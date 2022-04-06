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Cheyenne County, CO

Air Quality Alert issued for Cheyenne, Kit Carson, Yuma by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-06 13:11:00 MDT Expires: 2022-04-06 18:00:00 MDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Target Area: Cheyenne; Kit Carson; Yuma AIR QUALITY HEALTH ADVISORY FOR BLOWING DUST FROM 1000 PM WEDNESDAY UNTIL...

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Fire Weather Watch issued for Cheyenne, Decatur, Gove, Graham, Greeley, Logan, Norton by NWS

Effective: 2022-03-20 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Cheyenne; Decatur; Gove; Graham; Greeley; Logan; Norton; Rawlins; Sheridan; Sherman; Thomas; Wallace; Wichita NEAR CRITICAL TO CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS POSSIBLE FOR THE REGION ON SUNDAY AFTERNOON .High pressure east of the area on Sunday in combination with a lee-side trough west over the eastern slopes of the Rockies, will bring about above normal warmth, dry conditions and gusty southerly flow for the afternoon hours. This will create the potential for dangerous fire weather conditions to develop. FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT SUNDAY AFTERNOON FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...004 013...014...015...016...027...028...029...041...042...079...080 081...252...253 AND 254 The National Weather Service in Goodland has issued a Fire Weather Watch for wind and low relative humidity, which is in effect Sunday afternoon. * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 252 Yuma Fire Weather Zone 253 Kit Carson and Fire Weather Zone 254 Cheyenne. In Kansas...Fire Weather Zone 001 Cheyenne...Fire Weather Zone 002 Rawlins...Fire Weather Zone 003 Decatur Fire Weather Zone 004 Norton...Fire Weather Zone 013 Sherman Fire Weather Zone 014 Thomas...Fire Weather Zone 015 Sheridan...Fire Weather Zone 016 Graham...Fire Weather Zone 027 Wallace...Fire Weather Zone 028 Logan...Fire Weather Zone 029 Gove...Fire Weather Zone 041 Greeley and Fire Weather Zone 042 Wichita. In Nebraska...Fire Weather Zone 079 Dundy...Fire Weather Zone 080 Hitchcock and Fire Weather Zone 081 Red Willow. * Winds...South 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * Relative Humidity...As low as 12 to 14 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
CHEYENNE COUNTY, KS
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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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Air Quality Alert issued for Collin, Dallas, Denton, Ellis, Henderson, Hood, Hunt, Johnson by NWS

Effective: 2022-03-27 11:31:00 CDT Expires: 2022-03-27 22:00:00 CDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Target Area: Collin; Dallas; Denton; Ellis; Henderson; Hood; Hunt; Johnson; Kaufman; Parker; Rockwall; Tarrant; Wise OZONE ACTION DAY The Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) has issued an Ozone Action Day for the Dallas-Fort Worth area for Sunday, March 27, 2022. Atmospheric conditions are expected to be favorable for producing high levels of ozone air pollution in the Dallas-Fort Worth area on Sunday. You can help prevent ozone pollution by sharing a ride, walking, riding a bicycle, taking your lunch to work, avoiding drive-through lanes, conserving energy, and keeping your vehicle properly tuned. For more information on ozone: Ozone: The Facts (www.tceq.texas.gov/goto/ozonefacts) Air North Texas: (www.airnorthtexas.org) EPA Air Now (www.airnow.gov/index.cfm?action.local_state&STATEID=45&TAB=0) Take care of Texas (www.takecareoftexas.org) North Central Texas Council of Governments Air Quality (www.nctcog.org/trans/air/index.asp)
COLLIN COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Cheyenne by NWS

Effective: 2022-03-20 18:57:00 MDT Expires: 2022-03-20 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cheyenne The Red Flag Warning has expired RED FLAG WARNING WILL EXPIRE AT 7 PM MDT /8 PM CDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 003...004...014...015...016...027...028...029...041...042 081 AND 254 South winds have relaxed this evening. In addition, relative humidity is starting to recover so the Red Flag Warning will be allowed to expire on time.
CHEYENNE COUNTY, CO
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Red Flag Warning issued for Kit Carson County by NWS

Effective: 2022-03-15 18:55:00 MDT Expires: 2022-03-15 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Kit Carson County RED FLAG WARNING WILL EXPIRE AT 7 PM MDT /8 PM CDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 013... 027...041...081...253 AND 254 Southerly winds up to 10 mph will continue this evening with gradually increasing relative humidities. As a result, the Red Flag Warning will be allowed to expire on time.
ENVIRONMENT
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Special Weather Statement issued for Northeast Johnson County, Southeast Johnson County by NWS

Effective: 2022-04-02 19:13:00 MDT Expires: 2022-04-03 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeast Johnson County; Southeast Johnson County Strong Winds this Evening This is a special weather statement from the National Weather Service Office in Riverton. * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts over 40 mph. Occasional wind gusts above 55 mph are possible in northern Johnson County. * WHERE...Johnson County. * WHEN...This evening. * ADDITIONAL DETAILS...Motorists are urged to exercise caution. Lightweight or high profile vehicles will be at risk of blowover on some roadways.
CAMPBELL COUNTY, WY
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Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Winter Weather Advisory issued for Armstrong, Carson, Deaf Smith, Gray, Hansford, Hutchinson by NWS

