A Couple of Counties Added to Severe Thunderstorm Watch

Effective: 2022-03-23 01:03:00 CDT Expires: 2022-03-23 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Autauga; Barbour; Bullock; Chambers; Chilton; Clay; Coosa; Dallas; Elmore; Lee; Lowndes; Macon; Montgomery; Pike; Randolph; Russell; Talladega; Tallapoosa TORNADO WATCH 65 REMAINS VALID UNTIL 6 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN CENTRAL ALABAMA AUTAUGA BARBOUR BULLOCK CHAMBERS CHILTON CLAY COOSA DALLAS ELMORE LEE LOWNDES MACON MONTGOMERY PIKE RANDOLPH RUSSELL TALLADEGA TALLAPOOSA THIS INCLUDES THE CITIES OF ALEXANDER CITY, ASHLAND, AUBURN, CLANTON, EUFAULA, FORT DEPOSIT, LANETT, LINEVILLE, LOWNDESBORO, MILLBROOK, MONTGOMERY, OPELIKA, PHENIX CITY, PRATTVILLE, ROANOKE, ROCKFORD, SELMA, SYLACAUGA, TALLADEGA, TROY, TUSKEGEE, UNION SPRINGS, VALLEY, AND WETUMPKA.
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