturday, March 26. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:00 AM CDT Tuesday the stage was 49.4 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 49.5 feet this evening. - Flood stage is 48.0 feet. Fld Observed Forecasts (1 pm CDT) Location Stg Stg Day/Time Wed Thu Fri Mississippi River Natchez 48.0 49.4 Tue 9 am CDT 49.5 49.5 49.5
CONCORDIA PARISH, LA
IN THIS ARTICLE
#Flood#Edisto River#Congaree River#Extreme Weather
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Flood Warning issued for Muhlenberg by NWS

Effective: 2022-03-14 09:50:00 EDT Expires: 2022-03-16 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Additional information is available at www.weather.gov. Target Area: Muhlenberg The Flood Warning continues for the following rivers in Kentucky Green River at Paradise. .Water levels along the Green River are forecast to rise again. Paradise is forecast to return to minor flooding Tuesday afternoon, with a lower crest. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS MORNING THROUGH WEDNESDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Green River at Paradise. * WHEN...Until Wednesday morning. * IMPACTS...At 380.0 feet, Water rises over the skimmer wall at the TVA fossil plant. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:15 AM CDT Monday the stage was 379.6 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage tomorrow morning to a crest of 380.1 feet early tomorrow afternoon. It will then fall below flood stage early Wednesday morning. - Flood stage is 380.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
MUHLENBERG COUNTY, KY
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Severe Thunderstorm Warning issued for Ashland, Richland by NWS

Effective: 2022-03-23 18:28:00 EDT Expires: 2022-03-23 18:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM EDT for north central Ohio. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Ashland; Richland A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 645 PM EDT FOR SOUTHEASTERN RICHLAND AND SOUTHERN ASHLAND COUNTIES At 628 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Hayesville, or 9 miles south of Ashland, moving northeast at 70 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to vehicles is possible. Locations impacted include Butler, Perrysville and Mifflin. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
ASHLAND COUNTY, OH
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Special Weather Statement issued for Douglas by NWS

Effective: 2022-04-03 22:03:00 CDT Expires: 2022-04-04 00:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Douglas PERIODS OF MODERATE TO HEAVY SNOW POSSIBLE THIS EVENING Periods of moderate to heavy snow will be possible this evening across portions of Northern Minnesota and Northwest Wisconsin, along and south of the Iron Range. Visibilities may drop to a half mile or less at times, and minor snow accumulations are possible on roadways. Snow accumulations of an inch or two may be possible on grassy and frozen surfaces. If traveling, use caution and use low beam headlights.
DOUGLAS COUNTY, WI
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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NWS
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Flood Warning issued for Litchfield by NWS

Effective: 2022-04-08 17:40:00 EDT Expires: 2022-04-11 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Litchfield FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY MONDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Housatonic River At Gaylordsville. * WHEN...Until early Monday morning. * IMPACTS...At 8.0 feet, Flood stage. Water reaches New Milford Foundry and Youngfield Street. * ADDITIONAL DETAILS - At 5:00 PM EDT Friday the stage was 7.7 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage just after midnight tonight to a crest of 8.3 feet tomorrow evening. It will then fall below flood stage Sunday evening. - Flood stage is 8.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Housatonic River Gaylordsville Flood Stage: 8.0 Observed Stage at Fri 5 pm: 7.7 Forecast: Fri 8 pm 7.8 Sat 2 am 8.0 Sat 8 am 8.1 Sat 2 pm 8.2 Sat 8 pm 8.3 Sun 2 am 8.3 Sun 8 am 8.3 Sun 2 pm 8.1 Sun 8 pm 8.0 Mon 2 am 7.8 Mon 8 am 7.6 Mon 2 pm MSG
LITCHFIELD COUNTY, CT
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Lake Wind Advisory issued for Aiken, Bamberg, Barnwell, Calhoun, Central Orangeburg by NWS

Effective: 2022-04-08 18:56:00 EDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Aiken; Bamberg; Barnwell; Calhoun; Central Orangeburg; Chesterfield; Clarendon; Edgefield; Fairfield; Kershaw; Lee; Lexington; McCormick; Newberry; Northern Lancaster; Northwestern Orangeburg; Richland; Saluda; Southeastern Orangeburg; Southern Lancaster; Sumter LAKE WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 7 PM EDT THIS EVENING The strong winds of this afternoon has been slowly decreasing, and the Lake Wind Advisory will be allowed to expire. Wind gusts up to 20 knots are still possible through this evening causing a light to occasionally moderate chop, so boaters should still be vigilant while on the area lakes for a few more hours.
AIKEN COUNTY, SC
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Montgomery, Saratoga, Schenectady by NWS

