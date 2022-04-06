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Gadsden County, FL

Severe Thunderstorm Warning issued for Gadsden, Leon by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-06 15:19:00 EDT Expires: 2022-04-06 16:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: Severe thunderstorms produce damaging winds, destructive hail, deadly lightning and very heavy rain. For your protection, move to an interior...

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WJTV 12

Storm Team 12: Today’s Forecast

SUNDAY: Sunshine stays around for the end of your weekend with a big jump in temperatures. High temperatures will reach the low 80s with winds from the south. Clouds increase Sunday evening ahead of the front and lows will fall into the upper 50s. NEXT WEEK: A front will approach Mississippi from the west and […]
MISSISSIPPI STATE
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Tallahassee, FL
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Gadsden County, FL
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Special Weather Statement issued for Northeastern Nye County, Northwestern Nye County by NWS

Effective: 2022-04-04 16:41:00 PDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeastern Nye County; Northwestern Nye County Gusty winds expected today and tonight with areas of blowing dust West to northwest winds of 15 to 30 mph, with gusts to up to 45 mph, are expected today and tonight. This will cause difficulty for travel in spots, especially high profile vehicles. Blowing dust could also create lowered visibility. Visit www.weather.gov/elko for the latest weather information.
NYE COUNTY, NV
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow possible. Total snow accumulations between 4 and 8 inches, with locally higher amounts possible. Winds could gust as high as 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning and evening commutes. The cold temperatures combine with the winds and snow could pose significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
IN THIS ARTICLE
#Thunderstorm#Severe Thunderstorms#Flood#Extreme Weather#Attapulgus
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Wind Advisory issued for McCurtain by NWS

Effective: 2022-04-10 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Boaters on area lakes should use extra caution since strong winds and rough waves can overturn small craft. Target Area: McCurtain WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 10 AM TO 7 PM CDT SUNDAY * WHAT...South winds 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Portions of north central and northwest Louisiana, southeast Oklahoma, south central and southwest Arkansas and east and northeast Texas. * WHEN...From 10 AM to 7 PM CDT Sunday. * IMPACTS...Strong winds and rough waves on area lakes will create hazardous conditions for small craft.
MCCURTAIN COUNTY, OK
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Frost Advisory issued for Jenkins, Screven by NWS

Effective: 2022-04-10 03:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Jenkins; Screven FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Temperatures as in the mid 30s will result in areas of frost. * WHERE...In South Carolina, Allendale County. In Georgia, Jenkins and Screven Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
JENKINS COUNTY, GA
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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NWS
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Flood Warning issued for Cass by NWS

Effective: 2022-04-09 20:54:00 CDT Expires: 2022-04-11 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this information to the National Weather Service when you can do so safely. Target Area: Cass The Flood Warning is extended for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Wahpeton affecting Wilkin and Richland Counties. Red River of the North at Oslo affecting Walsh, Marshall, Polk and Grand Forks Counties. The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Fargo affecting Cass and Clay Counties. Red River of the North at Pembina affecting Kittson and Pembina Counties. Red River of the North at Drayton affecting Marshall, Kittson, Walsh and Pembina Counties. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Red River of the North at Fargo. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 22.0 feet, North Broadway bridge is closed (Fargo/Moorhead). * ADDITIONAL DETAILS - At 8:15 PM CDT Saturday the stage was 20.3 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:15 PM CDT Saturday was 20.3 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 22.5 feet early Tuesday afternoon. - Flood stage is 18.0 feet.
CASS COUNTY, ND
weather.gov

Freeze Warning issued for Davidson, Stanly by NWS

Effective: 2022-04-10 03:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Davidson; Stanly FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Temperatures between 30 and 33 degrees will result in a light freeze and areas of frost Sunday morning. * WHERE...Davidson and Stanly Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
DAVIDSON COUNTY, NC
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Flood Warning issued for Outagamie, Shawano, Waupaca by NWS

Effective: 2022-04-10 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Caution is urged when walking near riverbanks. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued Sunday morning. Target Area: Outagamie; Shawano; Waupaca The National Weather Service in Green Bay WI has issued a Flood Warning for the following rivers in Wisconsin Wolf River near Shiocton affecting Shawano, Outagamie and Waupaca Counties. For the Lower Wolf River...including Shiocton...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING TO THURSDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Wolf River near Shiocton. * WHEN...From Sunday morning to Thursday morning. * IMPACTS...At 11.0 feet, There is minor flooding in the Shiocton area including the city park and boat landing. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:30 AM CDT Saturday the stage was 10.7 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage tomorrow morning to a crest of 11.2 feet early Monday morning. It will then fall below flood stage early Wednesday morning. - Flood stage is 11.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 11.2 feet on 04/23/2003. - http://www.weather.gov/safety/flood
OUTAGAMIE COUNTY, WI
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Flood Warning issued for Calhoun, Franklin, Gulf, Liberty by NWS

