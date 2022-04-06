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Bibb County, GA

Severe Thunderstorm Warning issued for Bibb, Houston, Peach, Twiggs by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-06 15:33:00 EDT Expires: 2022-04-06 16:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM EDT for central Georgia. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. This thunderstorm is capable of producing all types...

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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
weather.gov

Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Flood Warning issued for Dodge, Telfair, Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-10 09:30:00 EDT Expires: 2022-04-10 06:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Dodge; Telfair; Wilcox The National Weather Service in Peachtree City GA has issued a Flood Warning for the following rivers in Georgia Ocmulgee River near Abbeville affecting Dodge, Wilcox and Telfair Counties. For the Ocmulgee River Basin...including Jackson, Griffin, Juliette, East Juliette, Dames Ferry, West Macon, Macon, Clinchfield, Ocmulgee River at US 341 at Hawkinsville, Hawkinsville, Echeconnee Creek at Houston Road near Byron, Abbeville, McRae, Scotland, Lumber City Moderate flooding is forecast. FLOOD WARNING IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Moderate flooding is forecast. * WHERE...Ocmulgee River near Abbeville. * WHEN...From Sunday morning until further notice. * IMPACTS...At 16 feet, Flooding of farm lands...timberlands...and access roads will occur. * ADDITIONAL DETAILS - At 5:45 PM EDT Saturday the stage was 11.1 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage late tomorrow morning and continue rising to a crest of 15.5 feet Wednesday morning. - Flood stage is 12 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 15.5 feet on 04/26/2020. - http://www.weather.gov/safety/flood
DODGE COUNTY, GA
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow possible. Total snow accumulations between 4 and 8 inches, with locally higher amounts possible. Winds could gust as high as 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning and evening commutes. The cold temperatures combine with the winds and snow could pose significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Freeze Warning issued for Cherokee, Clay by NWS

Effective: 2022-04-10 02:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Cherokee; Clay FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 2 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 28 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee, southwest Virginia and southwest North Carolina. * WHEN...From 2 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CHEROKEE COUNTY, NC
weather.gov

Special Weather Statement issued for Douglas by NWS

Effective: 2022-04-03 22:03:00 CDT Expires: 2022-04-04 00:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Douglas PERIODS OF MODERATE TO HEAVY SNOW POSSIBLE THIS EVENING Periods of moderate to heavy snow will be possible this evening across portions of Northern Minnesota and Northwest Wisconsin, along and south of the Iron Range. Visibilities may drop to a half mile or less at times, and minor snow accumulations are possible on roadways. Snow accumulations of an inch or two may be possible on grassy and frozen surfaces. If traveling, use caution and use low beam headlights.
DOUGLAS COUNTY, WI
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Freeze Warning issued for McMinn, Meigs, Northwest Monroe, Rhea, West Polk by NWS

Effective: 2022-04-10 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: McMinn; Meigs; Northwest Monroe; Rhea; West Polk FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 2 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 are expected. * WHERE...Rhea, Meigs, McMinn, Northwest Monroe and West Polk Counties. * WHEN...From 2 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
MCMINN COUNTY, TN
IN THIS ARTICLE
#Severe Weather#Tornado#Extreme Weather#Nwsatlanta
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Flood Warning issued for Warren by NWS

Effective: 2022-04-09 10:02:00 EDT Expires: 2022-04-12 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around...don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Warren FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 7 AM EDT SUNDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...A portion of northern New Jersey...including the following county...Warren. * WHEN...Until 700 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 746 PM EDT, gauge reports indicated minor flooding continuing from the heavy rain Thursday evening. Flooding is already occurring in the warned area. - For Paulins Kill at Blairstown: At 7:30pm the stage was 5.39 feet. Flood Stage is 5 feet. - This includes the following highways Interstate 80 in New Jersey between mile markers 6 and 10. - http://www.weather.gov/safety/flood
WARREN COUNTY, NJ
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Frost Advisory issued for Bledsoe, Bradley, Hamilton, Marion, Sequatchie by NWS

