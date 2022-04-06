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Bibb County, GA

Flood Warning issued for Bibb, Houston, Jones, Monroe, Twiggs by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-07 21:49:00 EDT Expires: 2022-04-08 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Bibb; Houston; Jones; Monroe; Twiggs...

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Tornado Warning issued for Baldwin, Clarke, Monroe by NWS

Effective: 2022-03-22 19:31:00 CDT Expires: 2022-03-22 20:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Baldwin; Clarke; Monroe The National Weather Service in Mobile has issued a * Tornado Warning for Southwestern Monroe County in south central Alabama North central Baldwin County in southwestern Alabama Southeastern Clarke County in southwestern Alabama * Until 815 PM CDT. * At 730 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 13 miles northeast of Calvert, or 19 miles south of Jackson, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of southwestern Monroe, north central Baldwin and southeastern Clarke Counties. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
BALDWIN COUNTY, AL
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Itawamba, Monroe by NWS

Effective: 2022-03-22 15:47:00 CDT Expires: 2022-03-22 16:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM CDT for northeastern Mississippi. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Itawamba; Monroe A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 415 PM CDT FOR SOUTHEASTERN ITAWAMBA AND NORTHEASTERN MONROE COUNTIES At 347 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near New Salem to near Detroit to Bedford, moving northeast at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Smithville, Gattman, Sipsey Fork, Quincy, Turon, Greenwood Springs, Splunge, Wise Gap, Athens and Parham. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ITAWAMBA COUNTY, MS
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Tornado Warning issued for Bibb, Shelby by NWS

Effective: 2022-03-22 21:04:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Bibb; Shelby The National Weather Service in Birmingham has issued a * Tornado Warning for West central Shelby County in central Alabama Northeastern Bibb County in central Alabama * Until 945 PM CDT. * At 904 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near West Blocton, or 11 miles northwest of Montevallo, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Hoover, Alabaster, Pelham, Helena, Riverchase, Oak Mountain State Park, Maylene, Oak Mountain Amphitheater, Joe Tucker Park, Ballantrae, Marvel, Camp Branch, Saddle Lake Farms, Siluria, Alabaster Veterans Park, Bounds Lake, Hebron and Saginaw. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
BIBB COUNTY, AL
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#Flood#Ocmulgee River#River Basin#Extreme Weather
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Flood Advisory issued for Bibb, Dallas, Perry by NWS

Effective: 2022-03-22 22:40:00 CDT Expires: 2022-03-23 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Bibb; Dallas; Perry FLOOD ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT WEDNESDAY * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...A portion of central Alabama, including the following counties, Bibb, Dallas, Marengo, Perry and Shelby. * WHEN...Until 100 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 1137 PM CDT, Doppler radar indicated bands of rainfall associated with showers and thunderstorms. Although the heaviest rainfall has moved east of the area additional rainfall will exacerbate ongoing flooding of creeks, streams, and low lying areas. - Some locations that will experience flooding include Brent, Marion, Centreville, Linden, Uniontown, Jefferson, Vance, West Blocton, Thomaston, Sweet Water, Myrtlewood, Faunsdale, Dayton, Vaiden, Marion Junction, Heiberger, Bogue Chitto, Central Mills, Consul and Mertz.
BIBB COUNTY, AL
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Flood Advisory issued for Conecuh, Monroe, Wilcox by NWS

Effective: 2022-03-18 10:25:00 CDT Expires: 2022-03-18 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Conecuh; Monroe; Wilcox FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1230 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of south central and southwest Alabama, including the following counties, in south central Alabama, Butler, Conecuh, Escambia, Monroe and Wilcox. In southwest Alabama, Baldwin, Clarke and Mobile. * WHEN...Until 1230 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 916 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause urban and small stream flooding. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include Saraland, Monroeville, Satsuma, Creola, Frisco City, Grove Hill, Stockton, McCullough, Peterman, Axis, Uriah, Whatley, Excel, Beatrice, Vredenburgh, Repton, Pine Apple, Poarch Creek Reservation, I65 And AL 225 and I65 And AL 158. - http://www.weather.gov/safety/flood
CONECUH COUNTY, AL
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Special Weather Statement issued for Bibb, Jones by NWS

