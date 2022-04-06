ContributorsPublishersAdvertisers
Oglethorpe County, GA

Flood Watch issued for Oglethorpe, Wilkes by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-06 15:50:00 EDT Expires: 2022-04-06 22:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Oglethorpe; Wilkes FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THURSDAY MORNING * WHAT...Flash flooding caused by...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
weather.gov

Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
weather.gov

Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
weather.gov

Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Oglethorpe, GA
City
Pulaski, GA
City
Washington, GA
City
Macon, GA
State
Georgia State
County
Oglethorpe County, GA
County
Wilkes County, GA
State
Washington State
Wichita Eagle

Angler dies in fishing tournament after boats slam into each other, GA officials say

Two boats involved in fishing tournaments collided on the Flint River in Georgia on March 19, killing one of the boat drivers. A 2022 Xpress Center console boat and a 2001 Stratos bass boat collided in the area of the Boat Basin Park in Bainbridge, a city about 40 miles north of Tallahassee, Florida, according to the Department of Natural Resources.
ACCIDENTS
Wide Open Eats

Georgia Peaches May Be Gone Forever in Less Than 80 Years

From peach pie to peach wine, Georgia is the place to go for these sweet, summery fruits. The Peach State is beloved for its bountiful peach season that happens every summer, when fresh Georgia peaches are harvested in abundance to be enjoyed on their own, made into cobblers, and so much more. However, scientists predict that we won't be able to enjoy the delicious peaches in Georgia for much longer if climate change continues at its current rate.
GEORGIA STATE
weather.gov

Tornado Warning issued for Wilkes by NWS

Effective: 2022-03-23 23:13:00 EDT Expires: 2022-03-23 23:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. When it is safe to do so, please send your reports of hail of any size, as well as reports of any wind damage, including downed trees or large limbs, to the National Weather Service by calling toll free at 1...8 6 6...2 1 5...4 3 2 4. Reports and pictures can also be shared on the National Weather Service Blacksburg Facebook page and on Twitter. Target Area: Wilkes A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1130 PM EDT FOR SOUTHEASTERN WILKES COUNTY At 1113 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Moravian Falls, or near Wilkesboro, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include North Wilkesboro Wilkesboro Boomer Windy Gap Wilkesboro Reservoir Buck and Fairplains. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILKES COUNTY, NC
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
IN THIS ARTICLE
#Central Georgia#Southeast Georgia#Extreme Weather#Wilkes Flood Watch#Crisp#Dodge#Jasper Jones
weather.gov

Special Weather Statement issued for Alleghany, Stokes, Surry, Wilkes, Yadkin by NWS

Effective: 2022-04-08 17:00:00 EDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Alleghany; Stokes; Surry; Wilkes; Yadkin Showers with Small Hail and Graupel Isolated to scattered showers will continue through 8PM across southwest Virginia, northwest North Carolina and southeast West Virginia. The stronger showers will produce light amounts of small hail or graupel, generally pea size or smaller. At elevations above 4000 feet, snow or a mix of rain and snow is expected with temperatures in the 30s. A majority of the showers will dissipate after sunset.
ALLEGHANY COUNTY, NC
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Brantley, Glynn, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-04-05 17:03:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Target Area: Brantley; Glynn; Pierce; Wayne The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Glynn County in southeastern Georgia East central Pierce County in southeastern Georgia Northeastern Brantley County in southeastern Georgia Southeastern Wayne County in southeastern Georgia * Until 545 PM EDT. * At 503 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Raybon, or 8 miles east of Patterson, moving northeast at 45 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Gardi, Everett, Broadhurst, Mount Pleasant and Hortense. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA
weather.gov

Special Weather Statement issued for Alleghany, Amherst, Bath, Bedford, Bland, Botetourt, Carroll by NWS

Effective: 2022-04-08 15:13:00 EDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Alleghany; Amherst; Bath; Bedford; Bland; Botetourt; Carroll; Craig; Floyd; Franklin; Giles; Grayson; Montgomery; Patrick; Pulaski; Roanoke; Rockbridge; Wythe Showers with Small Hail and Graupel Isolated to scattered showers will continue through 8PM across southwest Virginia, northwest North Carolina and southeast West Virginia. The stronger showers will produce light amounts of small hail or graupel, generally pea size or smaller. At elevations above 4000 feet, snow or a mix of rain and snow is expected with temperatures in the 30s. A majority of the showers will dissipate after sunset.
ALLEGHANY COUNTY, VA
weather.gov

Special Weather Statement issued for Bedford, Cannon, Cheatham, Clay, Coffee, Cumberland, Davidson by NWS

Effective: 2022-04-09 03:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Bedford; Cannon; Cheatham; Clay; Coffee; Cumberland; Davidson; De Kalb; Dickson; Fentress; Giles; Grundy; Hickman; Houston; Humphreys; Jackson; Lawrence; Lewis; Macon; Marshall; Maury; Montgomery; Overton; Perry; Pickett; Putnam; Robertson; Rutherford; Smith; Stewart; Sumner; Trousdale; Van Buren; Warren; Wayne; White; Williamson; Wilson Snowfall Accumulations Possible Across Upper Cumberland Region Late Tonight A chance over to all snow showers is expected across Upper Cumberland Region late tonight into early morning hours on Saturday. Some snowfall accumulations will be possible, with higher elevations of Upper Cumberland Region experiencing around one half inch of snowfall accumulation. Road conditions could be impacted, so exercise caution on roadways across this area as late night hours progress. Any snowfall accumulations should quickly melt as temperatures rise into upper 30s to lower 40s as mid to late morning hours on Saturday progress.
BEDFORD COUNTY, TN
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Flood Watch
NewsBreak
Environment
NewsBreak
NWS
weather.gov

