ContributorsPublishersAdvertisers
Madison County, AR

Severe Thunderstorm Warning issued for Madison by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-06 00:16:00 CDT Expires: 2022-04-06 01:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
WESH

Strong to Severe Storms Possible Tonight into early Wednesday

We have the potential for strong to severe thunderstorms late tonight into the overnight hours early Wednesday. This is with a potent upper low that will be developing in the northern Gulf of Mexico. We'll see a line of showers and storms tonight capable of producing damaging winds, heavy rain and even an isolated tornado could be possible. This will be round one of the storms. Round two will be Wednesday afternoon wiht the potential of strong to severe storms then. We do clear out the wet weather late Wednesday night. Thursday and mostly Friday look quiet.
ENVIRONMENT
TODAY.com

Tornado warnings in effect across the South

Severe storms are in the forecast this week across the country, beginning on Monday with several threats of significant tornadoes in the South. TODAY’s Al Roker tracks the latest forecast.March 21, 2022.
ENVIRONMENT
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Madison, AR
City
Huntsville, AR
County
Madison County, AR
State
Arkansas State
Local
Arkansas Cars
natureworldnews.com

NOAA – NSW Warns Severe Thunderstorms in Florida, Critical Fire Weather in the Great Plains, and Mountain Snow in the Northwest

The latest weather forecasts reveal that some parts of the United States are still at risk of experiencing isolated severe weather events from Saturday to Monday, April 2 to April 4, affecting areas in the Florida Peninsula, the northern-central Great Plains, and the Pacific Northwest. Weather Forecast. The Weather Prediction...
FLORIDA STATE
KIFI Local News 8

Extreme winds forecast for Monday and Tuesday

SOUTHEAST IDAHO (KIFI) - We are expecting some of the windiest conditions we have seen in quite some time for both Monday and Tuesday.   Sustained wind speeds are expected to be between 30-45 mph for the Snake River Plain, Magic Valley, and mountain peaks in central ID and western WY.  Wind gusts could reach 60 to 70 The post Extreme winds forecast for Monday and Tuesday appeared first on Local News 8.
IDAHO STATE
weather.gov

High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
IN THIS ARTICLE
#National Weather Service#Severe Thunderstorm#Extreme Weather#Aurora Kingston
weather.gov

High Wind Watch issued for North Snowy Range Foothills by NWS

Effective: 2022-04-04 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-06 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A High Wind Watch means there is the potential for a hazardous high wind event. Sustained winds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or stronger may occur. Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Target Area: North Snowy Range Foothills HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 70 mph possible. * WHERE...North Snowy Range Foothills including Interstate 80 between Laramie and Rawlins. * WHEN...From Monday afternoon through late Tuesday night. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds may be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers, with a potential high risk for blow overs.
ALBANY COUNTY, WY
weather.gov

Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
weather.gov

Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
weather.gov

Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
Cars
NewsBreak
NWS
weather.gov

Special Weather Statement issued for Douglas by NWS

Effective: 2022-04-03 22:03:00 CDT Expires: 2022-04-04 00:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Douglas PERIODS OF MODERATE TO HEAVY SNOW POSSIBLE THIS EVENING Periods of moderate to heavy snow will be possible this evening across portions of Northern Minnesota and Northwest Wisconsin, along and south of the Iron Range. Visibilities may drop to a half mile or less at times, and minor snow accumulations are possible on roadways. Snow accumulations of an inch or two may be possible on grassy and frozen surfaces. If traveling, use caution and use low beam headlights.
DOUGLAS COUNTY, WI
weather.gov

Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
weather.gov

Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
weather.gov

Heat Advisory issued for San Diego County Inland Valleys by NWS

Effective: 2022-04-07 16:11:00 PDT Expires: 2022-04-08 18:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: San Diego County Inland Valleys HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM PDT FRIDAY WIND ADVISORY HAS EXPIRED * WHAT...High temperatures up to 96 degrees. * WHERE...San Diego County Valleys. * WHEN...Until 6 PM PDT Friday. * IMPACTS...Hot temperatures may cause heat illnesses to occur.
SAN DIEGO COUNTY, CA
weather.gov

Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
weather.gov

Blowing Dust Advisory issued for Jewell, Mitchell, Osborne, Phillips, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-04-07 18:50:00 CDT Expires: 2022-04-07 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Jewell; Mitchell; Osborne; Phillips; Rooks; Smith HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING BLOWING DUST ADVISORY WILL EXPIRE AT 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph remain possible early this evening. The Blowing Dust Advisory will be allowed to expire at 7 PM. * WHERE...Portions of south central Nebraska and north central Kansas. * WHEN...For the High Wind Warning, until 8 PM CDT this evening. For the Blowing Dust Advisory, until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive.
JEWELL COUNTY, KS
weather.gov

Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
weather.gov

Heat Advisory issued for Orange County Coastal by NWS

Effective: 2022-04-07 16:11:00 PDT Expires: 2022-04-08 18:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: Orange County Coastal HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM PDT FRIDAY * WHAT...High temperatures up to 95 degrees. * WHERE...Orange County Coastal Areas. * WHEN...Until 6 PM PDT Friday. * IMPACTS...Hot temperatures may cause heat illnesses to occur.
ORANGE COUNTY, CA

Comments / 0

Community Policy