Effective: 2022-03-22 06:55:00 CDT Expires: 2022-03-22 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Armstrong; Carson; Deaf Smith; Gray; Hansford; Hutchinson; Lipscomb; Moore; Ochiltree; Oldham; Palo Duro Canyon; Potter; Randall; Roberts; Sherman WINTER WEATHER ADVISORY WILL EXPIRE AT 7 AM CDT THIS MORNING Accumulating snow has ended across the Oklahoma and Texas Panhandles. Continue to drive carefully this morning as slushy, slick roads are present.
ARMSTRONG COUNTY, TX
IN THIS ARTICLE
#Air Quality Alert#13 11 00#Yuma Air Quality Health
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Air Quality Alert issued for Atascosa, Bandera, Bexar, Comal, Guadalupe, Kendall, Medina by NWS

Effective: 2022-03-26 10:00:00 CDT Expires: 2022-03-25 19:00:00 CDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Target Area: Atascosa; Bandera; Bexar; Comal; Guadalupe; Kendall; Medina; Wilson OZONE ACTION DAY The Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) has issued an Ozone Action Day for the San Antonio area for Friday, March 25, 2022. Atmospheric conditions are expected to be favorable for producing high levels of ozone air pollution in the San Antonio area on Friday. You can help prevent ozone pollution by sharing a ride, walking or riding a bicycle, taking your lunch to work, avoiding drive through lanes, conserving energy, and keeping your vehicle properly tuned. If required, the next Ozone Action Day will be issued by 3 PM on Friday, March 25, 2022. For more information on ozone: Ozone: The Facts www.tceq.texas.gov/airquality/monops/ozonefacts.html EPA Air Now www.airnow.gov/index.cfm?action=airnow.local_state&stateid=45&tab=0 Take Care of Texas www.takecareoftexas.org Alamo Area Council of Governments Air Quality Outreach & Education www.aacog.com/index.aspx?nid=99
ATASCOSA COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Armstrong, Carson, Collingsworth, Dallam, Deaf Smith, Donley by NWS

Effective: 2022-03-13 14:53:00 CDT Expires: 2022-03-13 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures will create favorable weather for rapid fire growth and spread. Avoid activities that promote open flames and sparks. Target Area: Armstrong; Carson; Collingsworth; Dallam; Deaf Smith; Donley; Gray; Hansford; Hartley; Hemphill; Hutchinson; Lipscomb; Moore; Ochiltree; Oldham; Palo Duro Canyon; Potter; Randall; Roberts; Sherman; Wheeler RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE OKLAHOMA AND TEXAS PANHANDLES * Affected Area...In Oklahoma...Cimarron...Texas and Beaver. In Texas...Dallam...Sherman...Hansford...Ochiltree...Lipscomb Hartley...Moore...Hutchinson...Roberts...Hemphill...Oldham Potter...Carson...Gray...Wheeler...Deaf Smith...Randall Armstrong...Donley...Collingsworth and Palo Duro Canyon. * 20 Foot Winds...South southwest 20 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * Relative Humidity...As low as 8 percent. * Red Flag Threat Index...3 to 6. * Timing...Noon through 9 PM CDT.
ARMSTRONG COUNTY, TX
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Severe Weather Statement issued for Armstrong, Carson by NWS

Effective: 2022-03-21 16:18:00 CDT Expires: 2022-03-21 17:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Armstrong; Carson A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 500 PM CDT FOR NORTHWESTERN ARMSTRONG AND SOUTHWESTERN CARSON COUNTIES At 417 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 7 miles north of Washburn to 7 miles northwest of Claude, moving east at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to roofs, siding, and trees is possible. Locations impacted include Panhandle, Claude, Washburn and Pantex. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ARMSTRONG COUNTY, TX
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Special Weather Statement issued for Box Butte, Cheyenne, Dawes, Morrill, North Sioux, Scotts Bluff by NWS

Effective: 2022-03-22 16:43:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Box Butte; Cheyenne; Dawes; Morrill; North Sioux; Scotts Bluff; South Sioux Strong Wind Gusts from Snow Showers This Afternoon Scattered snow showers will continue to produce occasional gusty winds to 60 mph for the rest of the afternoon hours. If you are driving and encounter these strong winds, please keep a firm grip on your steering wheel to avoid losing control of your vehicle.
BOX BUTTE COUNTY, NE
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Air Quality Alert issued for Bolivar Peninsula, Brazoria Islands, Coastal Brazoria by NWS

Effective: 2022-03-26 10:00:00 CDT Expires: 2022-03-26 20:15:00 CDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Target Area: Bolivar Peninsula; Brazoria Islands; Coastal Brazoria; Coastal Galveston; Coastal Harris; Galveston Island; Inland Brazoria; Inland Galveston; Inland Harris Ozone Action Day The Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) has issued an Ozone Action Day for the Houston, Galveston, and Brazoria area for Saturday, March 26, 2022. Atmospheric conditions are expected to be favorable for producing high levels of ozone pollution in the Houston, Galveston, and surrounding areas on Saturday. You can help prevent ozone pollution by sharing a ride, walking, riding a bicycle, taking your lunch to work, avoiding drive through lanes, conserving energy and keeping your vehicle proper tuned. For more information on ozone: Ozone: The Facts www.tceq.texas.gov/airquality/monops/ozonefacts.html EPA AirNow: www.airnow.gov/?city=Houston&state=TX&country=USA Take Care of Texas: www.takecareoftexas.org/conservation-tips/keep-our- air-clean
BRAZORIA COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV

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