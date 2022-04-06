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Marion County, FL

Special Weather Statement issued for Central Marion, Eastern Marion by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-04 01:51:00 EDT Expires: 2022-04-06 15:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a...

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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
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KFOR

Severe weather chances Sunday and Monday

After a great Saturday, severe weather is in the forecast again Sunday and Monday. Look for clear skies and light winds Saturday night with lows near 50. Sunday will be warmer with increasing clouds in the afternoon. By late afternoon to evening, thunderstorms will form. Hail will be the biggest risk, however high winds and a very low tornado threat exist too.
ENVIRONMENT
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City
Weirsdale, FL
City
Ocklawaha, FL
County
Marion County, FL
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Freeze Warning issued for Baker, Bradford, Central Marion, Coastal Nassau by NWS

Effective: 2022-03-13 03:45:00 EDT Expires: 2022-03-13 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Appropriate action should be taken to ensure tender vegetation and outdoor pets have adequate protection from the cold temperatures. Young children, the elderly and the homeless are especially vulnerable to the cold. Take measures to protect them. Target Area: Baker; Bradford; Central Marion; Coastal Nassau; Eastern Alachua; Eastern Clay; Eastern Marion; Eastern Putnam; Gilchrist; Hamilton; Inland Flagler; Inland Nassau; Inland St. Johns; Northern Columbia; South Central Duval; Southern Columbia; Suwannee; Trout River; Union; Western Alachua; Western Clay; Western Duval; Western Marion; Western Putnam FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures around 26 to 30 degrees expected. * WHERE...Portions of southeast Georgia and northeast and northern Florida. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
ALACHUA COUNTY, FL
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Juniper Springs#Lake Weir#Wind Gust#Central Marion#Eastern Marion
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Tornado Warning issued for Marion by NWS

Effective: 2022-03-15 23:46:00 EDT Expires: 2022-03-16 00:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Marion The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Tornado Warning for Southeastern Marion County in northern Florida * Until 1245 AM EDT. * At 1146 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Weirsdale, or over The Villages, moving northeast at 25 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Moss Bluff around 1200 AM EDT. Juniper Springs around 1225 AM EDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Summerfield. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
MARION COUNTY, FL
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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NWS
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Frost Advisory issued for Marion by NWS

Effective: 2022-03-27 03:00:00 CDT Expires: 2022-03-27 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Marion FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 8 AM CDT SUNDAY * WHAT...Temperatures as low as 35 will result in frost formation. * WHERE...Marion County. * WHEN...From 3 AM to 8 AM CDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
MARION COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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High Wind Watch issued for North Snowy Range Foothills by NWS

Effective: 2022-04-04 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-06 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A High Wind Watch means there is the potential for a hazardous high wind event. Sustained winds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or stronger may occur. Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Target Area: North Snowy Range Foothills HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 70 mph possible. * WHERE...North Snowy Range Foothills including Interstate 80 between Laramie and Rawlins. * WHEN...From Monday afternoon through late Tuesday night. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds may be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers, with a potential high risk for blow overs.
ALBANY COUNTY, WY
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Flood Watch issued for Marion by NWS

Effective: 2022-03-22 22:40:00 CDT Expires: 2022-03-23 06:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Marion FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY MORNING * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...A portion of central Alabama, including the following counties, Bibb, Blount, Chilton, Dallas, Fayette, Greene, Hale, Jefferson, Lamar, Marengo, Marion, Perry, Pickens, Shelby, St. Clair, Sumter, Tuscaloosa, Walker and Winston. * WHEN...Through Wednesday morning. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Creeks and streams may rise out of their banks. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - Ground conditions are saturated from recent heavy rainfall, and streams and creeks are swollen. A strong storm system will impact the area this afternoon through Wednesday morning, bringing the threat of heavy rainfall. Forecast rainfall totals are in the 2 to 4 inch range in the watch area, and any localized heavy rainfall could lead to flash flooding. - http://www.weather.gov/safety/flood
MARION COUNTY, AL
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Dense Fog Advisory issued for Baker, Eastern Clay, Eastern Marion, Eastern Putnam by NWS

Effective: 2022-03-18 06:14:00 EDT Expires: 2022-03-18 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Baker; Eastern Clay; Eastern Marion; Eastern Putnam; Inland Nassau; Trout River; Western Clay; Western Duval; Western Putnam DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of southeast Georgia and northeast and northern Florida. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BAKER COUNTY, FL
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Dense Fog Advisory issued for Bradford, Central Marion, Eastern Alachua, Gilchrist, Hamilton by NWS

Effective: 2022-03-18 06:14:00 EDT Expires: 2022-03-18 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Bradford; Central Marion; Eastern Alachua; Gilchrist; Hamilton; Northern Columbia; Southern Columbia; Suwannee; Union; Western Alachua; Western Marion DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of southeast Georgia and northern Florida. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
ALACHUA COUNTY, FL
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Winter Weather Advisory issued for Butler, Chase, Cowley, Marion, Sumner by NWS

Effective: 2022-03-18 07:20:00 CDT Expires: 2022-03-18 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Butler; Chase; Cowley; Marion; Sumner WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Wet snow. Additional snow accumulations of up to one inch. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Marion, Chase, Butler, Sumner and Cowley Counties. * WHEN...Until 10 AM CDT this morning. * IMPACTS...While most of the snow accumulation will be on grassy surfaces, roads and highways could become slushy and slick. The hazardous conditions will impact the morning commute.
BUTLER COUNTY, KS
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Wind Advisory issued for Hancock, Harrison, Jackson by NWS

Effective: 2022-04-08 16:01:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Hancock; Harrison; Jackson WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 15 to 20 mph with gusts up to 35 mph. * WHERE...Coastal Mississippi and all of Southeast Louisiana along and south of I-012. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
HANCOCK COUNTY, MS

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