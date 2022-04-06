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Lee County, AL

Special Weather Statement issued for Lee, Macon by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-07 07:32:00 CDT Expires: 2022-04-06 15:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains...

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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Lee County, AL
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Auburn, AL
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Macon County, AL
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Alabama State
City
Opelika, AL
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Winter Weather Advisory issued for Olympics by NWS

Effective: 2022-04-09 15:24:00 PDT Expires: 2022-04-10 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. For the latest road conditions in Washington state, call 5 1 1. Target Area: Olympics WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 5 PM PDT SUNDAY ABOVE 2500 FEET * WHAT...Snow above 2500 feet. Additional snow accumulations of 6 to 10 inches. * WHERE...Olympic mountains and valleys, including Hurricane Ridge, Amanda Park, and Quinault. * WHEN...Until 5 PM PDT Sunday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
CLALLAM COUNTY, WA
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Frost Advisory issued for Bledsoe, Bradley, Hamilton, Marion, Sequatchie by NWS

Effective: 2022-04-10 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Bledsoe; Bradley; Hamilton; Marion; Sequatchie FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 2 AM EDT /1 AM CDT/ TO 9 AM EDT /8 AM CDT/ SUNDAY * WHAT...Temperatures as low as 33 will result in frost formation. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...From 2 AM EDT /1 AM CDT/ to 9 AM EDT /8 AM CDT/ Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
BLEDSOE COUNTY, TN
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow possible. Total snow accumulations between 4 and 8 inches, with locally higher amounts possible. Winds could gust as high as 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning and evening commutes. The cold temperatures combine with the winds and snow could pose significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Central Alabama#Auburn University#Wind Gust#Tuskegee National Forest
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Freeze Warning issued for Lee, Scott, Washington by NWS

Effective: 2022-04-10 02:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Lee; Scott; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 2 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 28 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee, southwest Virginia and southwest North Carolina. * WHEN...From 2 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
LEE COUNTY, VA
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High Surf Advisory issued for South Washington Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A High Surf Advisory means that high surf will affect beaches, producing rip currents, sneaker waves and beach erosion. Stay well back from the water`s edge and be alert for exceptionally high waves. Keep away from large logs on the beach. Water running up on the beach can easily lift or roll logs which can injure or kill someone caught in their path. Target Area: South Washington Coast HIGH SURF ADVISORY FOR MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Large waves and hazardous surf conditions, with high potential of sneaker waves. Breakers of 18 to 25 feet. * WHERE...In Oregon, North Oregon Coast and Central Oregon Coast. In Washington, South Washington Coast. * WHEN...From noon Monday to 11 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Destructive waves may wash over beaches, jetties, and other structures unexpectedly. People can be swept off rocks and jetties and drown while observing high surf. Minor beach erosion may damage coastal properties and buildings. Higher than normal water run-up is expected on beaches and low-lying shoreline. If you see someone or a pet swept into the sea, do not swim in after them. Call 911, and keep an eye on them until help arrives. * ADDITIONAL DETAILS...Those in and near the surf zone, especially those digging for razor clams, should remain vigilant and aware of the ocean and surf.
PACIFIC COUNTY, WA
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Freeze Warning issued for McMinn, Meigs, Northwest Monroe, Rhea, West Polk by NWS

Effective: 2022-04-10 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: McMinn; Meigs; Northwest Monroe; Rhea; West Polk FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 2 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 are expected. * WHERE...Rhea, Meigs, McMinn, Northwest Monroe and West Polk Counties. * WHEN...From 2 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
MCMINN COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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NWS
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Wind Advisory issued for Jim Wells by NWS

Effective: 2022-04-09 18:46:00 CDT Expires: 2022-04-09 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Jim Wells WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southeast winds 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * WHERE...Jim Wells County. * WHEN...Until 9 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ENVIRONMENT
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Frost Advisory issued for Jenkins, Screven by NWS

Effective: 2022-04-10 03:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Jenkins; Screven FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Temperatures as low as 35 will result in frost formation. * WHERE...In South Carolina, Allendale County. In Georgia, Jenkins and Screven Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
JENKINS COUNTY, GA
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Flood Warning issued for Warren by NWS

