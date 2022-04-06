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Autauga County, AL

Severe Thunderstorm Watch issued for Autauga, Barbour, Bibb, Bullock, Chambers, Chilton, Clay by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-06 13:52:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Autauga; Barbour; Bibb; Bullock; Chambers; Chilton; Clay; Coosa; Dallas; Elmore; Fayette; Greene; Hale; Jefferson; Lee;...

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Tornado Watch issued for Autauga, Baldwin, Bibb, Blount, Butler, Chilton, Conecuh by NWS

Effective: 2022-03-22 16:05:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Autauga; Baldwin; Bibb; Blount; Butler; Chilton; Conecuh; Cullman; Dallas; Escambia; Jefferson; Limestone; Lowndes; Mobile; Monroe; Morgan; Perry; Shelby; St. Clair; Wilcox TORNADO WATCH 63 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS AL . ALABAMA COUNTIES INCLUDED ARE AUTAUGA BALDWIN BIBB BLOUNT BUTLER CHILTON CONECUH CULLMAN DALLAS ESCAMBIA JEFFERSON LIMESTONE LOWNDES MOBILE MONROE MORGAN PERRY SHELBY ST. CLAIR WILCOX
AUTAUGA COUNTY, AL
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Severe Thunderstorm Warning issued for Baker, Calhoun, Clay, Decatur, Dougherty, Early, Miller by NWS

Effective: 2022-03-18 13:53:00 EDT Expires: 2022-03-18 15:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM EDT/600 PM CDT/ for southeastern Alabama...the Panhandle of Florida...and southwestern Georgia. To report severe weather, contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Tallahassee. A Tornado Watch remains in effect until 700 PM EDT/600 PM CDT/ for southeastern Alabama...the Panhandle of Florida...and southwestern Georgia. Target Area: Baker; Calhoun; Clay; Decatur; Dougherty; Early; Miller; Randolph; Seminole; Terrell The National Weather Service in Tallahassee has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Jackson County in the Panhandle of Florida Central Decatur County in southwestern Georgia Miller County in southwestern Georgia Dougherty County in southwestern Georgia Southeastern Clay County in southwestern Georgia Southern Randolph County in southwestern Georgia Baker County in southwestern Georgia Calhoun County in southwestern Georgia Seminole County in southwestern Georgia Early County in southwestern Georgia South central Terrell County in southwestern Georgia * Until 330 PM EDT/230 PM CDT/. * At 153 PM EDT/1253 PM CDT/, severe thunderstorms were located along a line extending from 8 miles northwest of Edison to 6 miles southeast of Cottonwood, moving southeast at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Colquitt, Newton, Morgan, Albany, Blakely, Donalsonville, Bainbridge, Edison, Arlington, Columbia, Leary, West Bainbridge, Walker, Douglasville, Centerville, Malone, Gordon, Iron City, Damascus and Brinson. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BAKER COUNTY, GA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Jackson by NWS

Effective: 2022-03-18 17:16:00 EDT Expires: 2022-03-18 18:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 600 PM CDT for Big Bend of and the Panhandle of Florida...and southwestern Georgia. To report severe weather, contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Tallahassee. Target Area: Jackson The National Weather Service in Tallahassee has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Jackson County in the Panhandle of Florida * Until 515 PM CDT. * At 416 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Cottonwood to 7 miles southeast of Chipley, moving east at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Marianna, Chattahoochee, Malone, Sneads, Grand Ridge, Greenwood, Bascom, Blue Spring, Union City, Lovedale, Haynes, Sink Creek, Dellwood, Star, Two Egg, Simsville, Cypress, Hornsville, Alliance and Chipola Terrace. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
JACKSON COUNTY, FL
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Severe Thunderstorm Watch issued for DeSoto, Hardee, Highlands, Polk, Sumter by NWS

