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Bedford County, TN

Dense Fog Advisory issued for Bedford, Cannon, Cheatham, Clay, Coffee, Cumberland, Davidson by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-06 00:02:00 CDT Expires: 2022-04-06 05:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of...

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Dense Fog Advisory issued for Audubon, Boone, Butler, Carroll, Cerro Gordo, Crawford, Dallas by NWS

Effective: 2022-03-15 10:58:00 CDT Expires: 2022-03-15 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Audubon; Boone; Butler; Carroll; Cerro Gordo; Crawford; Dallas; Franklin; Grundy; Hamilton; Hancock; Hardin; Marshall; Polk; Sac; Story; Webster; Winnebago; Worth; Wright DENSE FOG ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL NOON CDT TODAY * WHAT...Visibilities under a half mile at times. * WHERE...Much of the northwest half of the state. * WHEN...Until noon CDT today. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Freezing fog with very minor ice or frost accumulations on elevated surfaces is possible.
AUDUBON COUNTY, IA
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Dense Fog Advisory issued for Burt, Washington by NWS

Effective: 2022-03-15 10:49:00 CDT Expires: 2022-03-15 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Burt; Washington DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL NOON CDT TODAY * WHAT...Visibility less than a quarter mile in dense fog. * WHERE...In Nebraska, Burt and Washington Counties. In Iowa, Monona, Harrison, Shelby and Pottawattamie Counties. * WHEN...Until noon CDT today. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BURT COUNTY, NE
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Dense Fog Advisory issued for Berks, Carbon, Lehigh, Monroe, Northampton by NWS

Effective: 2022-03-18 02:55:00 EDT Expires: 2022-03-18 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your low beam headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Berks; Carbon; Lehigh; Monroe; Northampton DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...In New Jersey, Warren and Sussex. In Pennsylvania, Carbon, Monroe, Northampton, Lehigh and Berks. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BERKS COUNTY, PA
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Dense Fog Advisory issued for Brown, Door, Kewaunee, Langlade, Lincoln, Marathon, Menominee by NWS

Effective: 2022-03-15 11:47:00 CDT Expires: 2022-03-15 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Brown; Door; Kewaunee; Langlade; Lincoln; Marathon; Menominee; Northern Marinette County; Northern Oconto County; Outagamie; Portage; Shawano; Southern Marinette County; Southern Oconto County; Waupaca; Wood DENSE FOG ADVISORY WILL EXPIRE AT NOON CDT TODAY The dense fog has lifted in most areas, but patchy dense fog still exists in a couple spots. Remain alert for any sudden visibility changes.
BROWN COUNTY, WI
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Dense Fog Advisory issued for Coastal Kenedy, Inland Kenedy by NWS

Effective: 2022-03-15 03:18:00 CDT Expires: 2022-03-15 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Coastal Kenedy; Inland Kenedy DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 7 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Kenedy Counties. * WHEN...Until 7 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility. * ADDITIONAL DETAILS
KENEDY COUNTY, TX
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Dense Fog Advisory issued for Buffalo, Jackson, Trempealeau by NWS

Effective: 2022-03-15 03:01:00 CDT Expires: 2022-03-15 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Buffalo; Jackson; Trempealeau DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of west central Wisconsin, north central and northeast Iowa and southeast Minnesota. * WHEN...Until 10 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Roads and sidewalks may turn slippery due to the combination of the dense fog and sub-freezing temperatures.
BUFFALO COUNTY, WI
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Dense Fog Advisory issued for Sussex, Warren by NWS

Effective: 2022-03-18 02:55:00 EDT Expires: 2022-03-18 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your low beam headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Sussex; Warren DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...In New Jersey, Warren and Sussex. In Pennsylvania, Carbon, Monroe, Northampton, Lehigh and Berks. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
SUSSEX COUNTY, NJ
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Dense Fog Advisory issued for Appling, Atkinson, Bacon, Brantley, Clinch, Coffee, Echols by NWS

Effective: 2022-03-18 10:40:00 EDT Expires: 2022-03-18 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Appling; Atkinson; Bacon; Brantley; Clinch; Coffee; Echols; Jeff Davis; Northeastern Charlton; Northern Ware; Pierce; Southern Ware; Wayne; Western Charlton DENSE FOG ADVISORY WILL EXPIRE AT 11 AM EDT THIS MORNING Visibilities will continue to improve through the late morning hours.
APPLING COUNTY, GA
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#Dense Fog Advisory
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Dense Fog Advisory issued for Chippewa, Eau Claire by NWS

Effective: 2022-03-15 03:02:00 CDT Expires: 2022-03-15 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Chippewa; Eau Claire DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one mile in dense fog. * WHERE...Chippewa and Eau Claire Counties. * WHEN...Until 10 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Roadways and sidewalks could be slick due to the combination of dense fog and sub-freezing temperatures.
CHIPPEWA COUNTY, WI
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Dense Fog Advisory issued for Coffee, Dale, Geneva, Henry, Houston by NWS

