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Duval County, FL

Special Weather Statement issued for Coastal Duval, Coastal Nassau, Inland Nassau, Trout River by NWS

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 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-07 00:36:00 EDT Expires: 2022-04-07 05:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: These storms may intensify, so be certain to monitor local radio stations...

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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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Freeze Warning issued for Baker, Bradford, Central Marion, Coastal Nassau by NWS

Effective: 2022-03-13 03:45:00 EDT Expires: 2022-03-13 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Appropriate action should be taken to ensure tender vegetation and outdoor pets have adequate protection from the cold temperatures. Young children, the elderly and the homeless are especially vulnerable to the cold. Take measures to protect them. Target Area: Baker; Bradford; Central Marion; Coastal Nassau; Eastern Alachua; Eastern Clay; Eastern Marion; Eastern Putnam; Gilchrist; Hamilton; Inland Flagler; Inland Nassau; Inland St. Johns; Northern Columbia; South Central Duval; Southern Columbia; Suwannee; Trout River; Union; Western Alachua; Western Clay; Western Duval; Western Marion; Western Putnam FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures around 26 to 30 degrees expected. * WHERE...Portions of southeast Georgia and northeast and northern Florida. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
ALACHUA COUNTY, FL
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Freeze Warning issued for Escambia Coastal, Escambia Inland, Okaloosa Coastal by NWS

Effective: 2022-03-13 05:27:00 EDT Expires: 2022-03-13 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Escambia Coastal; Escambia Inland; Okaloosa Coastal; Okaloosa Inland; Santa Rosa Coastal; Santa Rosa Inland FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures in the lower to mid 20s along and north of the I-10 corridor and in the upper 20s to around 30 degrees near the immediate coast are expected. * WHERE...Portions of south central and southwest Alabama, northwest Florida and southeast Mississippi. * WHEN...Until 9 AM CDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
ESCAMBIA COUNTY, FL
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County
Nassau County, FL
City
Jacksonville, FL
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Callahan, FL
City
Yulee, FL
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Nassau Village-ratliff, FL
County
Duval County, FL
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
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High Surf Advisory issued for South Washington Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A High Surf Advisory means that high surf will affect beaches, producing rip currents, sneaker waves and beach erosion. Stay well back from the water`s edge and be alert for exceptionally high waves. Keep away from large logs on the beach. Water running up on the beach can easily lift or roll logs which can injure or kill someone caught in their path. Target Area: South Washington Coast HIGH SURF ADVISORY FOR MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Large waves and hazardous surf conditions, with high potential of sneaker waves. Breakers of 18 to 25 feet. * WHERE...In Oregon, North Oregon Coast and Central Oregon Coast. In Washington, South Washington Coast. * WHEN...From noon Monday to 11 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Destructive waves may wash over beaches, jetties, and other structures unexpectedly. People can be swept off rocks and jetties and drown while observing high surf. Minor beach erosion may damage coastal properties and buildings. Higher than normal water run-up is expected on beaches and low-lying shoreline. If you see someone or a pet swept into the sea, do not swim in after them. Call 911, and keep an eye on them until help arrives. * ADDITIONAL DETAILS...Those in and near the surf zone, especially those digging for razor clams, should remain vigilant and aware of the ocean and surf.
PACIFIC COUNTY, WA
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Wind Gust#Thunderstorms#Coastal Duval#Coastal Nassau#Inland Nassau#Doppler#Oceanway
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Tornado Watch issued for Baker, Duval, Nassau by NWS

Effective: 2022-03-23 16:56:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Baker; Duval; Nassau TORNADO WATCH 68 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHEAST FLORIDA BAKER DUVAL NASSAU IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN SOUTHEAST GEORGIA BRANTLEY CAMDEN CHARLTON GLYNN PIERCE WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF AMELIA CITY, ARLINGTON, ATKINSON, BLACKSHEAR, COUNTRY CLUB ESTATE, DOCK JUNCTION, DOCTORTOWN, DOVER BLUFF, DUNGENESS, FERNANDINA BEACH, FOLKSTON, GARDI, GLYNN HAVEN, HICKOX, HILLIARD, HOBOKEN, HOMELAND, HORTENSE, JACKSONVILLE, JEKYLL ISLAND, JESUP, KINGS FERRY, KINGSLAND, MACCLENNY, NAHUNTA, NORMANDY, OCEANWAY, OLUSTEE, ORTEGA, RACE POND, RATLIFF, RAYBON, RIVERSIDE, SAN MARCO, SEA ISLAND, ST. GEORGE, ST. SIMONS, STEPHEN FOSTER STATE PARK, THALMANN, WAYNESVILLE, WINOKUR, AND YULEE.
BAKER COUNTY, FL
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Coastal Flood Statement issued for Coastal Hancock by NWS

Effective: 2022-03-19 23:00:00 EDT Expires: 2022-03-20 02:00:00 EDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Target Area: Coastal Hancock * WHAT...High seas and long period swell will combine with moderately high astronomical tides and around a foot of storm surge to possibly generate minor splash-over along roads exposed to the sea such as Seawall Road on Mount Desert Island. Beach erosion is possible. * WHERE...Coastal Hancock County. * WHEN...From 11 PM this evening to 2 AM EDT Sunday. High tide at Bar Harbor is at 12:37 AM early Sunday morning. * IMPACTS...Small rocks may be washed onto roadways and create a hazard to motorists. Beach erosion is possible. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Do not drive through flooded roadways.
HANCOCK COUNTY, ME
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Fire Weather Watch issued for Bee, Coastal Kleberg, Coastal Nueces, Inland San Patricio by NWS

