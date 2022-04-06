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Bath County, KY

Special Weather Statement issued for Bath, Bell, Breathitt, Clay, Elliott, Estill, Fleming, Floyd by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-06 07:23:00 EDT Expires: 2022-04-06 09:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Bath; Bell; Breathitt; Clay; Elliott; Estill; Fleming; Floyd;...

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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Cass, Johnson, Nemaha, Otoe, Pawnee, Richardson by NWS

Effective: 2022-04-07 18:51:00 CDT Expires: 2022-04-07 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Cass; Johnson; Nemaha; Otoe; Pawnee; Richardson WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...In Nebraska, Johnson, Nemaha, Richardson, Otoe, Pawnee and Cass Counties. In Iowa, Mills, Montgomery, Page and Fremont Counties. * WHEN...Until 9 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CASS COUNTY, NE
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Letcher County, KY
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Wind Advisory issued for Fremont, Mills, Montgomery, Page by NWS

Effective: 2022-04-07 18:51:00 CDT Expires: 2022-04-07 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Fremont; Mills; Montgomery; Page WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...In Nebraska, Johnson, Nemaha, Richardson, Otoe, Pawnee and Cass Counties. In Iowa, Mills, Montgomery, Page and Fremont Counties. * WHEN...Until 9 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
FREMONT COUNTY, IA
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High Wind Warning issued for Antelope, Boone, Burt, Cedar, Colfax, Cuming, Dodge, Knox by NWS

Effective: 2022-04-07 18:51:00 CDT Expires: 2022-04-07 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Antelope; Boone; Burt; Cedar; Colfax; Cuming; Dodge; Knox; Madison; Pierce; Saunders; Stanton; Thurston; Wayne HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 25 to 40 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Thurston, Cuming, Burt, Dodge and Saunders Counties. * WHEN...Until 9 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
ANTELOPE COUNTY, NE
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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High Wind Warning issued for Adams, Buffalo, Clay, Dawson, Fillmore, Franklin, Furnas by NWS

Effective: 2022-04-07 18:50:00 CDT Expires: 2022-04-07 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Adams; Buffalo; Clay; Dawson; Fillmore; Franklin; Furnas; Gosper; Greeley; Hall; Hamilton; Harlan; Howard; Kearney; Merrick; Nance; Nuckolls; Phelps; Polk; Sherman; Thayer; Valley; Webster; York HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING BLOWING DUST ADVISORY WILL EXPIRE AT 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph remain possible early this evening. The Blowing Dust Advisory will be allowed to expire at 7 PM. * WHERE...Portions of south central Nebraska and north central Kansas. * WHEN...For the High Wind Warning, until 8 PM CDT this evening. For the Blowing Dust Advisory, until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
ADAMS COUNTY, NE
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Bath#Bell#Clay Elliott#07 23 00#Magoffin
weather.gov

Flood Statement issued for Tutuila and Aunuu by NWS

Effective: 2022-04-07 12:34:00 SST Expires: 2022-04-07 13:45:00 SST Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Tutuila and Aunuu FLOOD ADVISORY UPGRADED TO FLASH FLOOD WARNING FAUTUAGA MO TAFEGA MA LOLOGA OFISA O LE TAU PAGO PAGO AS 1245 AOAULI ASO TOFI APERILA 7 2022 ...UA FAAMUTAINA LE FAUTUAGA MO TAFEGA MA LOLOGA
ENVIRONMENT
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Severe Weather Statement issued for Camden, Chowan, Currituck, Pasquotank, Perquimans by NWS

Effective: 2022-04-07 19:29:00 EDT Expires: 2022-04-07 21:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Camden; Chowan; Currituck; Pasquotank; Perquimans THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR CAMDEN...PASQUOTANK...SOUTHERN PERQUIMANS...CURRITUCK...AND SOUTHEASTERN CHOWAN COUNTIES...THE SOUTHEASTERN CITY OF CHESAPEAKE AND THE SOUTHEASTERN CITY OF VIRGINIA BEACH WILL EXPIRE AT 800 PM EDT The storms which prompted the warning have moved out of the area. Therefore, the warning will be allowed to expire. However gusty winds are still possible with additional thunderstorms as they move across the area through 9 pm. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for northeastern North Carolina...and southeastern Virginia.
CAMDEN COUNTY, NC
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Flood Warning issued for Montgomery by NWS

Effective: 2022-04-07 20:17:00 EDT Expires: 2022-04-08 12:06:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Montgomery FLOOD WARNING IN EFFECT UNTIL EARLY TOMORROW AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Canajoharie Creek Near Canajoharie. * WHEN...Until early tomorrow afternoon. * IMPACTS...At 8.0 feet, The creek is out of its banks and floods nearby properties. * ADDITIONAL DETAILS - At 6:30 PM EDT Thursday the stage was 6.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this evening to a crest of 8.9 feet tonight. It is expected to fall below flood stage late tonight. - Flood stage is 8.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Canajoharie Creek Canajoharie Flood Stage: 8.0 Observed Stage at Thu 6 pm: 6.2 Forecast: Thu 8 pm 7.7 Fri 2 am 8.9 Fri 8 am 7.4
MONTGOMERY COUNTY, NY
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NWS
weather.gov