Effective: 2022-04-10 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Bledsoe; Bradley; Hamilton; Marion; Sequatchie FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 2 AM EDT /1 AM CDT/ TO 9 AM EDT /8 AM CDT/ SUNDAY * WHAT...Temperatures as low as 33 will result in frost formation. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...From 2 AM EDT /1 AM CDT/ to 9 AM EDT /8 AM CDT/ Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
BLEDSOE COUNTY, TN
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Winter Storm Warning issued for Eastern Douglas County Foothills by NWS

Effective: 2022-04-10 17:00:00 PDT Expires: 2022-04-11 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: * Travel is strongly discouraged because of dangerous conditions. * If you must travel, keep tire chains, a flashlight, blankets, food, water, medications, and a fully charged phone with you. * The safest place during a winter storm is indoors. * A Winter Storm Warning means that severe winter weather is likely and poses a threat to life and property. Take protective action now. Target Area: Eastern Douglas County Foothills WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 5 PM SUNDAY TO 11 PM PDT MONDAY * WHAT...Wet, heavy snow above 2500 feet expected. Total accumulations 8 to 15 inches with the higher peaks seeing up to 22 inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Eastern Douglas County Foothills including portions of Highway 138 including Toketee Falls. * WHEN...From 5 PM Sunday to 11 PM PDT Monday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Snowfall rates may approach an inch an hour at times, and reduced visibilities are expected in exposed areas with the gusty winds. * View the hazard area in detail at https://www.wrh.noaa.gov/map/?wfo=mfr
DOUGLAS COUNTY, OR
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Freeze Warning issued for Anderson, Campbell, Claiborne, East Polk, Grainger, Hamblen by NWS

Effective: 2022-04-10 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Anderson; Campbell; Claiborne; East Polk; Grainger; Hamblen; Hancock; Hawkins; Jefferson; Knox; Loudon; Morgan; NW Blount; North Sevier; Northwest Carter; Northwest Cocke; Northwest Greene; Roane; Scott; Sullivan; Union; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 2 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 28 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee, southwest Virginia and southwest North Carolina. * WHEN...From 2 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
ANDERSON COUNTY, TN
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NWS
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Frost Advisory issued for Allendale by NWS

Effective: 2022-04-10 03:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Allendale FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Temperatures as low as 35 will result in frost formation. * WHERE...In South Carolina, Allendale County. In Georgia, Jenkins and Screven Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
ALLENDALE COUNTY, SC
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Red Flag Warning issued for Cotton, Harmon, Jackson, Tillman by NWS

Effective: 2022-04-09 16:20:00 CDT Expires: 2022-04-09 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will contribute to extreme fire behavior. Target Area: Cotton; Harmon; Jackson; Tillman CRITICAL TO EXTREME FIRE WEATHER CONDITIONS EXPECTED RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM TO 9 PM CDT SUNDAY The National Weather Service in Norman has issued a Red Flag Warning for southwest Oklahoma and western north Texas, which is in effect from 11 AM to 9 PM CDT Sunday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * TIMING...Red Flag Warning noon to 9 PM today. 11 am to 9 pm Sunday * WINDS...Southwest 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 7 percent. * TEMPERATURES...Upper 80s today, middle 90s on Sunday.
COTTON COUNTY, OK
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Red Flag Warning issued for Archer, Baylor, Clay, Foard, Hardeman, Knox, Wichita by NWS

Effective: 2022-04-09 16:20:00 CDT Expires: 2022-04-09 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will contribute to extreme fire behavior. Target Area: Archer; Baylor; Clay; Foard; Hardeman; Knox; Wichita; Wilbarger CRITICAL TO EXTREME FIRE WEATHER CONDITIONS EXPECTED RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM TO 9 PM CDT SUNDAY The National Weather Service in Norman has issued a Red Flag Warning for southwest Oklahoma and western north Texas, which is in effect from 11 AM to 9 PM CDT Sunday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * TIMING...Red Flag Warning noon to 9 PM today. 11 am to 9 pm Sunday * WINDS...Southwest 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 7 percent. * TEMPERATURES...Upper 80s today, middle 90s on Sunday.
ARCHER COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Freeze Warning issued for Northern Lake County by NWS