Effective: 2022-03-23 10:00:00 EDT Expires: 2022-03-23 10:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: People outdoors should seek shelter immediately. Motorists should slow down and be prepared for possible loss of control due to hydroplaning. Target Area: Bibb; Jones A strong thunderstorm will impact portions of northeastern Bibb and central Jones Counties through 1015 AM EDT At 950 AM EDT, a strong thunderstorm was near Cross Keys, or near Macon, moving northeast at 45 mph. HAZARD...40 to 50 mph wind and heavy rain. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect minor damage to tree limbs and blowing around of light, unsecured objects. Heavy rain may cause temporary street flooding especially in poor drainage areas. Locations impacted include Macon, Gray, Payne, Payne City, Wesleyan, Postell, James, Bradley, Haddock, Greenberry Crossroads and Clinton. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH
BIBB COUNTY, GA
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Flood Warning issued for Morris, Passaic by NWS

Effective: 2022-04-08 07:12:00 EDT Expires: 2022-04-09 06:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around...don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/phi. The next statement will be issued this afternoon by 1230 PM EDT. Target Area: Morris; Passaic The National Weather Service in Mount Holly NJ has issued a Flood Warning for the following rivers in New Jersey Pompton River At Pompton Plains affecting Morris and Passaic Counties. FLOOD WARNING IN EFFECT FROM THIS MORNING TO TOMORROW MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Pompton River At Pompton Plains. * WHEN...From this morning to tomorrow morning. * IMPACTS...At 12.0 feet, The first flooding begins in the area of River Road and Harrison Street. At 16.0 feet, Residences on Pequannock Avenue along the river between Madison and Shady streets become surrounded by water. Businesses along Route 23 north begin to flood. At 17.0 feet, Pequannock Avenue at Roosevelt Street becomes impassable. Route 23 exit ramp at Alexander Avenue becomes impassable. * ADDITIONAL DETAILS - At 11:15 PM EDT Thursday the stage was 13.7 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this morning to a crest of 16.8 feet this afternoon. It will then fall below flood stage just after midnight tonight. - Flood stage is 16.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 16.8 feet on 12/12/2003. - http://www.weather.gov/safety/flood Stream Fld Observed Fcsts (2 am) Crest Location Stg Stg Day/Time Sat Sun Stg Time Date Pompton River Pompton Plains 16.0 13.7 Thu 11 p 15.9 14.2 16.8 2pm 4/08
MORRIS COUNTY, NJ
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NWS
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Flood Watch issued for Lonoke, Monroe, Prairie by NWS

Effective: 2022-03-22 07:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Lonoke; Monroe; Prairie FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of central Arkansas, eastern Arkansas, southeast Arkansas and southwest Arkansas, including the following counties, in central Arkansas, Grant, Lonoke and Prairie. In eastern Arkansas, Monroe and Woodruff. In southeast Arkansas, Arkansas, Bradley, Cleveland, Desha, Drew, Jefferson and Lincoln. In southwest Arkansas, Calhoun, Clark, Dallas, Hot Spring and Ouachita. * WHEN...Until 1 PM CDT this afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
LONOKE COUNTY, AR
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Flood Warning issued for Orange, Rockland by NWS

