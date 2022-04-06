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Brevard County, FL

Special Weather Statement issued for Inland Southern Brevard, Mainland Southern Brevard by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-06 15:04:00 EDT Expires: 2022-04-06 16:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. This storm may intensify, so be...

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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Southern Lake County by NWS

Effective: 2022-04-09 15:00:00 PDT Expires: 2022-04-10 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Southern Lake County WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM PDT SUNDAY * WHAT...North winds 15 to 25 mph with gusts over ridgetops up to 55 mph. * WHERE...Southern Lake County. * WHEN...Until 11 AM PDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ENVIRONMENT
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Flood Advisory issued for Brevard by NWS

Effective: 2022-03-24 10:39:00 EDT Expires: 2022-03-25 10:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Brevard FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 330 PM EDT THIS AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of east central Florida, including the following county, Brevard. * WHEN...Until 330 PM EDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 159 PM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Melbourne, Cocoa Beach, Satellite Beach, Cape Canaveral, Indialantic, Patrick Air Force Base, Merritt Island, West Melbourne, Indian Harbour Beach, South Patrick Shores, Suntree, Jetty Park, Palm Shores, Melbourne Village, Pineda, Eau Gallie, Georgiana, Melbourne Airport and June Park. - http://www.weather.gov/safety/flood
BREVARD COUNTY, FL
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow possible. Total snow accumulations between 4 and 8 inches, with locally higher amounts possible. Winds could gust as high as 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning and evening commutes. The cold temperatures combine with the winds and snow could pose significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Winter Weather Advisory issued for Northeast Blue Mountains by NWS

Effective: 2022-04-09 17:00:00 PDT Expires: 2022-04-10 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Northeast Blue Mountains WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 5 PM PDT SUNDAY * WHAT...Snow expected. Total snow accumulations between 3 and 5 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...Mountain Road, Anatone, Peola, and Cloverland Road. * WHEN...Until 5 PM PDT Sunday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
ASOTIN COUNTY, WA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Coastal Del Norte, Northern Trinity, Southern Trinity by NWS

Effective: 2022-04-09 15:00:00 PDT Expires: 2022-04-09 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Coastal Del Norte; Northern Trinity; Southern Trinity WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 10 PM PDT THIS EVENING * WHAT...North winds 20 to 30 mph with gusts to around 45 mph. * WHERE...Southern Trinity, Coastal Del Norte and Northern Trinity Counties. * WHEN...Until 10 PM PDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
DEL NORTE COUNTY, CA
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Wind Gust#Intensify#Inland Southern Brevard#Mainland Southern
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Frost Advisory issued for Jenkins, Screven by NWS

Effective: 2022-04-10 03:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Jenkins; Screven FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Temperatures as low as 35 will result in frost formation. * WHERE...In South Carolina, Allendale County. In Georgia, Jenkins and Screven Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
JENKINS COUNTY, GA
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Freeze Warning issued for Northern Lake County by NWS

Effective: 2022-04-10 01:00:00 PDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Take steps now to protect tender plants from the cold. Provide adequate shelter for outdoor pets or consider bringing them indoors. Frost Advisories and Freeze Warnings are issued during the local growing season as defined by climatology and local agriculture experts. Once the growing season has ended these statements will no longer be issued until the spring. Target Area: Northern Lake County WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM PDT SUNDAY FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 1 AM TO 9 AM PDT SUNDAY * WHAT...For the Freeze Warning, sub-freezing temperatures as low as 30 expected. For the Wind Advisory, north winds 10 to 20 mph with gusts over ridgetops up to 50 mph. * WHERE...Northern Lake County. * WHEN...For the Freeze Warning, from 1 AM to 9 AM PDT Sunday. For the Wind Advisory, until 11 AM PDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. Frost and freeze conditions will kill crops and other sensitive vegetation.
LAKE COUNTY, CA
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Freeze Warning issued for Lee, Scott, Washington by NWS

Effective: 2022-04-10 02:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Lee; Scott; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 2 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 28 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee, southwest Virginia and southwest North Carolina. * WHEN...From 2 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
LEE COUNTY, VA
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Freeze Warning issued for Cherokee, Clay by NWS

Effective: 2022-04-10 02:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Cherokee; Clay FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 2 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 28 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee, southwest Virginia and southwest North Carolina. * WHEN...From 2 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CHEROKEE COUNTY, NC
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Winter Storm Warning issued for Eastern Douglas County Foothills by NWS

