ContributorsPublishersAdvertisers
Crisp County, GA

Severe Thunderstorm Warning issued for Crisp, Dooly, Sumter by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-06 15:17:00 EDT Expires: 2022-04-06 15:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM EDT for central and west central Georgia. For your protection move to an interior room on the lowest floor...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
WJTV 12

Storm Team 12: Today’s Forecast

SUNDAY: Sunshine stays around for the end of your weekend with a big jump in temperatures. High temperatures will reach the low 80s with winds from the south. Clouds increase Sunday evening ahead of the front and lows will fall into the upper 50s. NEXT WEEK: A front will approach Mississippi from the west and […]
MISSISSIPPI STATE
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
weather.gov

Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
weather.gov

Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
RELATED LOCAL CHANNELS
County
Dooly County, GA
City
Cobb, GA
State
Georgia State
City
Peachtree City, GA
City
Leesburg, GA
City
De Soto, GA
City
Smithville, GA
County
Crisp County, GA
County
Sumter County, GA
weather.gov

Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow possible. Total snow accumulations between 4 and 8 inches, with locally higher amounts possible. Winds could gust as high as 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning and evening commutes. The cold temperatures combine with the winds and snow could pose significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
weather.gov

Special Weather Statement issued for Northeastern Nye County, Northwestern Nye County by NWS

Effective: 2022-04-04 16:41:00 PDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeastern Nye County; Northwestern Nye County Gusty winds expected today and tonight with areas of blowing dust West to northwest winds of 15 to 30 mph, with gusts to up to 45 mph, are expected today and tonight. This will cause difficulty for travel in spots, especially high profile vehicles. Blowing dust could also create lowered visibility. Visit www.weather.gov/elko for the latest weather information.
NYE COUNTY, NV
weather.gov

Frost Advisory issued for Jenkins, Screven by NWS

Effective: 2022-04-10 03:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Jenkins; Screven FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Temperatures as in the mid 30s will result in areas of frost. * WHERE...In South Carolina, Allendale County. In Georgia, Jenkins and Screven Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
JENKINS COUNTY, GA
weather.gov

Wind Advisory issued for Ashley, Chicot by NWS

Effective: 2022-04-10 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Ashley; Chicot WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM TO 7 PM CDT SUNDAY * WHAT...South winds 25 to 35 mph with gusts of 40 to 50 mph expected. * WHERE...In Mississippi, Bolivar, Sunflower, Leflore and Washington Counties. In Arkansas, Ashley and Chicot Counties. * WHEN...From 10 AM to 7 PM CDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ASHLEY COUNTY, AR
IN THIS ARTICLE
#West Wind#Tornado#Extreme Weather#Crisp Dooly#Nwsatlanta
weather.gov

Flood Warning issued for Cass by NWS

Effective: 2022-04-09 20:54:00 CDT Expires: 2022-04-11 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this information to the National Weather Service when you can do so safely. Target Area: Cass The Flood Warning is extended for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Wahpeton affecting Wilkin and Richland Counties. Red River of the North at Oslo affecting Walsh, Marshall, Polk and Grand Forks Counties. The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Fargo affecting Cass and Clay Counties. Red River of the North at Pembina affecting Kittson and Pembina Counties. Red River of the North at Drayton affecting Marshall, Kittson, Walsh and Pembina Counties. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Red River of the North at Fargo. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 22.0 feet, North Broadway bridge is closed (Fargo/Moorhead). * ADDITIONAL DETAILS - At 8:15 PM CDT Saturday the stage was 20.3 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:15 PM CDT Saturday was 20.3 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 22.5 feet early Tuesday afternoon. - Flood stage is 18.0 feet.
CASS COUNTY, ND
weather.gov

Freeze Warning issued for Davidson, Stanly by NWS

Effective: 2022-04-10 03:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Davidson; Stanly FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Temperatures between 30 and 33 degrees will result in a light freeze and areas of frost Sunday morning. * WHERE...Davidson and Stanly Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
DAVIDSON COUNTY, NC
weather.gov

Flood Warning issued for Outagamie, Shawano, Waupaca by NWS

Effective: 2022-04-10 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Caution is urged when walking near riverbanks. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued Sunday morning. Target Area: Outagamie; Shawano; Waupaca The National Weather Service in Green Bay WI has issued a Flood Warning for the following rivers in Wisconsin Wolf River near Shiocton affecting Shawano, Outagamie and Waupaca Counties. For the Lower Wolf River...including Shiocton...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING TO THURSDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Wolf River near Shiocton. * WHEN...From Sunday morning to Thursday morning. * IMPACTS...At 11.0 feet, There is minor flooding in the Shiocton area including the city park and boat landing. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:30 AM CDT Saturday the stage was 10.7 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage tomorrow morning to a crest of 11.2 feet early Monday morning. It will then fall below flood stage early Wednesday morning. - Flood stage is 11.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 11.2 feet on 04/23/2003. - http://www.weather.gov/safety/flood
OUTAGAMIE COUNTY, WI
weather.gov

