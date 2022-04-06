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Caldwell County, KY

Flood Advisory issued for Caldwell by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-06 07:23:00 EDT Expires: 2022-04-06 09:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in...

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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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Kentucky State
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Caldwell County, KY
City
Fredonia, KY
Kentucky State
Kentucky Cars
City
Dawson Springs, KY
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Special Weather Statement issued for Douglas by NWS

Effective: 2022-04-03 22:03:00 CDT Expires: 2022-04-04 00:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Douglas PERIODS OF MODERATE TO HEAVY SNOW POSSIBLE THIS EVENING Periods of moderate to heavy snow will be possible this evening across portions of Northern Minnesota and Northwest Wisconsin, along and south of the Iron Range. Visibilities may drop to a half mile or less at times, and minor snow accumulations are possible on roadways. Snow accumulations of an inch or two may be possible on grassy and frozen surfaces. If traveling, use caution and use low beam headlights.
DOUGLAS COUNTY, WI
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
IN THIS ARTICLE
#Heavy Rain#Western Kentucky#Thunderstorms#Extreme Weather#Flood Advisory#07 23 00#Caldwell Flood Advisory#Doppler#Fryer
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Dense Fog Advisory issued for Androscoggin, Central Interior Cumberland, Coastal Cumberland by NWS

Effective: 2022-04-09 09:49:00 EDT Expires: 2022-04-09 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Androscoggin; Central Interior Cumberland; Coastal Cumberland; Coastal Waldo; Interior Waldo; Kennebec; Knox; Lincoln; Sagadahoc; Southern Somerset DENSE FOG ADVISORY WILL EXPIRE AT 10 AM EDT THIS MORNING Fog will continue to become less dense through the morning hours, especially for interior areas. Patchy fog may return to the coast this afternoon.
ANDROSCOGGIN COUNTY, ME
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Freeze Warning issued for Dawson, Fannin, Gilmer, Lumpkin, Pickens, Towns, Union, White by NWS

Effective: 2022-04-10 02:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Dawson; Fannin; Gilmer; Lumpkin; Pickens; Towns; Union; White FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 2 AM TO 8 AM EDT SUNDAY * WHAT...Temperatures around 32 degrees. * WHERE...Pickens, White, Lumpkin, Dawson, Fannin, Gilmer, Union and Towns Counties. * WHEN...From 2 AM to 8 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
DAWSON COUNTY, GA
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Flood Warning issued for Escambia by NWS

Effective: 2022-04-10 14:00:00 EDT Expires: 2022-04-11 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued when updates occur. Target Area: Escambia The Flood Warning continues for the following rivers in Alabama Florida Escambia River Near Century affecting Escambia County. For the Escambia River...including Century...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON TO EARLY MONDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Escambia River Near Century. * WHEN...From Sunday afternoon to early Monday morning. * IMPACTS...At 17.0 feet, Considerable flooding of lowlands. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:05 AM CDT Saturday the stage was 16.7 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 17.0 feet early tomorrow afternoon. It will then fall below flood stage tomorrow evening. - Flood stage is 17.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
ESCAMBIA COUNTY, FL
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Freeze Warning issued for Alexander, Catawba, Cleveland, Davie, Eastern McDowell by NWS

Effective: 2022-04-10 02:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Alexander; Catawba; Cleveland; Davie; Eastern McDowell; Eastern Polk; Greater Burke; Greater Rutherford; Iredell; Lincoln; Rowan FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 2 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 32 expected. * WHERE...Alexander, Catawba, Greater Burke and Eastern McDowell Counties. * WHEN...From 2 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
ALEXANDER COUNTY, NC
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NWS
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Flood Warning issued for Bureau, La Salle, Putnam by NWS

Effective: 2022-04-09 09:09:00 CDT Expires: 2022-04-11 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: These forecasts are based on observed precipitation as well as forecast precipitation 24 hours into the future. Changes to the rainfall forecast, or any additional rainfall after 24 hours, may cause changes to these river forecasts. A Flood Warning means water levels above flood stage are imminent or may already be occurring. Persons along rivers and streams in the warned area should take immediate precautions to protect life and property. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/Chicago and water.weather.gov The next statement is expected by late tonight. Target Area: Bureau; La Salle; Putnam The Flood Warning is extended for the following rivers in Illinois Illinois River at La Salle affecting La Salle, Bureau and Putnam Counties. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL MONDAY EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Illinois River at La Salle. * WHEN...Until Monday evening. * IMPACTS...At 22.0 feet, Lower parking lot at Starved Rock State Park is inundated east of La Salle. High water levels begin to impact shipping interests along the river. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 AM CDT Saturday the stage was 21.2 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:45 AM CDT Saturday was 21.9 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage early Monday afternoon and continue falling to 17.5 feet Saturday morning. - Flood stage is 20.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
BUREAU COUNTY, IL
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Flood Warning issued for Independence, Jackson, Lawrence by NWS