Heat Advisory issued for Orange County Inland by NWS

Effective: 2022-04-07 16:11:00 PDT Expires: 2022-04-08 18:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: Orange County Inland HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM PDT FRIDAY WIND ADVISORY HAS EXPIRED * WHAT...High temperatures up to 102 degrees. * WHERE...Orange County Inland Areas. * WHEN...Until 6 PM PDT Friday. * IMPACTS...Hot temperatures may cause heat illnesses to occur.
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Beaufort, Martin, Pitt by NWS

Effective: 2022-04-07 19:14:00 EDT Expires: 2022-04-07 19:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for eastern North Carolina. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please send your reports of hail and/or wind damage, including trees or large limbs downed, by calling the National Weather Service office in Newport at 1-800-889-6889. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for eastern North Carolina. Target Area: Beaufort; Martin; Pitt The National Weather Service in Newport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Pitt County in eastern North Carolina Southern Martin County in eastern North Carolina Northwestern Beaufort County in eastern North Carolina * Until 745 PM EDT. * At 713 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Stokes, or 11 miles northeast of Greenville, moving northeast at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Greenville, Williamston, Stokes, Robersonville, Pactolus, Jamesville, Simpson, Smithwick, Everetts, Dardens and Beargrass. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BEAUFORT COUNTY, NC
weather.gov

Wind Advisory issued for Alfalfa, Beckham, Blaine, Bryan, Caddo, Canadian, Carter by NWS

Effective: 2022-04-05 22:00:00 CDT Expires: 2022-04-06 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Alfalfa; Beckham; Blaine; Bryan; Caddo; Canadian; Carter; Cleveland; Comanche; Cotton; Custer; Dewey; Ellis; Garfield; Garvin; Grady; Grant; Greer; Harmon; Harper; Jackson; Jefferson; Johnston; Kay; Kingfisher; Kiowa; Logan; Love; Major; Marshall; McClain; Murray; Oklahoma; Roger Mills; Stephens; Tillman; Washita; Woods; Woodward WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 10 PM THIS EVENING TO 7 AM CDT WEDNESDAY * WHAT...North winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Portions of central, northern, northwest, southeast, southern, southwest and western Oklahoma and northern Texas. * WHEN...From 10 PM this evening to 7 AM CDT Wednesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ALFALFA COUNTY, OK
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Wind Advisory issued for Brown, Clark, Codington, Day, Deuel, Grant, Hamlin, Marshall by NWS

Effective: 2022-04-07 18:00:00 MDT Expires: 2022-04-07 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Brown; Clark; Codington; Day; Deuel; Grant; Hamlin; Marshall; Roberts; Spink WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING HIGH WIND WARNING WILL EXPIRE AT 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds 25 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Portions of northeast South Dakota and west central Minnesota. * WHEN...Until 10 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible.
BROWN COUNTY, SD
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Flood Warning issued for Lackawanna by NWS

Effective: 2022-04-07 20:09:00 EDT Expires: 2022-04-08 05:01:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Stay away or be swept away. River banks and culverts can become unstable and unsafe. Target Area: Lackawanna FLOOD WARNING IN EFFECT UNTIL 145 AM EDT FRIDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of northeast Pennsylvania, including the following county, Lackawanna. * WHEN...Until 145 AM EDT Friday. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 733 PM EDT, the gauge at Parker Street Bridge on the Lackawanna River as of 716 PM was 6.49 feet approaching the flood stage of 7.5 feet. Flooding is ongoing or expected to begin shortly in the warned area. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts up to 1 inch are possible in the warned area. - Some locations that will experience flooding include Scranton, Dunmore, Archbald, Dickson City, Olyphant, Blakely, Taylor, Throop, Peckville and West Scranton. - http://www.weather.gov/safety/flood
LACKAWANNA COUNTY, PA
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Wind Advisory issued for Adams, Bottineau, Bowman, Grant, Hettinger, McHenry, McLean by NWS

Effective: 2022-04-07 18:42:00 CDT Expires: 2022-04-07 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Adams; Bottineau; Bowman; Grant; Hettinger; McHenry; McLean; Mercer; Morton; Oliver; Pierce; Renville; Rolette; Sheridan; Slope; Stark; Ward WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 7 PM CDT/6 PM MDT/ THIS EVENING The strong northwest winds will taper off through this evening. Occasional gusts to 40 mph will be possible through sunset.
ADAMS COUNTY, ND
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Severe Thunderstorm Warning issued for Flagler, Putnam, St. Johns by NWS

Effective: 2022-04-02 14:10:00 EDT Expires: 2022-04-02 14:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Flagler; Putnam; St. Johns The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Flagler County in northeastern Florida Southeastern St. Johns County in northeastern Florida Southeastern Putnam County in northeastern Florida * Until 245 PM EDT. * At 210 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 6 miles southwest of Saint Augustine Shores to near Pierson, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Palm Coast, Flagler Beach, Bunnell, Andalusia, Saint Augustine Beach, Marineland, Crescent Beach, Saint Augustine Shores, Butler Beach and Beverly Beach. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FLAGLER COUNTY, FL
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High Wind Warning issued for Butler, Gage, Jefferson, Lancaster, Platte, Saline, Seward by NWS

Effective: 2022-04-07 18:51:00 CDT Expires: 2022-04-07 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Butler; Gage; Jefferson; Lancaster; Platte; Saline; Seward HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING BLOWING DUST ADVISORY IS CANCELLED * WHAT...Northwest winds 25 to 40 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Butler, Saline, Platte, Lancaster, Seward, Gage and Jefferson Counties. * WHEN...Until 9 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
BUTLER COUNTY, NE

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