Flood Warning issued for Calhoun, Franklin, Gulf, Liberty by NWS

Effective: 2022-04-09 22:09:00 EDT Expires: 2022-04-10 16:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued Sunday afternoon at 415 PM EDT /315 PM CDT/. Target Area: Calhoun; Franklin; Gulf; Liberty The Flood Warning continues for the following rivers in Florida Apalachicola River near Blountstown affecting Liberty, Calhoun, Gulf and Franklin Counties. Ochlockonee River near Concord (CR 12) affecting Leon and Gadsden Counties. For the Apalachicola River...including Woodruff L&D, Blountstown Minor flooding is forecast. For the Ochlockonee River...including Thomasville (US 84), Concord (CR 12), Havana (US 27), Bloxham (SR 20), Smith Creek (CR 366) Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Apalachicola River near Blountstown. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 21.0 feet, Ocheessee Landing in Calhoun County is flooded, restricting access to the boat ramp and parking area. Kennedy Creek at Forest Road 115 in Liberty County floods. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:15 PM CDT Saturday /9:15 PM EDT Saturday/ the stage was 20.0 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:15 PM CDT Saturday /9:15 PM EDT Saturday/ was 20.0 feet. - Forecast...The river will rise to 21.4 feet tomorrow evening. It will then remain in minor flood through at least Wednesday night. - Flood stage is 17.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 21.3 feet on 03/05/1991. - http://www.weather.gov/safety/flood
CALHOUN COUNTY, FL
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
NWS
weather.gov

Frost Advisory issued for Blount, Calhoun, Cherokee, Clay, Cleburne, Etowah, Randolph by NWS

Effective: 2022-04-10 03:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Blount; Calhoun; Cherokee; Clay; Cleburne; Etowah; Randolph; St. Clair; Talladega FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 3 AM TO 8 AM CDT SUNDAY * WHAT...Temperatures as low as 35 will result in frost formation. * WHERE...Blount, Etowah, Calhoun, Cherokee, Cleburne, St. Clair, Talladega, Clay and Randolph Counties. * WHEN...From 3 AM to 8 AM CDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
BLOUNT COUNTY, AL
weather.gov

Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
weather.gov

Red Flag Warning issued for Cotton, Harmon, Jackson, Tillman by NWS

Effective: 2022-04-10 11:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will contribute to extreme fire behavior. Target Area: Cotton; Harmon; Jackson; Tillman CRITICAL TO EXTREME FIRE WEATHER CONDITIONS EXPECTED RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 9 PM CDT SUNDAY * TIMING...Late morning through mid-evening Sunday. * WINDS...Southwest 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 7 percent. * TEMPERATURES...Middle 90s.
COTTON COUNTY, OK
weather.gov

Freeze Warning issued for Adams, Brown, Butler, Clermont, Clinton, Hamilton, Highland by NWS

Effective: 2022-04-10 01:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Adams; Brown; Butler; Clermont; Clinton; Hamilton; Highland; Pike; Ross; Scioto; Warren FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of Southeast Indiana, Northeast and Northern Kentucky and South Central and Southwest Ohio. * WHEN...From 1 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
ADAMS COUNTY, OH
weather.gov

Frost Advisory issued for Christian, Daviess, Henderson, Hopkins, McLean, Muhlenberg by NWS

Effective: 2022-04-10 01:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Christian; Daviess; Henderson; Hopkins; McLean; Muhlenberg; Todd; Union; Webster FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM CDT SUNDAY * WHAT...Temperatures as low as 35 will result in frost formation. * WHERE...Portions of southwest Indiana, western Kentucky and southern Illinois. * WHEN...From midnight tonight to 8 AM CDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
CHRISTIAN COUNTY, KY
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Southern Campbell by NWS

Effective: 2022-04-10 00:00:00 MDT Expires: 2022-04-10 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. Road conditions are available on your smartphone from the 5 1 1 app for your state. Target Area: Southern Campbell WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO NOON MDT SUNDAY * WHAT...Snow expected. Total snow accumulations up to 4 inches. * WHERE...Southern Campbell County. * WHEN...From midnight tonight to noon MDT Sunday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
CAMPBELL COUNTY, WY
weather.gov

Flood Warning issued for Peoria, Tazewell, Woodford by NWS

Effective: 2022-04-09 21:05:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Peoria; Tazewell; Woodford The Flood Warning continues for the following rivers in Illinois Illinois River at Peoria affecting Peoria, Woodford and Tazewell Counties. Illinois River near Havana affecting Fulton, Cass and Mason Counties. Illinois River at Beardstown affecting Brown, Morgan, Cass and Schuyler Counties. .The following forecasts are based on observed precipitation, soil moisture conditions, and forecast precipitation. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL THURSDAY EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Illinois River at Peoria. * WHEN...Until Thursday evening. * IMPACTS...At 18.0 feet, Some flooding begins to bottomland not protected by levees. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 PM CDT Saturday the stage was 19.2 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:45 PM CDT Saturday was 19.2 feet. - Forecast...The river is expected to slowly fall below flood stage by early Thursday afternoon. - Flood stage is 18.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (7 pm CDT) Location Stg Stg Day/Time Sun Mon Tue Illinois River Peoria 18.0 19.2 Sat 8 pm CDT 19.1 18.9 18.6
PEORIA COUNTY, IL
weather.gov

Red Flag Warning issued for Archer, Baylor, Clay, Foard, Hardeman, Knox, Wichita by NWS

Effective: 2022-04-10 11:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will contribute to extreme fire behavior. Target Area: Archer; Baylor; Clay; Foard; Hardeman; Knox; Wichita; Wilbarger CRITICAL TO EXTREME FIRE WEATHER CONDITIONS EXPECTED RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 9 PM CDT SUNDAY * TIMING...Late morning through mid-evening Sunday. * WINDS...Southwest 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 7 percent. * TEMPERATURES...Middle 90s.
ARCHER COUNTY, TX

Comments / 0

Community Policy