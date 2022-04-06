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Oglethorpe County, GA

Flood Watch issued for Oglethorpe, Wilkes by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-07 09:05:00 EDT Expires: 2022-04-07 09:45:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Oglethorpe; Wilkes FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Flash...

alerts.weather.gov

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weather.gov

Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
The Independent

Tornado warning - live: Video shows Texas Walmart shoppers being dragged as South now faces flooding

A storm system that passed through Texas, Louisiana, Mississippi and Alabama overnight has killed one person and wounded an unknown number. Texas Governor Greg Abbott called the destruction “devastating”, and said it was a “miracle” that more people were not killed immediately. Several videos and pictures captured on Monday night showed powerful tornadoes cause massive damage to RVs, houses and schools with one video showing a truck driver having near escape after getting tossed into air.Another video also showed a tornado approaching a Walmart in Round Rock, not far from Austin, which forced customers to flee the oncoming twister....
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Tornado warnings in effect across the South

Severe storms are in the forecast this week across the country, beginning on Monday with several threats of significant tornadoes in the South. TODAY’s Al Roker tracks the latest forecast.March 21, 2022.
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IN THIS ARTICLE
#Central Georgia#Southeast Georgia#Extreme Weather#Wilkes Flood Watch#Crisp#Dodge#Jasper Jones#Pike Schley#Troup
WSFA

States sending the most people to Alabama

(STACKER) - The U.S. population between 2019 and 2020 grew at the lowest rate in 120 years—just .35%, according to the U.S. Census Bureau. But low population growth didn’t stop many people from moving, as western and southern states saw influxes in population while California and New York saw the biggest drops.
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Two killed in severe storms as 41 tornadoes reported across South

Two people are dead after powerful storms swept across the US South, with 41 tornadoes reported in five states and forecasters warning that more dangerous weather is on the way.A woman was killed in Pembroke, Georgia after a suspected tornado left several buildings partly destroyed. A person identified as WM Soloman, 71, was killed in Whitehouse, Texas after a tree fell on his home in high winds, the local mayor said.More than eight million people were placed under tornado watch late on Tuesday amid non-stop alerts from the National Weather Service for areas from southern Mississippi to the coasts...
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