Effective: 2022-04-09 22:09:00 EDT Expires: 2022-04-10 16:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued Sunday afternoon at 415 PM EDT /315 PM CDT/. Target Area: Calhoun; Franklin; Gulf; Liberty The Flood Warning continues for the following rivers in Florida Apalachicola River near Blountstown affecting Liberty, Calhoun, Gulf and Franklin Counties. Ochlockonee River near Concord (CR 12) affecting Leon and Gadsden Counties. For the Apalachicola River...including Woodruff L&D, Blountstown Minor flooding is forecast. For the Ochlockonee River...including Thomasville (US 84), Concord (CR 12), Havana (US 27), Bloxham (SR 20), Smith Creek (CR 366) Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Apalachicola River near Blountstown. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 21.0 feet, Ocheessee Landing in Calhoun County is flooded, restricting access to the boat ramp and parking area. Kennedy Creek at Forest Road 115 in Liberty County floods. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:15 PM CDT Saturday /9:15 PM EDT Saturday/ the stage was 20.0 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:15 PM CDT Saturday /9:15 PM EDT Saturday/ was 20.0 feet. - Forecast...The river will rise to 21.4 feet tomorrow evening. It will then remain in minor flood through at least Wednesday night. - Flood stage is 17.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 21.3 feet on 03/05/1991. - http://www.weather.gov/safety/flood
CALHOUN COUNTY, FL
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High Surf Advisory issued for South Washington Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A High Surf Advisory means that high surf will affect beaches, producing rip currents, sneaker waves and beach erosion. Stay well back from the water`s edge and be alert for exceptionally high waves. Keep away from large logs on the beach. Water running up on the beach can easily lift or roll logs which can injure or kill someone caught in their path. Target Area: South Washington Coast HIGH SURF ADVISORY FOR MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Large waves and hazardous surf conditions, with high potential of sneaker waves. Breakers of 18 to 25 feet. * WHERE...In Oregon, North Oregon Coast and Central Oregon Coast. In Washington, South Washington Coast. * WHEN...From noon Monday to 11 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Destructive waves may wash over beaches, jetties, and other structures unexpectedly. People can be swept off rocks and jetties and drown while observing high surf. Minor beach erosion may damage coastal properties and buildings. Higher than normal water run-up is expected on beaches and low-lying shoreline. If you see someone or a pet swept into the sea, do not swim in after them. Call 911, and keep an eye on them until help arrives. * ADDITIONAL DETAILS...Those in and near the surf zone, especially those digging for razor clams, should remain vigilant and aware of the ocean and surf.
PACIFIC COUNTY, WA
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High Wind Warning issued for Castle Country by NWS

Effective: 2022-04-09 19:56:00 MDT Expires: 2022-04-10 10:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Castle Country HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM MDT SUNDAY * WHAT...Northwest winds 35 to 45 mph with gusts in excess of 60 mph. * WHERE...Castle Country, mainly along the SR-10 corridor including Orangeville, Ferron, Clawson, Emery, Castle Dale and Huntington. * WHEN...Until 10 AM MDT Sunday. Expect the highest winds between 10 PM this evening and 6 AM Sunday. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...The highest winds are expected along the SR-10 corridor. Gusts to 55 mph can be expected in the Price area. Winds will be weaker for eastern portions of Castle Country.
CARBON COUNTY, UT
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Wind Advisory issued for Western Uinta Basin by NWS

Effective: 2022-04-09 19:56:00 MDT Expires: 2022-04-10 13:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Western Uinta Basin WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 PM MDT SUNDAY * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Western Uinta Basin. * WHEN...Until 1 PM MDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible.
ENVIRONMENT
weather.gov

Wind Advisory issued for Little Colorado River Valley in Apache County by NWS

Effective: 2022-04-09 18:57:00 PDT Expires: 2022-04-09 19:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Little Colorado River Valley in Apache County; Little Colorado River Valley in Navajo County HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY AFTERNOON WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 7 PM MST THIS EVENING * WHAT...For the Wind Advisory, wind speeds continue to decrease below criteria this evening allowing the Wind Advisory to expire on time. Winds will remain breezy through this evening, becoming lighter overnight. For the High Wind Watch, southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 65 mph possible. * WHERE...Portions of the Little Colorado River Valley including Winslow, Holbrook, Snowflake, Saint Johns, Eagar, and Springerville. * WHEN...For the Wind Advisory, until 7 PM MST this evening. For the High Wind Watch, from Monday afternoon through Tuesday afternoon. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel could be difficult especially for high profile vehicles.
APACHE COUNTY, AZ

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