Effective: 2022-04-09 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-10 09:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. River forecasts are based on current conditions and rainfall forecasted to occur over the next 24 hours. During periods of flooding...Evening forecasts are reissued with updated rainfall forecasts. Observed and forecasted stage data plots are available on our Advanced Hydrologic Prediction Service web page at... www.weather.gov/lzk Under the Current Conditions section...Select River and Lakes AHPS. Target Area: Independence; Jackson; Lawrence The Flood Warning continues for the following rivers in Arkansas Black River At Black Rock affecting Jackson, Independence and Lawrence Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Black River At Black Rock. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 17.0 feet, Low lying cultivated land and pastures in Lawrence, Jackson, and Independence counties flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:00 AM CDT Saturday the stage was 17.7 feet. - Forecast...The river is expected to steadily fall to 16.9 feet by Sunday morning, April 10th, and to 14.4 feet Thursday morning, April 14th. - Flood stage is 14.0 feet. Fld Observed Forecast 7 AM Crest Location Stg Stg Day/Time Sun Mon Tue Crest Time Date Black River Black Rock 14.0 17.7 Sat 9 AM 16.9 16.1 15.5 FALLING
INDEPENDENCE COUNTY, AR
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Wind Advisory issued for Coastal Bay, Coastal Dixie, Coastal Franklin, Coastal Gulf by NWS

Effective: 2022-04-09 10:23:00 EDT Expires: 2022-04-09 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A Wind Advisory means that sustained winds of 26 to 39 mph are expected for at least 2 hours, or gusts between 40 to 57 mph for any length of time are possible. Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Coastal Bay; Coastal Dixie; Coastal Franklin; Coastal Gulf; Coastal Jefferson; Coastal Taylor; Coastal Wakulla WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT /7 PM CDT/ THIS EVENING * WHAT...West to northwest winds between 15 and 25 mph with gusts up to 40 mph. * WHERE...Coastal Bay County and the Forgotten & Nature Coast. * WHEN...Until 8PM EDT or 7PM CDT * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...Greatest gust potential is this afternoon. Winds should relax after sunset.
BAY COUNTY, FL
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Freeze Warning issued for Habersham, Rabun by NWS

Effective: 2022-04-10 02:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Habersham; Rabun FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 2 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 32 expected. * WHERE...In Georgia, Rabun and Habersham Counties. In North Carolina, southeastern Caldwell County. * WHEN...From 2 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
HABERSHAM COUNTY, GA
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Red Flag Warning issued for Inland Southern Brevard, Mainland Southern Brevard by NWS

Effective: 2022-04-09 12:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Inland Southern Brevard; Mainland Southern Brevard HIGH FIRE WEATHER DANGER THIS AFTERNOON FOR PORTIONS OF CENTRAL FLORIDA RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE COMBINATION OF GUSTY WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY AND DRY GROUND CONDITIONS The National Weather Service in Melbourne has issued a Red Flag Warning, which is in effect from noon today to 8 PM EDT this evening. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * WIND...West around 20 mph with gusts to 35 mph this afternoon. * HUMIDITY...Minimum values of 30 to 35 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
BREVARD COUNTY, FL
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Flood Warning issued for George, Greene, Wayne by NWS

Effective: 2022-04-09 10:08:00 CDT Expires: 2022-04-10 10:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued when updates occur. Target Area: George; Greene; Wayne The Flood Warning is extended for the following rivers in Mississippi Chickasawhay At Leakesville affecting Greene, Wayne and George Counties. For the Chickasawhay River...including Waynesboro, Leakesville Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Chickasawhay At Leakesville. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 22.0 feet, Flooding of lowlands continues and some roads in low lying areas become cut off by high water. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:15 AM CDT Saturday the stage was 23.3 feet. - Forecast...The river is expected to fall to 20.3 feet Thursday morning. - Flood stage is 20.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
GEORGE COUNTY, MS

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