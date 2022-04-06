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Ashland County, OH

Dense Fog Advisory issued for Ashland, Crawford, Hancock, Holmes, Huron, Knox, Lorain by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-06 06:04:00 EDT Expires: 2022-04-06 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave...

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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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Dense Fog Advisory issued for Calhoun, Cerro Gordo, Emmet, Franklin, Hamilton, Hancock by NWS

Effective: 2022-03-15 05:37:00 CDT Expires: 2022-03-15 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Calhoun; Cerro Gordo; Emmet; Franklin; Hamilton; Hancock; Hardin; Humboldt; Kossuth; Palo Alto; Pocahontas; Sac; Webster; Winnebago; Worth; Wright DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Much of west central and northern Iowa. * WHEN...Until 10 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Freezing fog with very minor ice or frost accumulations on elevated surfaces is possible.
CALHOUN COUNTY, IA
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Dense Fog Advisory issued for Accomack, Northampton by NWS

Effective: 2022-03-18 08:55:00 EDT Expires: 2022-03-18 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Accomack; Northampton DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...In Maryland, Dorchester, Worcester, Somerset and Wicomico Counties. In Virginia, Accomack and Northampton Counties. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
ACCOMACK COUNTY, VA
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Dense Fog Advisory issued for Clay, Lake, Lincoln, McCook, Minnehaha, Moody, Turner, Union by NWS

Effective: 2022-03-15 08:05:00 MDT Expires: 2022-03-15 10:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Clay; Lake; Lincoln; McCook; Minnehaha; Moody; Turner; Union; Yankton DENSE FOG ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of east central and southeast South Dakota, northeast Nebraska, northwest and west central Iowa and southwest Minnesota. This includes the Tribal Lands of the Flandreau Santee Sioux Tribal Nation. * WHEN...Until 11 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
CLAY COUNTY, SD
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Medina, OH
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Special Weather Statement issued for Ashland, Erie, Holmes, Huron, Lorain, Medina, Richland, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-25 22:08:00 EDT Expires: 2022-03-26 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Ashland; Erie; Holmes; Huron; Lorain; Medina; Richland; Wayne A line of snow showers will affect Richland...eastern Huron Erie...southwestern Cuyahoga...Medina...Ashland...Wayne...Lorain and northern Holmes Counties Until 1000 AM EDT. At 834 AM EDT, radar indicated snow showers along a line extending from near Vermilion to near Wakeman to Savannah to 8 miles southwest of Loudonville, moving east at 30 mph. Expect visibilities to drop along I-80 and along I-71. HAZARDS INCLUDE Visibility dropping to less than three quarters of a mile Up to 1 inch of quick snow accumulation Locations that may be impacted include...Cleveland, Lorain, Elyria, Mansfield, Medina, Wooster, Ashland, Norwalk, Western Vermilion, Vermilion, Parma, Lakewood, Strongsville, Brunswick, Westlake, North Royalton, North Ridgeville, Avon Lake, Wadsworth and Amherst. Use extra caution if you must travel. Rapid changes in visibility and potentially slick roads may lead to accidents.
ASHLAND COUNTY, OH
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Dense Fog Advisory issued for Pemiscot by NWS

Effective: 2022-03-17 05:22:00 CDT Expires: 2022-03-17 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Pemiscot DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one mile in dense fog. * WHERE...Portions of North Mississippi, West Tennessee, East Arkansas and Southeast Missouri. * WHEN...Until 10 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
PEMISCOT COUNTY, MO
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#Dense Fog Advisory
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Dense Fog Advisory issued for Inland Worcester, Maryland Beaches by NWS

Effective: 2022-03-18 04:17:00 EDT Expires: 2022-03-18 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Inland Worcester; Maryland Beaches DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one mile in dense fog. * WHERE...Portions of southeast Maryland, eastern and southeast Virginia and northeast North Carolina. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
WORCESTER COUNTY, MD
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Dense Fog Advisory issued for Langlade, Lincoln, Marathon by NWS