Effective: 2022-04-09 10:02:00 EDT Expires: 2022-04-12 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around...don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Warren FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 7 AM EDT SUNDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...A portion of northern New Jersey...including the following county...Warren. * WHEN...Until 700 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 746 PM EDT, gauge reports indicated minor flooding continuing from the heavy rain Thursday evening. Flooding is already occurring in the warned area. - For Paulins Kill at Blairstown: At 7:30pm the stage was 5.39 feet. Flood Stage is 5 feet. - This includes the following highways Interstate 80 in New Jersey between mile markers 6 and 10. - http://www.weather.gov/safety/flood
WARREN COUNTY, NJ
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Winter Storm Warning issued for Eastern Douglas County Foothills by NWS

Effective: 2022-04-10 17:00:00 PDT Expires: 2022-04-11 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: * Travel is strongly discouraged because of dangerous conditions. * If you must travel, keep tire chains, a flashlight, blankets, food, water, medications, and a fully charged phone with you. * The safest place during a winter storm is indoors. * A Winter Storm Warning means that severe winter weather is likely and poses a threat to life and property. Take protective action now. Target Area: Eastern Douglas County Foothills WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 5 PM SUNDAY TO 11 PM PDT MONDAY * WHAT...Wet, heavy snow above 2500 feet expected. Total accumulations 8 to 15 inches with the higher peaks seeing up to 22 inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Eastern Douglas County Foothills including portions of Highway 138 including Toketee Falls. * WHEN...From 5 PM Sunday to 11 PM PDT Monday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Snowfall rates may approach an inch an hour at times, and reduced visibilities are expected in exposed areas with the gusty winds. * View the hazard area in detail at https://www.wrh.noaa.gov/map/?wfo=mfr
DOUGLAS COUNTY, OR
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Freeze Warning issued for Northern Lake County by NWS

Effective: 2022-04-10 01:00:00 PDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Take steps now to protect tender plants from the cold. Provide adequate shelter for outdoor pets or consider bringing them indoors. Frost Advisories and Freeze Warnings are issued during the local growing season as defined by climatology and local agriculture experts. Once the growing season has ended these statements will no longer be issued until the spring. Target Area: Northern Lake County WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM PDT SUNDAY FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 1 AM TO 9 AM PDT SUNDAY * WHAT...For the Freeze Warning, sub-freezing temperatures as low as 30 expected. For the Wind Advisory, north winds 10 to 20 mph with gusts over ridgetops up to 50 mph. * WHERE...Northern Lake County. * WHEN...For the Freeze Warning, from 1 AM to 9 AM PDT Sunday. For the Wind Advisory, until 11 AM PDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. Frost and freeze conditions will kill crops and other sensitive vegetation.
LAKE COUNTY, CA
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Freeze Warning issued for Northeastern Mendocino Interior by NWS

Effective: 2022-04-10 01:00:00 PDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Take steps now to protect tender plants from the cold. Provide adequate shelter for outdoor pets or consider bringing them indoors. Frost Advisories and Freeze Warnings are issued during the local growing season as defined by climatology and local agriculture experts. Once the growing season has ended these statements will no longer be issued until the spring. Target Area: Northeastern Mendocino Interior; Northwestern Mendocino Interior WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 10 PM PDT THIS EVENING FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 1 AM TO 9 AM PDT SUNDAY * WHAT...For the Freeze Warning, sub-freezing temperatures as low as 29 expected. For the Wind Advisory, northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Northwestern Mendocino Interior and Northeastern Mendocino Interior Counties. * WHEN...For the Freeze Warning, from 1 AM to 9 AM PDT Sunday. For the Wind Advisory, until 10 PM PDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. Frost and freeze conditions will kill crops and other sensitive vegetation.
MENDOCINO COUNTY, CA
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Wind Advisory issued for Coastal Del Norte, Northern Trinity, Southern Trinity by NWS

Effective: 2022-04-09 15:00:00 PDT Expires: 2022-04-09 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Coastal Del Norte; Northern Trinity; Southern Trinity WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 10 PM PDT THIS EVENING * WHAT...North winds 20 to 30 mph with gusts to around 45 mph. * WHERE...Southern Trinity, Coastal Del Norte and Northern Trinity Counties. * WHEN...Until 10 PM PDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
DEL NORTE COUNTY, CA

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