Effective: 2022-04-08 17:42:00 EDT Expires: 2022-04-09 02:27:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Montgomery; Saratoga; Schenectady FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL JUST AFTER MIDNIGHT TONIGHT * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Mohawk River At Schenectady. * WHEN...Until just after midnight tonight. * IMPACTS...At 221.0 feet, The North Ferry Street gage reads about 224 feet. Water is in the Stockade neighborhood between Ingersoll Avenue and Ferry Street. The area west of Erie Boulevard and south of State Street floods. In Scotia water approaches Schonowee Avenue. * ADDITIONAL DETAILS - At 5:25 PM EDT Friday the stage was 220.9 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 5:25 PM EDT Friday was 221.0 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage this evening and continue falling to 213.5 feet early Monday afternoon. - Flood stage is 220.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 220.9 feet on 01/13/2014. - http://www.weather.gov/safety/flood Mohawk River Schenectady Flood Stage: 220.0 Observed Stage at Fri 5 pm: 220.9 Forecast: Fri 8 pm 220.1 Sat 2 am 218.8 Sat 8 am 216.8 Sat 2 pm 215.5 Sat 8 pm 215.1 Sun 2 am 214.9 Sun 8 am 214.8 Sun 2 pm 214.6 Sun 8 pm 214.3 Mon 2 am 214.0 Mon 8 am 213.7 Mon 2 pm 213.5
MONTGOMERY COUNTY, NY
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Winter Storm Warning issued for Graham, Swain by NWS

Effective: 2022-04-08 17:53:00 EDT Expires: 2022-04-10 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: A Winter Storm Warning for heavy snow means severe winter weather conditions are expected or occurring. Significant amounts of snow are forecast that will make travel dangerous. Only travel in an emergency. If you must travel, keep a flashlight, food, water, and a warm blanket in your vehicle in case of an emergency. A Winter Weather Advisory for snow means that periods of snow will cause primarily travel difficulties. Be prepared for snow covered roads and limited visibilities, and use caution while driving. Please report snow and ice accumulations by calling the National Weather Service toll free at...1...800...2 6 7...8 1 0 1. Leave a message with your observation and the specific location where it occurred. You can also post your report to National Weather Service Greenville Spartanburg Facebook or tweet your report using hashtag nwsgsp. Stay tuned to NOAA Weather Radio or your favorite source of weather information for the latest updates. Additional details can be found at www.weather.gov/gsp. The latest state road conditions can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Graham; Swain WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 AM EDT SUNDAY ABOVE 3500 FEET WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 AM EDT SUNDAY BELOW 3500 FEET * WHAT...For the Winter Storm Warning, heavy snow expected. Total snow accumulations of 2 to 4 inches with locally higher amounts above 3500 feet, with 6 to 8 inches and locally higher amounts above 5000 feet and on northwest facing slopes. Winds gusting as high as 40 mph. For the Winter Weather Advisory, snow expected. Total snow accumulations of up to 2 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...Swain and Graham Counties. * WHEN...Through 2 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the evening commute. * ADDITIONAL DETAILS...Isolated power outages are possible due to the gusty winds.
GRAHAM COUNTY, NC
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Flood Warning issued for Delaware, Otsego by NWS

Effective: 2022-04-08 18:48:00 EDT Expires: 2022-04-10 06:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Additional information is available at www.weather.gov. Target Area: Delaware; Otsego The Flood Warning is extended for the following rivers in New York Susquehanna River At Unadilla affecting Otsego and Delaware Counties. For the Susquehanna River New York...including Unadilla...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL SUNDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Susquehanna River At Unadilla. * WHEN...Until Sunday morning. * IMPACTS...At 13.0 feet, Moderate flood stage. Basement flooding and some first floor dwellings between Main Street and River Road are affected by flooding. This includes properties on Hopkins, Church, Dart and Mill Street. * ADDITIONAL DETAILS - At 6:00 PM EDT Friday the stage was 12.0 feet. - Recent Activity...The river stage at Unadilla has been rising for the last 24 hours, though the rate of rise has been slower during the last 12 hours. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 12.5 feet later this evening. It will then fall below flood stage tomorrow evening. - Flood stage is 11.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
DELAWARE COUNTY, NY
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Frost Advisory issued for Central Greenville, Cherokee, Greater Oconee, Greater Pickens by NWS

Effective: 2022-04-09 02:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Central Greenville; Cherokee; Greater Oconee; Greater Pickens; Northern Spartanburg FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 2 AM TO 9 AM EDT SATURDAY * WHAT...Low temperatures in the mid 30s will result in frost formation. * WHERE...The foothills and northwest Piedmont of western North Carolina, the northern Upstate of South Carolina, and much of northeast Georgia. * WHEN...From 2 AM to 9 AM EDT Saturday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
CHEROKEE COUNTY, SC

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