Effective: 2022-03-16 13:20:00 EDT Expires: 2022-03-16 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: DeSoto; Hardee; Highlands; Polk; Sumter SEVERE THUNDERSTORM WATCH 47 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS FL . FLORIDA COUNTIES INCLUDED ARE BREVARD DESOTO FLAGLER HARDEE HIGHLANDS INDIAN RIVER LAKE MARION OKEECHOBEE ORANGE OSCEOLA POLK PUTNAM SEMINOLE ST. LUCIE SUMTER VOLUSIA
DESOTO COUNTY, FL
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Severe Weather Statement issued for Autauga, Chilton, Dallas by NWS

Effective: 2022-03-18 07:31:00 CDT Expires: 2022-03-18 08:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Autauga; Chilton; Dallas A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 AM CDT FOR NORTHWESTERN AUTAUGA...SOUTHWESTERN CHILTON AND NORTHEASTERN DALLAS COUNTIES At 731 AM CDT, a severe thunderstorm was located over Parnell, or 10 miles north of Valley Grande, moving northeast at 60 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Clanton, Valley Grande, Maplesville, Billingsley, Plecher, Vida Junction, Parnell, Paul M Grist State Park, Pooles Crossroads, Stanton, Summerfield, Valley Creek Junction, Plantersville, Isabella, Barrett Creek and Dawson Mill. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
AUTAUGA COUNTY, AL
IN THIS ARTICLE
#Severe Thunderstorm Watch#Extreme Weather#Chambers#Talladega#Tallapoosa#Chilton Clay Coosa Dallas#Macon#Aliceville#Fort Deposit#Lanett#Lineville#Lowndesboro#Moundville#Opelika
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Breathitt, Clay, Lee, Owsley, Perry, Wolfe by NWS

Effective: 2022-03-23 14:47:00 EDT Expires: 2022-03-23 15:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Breathitt; Clay; Lee; Owsley; Perry; Wolfe The National Weather Service in JACKSON KY has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Owsley County in southeastern Kentucky Northwestern Perry County in southeastern Kentucky Breathitt County in southeastern Kentucky Southeastern Lee County in southeastern Kentucky Southeastern Wolfe County in southeastern Kentucky Northeastern Clay County in southeastern Kentucky * Until 315 PM EDT. * At 247 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Ammie, or 9 miles north of Manchester, moving northeast at 60 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will be near Trixie around 250 PM EDT. Sebastian around 255 PM EDT. Arnett around 300 PM EDT. Turkey around 305 PM EDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Yeadon and Jackson. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BREATHITT COUNTY, KY
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Severe Thunderstorm Warning issued for Braxton, Calhoun, Clay, Fayette, Kanawha, Nicholas, Roane by NWS

Effective: 2022-03-23 17:17:00 EDT Expires: 2022-03-23 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Braxton; Calhoun; Clay; Fayette; Kanawha; Nicholas; Roane A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 545 PM EDT FOR SOUTHEASTERN CALHOUN...NORTHWESTERN NICHOLAS...SOUTHEASTERN KANAWHA...SOUTHWESTERN BRAXTON...SOUTHEASTERN ROANE...CLAY AND NORTHWESTERN FAYETTE COUNTIES At 517 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Glen, or near Clay, moving northeast at 70 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Clay, Montgomery, Glasgow, Smithers, Gauley Bridge, Pratt, Glen, Birch River, Big Otter, Wallback, Powellton, Harrison, Handley, Nebo, Procious, Swiss, Indore, Ivydale, Pond Gap and Widen. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BRAXTON COUNTY, WV
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Flood Watch issued for Bibb, Blount, Chilton, Dallas, Fayette, Greene, Hale by NWS