Effective: 2022-03-18 03:42:00 CDT Expires: 2022-03-18 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A Dense Fog Advisory means visibilities will frequently be reduced to less than one quarter mile. If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Coffee; Dale; Geneva; Henry; Houston DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibilities of one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...southeast Alabama and Walton County, Florida. * WHEN...Through 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
COFFEE COUNTY, AL
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Dense Fog Advisory issued for Le Flore, Sequoyah by NWS

Effective: 2022-03-16 06:27:00 CDT Expires: 2022-03-16 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your low beam headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Le Flore; Sequoyah DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one mile in dense fog. * WHERE...In Oklahoma, Sequoyah and Le Flore Counties. In Arkansas, Crawford, Franklin and Sebastian Counties. * WHEN...Until 10 AM CDT this morning. * IMPACTS...Visibilities are expected to be reduced to less than one quarter mile by the dense fog, creating hazardous driving conditions.
LE FLORE COUNTY, OK
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Dense Fog Advisory issued for Angelina, Cherokee, Gregg, Nacogdoches, Panola, Rusk, Sabine by NWS

Effective: 2022-03-15 05:16:00 CDT Expires: 2022-03-15 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your low-beam headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Angelina; Cherokee; Gregg; Nacogdoches; Panola; Rusk; Sabine; San Augustine; Shelby; Smith; Upshur; Wood DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility of one quarter to one half mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of east and deep east Texas. * WHEN...Until 9 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
ANGELINA COUNTY, TX
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NWS
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Dense Fog Advisory issued for Floyd, Howard, Mitchell by NWS

Effective: 2022-03-15 05:22:00 CDT Expires: 2022-03-15 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Floyd; Howard; Mitchell DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of central, north central and west central Wisconsin, north central and northeast Iowa and southeast Minnesota. * WHEN...Until 10 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Roads and sidewalks may turn slippery due to the combination of the dense fog and sub-freezing temperatures.
FLOYD COUNTY, IA
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Dense Fog Advisory issued for Genesee, Lapeer, Saginaw by NWS

Effective: 2022-03-16 09:42:00 EDT Expires: 2022-03-16 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Genesee; Lapeer; Saginaw DENSE FOG ADVISORY WILL EXPIRE AT 10 AM EDT THIS MORNING Fog is beginning to burn off this morning improving visibilities above advisory criteria. Areas of fog, at times denser, will still be possible for the next couple hours this morning so motorists should still exercise caution.
GENESEE COUNTY, MI
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Dense Fog Advisory issued for Dickinson, Menominee by NWS

Effective: 2022-03-15 05:08:00 EDT Expires: 2022-03-15 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your low-beam headlights and fog lights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Dickinson; Menominee DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog and areas of freezing fog. * WHERE...Dickinson and Menominee Counties. * WHEN...Until 10 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions for the morning commute due to low visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Slick untreated surfaces are possible due to areas of freezing fog creating a glaze of ice.
DICKINSON COUNTY, MI
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Dense Fog Advisory issued for Franklin, Lincoln, Moore by NWS

Effective: 2022-03-17 09:04:00 CDT Expires: 2022-03-17 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Franklin; Lincoln; Moore DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of north central, northeast and northwest Alabama and southern middle Tennessee. * WHEN...Until 10 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Fog is still prevalent across much of northern Alabama, although pockets of clear conditions exist across some areas. Fog is especially occurring in low-lying areas and valley locations. Be prepared for rapidly changing driving conditions.
FRANKLIN COUNTY, TN
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Dense Fog Advisory issued for Brookings, Clay, Lake, Lincoln, McCook, Minnehaha, Moody by NWS

Effective: 2022-03-15 01:25:00 MDT Expires: 2022-03-15 09:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Brookings; Clay; Lake; Lincoln; McCook; Minnehaha; Moody; Turner; Union; Yankton DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of east central and southeast South Dakota, northeast Nebraska, northwest and west central Iowa and southwest Minnesota. This includes the Tribal Lands of the Flandreau Santee Sioux Tribal Nation. * WHEN...Until 10 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BROOKINGS COUNTY, SD
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Dense Fog Advisory issued for Calhoun, Cerro Gordo, Emmet, Franklin, Hamilton, Hancock by NWS

Effective: 2022-03-15 05:37:00 CDT Expires: 2022-03-15 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Calhoun; Cerro Gordo; Emmet; Franklin; Hamilton; Hancock; Hardin; Humboldt; Kossuth; Palo Alto; Pocahontas; Sac; Webster; Winnebago; Worth; Wright DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Much of west central and northern Iowa. * WHEN...Until 10 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Freezing fog with very minor ice or frost accumulations on elevated surfaces is possible.
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Dense Fog Advisory issued for Dunn, Pepin, Pierce by NWS

Effective: 2022-03-15 03:02:00 CDT Expires: 2022-03-15 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Dunn; Pepin; Pierce DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one mile in dense fog. * WHERE...In Wisconsin, Pierce, Dunn and Pepin Counties. In Minnesota, Rice, Goodhue, Waseca, Steele, Faribault and Freeborn Counties. * WHEN...Until 10 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Roadways and sidewalks could be slick due to the combination of dense fog and sub-freezing temperatures.
DUNN COUNTY, WI

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