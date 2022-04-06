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Jefferson County, AL

Special Weather Statement issued for Jefferson by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-07 07:32:00 CDT Expires: 2022-04-06 18:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains...

alerts.weather.gov

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Strong to Severe Storms Possible Tonight into early Wednesday

We have the potential for strong to severe thunderstorms late tonight into the overnight hours early Wednesday. This is with a potent upper low that will be developing in the northern Gulf of Mexico. We'll see a line of showers and storms tonight capable of producing damaging winds, heavy rain and even an isolated tornado could be possible. This will be round one of the storms. Round two will be Wednesday afternoon wiht the potential of strong to severe storms then. We do clear out the wet weather late Wednesday night. Thursday and mostly Friday look quiet.
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Central Alabama#Wind Gust
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
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NWS
weather.gov

Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
weather.gov

Wind Advisory issued for Hancock, Harrison, Jackson by NWS

Effective: 2022-04-08 16:01:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Hancock; Harrison; Jackson WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 15 to 20 mph with gusts up to 35 mph. * WHERE...Coastal Mississippi and all of Southeast Louisiana along and south of I-012. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
HANCOCK COUNTY, MS
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High Surf Advisory issued for South Washington Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A High Surf Advisory means that high surf will affect beaches, producing rip currents, sneaker waves and beach erosion. Stay well back from the water`s edge and be alert for exceptionally high waves. Keep away from large logs on the beach. Water running up on the beach can easily lift or roll logs which can injure or kill someone caught in their path. Target Area: South Washington Coast HIGH SURF ADVISORY FOR MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Large waves and hazardous surf conditions, with high potential of sneaker waves. Breakers of 18 to 25 feet. * WHERE...In Oregon, North Oregon Coast and Central Oregon Coast. In Washington, South Washington Coast. * WHEN...From noon Monday to 11 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Destructive waves may wash over beaches, jetties, and other structures unexpectedly. People can be swept off rocks and jetties and drown while observing high surf. Minor beach erosion may damage coastal properties and buildings. Higher than normal water run-up is expected on beaches and low-lying shoreline. If you see someone or a pet swept into the sea, do not swim in after them. Call 911, and keep an eye on them until help arrives. * ADDITIONAL DETAILS...Those in and near the surf zone, especially those digging for razor clams, should remain vigilant and aware of the ocean and surf.
PACIFIC COUNTY, WA
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
weather.gov

Frost Advisory issued for Craighead, Poinsett by NWS

Effective: 2022-04-09 03:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Craighead; Poinsett FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 3 AM TO 8 AM CDT SATURDAY * WHAT...Temperatures as low as 33 will result in frost formation. * WHERE...Craighead and Poinsett Counties. * WHEN...From 3 AM to 8 AM CDT Saturday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
CRAIGHEAD COUNTY, AR
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Freeze Warning issued for Dunklin by NWS

Effective: 2022-04-09 03:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Dunklin FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 3 AM TO 8 AM CDT SATURDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 32 expected. * WHERE...In Arkansas, Clay and Greene Counties. In Missouri, Dunklin County. * WHEN...From 3 AM to 8 AM CDT Saturday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
DUNKLIN COUNTY, MO
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Frost Advisory issued for Pemiscot by NWS

Effective: 2022-04-09 03:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Pemiscot FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 3 AM TO 8 AM CDT SATURDAY * WHAT...Temperatures as low as 33 will result in frost formation. * WHERE...Portions of West Tennessee, East Arkansas and Southeast Missouri. * WHEN...From 3 AM to 8 AM CDT Saturday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
PEMISCOT COUNTY, MO
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Flood Warning issued for Albany, Rensselaer, Saratoga by NWS

Effective: 2022-04-08 16:32:00 EDT Expires: 2022-04-09 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Albany; Rensselaer; Saratoga FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL LATE TOMORROW EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Hudson River At Troy. * WHEN...Until late tomorrow evening. * IMPACTS...At 23.0 feet, Water reaches streets in Waterford Village and Matsons Shipyard on Van Schaick Island. Some basements flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 4:15 PM EDT Friday the stage was 23.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 4:15 PM EDT Friday was 23.1 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 23.4 feet this evening. It will then fall below flood stage tomorrow afternoon. - Flood stage is 21.5 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Hudson River Troy Flood Stage: 21.5 Observed Stage at Fri 4 pm: 23.1 Forecast: Fri 8 pm 23.4 Sat 2 am 22.9 Sat 8 am 22.4 Sat 2 pm 21.7 Sat 8 pm 21.1 Sun 2 am 20.8 Sun 8 am 20.6 Sun 2 pm 20.4 Sun 8 pm 20.2 Mon 2 am 19.9 Mon 8 am 19.7
ALBANY COUNTY, NY

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