Effective: 2022-04-08 01:31:00 EDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued no later than this afternoon at 130 PM EDT. Target Area: Orange; Rockland The National Weather Service in New York NY has issued a Flood Warning for the following rivers in New Jersey...New York Ramapo River near Mahwah affecting Orange, Rockland, Bergen and Passaic Counties. For the Ramapo River...including Mahwah...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING IN EFFECT FROM EARLY THIS MORNING TO TOMORROW MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Ramapo River Mahwah. * WHEN...From early this morning to tomorrow morning. * IMPACTS...At 9.0 feet, State Route 202 floods downstream. Moderate flooding along Route 202 and Route 17. Water into backyards. Minor flooding along Brakeshoe Place, Brook Street and Catherine Avenue. * ADDITIONAL DETAILS - At 12:30 AM EDT Friday the stage was 8.0 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 12:30 AM EDT Friday was 8.0 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 8.8 feet this morning. It will then fall below flood stage just after 12 am Saturday. - Flood stage is 8.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 8.8 feet on 12/11/2003. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (2 am EDT) Location Stg Stg Day/Time Sat Sun Mon Ramapo River Mahwah 8.0 8.0 Fri 12 am ED 8.0 6.8 MSG
ORANGE COUNTY, NY
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Freeze Warning issued for Baldwin, Bibb, Bleckley, Butts, Chattahoochee, Clarke by NWS

Effective: 2022-03-13 03:52:00 EDT Expires: 2022-03-13 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Baldwin; Bibb; Bleckley; Butts; Chattahoochee; Clarke; Crawford; Crisp; Dodge; Dooly; Emanuel; Glascock; Greene; Hancock; Harris; Henry; Houston; Jasper; Jefferson; Johnson; Jones; Lamar; Laurens; Macon; Madison; Marion; Meriwether; Monroe; Montgomery; Morgan; Muscogee; Newton; Oconee; Oglethorpe; Peach; Pike; Pulaski; Putnam; Rockdale; Schley; Spalding; Stewart; Sumter; Talbot; Taliaferro; Taylor; Telfair; Toombs; Treutlen; Troup; Twiggs; Upson; Walton; Warren; Washington; Webster; Wheeler; Wilcox; Wilkes; Wilkinson FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 24. * WHERE...Portions of central, east central, north central, northeast, southeast and west central Georgia. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
BALDWIN COUNTY, GA
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Lackawanna by NWS

Effective: 2022-04-08 06:54:00 EDT Expires: 2022-04-08 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Stay away or be swept away. River banks and culverts can become unstable and unsafe. Target Area: Lackawanna FLOOD WARNING EXTENDED UNTIL 745 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...A portion of northeast Pennsylvania, including the following county, Lackawanna. * WHEN...Until 745 AM EDT Friday. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 1241 AM EDT, the gauge at Parker Street Bridge on the Lackawanna River as of 1145 PM was 7.94 feet and remains above flood stage. Flooding is ongoing in the warned area. Between 1.5 and 3 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts up to 0.5 inch are possible in the warned area. - Some locations that will experience flooding include Scranton, Dunmore, Archbald, Dickson City, Olyphant, Blakely, Taylor, Throop, Peckville and West Scranton. - http://www.weather.gov/safety/flood
LACKAWANNA COUNTY, PA
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Flood Warning issued for Schenectady by NWS

Effective: 2022-04-08 01:31:00 EDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Target Area: Schenectady FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 4 AM EDT EARLY THIS MORNING * WHAT...Small stream flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...Portions of eastern New York, including the following counties, Albany, Greene, Schenectady, Schoharie and Montgomery. * WHEN...Until 400 AM EDT. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 1223 AM EDT, Doppler radar and automated rain gauges indicated slow moving thunderstorms with very heavy rainfall across the warned area. Between 2 and 3 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 0.5 to 1 inch are possible in the warned area. - Some locations that will experience flooding include Hunter, Duanesburg, Westerlo, Berne, Voorheesville, Altamont, Windham, Middleburgh, Gilboa, Schoharie, Prattsville, Delanson, Preston Hollow, Preston-Potter Hollow, Livingstonville, Breakabeen, North Blenheim, North-South Lake Campground, Pattersonville-Rotterdam Junction and Cairo. - http://www.weather.gov/safety/flood
SCHENECTADY COUNTY, NY

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