Effective: 2022-03-22 10:00:00 CDT Expires: 2022-03-23 07:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Bibb; Blount; Chilton; Dallas; Fayette; Greene; Hale; Jefferson; Lamar; Marengo; Perry; Pickens; Shelby; St. Clair; Sumter; Tuscaloosa; Walker; Winston FLOOD WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY AFTERNOON THROUGH WEDNESDAY MORNING * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall is possible. * WHERE...A portion of central Alabama, including the following counties, Bibb, Blount, Chilton, Dallas, Fayette, Greene, Hale, Jefferson, Lamar, Marengo, Marion, Perry, Pickens, Shelby, St. Clair, Sumter, Tuscaloosa, Walker and Winston. * WHEN...From Tuesday afternoon through Wednesday morning. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - Ground conditions are saturated from recent heavy rainfall, and streams and creeks are swollen. A strong storm system will impact the area Tuesday afternoon and Tuesday night, bringing the threat of heavy rainfall. Forecast rainfall totals are in the 1-3 inch range in the watch area, and any localized heavy rainfall could lead to flash flooding. - http://www.weather.gov/safety/flood
BIBB COUNTY, AL
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Choctaw, Latimer, Le Flore, Pushmataha by NWS

Effective: 2022-03-21 20:41:00 CDT Expires: 2022-03-22 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Choctaw; Latimer; Le Flore; Pushmataha SEVERE THUNDERSTORM WATCH 55 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHEAST OKLAHOMA CHOCTAW LATIMER LE FLORE PUSHMATAHA THIS INCLUDES THE CITIES OF ANTLERS, CLAYTON, HUGO, POTEAU, AND WILBURTON.
CHOCTAW COUNTY, OK
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weather.gov

Special Weather Statement issued for Bibb, Chilton, Coosa, Shelby by NWS

Effective: 2022-03-18 07:30:00 CDT Expires: 2022-03-18 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Bibb; Chilton; Coosa; Shelby A strong thunderstorm will impact portions of northern Chilton, southwestern Shelby, southeastern Bibb and west central Coosa Counties through 800 AM CDT At 726 AM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Talladega National Forest, or near Centreville, moving northeast at 55 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Alabaster, Calera, Montevallo, Columbiana, Jemison, Thorsby, Wilton, Gap Of The Mountain, American Village, Lawley, Ashby, Brierfield Ironworks Park, Lay Lake Dam, University Of Montevallo, Talladega National Forest, Chilton County Motor Sports Park, Shelby County Airport, Lay Lake, Mitchell Lake and Shelby. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
BIBB COUNTY, AL
weather.gov

Flood Advisory issued for Autauga, Chilton by NWS

Effective: 2022-03-16 10:07:00 CDT Expires: 2022-03-16 13:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this information to the National Weather Service when you can do so safely. Target Area: Autauga; Chilton FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 115 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of central Alabama, including the following counties, Autauga and Chilton. * WHEN...Until 115 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Some low-water crossings may become impassable. * ADDITIONAL DETAILS - At 1007 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause urban and small stream flooding. - Some locations that will experience flooding include Calera, Clanton, Jemison, Thorsby, Deatsville, Maplesville, Billingsley, Pooles Crossroads, Plecher, Gap Of The Mountain, Verbena, Chilton County Motor Sports Park, Vida Junction, Marbury, Mitchell Lake, Lay Lake Dam, Parnell, Lay Lake, Lomax and Isabella.
AUTAUGA COUNTY, AL
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Flash Flood Warning issued for Chilton, Clay, Coosa, Shelby, Talladega by NWS

Effective: 2022-03-23 02:28:00 CDT Expires: 2022-03-23 03:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this information to the National Weather Service when you can do so safely. Target Area: Chilton; Clay; Coosa; Shelby; Talladega The National Weather Service in Birmingham has extended the * Flash Flood Warning for Central Chilton County in central Alabama Southeastern Shelby County in central Alabama West Central Clay County in east central Alabama Northwestern Coosa County in east central Alabama Southwestern Talladega County in east central Alabama * Until 345 AM CDT. * At 228 AM CDT, Local law enforcement reported thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 3 and 5 inches of rain have fallen. Though heavy rainfall has mostly come to an end, there are reports of numerous flooded and impassable roadways. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Law enforcement reported. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. * Some locations that will experience flash flooding include Sylacauga, Clanton, Childersburg, Jemison, Wilsonville, Talladega Springs, Thorsby, Maplesville, Oak Grove, Bon Air, Lay Lake, Marble Valley, Lay Lake Dam, Strickland Crossroads, Gap Of The Mountain, Fayetteville, Mitchell Lake, Chilton County Motor Sports Park, Sycamore and Winterboro. FLASH FLOOD...OBSERVED
CHILTON COUNTY, AL
weather.gov

