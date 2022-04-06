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Madison County, AR

Severe Thunderstorm Warning issued for Madison by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-06 00:04:00 CDT Expires: 2022-04-06 00:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room...

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Severe storms possible midweek, snow by the weekend

(WOWK) — Tuesday and Wednesday will bring rounds of showers and storms and some of those storms could be severe on Wednesday. See the slideshow below for an idea of the timeline and placement of storms. On Wednesday, the wind will also be strong, with gusts before the rain possibly up to 25 miles per […]
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WESH

Strong to Severe Storms Possible Tonight into early Wednesday

We have the potential for strong to severe thunderstorms late tonight into the overnight hours early Wednesday. This is with a potent upper low that will be developing in the northern Gulf of Mexico. We'll see a line of showers and storms tonight capable of producing damaging winds, heavy rain and even an isolated tornado could be possible. This will be round one of the storms. Round two will be Wednesday afternoon wiht the potential of strong to severe storms then. We do clear out the wet weather late Wednesday night. Thursday and mostly Friday look quiet.
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
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#Extreme Weather#Alabam Hail Threat
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
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Special Weather Statement issued for Northeast Johnson County, Southeast Johnson County by NWS

Effective: 2022-04-02 19:13:00 MDT Expires: 2022-04-03 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeast Johnson County; Southeast Johnson County Strong Winds this Evening This is a special weather statement from the National Weather Service Office in Riverton. * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts over 40 mph. Occasional wind gusts above 55 mph are possible in northern Johnson County. * WHERE...Johnson County. * WHEN...This evening. * ADDITIONAL DETAILS...Motorists are urged to exercise caution. Lightweight or high profile vehicles will be at risk of blowover on some roadways.
CAMPBELL COUNTY, WY
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Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Blizzard Warning issued for Central Beaufort Sea Coast by NWS

Effective: 2022-03-25 16:31:00 AKDT Expires: 2022-03-27 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Central Beaufort Sea Coast BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT SATURDAY NIGHT * WHAT...Blizzard conditions expected. Travel will be very difficult to impossible. * WHERE...Central Beaufort Sea Coast. * WHEN...Until midnight Saturday night. * ADDITIONAL DETAILS...Winds increasing with blizzard conditions developing this evening and continuing into Saturday. Winds gusting to 40 mph will cause whiteout conditions in blowing snow. Significant drifting of the snow is likely. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Blizzard Warning means severe winter weather conditions are expected or occurring. Falling and blowing snow with strong winds and poor visibilities are likely. This will lead to whiteout conditions, making travel extremely difficult. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
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Flash Flood Warning issued for Tutuila and Aunuu by NWS

Effective: 2022-04-07 12:34:00 SST Expires: 2022-04-07 15:45:00 SST Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A flash flood warning means that flooding is imminent or occurring within the warned area. The heavy rains may cause rock and mudslides in steep terrain areas. Stay away from streams, rivers, drainage ditches, and culverts, even if they are currently dry. Do not cross fast flowing water in your vehicle, or on foot. Find an alternate route. Turn around, don`t drown. Target Area: Tutuila and Aunuu The National Weather Service in Pago Pago has issued a * Flash Flood Warning for Tutuila Aunuu * Until 3 PM SST * At 1233 PM, Satellite indicated heavy rainfall near Tutuila and Aunu`u. Flash flooding is imminent or already occurring. HAZARD...Flash flooding caused by heavy rain. SOURCE...Satellite indicated. IMPACT...Flooding in drainages, streams, roads, properties and other low-lying areas. Road closures possible in some areas. Landslides are possible in steep terrain. LAPATAIGA MO LOLOGA MA TAFEGA OFISA O LE TAU PAGO PAGO AS 1234 AOAULI ASO TOFI APERILA 7 2022 UA TUUINA ATU E LE OFISA O LE TAU I TAFUNA SE * LAPATAIGA MO LOLOGA MA TAFEGA MO Tutuila Aunuu * SE`IA OO I LE 3 PM I LE AOAULI * I LE 1233 PM, sa va`aia i satelite timuga tetele o loo i luga, pe o lata fo`i i Tutuila ma Aunu`u. O nei timuga ua fa`atupula`ia ai lologa ma tafega i le taimi nei po o se taimi lata mai. LAMATAIGA...O timuga mamafa e faatupula`ia ai lologa ma timuga. PUNAVAI O FAAMATALAGA...O nei timuga o loo vaaia i luga o satelite. AAFIAGA...E faatupula`ia lologa ma tafega i alavai, auvai, aualatele ma nofoaga maualalo. E ono tapunia auala e faafaigata ona faafoe ai lau taavale. E mafai fo`i ona solo eleele mai i mauga ma nofoanga mapu`epu`e. FLASH FLOOD...SATELLITE INDICATED
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Special Weather Statement issued for Carroll, Jo Daviess, Stephenson by NWS

