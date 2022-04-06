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Birmingham, AL

A Couple of Counties Added to Severe Thunderstorm Watch

By Scott Martin
alabamawx.com
 2 days ago

Cover picture for the articleNWS Birmingham has added Marengo and Sumter counties in Central Alabama to the SEVERE THUNDERSTORM WATCH effective until 9 pm tonight. NWS Birmingham continues the SEVERE THUNDERSTORM WATCH effective until 9...

www.alabamawx.com

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