Effective: 2022-04-10 01:00:00 PDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Take steps now to protect tender plants from the cold. Provide adequate shelter for outdoor pets or consider bringing them indoors. Frost Advisories and Freeze Warnings are issued during the local growing season as defined by climatology and local agriculture experts. Once the growing season has ended these statements will no longer be issued until the spring. Target Area: Northern Lake County WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM PDT SUNDAY FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 1 AM TO 9 AM PDT SUNDAY * WHAT...For the Freeze Warning, sub-freezing temperatures as low as 30 expected. For the Wind Advisory, north winds 10 to 20 mph with gusts over ridgetops up to 50 mph. * WHERE...Northern Lake County. * WHEN...For the Freeze Warning, from 1 AM to 9 AM PDT Sunday. For the Wind Advisory, until 11 AM PDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. Frost and freeze conditions will kill crops and other sensitive vegetation.
LAKE COUNTY, CA
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Wind Advisory issued for Jim Wells by NWS

Effective: 2022-04-09 18:46:00 CDT Expires: 2022-04-09 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Jim Wells WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southeast winds 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * WHERE...Jim Wells County. * WHEN...Until 9 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ENVIRONMENT
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Special Weather Statement issued for Northwest Fayette, Northwest Raleigh, Southeast Fayette by NWS

Effective: 2022-04-09 19:09:00 EDT Expires: 2022-04-09 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northwest Fayette; Northwest Raleigh; Southeast Fayette; Southeast Raleigh LOCALLY HEAVY SNOW SHOWERS WILL AFFECT EASTERN RALEIGH AND SOUTHWESTERN FAYETTE COUNTIES At 657 PM EDT, locally heavy snow showers across the region were slowly moving to the southeast. Locations impacted include Beckley, Mount Hope, Mabscott, Sophia, Crab Orchard, Dry Creek, Macarthur, Bradley, Shady Spring, Prosperity, Beaver, Daniels, Piney View, Stanaford, Coal City, Powellton, Pax and Ghent. This includes the following highways West Virginia Turnpike between mile markers 28 and 67. Interstate 64 in West Virginia between mile markers 120 and 137. Route 19 between mile markers 1 and 8. Visibilities will drop quickly to less than a quarter of a mile in some of these snow showers. Use extra caution if you are traveling into or through these snow showers, particuarly if on the interstate. Rapid changes in visibility are likely, along with potentially slick roads. Slow down and allow extra time when traveling.
FAYETTE COUNTY, WV
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Red Flag Warning issued for Brown, Kimble, Mason, McCulloch, Menard, San Saba, Sutton by NWS

Effective: 2022-04-09 18:52:00 CDT Expires: 2022-04-09 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now or will occur shortly. A combination of strong winds, low humidity and dry fuels will contribute to extreme fire behavior. Target Area: Brown; Kimble; Mason; McCulloch; Menard; San Saba; Sutton A Red Flag Warning for today across all of West Central Texas. A Fire Weather Watch has also now been issued for a large portion of West Central Texas for Sunday afternoon .A combination of a very dry air mass, gusty winds, and ongoing drought conditions will lead to the potential for dangerous fire weather conditions both this afternoon and again for Sunday afternoon. RED FLAG WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR ALL OF WEST CENTRAL TEXAS * WINDS...South around 20 mph with gusts up to 30 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 13 percent. * FUELS...extremely dry to critically dry. * IMPACTS...Conditions will be favorable such that if fires develop, they could spread quickly. Burning is therefore discouraged.
BROWN COUNTY, TX

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