Effective: 2022-04-03 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-02 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Carroll; Jo Daviess; Stephenson Slick Travel Conditions Continue Snow continues to move eastward across portions of northeast Iowa and northwest Illinois this morning. Some of the snow was heavy and reducing visibility down to a half mile or less in areas. In addition, the heavy snowfall rates were producing snow covered roads north of Highway 30. The snow will diminish from west to east at Cedar Rapids and Manchester after 11 AM. Be prepared for slippery travel conditions and sharply reduced visibility if you`re planning to travel this morning. Slow down and be more cautious when approaching stops and while turning.
CARROLL COUNTY, IL
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Flood Warning issued for Monroe by NWS

Effective: 2022-04-07 20:11:00 EDT Expires: 2022-04-08 08:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Monroe The Flood Warning continues for the following rivers in Georgia Towaliga River near Juliette affecting Monroe County. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Towaliga River near Juliette. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 16 feet, Minor flooding of woodlands in the natural flood plain begins along the river. Low lying areas of Byars Road...downstream and right bank from the gage on Monticello Highway or Georgia Highway 83 will begin to flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:45 PM EDT Thursday the stage was 16.5 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 7:45 PM EDT Thursday was 18.2 feet. - Forecast...No forecast is available for this location. - Flood stage is 16 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
MONROE COUNTY, GA
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Flood Warning issued for Washington, Wilkinson by NWS

Effective: 2022-04-07 20:06:00 EDT Expires: 2022-04-08 08:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Washington; Wilkinson The Flood Warning continues for the following rivers in Georgia Oconee River near Oconee affecting Wilkinson and Washington Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring. This approaches the flood of record. * WHERE...Oconee River near Oconee. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 19 feet, Minor flooding continues to expand into the woodlands and wetlands along the river upstream and downstream from a gage located by a dirt boat ramp on the west side of Avant Mine off Adams Road in Washington County. The water level will begin to surround the elevated USGS gage house. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:45 PM EDT Thursday the stage was 19.5 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 7:45 PM EDT Thursday was 19.5 feet. - Forecast...No forecast is available for this location. - Flood stage is 18 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 19.5 feet on 09/29/2004. - http://www.weather.gov/safety/flood
WASHINGTON COUNTY, GA
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Tornado Warning issued for City of Chesapeake by NWS

Effective: 2022-04-07 19:12:00 EDT Expires: 2022-04-07 19:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: City of Chesapeake THE TORNADO WARNING FOR THE SOUTHEASTERN CITY OF CHESAPEAKE WILL EXPIRE AT 715 PM EDT The tornado threat has diminished and the Tornado Warning has been cancelled. However, large hail and damaging winds remain likely and a Severe Thunderstorm Warning remains in effect for the area. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for northeastern North Carolina...and southeastern Virginia.
CHESAPEAKE, VA
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Flood Advisory issued for Bergen by NWS

Effective: 2022-04-07 19:19:00 EDT Expires: 2022-04-07 22:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Target Area: Bergen FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1030 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of northeast New Jersey, including the following county, Bergen. * WHEN...Until 1030 PM EDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. River or stream flows are elevated. * ADDITIONAL DETAILS - At 719 PM EDT, Doppler radar and automated rain gauges indicated heavy rain. This will cause urban and small stream flooding. Between 1 and 1.5 inches of rain have fallen. - The Ho Ho Kus Brook is the most likely place to experience minor flooding. Additional rainfall amounts of 1 to 1.5 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Paramus, Ridgewood, Fair Lawn, Garfield, Lodi, Elmwood Park, Saddle Brook, Glen Rock, Rochelle Park, Ho-Ho-Kus and Saddle River. - http://www.weather.gov/safety/flood
BERGEN COUNTY, NJ
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Warnings, watches issued for areas of Pine Belt

PINE BELT, Miss. (WDAM) -As a strong weather system moves through the Pine Belt, the National Weather Service is issuing watches and warnings for different parts of the area. NWS Jackson has the following watches and warnings issued for the Pine Belt:. Tornado Warnings:. - Flash Flood Warnings:. Greene, Perry...
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