Effective: 2022-03-22 11:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Bee; Coastal Kleberg; Coastal Nueces; Inland San Patricio FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH TUESDAY EVENING FOR STRONG WINDS AND VERY LOW HUMIDITY FOR PORTIONS OF THE COASTAL BEND * AFFECTED AREA...Bee...Inland San Patricio...Coastal Kleberg Coastal Nueces. * TIMING...Tuesday afternoon. * WIND...Northwest 20 to 25 mph with gusts to 35 mph. * HUMIDITY...20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
BEE COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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NWS
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Red Flag Warning issued for Bee, Coastal Kleberg, Coastal Nueces, Duval, Inland Kleberg by NWS

Effective: 2022-03-22 18:58:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Residents are urged to exercise care with respect to all outdoor activities that could inadvertently cause wildfires. Report wildfires quickly to the nearest fire department or law enforcement office. Target Area: Bee; Coastal Kleberg; Coastal Nueces; Duval; Inland Kleberg; Inland Nueces; Inland San Patricio; Jim Wells; Kleberg Islands; La Salle; Live Oak; McMullen; Nueces Islands; Webb Critical Fire Danger Conditions Expected Today .Northwest winds of 20 mph with gusts to 30 mph will continue this early evening. Relative humidity will fall to 25 to 35 percent for the coastal regions of the southern Coastal Bend to 15 to 25 percent Brush Country. Conditions are expected to improve this evening as winds decrease and humidity values increase. RED FLAG WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND VERY LOW HUMIDITY FOR THE SOUTHERN COASTAL BEND TO BRUSH COUNTRY * TIMING...Through 9 PM. * WIND...Northwest 20 mph with gusts to 30 mph. * HUMIDITY...25 to 35 percent coastal region of southern Coastal Bend to 15 to 25 percent Brush Country. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
BEE COUNTY, TX
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Blowing Dust Advisory issued for Furnas, Gosper by NWS

Effective: 2022-04-08 20:41:00 CDT Expires: 2022-04-08 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Furnas; Gosper BLOWING DUST ADVISORY WILL EXPIRE AT 9 PM CDT THIS EVENING Wind speeds have decreased, thus the Blowing Dust Advisory will be allowed to expire.
ENVIRONMENT
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Flood Warning issued for Wood by NWS

Effective: 2022-04-08 20:58:00 CDT Expires: 2022-04-09 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Caution is urged when walking near riverbanks. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued Saturday afternoon. Target Area: Wood The Flood Warning continues for the following rivers in Wisconsin Wisconsin River below Biron Reservoir affecting Wood County. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Wisconsin River below Biron Reservoir. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 1019.0 feet, Widespread flooding in wooded lowland is occurring along the river. About a half-foot of water surrounds a few homes on South Biron Drive in Biron. Water may be over portions of Reddin Road. Water may also be approaching parts of Highway 66 or County Road P due to Stoney Brook Creek backing up. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:10 PM CDT Friday the stage was 1018.6 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 7:10 PM CDT Friday was 1018.6 feet. - Forecast...No forecast is available for this location. - Flood stage is 1017.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 1019.2 feet on 04/12/2011. - http://www.weather.gov/safety/flood
WOOD COUNTY, WI
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Severe Thunderstorm Warning issued for Flagler, Putnam, St. Johns by NWS

Effective: 2022-04-02 14:10:00 EDT Expires: 2022-04-02 14:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Flagler; Putnam; St. Johns The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Flagler County in northeastern Florida Southeastern St. Johns County in northeastern Florida Southeastern Putnam County in northeastern Florida * Until 245 PM EDT. * At 210 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 6 miles southwest of Saint Augustine Shores to near Pierson, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Palm Coast, Flagler Beach, Bunnell, Andalusia, Saint Augustine Beach, Marineland, Crescent Beach, Saint Augustine Shores, Butler Beach and Beverly Beach. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FLAGLER COUNTY, FL
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Flood Warning issued for Fairfield, New Haven by NWS

Effective: 2022-04-08 23:06:00 EDT Expires: 2022-04-09 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Fairfield; New Haven FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL EARLY SATURDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Housatonic River At Stevenson Dam. * WHEN...Until early Saturday afternoon. * IMPACTS...At 11.0 feet, Flood stage. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:30 PM EDT Friday the stage was 11.0 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 10:31 PM EDT Friday was 13.6 feet. - Forecast...The river is expected to remain near flood stage overnight with it falling below flood stage Saturday morning then falling to 9.0 feet Monday evening. - Flood stage is 11.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Housatonic River Stevenson Dam Flood Stage: 11.0 Observed Stage at Fri 10 pm: 11.0 Forecast: Sat 2 am 11.0 Sat 8 am 10.9 Sat 2 pm 10.6 Sat 8 pm 10.5 Sun 2 am 10.3 Sun 8 am 10.1 Sun 2 pm 9.9 Sun 8 pm 9.7 Mon 2 am 9.6 Mon 8 am 9.4 Mon 2 pm 9.2 Mon 8 pm 9.0
FAIRFIELD COUNTY, CT

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