Flood Advisory issued for Barbour, Bullock, Pike by NWS

Effective: 2022-03-18 09:32:00 CDT Expires: 2022-03-18 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Barbour; Bullock; Pike FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 145 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of central Alabama, including the following counties, Barbour, Bullock and Pike. * WHEN...Until 145 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 1037 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms was moving very slowly across the area. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. - Some locations that will experience flooding include Troy, Eufaula, Brundidge, Clio, Goshen, Clayton, Louisville, Banks, Blue Springs, Boot Hill, Tyler Crossroads, Pickett, Doster, Blue Springs State Park, Texasville, Barbour County Public Lake Dam, Linwood, Gaino, Antioch and White Oak.
BARBOUR COUNTY, AL
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Special Weather Statement issued for Bedford, Cannon, Cheatham, Clay, Coffee, Cumberland, Davidson by NWS

Effective: 2022-04-09 03:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Bedford; Cannon; Cheatham; Clay; Coffee; Cumberland; Davidson; De Kalb; Dickson; Fentress; Giles; Grundy; Hickman; Houston; Humphreys; Jackson; Lawrence; Lewis; Macon; Marshall; Maury; Montgomery; Overton; Perry; Pickett; Putnam; Robertson; Rutherford; Smith; Stewart; Sumner; Trousdale; Van Buren; Warren; Wayne; White; Williamson; Wilson Snowfall Accumulations Possible Across Upper Cumberland Region Late Tonight A chance over to all snow showers is expected across Upper Cumberland Region late tonight into early morning hours on Saturday. Some snowfall accumulations will be possible, with higher elevations of Upper Cumberland Region experiencing around one half inch of snowfall accumulation. Road conditions could be impacted, so exercise caution on roadways across this area as late night hours progress. Any snowfall accumulations should quickly melt as temperatures rise into upper 30s to lower 40s as mid to late morning hours on Saturday progress.
BEDFORD COUNTY, TN
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Frost Advisory issued for Benton, Carroll, Chester, Crockett, Decatur, Dyer, Fayette by NWS

Effective: 2022-04-09 03:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Benton; Carroll; Chester; Crockett; Decatur; Dyer; Fayette; Gibson; Hardeman; Hardin; Haywood; Henderson; Henry; Lake; Lauderdale; Madison; McNairy; Obion; Shelby; Tipton; Weakley FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 3 AM TO 8 AM CDT SATURDAY * WHAT...Temperatures as low as 33 will result in frost formation. * WHERE...Portions of West Tennessee, East Arkansas and Southeast Missouri. * WHEN...From 3 AM to 8 AM CDT Saturday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
BENTON COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Amite, Pearl River, Pike, Walthall, Wilkinson by NWS

Effective: 2022-04-08 16:01:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Amite; Pearl River; Pike; Walthall; Wilkinson WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 15 to 20 mph with gusts up to 35 mph. * WHERE...In Mississippi, Wilkinson, Amite, Pike, Walthall and Pearl River Counties. In Louisiana, West Feliciana, East Feliciana, St. Helena, Washington and Northern Tangipahoa Parishes. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
AMITE COUNTY, MS
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ASWA Baseball Rankings: Only 1 change at No. 1 in this week’s statewide polls

2. Auburn (20-4) 3. Central-Phenix City (20-5) 8. Tuscaloosa County (20-5) 10. Vestavia Hills (17-12) Others nominated: Enterprise (12-8), Spain Park (20-8), Thompson (16-14). Others nominated: Athens (21-7), Briarwood Christian (9-7), Chelsea (12-11), Cullman (16-13), Helena (12-10), Homewood (14-6), Hueytown (18-9), Mortimer Jordan (21-10), Spanish Fort (19-9). CLASS 5A. 1....
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