Effective: 2022-03-15 01:50:00 CDT Expires: 2022-03-15 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your low-beam headlights, and maintain plenty of distance between your vehicles and other vehicles. Target Area: Langlade; Lincoln; Marathon DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one quarter mile at times due to dense fog. * WHERE...Marathon, Langlade and Lincoln Counties. * WHEN...Until 10 AM CDT this morning. * IMPACTS...Low visibility will make driving conditions hazardous.
LANGLADE COUNTY, WI
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Dense Fog Advisory issued for Coastal Rockingham by NWS

Effective: 2022-03-19 20:50:00 EDT Expires: 2022-03-20 01:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Coastal Rockingham DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 AM EDT SUNDAY * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...In New Hampshire, Coastal Rockingham County. In Maine, Coastal Cumberland and Coastal York Counties. * WHEN...Until 1 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
ROCKINGHAM COUNTY, NH
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Dense Fog Advisory issued for Alcorn, Benton, Calhoun, Chickasaw, Coahoma, DeSoto, Itawamba by NWS

Effective: 2022-03-17 05:22:00 CDT Expires: 2022-03-17 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Alcorn; Benton; Calhoun; Chickasaw; Coahoma; DeSoto; Itawamba; Lafayette; Lee; Marshall; Monroe; Panola; Pontotoc; Prentiss; Quitman; Tallahatchie; Tate; Tippah; Tishomingo; Tunica; Union; Yalobusha DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one mile in dense fog. * WHERE...Portions of North Mississippi, West Tennessee, East Arkansas and Southeast Missouri. * WHEN...Until 10 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
ALCORN COUNTY, MS
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Dense Fog Advisory issued for Hunterdon, Mercer, Middlesex, Morris, Somerset by NWS

Effective: 2022-03-18 02:55:00 EDT Expires: 2022-03-18 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your low beam headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Hunterdon; Mercer; Middlesex; Morris; Somerset DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of central, northern and northwest New Jersey and southeast Pennsylvania. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
HUNTERDON COUNTY, NJ
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Dense Fog Advisory issued for Eastern Essex, Eastern Norfolk, Southeast Middlesex, Suffolk by NWS

Effective: 2022-03-19 07:23:00 EDT Expires: 2022-03-19 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Eastern Essex; Eastern Norfolk; Southeast Middlesex; Suffolk; Western Norfolk DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL NOON EDT TODAY * WHAT...Visibility one quarter mile in dense fog. * WHERE...Eastern Massachusetts and the Greater Boston area. * WHEN...Until noon EDT today. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
ESSEX COUNTY, MA
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Dense Fog Advisory issued for Bronx, Northern Queens, Southern Westchester by NWS

Effective: 2022-03-19 05:34:00 EDT Expires: 2022-03-19 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your low beam headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Bronx; Northern Queens; Southern Westchester DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL NOON EDT TODAY * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...The Bronx and Northern Queens in New York City, and Southern Westchester. * WHEN...Until noon EDT today. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BRONX, NY
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Dense Fog Advisory issued for Eastern Chichagof Island by NWS

Effective: 2022-03-26 07:50:00 AKDT Expires: 2022-03-26 10:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Eastern Chichagof Island DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM AKDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Eastern Chichagof Island. * WHEN...Until 10 AM AKDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
ENVIRONMENT
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Dense Fog Advisory issued for Ashtabula Lakeshore by NWS

Effective: 2022-03-16 02:00:00 EDT Expires: 2022-03-16 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Ashtabula Lakeshore DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...In Pennsylvania, Northern Erie County. In Ohio, Ashtabula Lakeshore County. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
ASHTABULA COUNTY, OH
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Special Weather Statement issued for Northeastern Nye County, Northwestern Nye County by NWS

Effective: 2022-04-04 16:41:00 PDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeastern Nye County; Northwestern Nye County Gusty winds expected today and tonight with areas of blowing dust West to northwest winds of 15 to 30 mph, with gusts to up to 45 mph, are expected today and tonight. This will cause difficulty for travel in spots, especially high profile vehicles. Blowing dust could also create lowered visibility. Visit www.weather.gov/elko for the latest weather information.
NYE COUNTY, NV

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