Wind Advisory issued for Amite, Pearl River, Pike, Walthall, Wilkinson by NWS

Effective: 2022-04-08 16:01:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Amite; Pearl River; Pike; Walthall; Wilkinson WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 15 to 20 mph with gusts up to 35 mph. * WHERE...In Mississippi, Wilkinson, Amite, Pike, Walthall and Pearl River Counties. In Louisiana, West Feliciana, East Feliciana, St. Helena, Washington and Northern Tangipahoa Parishes. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
AMITE COUNTY, MS
weather.gov

Special Weather Statement issued for Eastern Greenbrier, Monroe by NWS

Effective: 2022-04-08 17:00:00 EDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Eastern Greenbrier; Monroe Showers with Small Hail and Graupel Isolated to scattered showers will continue through 8PM across southwest Virginia, northwest North Carolina and southeast West Virginia. The stronger showers will produce light amounts of small hail or graupel, generally pea size or smaller. At elevations above 4000 feet, snow or a mix of rain and snow is expected with temperatures in the 30s. A majority of the showers will dissipate after sunset.
GREENBRIER COUNTY, WV
weather.gov

Freeze Warning issued for Clay, Greene by NWS

Effective: 2022-04-09 03:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Clay; Greene FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 3 AM TO 8 AM CDT SATURDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 32 expected. * WHERE...In Arkansas, Clay and Greene Counties. In Missouri, Dunklin County. * WHEN...From 3 AM to 8 AM CDT Saturday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
CLAY COUNTY, AR
Mic

Atlanta hinted at the haunted history of Lake Lanier. But what’s the real story?

This story has spoilers for the Season 3 premiere of Atlanta. In the opening scene of the Season 3 premiere for FX’s Atlanta, a white man and a Black man sit in a boat on an unnamed lake, discussing why the murky waters frighten them. The Black man comments that he nearly drowned in the water once, recalling a feeling of being “pulled” underneath. “It’s a whole town underneath us,” the white man says. “The town was Black, too. A self-governed Black town.”
ATLANTA, GA
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Flagler, Putnam, St. Johns by NWS

Effective: 2022-04-02 14:10:00 EDT Expires: 2022-04-02 14:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Flagler; Putnam; St. Johns The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Flagler County in northeastern Florida Southeastern St. Johns County in northeastern Florida Southeastern Putnam County in northeastern Florida * Until 245 PM EDT. * At 210 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 6 miles southwest of Saint Augustine Shores to near Pierson, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Palm Coast, Flagler Beach, Bunnell, Andalusia, Saint Augustine Beach, Marineland, Crescent Beach, Saint Augustine Shores, Butler Beach and Beverly Beach. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FLAGLER COUNTY, FL
weather.gov

Flood Warning issued for Albany, Rensselaer, Saratoga by NWS

Effective: 2022-04-08 16:32:00 EDT Expires: 2022-04-09 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Albany; Rensselaer; Saratoga FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL LATE TOMORROW EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Hudson River At Troy. * WHEN...Until late tomorrow evening. * IMPACTS...At 23.0 feet, Water reaches streets in Waterford Village and Matsons Shipyard on Van Schaick Island. Some basements flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 4:15 PM EDT Friday the stage was 23.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 4:15 PM EDT Friday was 23.1 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 23.4 feet this evening. It will then fall below flood stage tomorrow afternoon. - Flood stage is 21.5 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Hudson River Troy Flood Stage: 21.5 Observed Stage at Fri 4 pm: 23.1 Forecast: Fri 8 pm 23.4 Sat 2 am 22.9 Sat 8 am 22.4 Sat 2 pm 21.7 Sat 8 pm 21.1 Sun 2 am 20.8 Sun 8 am 20.6 Sun 2 pm 20.4 Sun 8 pm 20.2 Mon 2 am 19.9 Mon 8 am 19.7
ALBANY COUNTY, NY
weather.gov

Wind Advisory issued for East Feliciana, Northern Tangipahoa, St. Helena, Washington by NWS

Effective: 2022-04-08 16:01:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: East Feliciana; Northern Tangipahoa; St. Helena; Washington; West Feliciana WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 15 to 20 mph with gusts up to 35 mph. * WHERE...In Mississippi, Wilkinson, Amite, Pike, Walthall and Pearl River Counties. In Louisiana, West Feliciana, East Feliciana, St. Helena, Washington and Northern Tangipahoa Parishes. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
EAST FELICIANA PARISH, LA
weather.gov

Wind Advisory issued for Hancock, Harrison, Jackson by NWS

Effective: 2022-04-08 16:01:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Hancock; Harrison; Jackson WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 15 to 20 mph with gusts up to 35 mph. * WHERE...Coastal Mississippi and all of Southeast Louisiana along and south of I-012. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
HANCOCK COUNTY, MS

Comments / 0

Community Policy