Effective: 2022-04-10 17:00:00 PDT Expires: 2022-04-11 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: * Travel is strongly discouraged because of dangerous conditions. * If you must travel, keep tire chains, a flashlight, blankets, food, water, medications, and a fully charged phone with you. * The safest place during a winter storm is indoors. * A Winter Storm Warning means that severe winter weather is likely and poses a threat to life and property. Take protective action now. Target Area: Eastern Douglas County Foothills WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 5 PM SUNDAY TO 11 PM PDT MONDAY * WHAT...Wet, heavy snow above 2500 feet expected. Total accumulations 8 to 15 inches with the higher peaks seeing up to 22 inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Eastern Douglas County Foothills including portions of Highway 138 including Toketee Falls. * WHEN...From 5 PM Sunday to 11 PM PDT Monday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Snowfall rates may approach an inch an hour at times, and reduced visibilities are expected in exposed areas with the gusty winds. * View the hazard area in detail at https://www.wrh.noaa.gov/map/?wfo=mfr
DOUGLAS COUNTY, OR
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Fire Weather Watch issued for Lodgepole Creek, Southern Nebraska Panhandle by NWS

Effective: 2022-04-10 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions may develop. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Lodgepole Creek, Southern Nebraska Panhandle FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT SUNDAY AFTERNOON FOR GUSTY WINDS FOR FIRE WEATHER ZONE 437 RED FLAG WARNING HAS EXPIRED FOR FIRE WEATHER ZONE 437 The National Weather Service in Cheyenne has issued a Fire Weather Watch, which is in effect from noon through 6 PM MDT Sunday. * AFFECTED AREA...Fire weather zone 437. * WIND...Wind gusts from the west to northwest at 15-25 mph gusts to 30 mph * HUMIDITY...Relative humidity between 10-15% * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
CHEYENNE COUNTY, NE
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Frost Advisory issued for Bledsoe, Bradley, Hamilton, Marion, Sequatchie by NWS

Effective: 2022-04-10 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Bledsoe; Bradley; Hamilton; Marion; Sequatchie FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 2 AM EDT /1 AM CDT/ TO 9 AM EDT /8 AM CDT/ SUNDAY * WHAT...Temperatures as low as 33 will result in frost formation. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...From 2 AM EDT /1 AM CDT/ to 9 AM EDT /8 AM CDT/ Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
BLEDSOE COUNTY, TN
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Flood Warning issued for Warren by NWS

Effective: 2022-04-09 20:00:00 EDT Expires: 2022-04-11 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Warren FLOOD WARNING IN EFFECT UNTIL EARLY MONDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Schroon River At Riverbank. * WHEN...Until early Monday afternoon. * IMPACTS...At 7.0 feet, Water reaches minor flood stage with water in nearby lowlands and outbuildings. * ADDITIONAL DETAILS - At 5:30 PM EDT Saturday the stage was 6.9 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this evening to a crest of 7.1 feet just after midnight tonight. It will then fall below flood stage Monday morning. - Flood stage is 7.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 7.2 feet on 03/28/2000. - http://www.weather.gov/safety/flood Schroon River Riverbank Flood Stage: 7.0 Observed Stage at Sat 5 pm: 6.9 Forecast: Sat 8 pm 7.0 Sun 2 am 7.1 Sun 8 am 7.1 Sun 2 pm 7.1 Sun 8 pm 7.1 Mon 2 am 7.1 Mon 8 am 7.0 Mon 2 pm 6.9 Mon 8 pm 6.8 Tue 2 am 6.7 Tue 8 am 6.6 Tue 2 pm 6.5
WARREN COUNTY, NY
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Wind Advisory issued for Coastal Kleberg, Coastal Nueces, Inland Kleberg, Inland Nueces by NWS

Effective: 2022-04-09 18:46:00 CDT Expires: 2022-04-09 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Coastal Kleberg; Coastal Nueces; Inland Kleberg; Inland Nueces WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM TO 7 PM CDT SUNDAY * WHAT...For the first Wind Advisory, southeast winds 25 to 30 mph with gusts up to 40 mph. For the second Wind Advisory, south winds 25 to 30 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Inland Kleberg, Inland Nueces, Coastal Kleberg and Coastal Nueces Counties. * WHEN...For the first Wind Advisory, until 9 PM CDT this evening. For the second Wind Advisory, from 10 AM to 7 PM CDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ENVIRONMENT
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Winter Weather Advisory issued for St Lawrence Island and Bering Strait Coast by NWS

Effective: 2022-04-09 14:52:00 AKDT Expires: 2022-04-10 06:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: St Lawrence Island and Bering Strait Coast WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM AKDT SUNDAY * WHAT...Snow and blowing snow with low visibility occurring. Plan on difficult travel conditions. Additional snow accumulation of up to one inch is expected. Visibility will be one half mile or less at times. * WHERE...Bering Strait Coast. * WHEN...Until 6 AM Sunday. * ADDITIONAL DETAILS...Winds gusting as high as 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for snow and blowing snow means periods of snow and blowing snow will cause travel difficulties.
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